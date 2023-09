فیلم ترسناک «راهبه ۲» در اولین هفته اکران گیشه را تسخیر کرد (باکس آفیس هفته)

فصل نهم فرنچایز «احضار» (Conjuring) محصول کمپانی برادران وارنر در اولین هفته اکران با ۳۲.۶ میلیون دلار از ۳۷۲۸ سینما از فیلم اصلی که رکورددار باکس آفیس بود فاصله دارد، اما برای پیشی گرفتن از دنزل واشنگتن و «اکولایزر ۳» (The Equalizer 3) سونی و نشستن در جایگاه اول کافی است. طبق آمار فروش در آمریکا فیلم «راهبه» (The Nun) نسخه قبلی آن در سال ۲۰۱۸ با ۵۳.۸ میلیون دلار بزرگ‌ترین افتتاحیه در دنیای «احضار» باقی مانده است و همچنین با ۳۶۵.۵ میلیون دلار، پردرآمدترین قسمت در کل جهان در این فرنچایز است.

تایسا فارمیگا و بانی آرونز به ترتیب در نقش خواهر آیرین و راهبه بازگشتند و جوناس بلوکت، استورم رید و آنا پاپلول به این فرنچایز پیوستند. مایکل چاوز، کارگردان این فیلم پس از کارگردانی فیلم قبلی «نفرین لا یورونا» (The Curse of La Llorona) و «احضار: شیطان مرا وادار کرد» (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) به این مجموعه بازگشت.

فیلم ترسناک «راهبه ۲» قصد دارد در میانه جهان «احضار» فرود بیاید، چرا که نسبت به «آنابل به خانه می‌آید» (Annabelle Comes Home) (20.3 میلیون دلار)، «احضار: شیطان مرا وادار کرد» (۲۴ میلیون دلار)، «نفرین لایورونا» (۲۶.۵ میلیون دلار) و درست پس از «آنابل: خلقت» (Annabelle: Creation) (35 میلیون دلار) در سینما اسکور امتیاز C+ و ۴۵٪ از منتقدان برتر را در راتن تومیتوز کسب کرد.

تریلر فیلم ترسناک «راهبه ۲» را تماشا کنید؛ بازگشت تایسا فارمیگا به دنیای سینمایی «احضار»

«اکولایزر ۳» در هفته دوم خود موفق به کسب مدال نقره شد و از ۳۹۶۵ سینما ۱۲.۱ میلیون دلار به دست آورد. سومین فیلم از مجموعه‌های مهیج قاتل چیره‌دست با بازی دنزل واشنگتن تا این هفته مجموع فروش خود را به ۶۱.۸۶ میلیون دلار رسانده است.

در رتبه سوم جدول، «عروسی یونانی پرریخت‌وپاش و بزرگ من ۳» (My Big Fat Greek Wedding 3) از فکوس فیچرز در اولین هفته اکران از ۳۶۵۰ سینما ۱۰ میلیون دلار درآمد داشت. این کمدی رمانتیک در سینما اسکور نمره B و ۲۷٪ از منتقدان در راتن تومیتوز دریافت کرد.

سومین قسمت از سه‌گانه کمدی رمانتیک با بازی نیا واردالوس در نقش اصلی، خانواده پورتوکالو در یونان را دنبال می‌کند که پس از مرگ گاس، با بازی مایکل کنستانتین (که در سال ۲۰۲۱ درگذشت) با یکدیگر ملاقات کنند. علاوه بر واردالوس که کارگردانی این فیلم را نیز بر عهده داشت، در «عروسی یونانی پرریخت‌وپاش و بزرگ من ۳» جان کوربت، لوئیس ماندیلور، النا کامپوریس، جیا کاریدس، جوی فاتون، لاینی کازان و آندریا مارتین نقش‌آفرینی می‌کنند.

فیلم اکشن هندی‌زبان «جوان» (Jawan) با فروش ۶.۱۹ میلیون دلار در هفته اول اکران در جایگاه چهارم قرار گرفت. «جوان» اولین فیلم کارگردان آتلی است. در این فیلم شاهرخ خان بازیگر بالیوود در دو نقش به عنوان پدر و پسر بازی می‌کند.

«باربی» (Barbie) به کارگردانی گرتا گرویگ و محصول کمپانی برادران وارنر در جمع پنج نفر اول در هفته هشتم اکران با ۶.۹ میلیون دلار و ۴۵ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته فروش کل خود را در آمریکای شمالی به ۶۲۰.۴۷ میلیون دلار رساند و در رتبه پنجم نشست.

فیلم ابرقهرمانی «بلو بیتل» (Blue Beetle) در چهارمین هفته اکران با ۳.۷۷ میلیون دلار مجموع فروش خود را در آمریکای شمالی به ۶۳.۷ میلیون دلار رساند و در جایگاه ششم باکس آفیس قرار گرفت. این اکشن ماجراجویی محصول دی‌سی یکی دیگر از فیلم‌های ابرقهرمانی ناموفق امسال است که نتوانست نظر مخاطبان این ژانر را به خود جلب کند.

درام ورزشی «گرن توریسمو» (Gran Turismo) در سومین هفته اکران با ۳.۳۷ میلیون دلار و در مجموع ۳۵.۶۸ میلیون دلار فروش جایگاه هفتم باکس آفیس را به خود اختصاص داد.

رقیب باکس آفیس «باربی» یعنی درام زندگی‌نامه‌ای «اوپنهایمر» (Oppenheimer) در هشتمین هفته اکران با ۳ میلیون دلار فروش، مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۳۱۵.۱۳ میلیون دلار رساند و با اختلاف رتبه هشتم را بدست آورد.

انیمیشن «لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان؛ آشوب جهش‌یافته» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) در ششمین هفته اکران با ۲.۶ میلیون دلار فروش، به ۱۱۱.۳۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی رسید و در رتبه نهم جدول باکس آفیس نشست.

و آخرین فیلم این هفته که در رتبه دهم جدول قرار گرفته است، کمدی نوجوانانه «آخری‌ها» (Bottoms) در سومین هفته اکران با ۲.۰۵ میلیون دلار، درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۷.۶۱ میلیون دلا رساند. این فیلم که نقدهای نسبتا خوبی از منتقدان و تماشاگران دریافت کرده است، در متاکریتیک امتیاز ۷۷ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۷.۶ از ۱۰ را بدست آورد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی راهبه ۲

The Nun II ۱ ۳۲.۶۰ ۳۲.۶۰ اکولایزر ۳

The Equalizer 3 ۲ ۱۲.۱۰ ۶۱.۸۶ عروسی یونانی پرریخت‌وپاش و بزرگ من ۳

My Big Fat Greek Wedding 3 ۱ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ جوان

Jawan ۱ ۶.۱۹ ۷.۵۶ باربی

Barbie ۸ ۵.۹۰ ۶۲۰.۴۷ بلو بیتل

Blue Beetle ۴ ۳.۷۷ ۶۳.۷۰ گرن توریسمو

Gran Turismo ۳ ۳.۳۷ ۳۵.۶۸ اوپنهایمر

Oppenheimer ۸ ۳.۰۰ ۳۱۵.۱۳ لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان؛ آشوب جهش‌یافته

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ۶ ۲.۶۰ ۱۱۱.۳۲ آخری‌ها

Bottoms ۳ ۲.۰۵ ۷.۶۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته فیلم ترسناک «راهبه ۲» در اولین هفته اکران گیشه را تسخیر کرد (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala