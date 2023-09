۱۵ فیلم تابستان ۲۰۲۳ که انتظار دیدنشان را می‌کشیم

برندگان اکران فیلم‌های تابستان ۲۰۲۳

۱. باربی، برنده بزرگ فیلم‌های تابستان ۲۰۲۳

پیش از اکران «باربی» هم همه حدس می‌زدند این فیلم با توجه به عروسک باربی که بر اساس آن ساخته شده است، با استقبال مخاطبان روبه‌رو و در گیشه موفق شود. فیلم ویژگی‌هایی دارد که به جز طرفداران خود عروسک برای سایر سینماروها کنجکاوی‌برانگیز است، به‌خصوص بعد از انتشار عکس‌ها و درون‌مایه‌ اصلی‌اش، این کنجکاوی بیشتر شد. جدای این‌ها، اکران جنجالی این فیلم در یک روز همزمان با «اوپنهایمر» نولان، و در برابر هم قرار گرفتن یک فیلم فوق جدی و فیلمی سرگرم‌کننده، توجه‌ها را بیشتر به «باربی» جلب کرد و بدین ترتیب، سرمایه‌گذاری متل روی فیلمنامه‌ گرتا گرویگ موفق از آب درآمد و «باربی» رکوردهای فروش جابه‌جا کرد و تبدیل به مهم‌ترین فیلم سال ۲۰۲۳ شد. اما بدون شک کسی پیش‌بینی نمی‌کرد این فیلم به چنین موفقیتی دست یابد. حالا «باربی» به لطف فروش عجیب و غریبش همیشه در یاد مخاطبان هالیوود باقی خواهد ماند. شانس یا استراتژی درست، «باربی» یکی از موفق‌ترین، و شاید موفق‌ترین، نمونه‌های استفاده از محصول در یک اثر سینمایی به حساب می‌آید که می‎‌تواند الگوی سایرین باشد.

۲. سینمای وحشت

سینمای وحشت از اساس همیشه طرفداران خودش را دارد؛ بنابراین هر زمان که اکران شود که معمولاً در فصل تابستان است، از گیشه بازنده بیرون نخواهد آمد. مردم فیلم ترسناک دوست دارند. و با توجه به بودجه معمولاً کمی که برای ساخت فیلم‌های ترسناک استفاده می‌شود، سودشان در گیشه طبعاً بیشتر است. این چنین است که در اکران تابستانی ۲۰۲۳ فیلم مستقلی مثل «با من حرف بزن» (Talk to Me) هم خوب می‌فروشد و دنباله فرنچایز «توطئه‌آمیز» با عنوان «توطئه‌آمیز: در قرمز» (Insidious: The Red Door) هم همان‌طور که انتظار می‌رفت، فروش قابل قبولی دارد. و با اینکه تمام اکران‌های این ژانر در تابستان موفق نبوده‌اند، مثل «آخرین سفر دمتر» (The Last Voyage of the Demeter)، در هر حال سینمای وحشت جزو برندگان اکران فصل تابستان ۲۰۲۳ است.

۳. مارول

اکران نه چندان خوب «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) باعث شد عده‌ای به این پرسش بیندیشند که «آیا مارول به پایان خط رسیده است؟» اما بعد از اکران چند فیلم در تابستان ۲۰۲۳ این پرسش‌ها فراموش شد. چرا که هم «نگهبانان کهکشان بخش ۳» (Guardians of the Galaxy Vol. 3) به لحاظ فروش و مالی انتظارات را برآورده کرد و جیمز گان را دوباره به میدان رقابت بازگرداند و هم «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر خیلی موفق‌تر از «مرد عنکبوتی» اصلی ظاهر شد. بنابراین، این‌طور که پیداست تا زمانی که مارول محصول خوب تولید کند، به خط پایان نمی‌رسد.

۴. پیکسار

شگفتی اکران فیلم‌های تابستان ۲۰۲۳ کمپانی پیکسار بود که با انیمیشن «بنیادین» (Elemental) در ماه ژوئن بدترین اکران ممکن را تجربه کرد. کسی از فیلم خوشش نیامد اما یک اتفاق جالب افتاد. هم فیلم با تبلیغات دهان به دهان بر سر زبان‌ها افتاد و هم خانواده‌ها چون باید در تابستان برنامه‌ای برای بچه‌ها می‌داشتند، به یکباره «بنیادین» را در باکس آفیس بالا برد. این چنین شد که فیلم نه تنها فراموش نشد که شکوفا شد و تا پایان تابستان هم همچنان مورد استقبال قرار گفت و یکی از بهترین استقبال‌های مستمر ممکن را داشت.

۵. بازگشت قهرمانانه فیلم‌های قدیمی

شاید این را کسی ندارند اما «کورالین» (Coraline)، بله همان انیمیشن استاپ موشن که حالا چهارده ساله شده است، به مدت چند روز در باکس آفیس بعد از «باربی» و «اوپنهایمر» در رتبه سوم جدول باکس آفیس قرار گرفت. چند ماه بعد اکران دوباره «پارک ژوراسیک» (Jurassic Park) فیلم‌های جدید را به چالش کشید. البته که هیچ‌کدام فروش‌های آن‌چنانی نداشتند، یعنی نباید هم می‌داشتند. اما استقبال از هر دو فیلم نشان داد که مخاطبان واقعاً فقط می‌خواهند به سینما بروند و از فیلم‌ها لذت ببرند.

۶. اوپنهایمر و دیگر برندگان فیلم‌های تابستان ۲۰۲۳

خب نیازی به ذکر نیست که فیلم‌هایی مثل «اوپنهایمز» و «صدای آزادی» (Sound of Freedom) هم جزو برندگان اکران فصل تابستان ۲۰۲۳ بوده‌اند. چرا که هر دو تا پایان این فصل جزو شش فیلم پرفروش باکس آفیس باقی خواهند ماند.

بازندگان اکران فیلم‌های تابستان ۲۰۲۳

۱. دی سی

با «آدام سیاه» (Black Adam) و «شزم! خشم خدایان» (Shazam: Fury of the Gods) احساس می‌کردی که دی سی در نقطه حساسی در کارنامه‌اش قرار گرفته است. و شاید، فقط شاید، «فلش» (The Flash) قرار بود بیاید که ورق را برگرداند. این‌طور که به نظر می‌آمد هم خیلی‌ها طرفدار فیلم بودند و هم علیهش، و وقتی فیلم بالاخره اکران شد، مخالفان بر موافقان پیروز شدند. آنچه به نظر می‌آمد یک کمپین تبلیغاتی موفق از آب دربیاید، تبدیل به یک شکست مالی بزرگ شد.

البته، چند ماه بعد، «بلو بیتل» (Blue Beetle) آمد و به رغم سر و صدایی که برایش به پا شد و نقدهای خوبی که دریافت کرد، عملکردش در گیشه فقط خوب بود، اما حتی نزدیک به انتظاراتی که از آن می‌رفت هم نشد. این‌طور که پیداست باز راه‌اندازی جهان دی سی توسط جیمز گان قرار است در زمان بسیار مناسبی اتفاق بیفتد، چراکه با این فیلم‌ها وضع دی سی خراب است.

۲. ایندیانا جونز

بالاخره موفق شدند میراث فرنچایز محبوب و بزرگی مثل «ایندیانا جونز» را با «ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) که پنجمین و آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، از بین ببرند. فیلم نه به لحاظ مالی خوب ظاهر شد نه منتقدان از آن استقبال کردند. و شاید هم دور از انتظار نبود شکست دنباله فرنچایزی چهل ساله با قهرمانی که امروز هشتاد ساله است و دیگر توان بازی در اکشنی چون «ایندیانا جونز» را ندارد. متأسفانه فیلم نتوانست نه نوجوانان امروز و نه دیروز را به سالن‌های سینما بکشاند.

۳. تام کروز

تابستان گذشته، تابستان تام کروز بود. دنباله «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) بسیار موفق و فراتر از انتظارها ظاهر شد و رکورد فروش را جابه‌جا کرد. و خب طبعاً این انتظار می‌رفت که این اتفاق برای این تابستان و «مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) هم بیفتد؛ هرچه باشد تام کروز را دارد با همان بدلکاری‌ها و هیجان‌های مختص خودش. اما با وجود استقبال خوب منتقدان، این فیلم نتوانست همچون «ماوریک» در گیشه موفق شود، و از تمام فیلم‌های دیگر مجموعه «مأموریت غیرممکن» کمتر فروخت. و هیچ‌کس انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشت.

۴. کلاسیک‎‌های دیزنی

دیزنی بدون شک در تابستان امسال چند محصول برنده روانه سینماها کرد (هم «بنیادین» و هم قسمت سوم «نگهبانان کهکشان») اما دو محصول دیگرش نسخه سینمایی «پری دریایی کوچک» (The Little Mermaid) و بازسازی فیلم اقتباسی «عمارت متروکه» (Haunted Mansion) هیچ‌یک آن‌‌طور که انتظار می‌رفت مورد استقبال قرار نگرفتند. «عمارت متروکه» به خاطر نقدهای متوسطی که دریافت کرد و به احتمال زیاد ناشناس بودن برندش در گیشه شکست خورد و «پری دریایی کوچک» به انتظارات بالایی که از آن می‌رفت، گیشه را باخت.

کمپین تبلیغاتی فیلم بسیار پرهیاهو بود اما مخاطبان، به طور ویژه طرفداران دیزنی و فرنچایز پری دریایی، به دلایل زیادی از جمله انتخاب بازیگری رنگین‌پوست برای نقش آریل و سایر تغییراتی که دیزنی در بازسازی‌های جدید به خصوص لایو اکشن‌هایش اعمال می‌کند، از همان ابتدا به فیلم حمله کردند. البته فروش سیصد میلیون دلاری در اکران داخلی یک فیلم معمولاً شکست در نظر گرفته نمی‌شود، اما وقتی سایر اقتباس‌های سینمایی انیمیشن‌های کلاسیک دیزنی پانصد میلیون دلار می‌فروشند، مثل «دیو و دلبر» (Beauty and the Beast) یا «شیر شاه» (The Lion King) با فروش ۵۵۰ میلیون دلاری، این میزان فروش شکست بزرگی به حساب می‌آید.

۵. نه برنده نه بازنده

تمام فیلم‌های تابستان ۲۰۲۳ در گیشه سیاه و سفید، «برنده» یا «بازنده» مطلق نبودند. مثلاً «لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) فروش چندان بدی نداشت اما انتظارات پارامونت پیکچرز را برآورده نکرد. یا «فست ایکس» (Fast X) البته موفق شد مردم را به سالن‌های سینما بکشاند اما حتی نزدیک به موفقیت قسمت‌های پیشین این فرنچایز هم نشد. «تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران» (Transformers: Rise of the Beasts) بدون شک به لحاظ مالی ناامیدکننده ظاهر شد اما گویا به مذاق طرفدارانش خوش آمد. این‌ها فیلم‌های خوب اکران تابستان ۲۰۲۳ بودند اما نه لزوماً بازنده یا برنده مطلق.

منبع: gizmodo

