والت دیزنی مدت‌هاست که از دنیا رفته است و یان شوانکمایر از این صنعت خداحافظی کرده است، اما میازاکی همچنان دنیا را با آثارش تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و قرن بیست و یکم را با بعضی از بهترین کارهایش گلباران کرده است. میازاکی بعد رسیدن به شهرت در دهه ۱۹۸۰ با کلاسیک‌هایی همچون «نائوشیکا از دره باد» (Nausicaä of the Valley of the Wind) و «همسایه من توتورو» (My Neighbour Totoro)، میازاکی با آثار قدرتمندی همچون «شهر اشباح» (Spirited Away) وارد هزاره جدید شد و صنعت انیمه را به کل عوض کرد.

او که برای «شهر اشباح» اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن را دریافت کرد، تبدیل به اولین فیلم محصول استودیو جیبلی شد که یک جایزه اسکار را از آن خود کرد. میازاکی با این فیلم به شهرت جهانی‌تر رسید و موفق شد نسل جدیدی از طرفداران انیمه و انیمیشن را در سرتاسر دنیا به خود جذب کند، و بدین ترتیب، استودیو جیبلی را به سطوح تازه‌ای از موفقیت برساند. نکته جالب توجه درباره آثار میازاکی و آنچه او را به چهره‌ای جهانی تبدیل کرد، این بود که آثار او با نگاهی نو و خلاقانه به قصه‌های فولکور، با الهام از بعضی از بهترین آثار استودیو دیزنی، به شکلی گریزناپذیر حال و هوای غربی داشت، و همین باعث شد به غیر از طرفداران انیمه در کشور خودش، مخاطبان غربی و سایر نقاط جهان را هم به خودش جذب کند.

هایائو میازاکی بزرگ همچون هر آنکه دستی در انیمیشن دارد یا به این حوزه علاقه‌مند است، یک سری انیمیشن دیزنی محبوب هم دارد. وقتی از او درباره فیلم‌های دیزنی محبوبش پرسیده‌اند، او با انیمیشن محبوب محصول ۱۹۸۹ «پری دریایی کوچک» شروع می‌کند که خودش با الهام از استودیو جیبلی و دنیای انیمه ساخته شده است؛ این را می‌توان از ویژگی‌های ظاهری آریل با چانه‌ تیز و چشمانی بزرگ که ویژگی بارز شخصیت‌های کارتونی ژاپنی است فهمید. میازاکی مشخصاً اعلام کرده است که «پری دریایی کوچک» محبوب‌ترین انیمیشن دیزنی اوست.

همان‌طور که کارگردانان «پری دریایی کوچک» ران کلمنتس و جان ماسکار با الهام از کار میازاکی انیمیشن تحسین‌شده خود را ساخته بودند، این فیلمساز ژاپنی هم بعدها از این انیمیشن کلاسیک دیزنی برای انیمه محصول ۲۰۰۸ خود «پونیو روی صخره کنار دریا» (Ponyo) الهام گرفت.

این تنها اثر میازاکی نیست که از انیمیشن‌های دیزنی الهام گرفته است. این استاد انیمه برای شاهکار محصول ۱۹۹۸ خود «همسایه من توتورو» از انیمیشن کلاسیک محصول ۱۹۵۳ دیزنی «پیتر پن» (Peter Pan) الهام گرفته بود. «پیتر پن» دومین انیمیشن دیزنی محبوب میازاکی است. به طور ویژه، سکانس‌های پرواز «پیتر پن» بود که میازاکی تحسین می‌کرد و از آن‌ها برای صحنه‌های مشابهی در «همسایه من توتورو» الهام گرفت، آنجا که شخصیت‌های اصلی در آسمان شب شناورند.

لازم به ذکر است که هر دوی این انیمیشن‌های محبوب دیزنی میازاکی با سبک دستی به‌یادماندنی دیزنی ساخته شدند. میازاکی که از انیمیشن تولیدشده به وسیله هوش مصنوعی بیزار است، به تازگی بعد از یک اکران گفته است: «من واقعاً از این کار بدم می‌آید. اگر کسی می‌خواهد این کارهای مسخره ترسناک بسازد، بسازد. اما من هرگز از این تکنولوژی در کارهایم استفاده نخواهم کرد.» شاید دلیل محبوبیت فراوان آثار میازاکی همین حقیقت است که میان تمام محصولاتی که با تکنولوژی‌های هوش مصنوعی ساخته می‌شوند، انیمه‌های زیبای او، جدای مفاهیم عمیق بشردوستانه‌ای که مطرح می‌کنند، با دست طراحی می‌شوند.

