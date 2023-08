در اواخر ماه جولای، سونی با تغییر برنامه‌های خود برای اکران «گرن توریسمو»، افتتاحیه رسمی آن را دو هفته دیرتر از تاریخ اکران اولیه در ۱۱ اوت انجام داد، اما به این امید که بتواند از سوی سینماروها برای فیلم تبلیغاتی کرده باشد، نمایش‌های ویژه‌ای را برای این فیلم تدارک دید. به همین ترتیب «گرن توریسمو» موفقیت بیشتری نسبت به اکران معمولی داشته است. در سال‌های اخیر افزایش تعداد پیش‌نمایش‌ها برای نسخه‌های گسترده استودیوها دیگر عادی‌ شده است. «سیاه‌چال‌ها و اژدهایان: شرافت دزدها» (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) محصول پارامونت از استراتژی مشابه و چند روز پیش‌نمایش در بهار استفاده کرد.

فیلم «گرن توریسمو» در هفته اول اکران با ۱۷.۳۰ میلیون دلار در رقابت برای کسب جایگاه اول، پدیده‌ی پول‌ساز «باربی» را پشت سر گذاشت. این رقم قابل توجهی برای یک درام ورزشی نیست که بودجه تولید ۶۰ میلیون دلاری دارد و نام تجاری سری محبوب پلی‌استیشن را با خود یدک می‌کشد.

نظرات نسبت به فیلم تقریبا متوسط بود و وب‌سایت راتن تومیتوز مجموعا ۶۱ درصد به آن امتیاز دارده است. به نظر می‌رسد که تماشاگران نسبت به منتقدان مشتاق‌تر هستند، چون شرکت تحقیقاتی سینما اسکور پس از نظرسنجی از تماشاگران اولیه سینما، نمره درخشان A را به فیلم اختصاص داد و در حال حاضر امتیاز ۷.۴ از ۱۰ در IMDb دارد. این روند از سوی مخاطبان می‌تواند برای پیشرفت فیلم مثمر ثمر باشد.

فیلم «گرن توریسمو» به کارگردانی نیل بلومکمپ، برگرفته از داستان واقعی زندگی جان ماردنبرو، گیمر جوانی است که در بازی ویدیویی مسابقات اتومبیل‌رانی تخصص دارد و تصمیم می‌گیرد یک مسابقه واقعی را امتحان کند. در این فیلم آرچی مادکوه در کنار دیوید هاربر و اورلاندو بلوم بازی می‌کند.

«باربی» پس از شکست در مقابل «بلو بیتل» (Blue Beetle) در هفته گذشته، با کسب درآمد ۴ میلیون دلار در روز جمعه (تنها ۳۷ درصد کاهش نسبت به هفت روز قبل) و با ۱۷.۱۰ میلیون دلار در ششمین هفته اکران فروش خود را در آمریکای شمالی به ۵۹۴ میلیون دلار رساند. اوایل این هفته، کمدی فانتزی ساخته‌ی گرتا گرویگ، از «فیلم برادران سوپر ماریو» (The Super Mario Bros. Movie) پیشی گرفت و به پردرآمدترین فیلم در باکس آفیس داخلی سال ۲۰۲۳ تبدیل شد.

فیلم ابرقهرمانی «بلو بیتل» (Blue Beetle) با فروش ۱۲.۷۶ میلیون دلاری به رتبه سوم در دومین هفته اکران خود سقوط کرد. این فیلم بسیار ضعیف‌تر از فیلم‌های امسال استودیو دی‌سی مثل «شزم! خشم خدایان» (Shazam! Fury of the Gods) و «فلش» (The Flash) ظاهر شده است. «بلو بیتل» باید مجموع درآمد ناخالص داخلی خود را به حداقل ۴۳ میلیون دلار برساند، که هنوز راه زیادی برای جبران بودجه تولید بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری‌ در پیش دارد.

«اوپنهایمر» (Oppenheimer) محصول یونیورسال در جایگاه چهارم قرار می‌گیرد و تنها ۲۵ درصد افت نسبت به هفته‌ی قبل خود دارد. شخصیت‌های فیلم کریستوفر نولان به خاطر استقامتشان در گیشه مشهور شده‌اند و خود فیلم زندگی‌نامه‌ای از این قاعده مستثنی نیست. حالا در ششمین هفته اکران، «اوپنهایمر» با ۹ میلیون دلار مجموع فروش داخلی خود را به ۳۰۰ میلیون دلار رساند.

«لاک‌پشت‌های نینجا جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) باز هم در جایگاه پنجم قرار گرفت. نسخه پارامونت از زمانی که در اوج ماه اوت عرضه شد، موفقیت‌های چشمگیری را به دست آورده است. با ۶.۱۰ میلیون دلار در هفته چهارم به درآمد کل ۹۸.۱۴ میلیون دلار رسید که اگر کمی مقاومت کند می‌تواند بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری خود را از فروش در آمریکای شمالی جبران کند.

فیلم «مگ ۲: گودال» (Meg 2: The Trench) با ۵.۱۰ میلیون دلار فروش در هفته چهارم اکران فروش داخلی خود را به ۷۴.۴۳ میلیون دلار رساند و در جایگاه ششم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این فیلم به کارگردانی بن ویتلی و بازی جیسون استاتهم که نسبت به نسخه قبلی خود بسیار ضعیف‌تر ظاهر شده است در راتن تومیتوز امتیاز ۳۰ از ۱۰۰ و در IMDb 5.3 از ۱۰ کسب کرده است.

هفتمین فیلم باکس آفیس این هفته کمدی «ولگردها» (Strays) که هفته دوم خود را پشت سر می‌گذارد با ۴.۶۵ میلیون دلار فروش کل خود را در آمریکای شمالی به ۱۶.۱۲ میلیون دلار رساند. با توجه به فروش تقریبا نصف هفته اول اکران و افت ۴۳ درصدی و امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز و ۶.۴ از ۱۰ در IMDb نمی‌توان به موفقیت این کمدی سگ‌های سخن‌گو امیدوار بود.

شرکت رودساید اترکشنز جدیدترین فیلم اکشن لیام نیسون به نام «کیفر» (Retribution) را توزیع می‌کند. مدتی از سر و صدایی که این ستاره با مجموعه اخیرش از فیلم‌های «حافظه» (Memory)، «صاعقه سیاه» (Blacklight) و نوآر تاریخی عجیب و غریب «مارلو» (Marlowe)، در باکس آفیس به پا کرده می‌گذرد. اما باز هم به نظر می‌رسد که «کیفر» الگوی اکشن همان فیلم‌ها را ادامه می‌دهد. این فیلم در اولین هفته اکران فروش ناامیدکننده ۳.۴۳ میلیون دلار را تجربه کرد و در جایگاه هشتم باکس آفیس نشست.

درام ورزشی زندگی‌نامه‌ای «هیل» (The Hill) یکی دیگر از فیلم‌های باکس آفیس است که اولین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد. این فیلم که به زندگی بازیکن بیسبال ریکی هیل می‌پردازد در اولین هفته فروش با ۲.۵۱ میلیون دلار شروع ضعیفی داشت. «هیل» به کارگردانی جف سلنتانو و بازی دنیس کواید در نقش اصلی در جایگاه نهم باکس آفیس نشست.

و در نهایت فیلم «عمارت متروکه» (Haunted Mansion) محصول دیزنی، در پنجمین هفته اکران با ۲.۱۰ میلیون دلار فروش داخلی خود را در آمریکای شمالی به ۶۲.۲۵ میلیون دلار رساند و در رتبه دهم جدول باکس آفیس قرار گرفت.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی گرن توریسمو

Gran Turismo ۱ ۱۷.۳۰ ۱۷.۳۰ باربی

Barbie ۶ ۱۷.۱۰ ۵۹۴.۸۰ بلو بیتل

Blue Beetle ۲ ۱۲.۷۶ ۴۳.۳۰ اوپنهایمر

Oppenheimer ۶ ۹.۰۰ ۳۰۰.۰۲ لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته: آشوب جهش‌یافته

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ۴ ۶.۱۰ ۹۸.۱۴ مگ ۲: گودال

Meg 2: The Trench ۴ ۵.۱۰ ۷۴.۴۳ ولگردها

Strays ۲ ۴.۶۵ ۱۶.۱۲ کیفر

Retribution ۱ ۳.۳۴ ۳.۳۴ هیل

The Hill ۱ ۲.۵۱ ۲.۵۱ عمارت متروکه

Haunted Mansion ۵ ۲.۱۰ ۶۲.۲۵

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته «گرن توریسمو»؛ فیلم اتوموبیل‌رانی سونی در اولین هفته اکران از رقبا سبقت گرفت (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala