پس از پیش‌نمایش‌های پنجشنبه، دنباله «سگ‌های نگهبان» ۶.۸ میلیون دلار از ۳۹۸۹ سینما در روز جمعه به فروش رساند. این یک افزایش چشمگیر نسبت به روز افتتاحیه نسخه اصلی ۲۰۲۱ است که ۴.۵ میلیون دلار فروش داشت. انیمیشن «سگ‌های نگهبان: فیلم بزرگ» حالا با ۲۳ میلیون دلار بالاتر از پیش‌بینی‌های اولیه‌ قرار گرفته است. این پرشورترین هفته اول اکران برای یک انیمیشن نیست، اما رشد بالایی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، فرنچایز «سگ‌‌های نگهبان» بیش از ۱۴ میلیارد دلار در طول سال‌ها فروش داشته است. نکته قابل توجه این است که تهیه‌کننده این انیمیشن اسپین مستر، با بودجه ۳۰ میلیون دلاری تا همین جای کار هم سود کرده است. نظر تماشاگران اولیه سینما بسیار مثبت بود و فیلم در سینما اسکور نمره درخشان A دریافت کرد.

سگ‌های نگهبان در این فیلم برای نجات کلان‌شهر خود در ادونچر سیتی بازمی‌گردند و این بار طی ماجرایی قدرت‌های فراطبیعی به دست می‌آورند. این فیلم با صداپیشگانی چون مک‌کنا گریس، مارسی مارتین و کریستین کانوری، تاراجی پی هنسون، کیم کارداشیان، کریس راک، جیمز مارسدن، کریستن بل و سرنا ویلیامز شبکه بسیار گسترده‌ای از افراد مشهور را تشکیل داده است.

اگرچه این امید وجود داشت که دهمین فیلم «اره» بتواند در رقابت پیروز شود، اما از ۳۲۶۲ سینما در روز افتتاحیه ۸ میلیون دلار گرفت که شامل ۲ میلیون دلار پیش‌نمایش است. این توقع وجود داشت که این فیلم ترسناک جلوتر از دو اثر قبلی فرنچایز یعنی «جیگسا» (Jigsaw) با ۱۶.۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ و «مارپیچ» (Spiral: From the Book of Saw) با موضوع فساد پلیس در سال ۲۰۲۱ با بازی کریس راک، با ۸.۷ میلیون دلار قرار بگیرد.

به طور غیرمنتظره‌ای، «اره ۱۰» هم تا حدودی مورد توجه منتقدان قرار گرفت. «اره ۱۰» اولین فیلم در این فرنچایز خشونت‌آمیز است که اکثریت قریب به اتفاق نظرات مثبت را به دست می‌آورد. مخاطبان پاسخی استانداردتر برای این فرنچایز ارائه می‌کنند و امتیاز B در سینما اسکور استقبال متوسطی را برای ژانر وحشت نشان می‌دهد. اما به طور کل بازخوردها مثبت است، که می‌تواند به «اره ۱۰» کمک کند تا در ماه اکتبر رقابت‌ با فیلم‌های ترسناک دیگری را ادامه دهد. هزینه ساخت این فیلم تنها ۱۳ میلیون دلار بوده است، رقمی که لاینزگیت در انتهای هفته اول به آن دست یافت.

داستان «اره ۱۰» به کارگردانی کوین گروترت بین نسخه اصلی ۲۰۰۴ و دنباله آن اتفاق می‌افتد. توبین بل در نقش جیگساو بازمی‌گردد که با ربودن پزشکان و قرار دادن آن‌ها در تله‌های مرگ، صنعت پزشکی سخاوتمندانه آمریکا را به دست می‌گیرد.

اوضاع برای «آفریننده»، یک حماسه علمی-تخیلی که از استودیوی قرن بیستم زیرمجموعه دیزنی می‌آید، چندان خوشایند به نظر نمی‌رسد. گرت ادواردز کارگردان و تهیه‌کنندگانش موفق شدند با تدبیر بودجه فیلم را کم‌تر از ۸۰ میلیون دلار به اتمام برسانند. اما پس از یک روز افتتاحیه ۵.۶ میلیون دلاری از ۳۶۸۰ سینما، این فیلم اکشن تنها ۱۴ میلیون دلار فروش داشت. هم نقدها و هم نظر اولین مخاطبان مثبت هستند، اما موج واضحی از اشتیاق وجود ندارد که بتواند چشم‌انداز باکس آفیس را در حرکت رو به جلو تقویت کند. این داستان علمی-تخیلی می‌توانست واکنش‌های بسیار شگفت‌انگیزی را به همراه داشته باشد، اما پس از انتشار اولیه و چنین فروشی بعید به نظر می‌رسد.

این حماسه در دنیای آینده اتفاق می‌افتد که در آن جنگ بین نسل بشر و هوش مصنوعی بالا گرفته است و یک مامور ویژه (با بازی جان دیوید واشنگتن) برای کشتن آفریننده (که عنوان فیلم از او برداشته شده)، که گفته می‌شود یک سلاح آخرالزمانی ساخته، آماده شده است. جما چان، کن واتانابه، استرگیل سیمپسون، آلیسون جنی و مادلین یونا ویلز در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

«راهبه ۲» (The Nun II) پس از سه هفته صدرنشینی در جدول‌های داخلی، به رتبه چهارم سقوط کرد. اسپین‌آف «احضار» (Conjuring) با ۴.۶۷ میلیون دلار در هفته چهارم از ۷۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی گذشت و به یکی از معدود فیلم‌های موفق باکس آفیس پس از «باربی» (Barbie) و «اوپنهایمر» (Oppenheimer) تبدیل شد.

«تسخیرشده در ونیز»، به کارگردانی کنت برانا تا این هفته ۳۱.۶۱ میلیون دلار درآمد داشت. اگرچه نقدهای قوی‌تر و افتتاحیه بزرگ‌تری نسبت به «مرگ بر روی نیل» (Death on the Nile) به دست آورد، اما اکنون این دنباله از نسخه ۲۰۲۲ خود در آمریکای شمالی عقب‌تر است. این فیلم در سومین هفته اکران ۳.۸ میلیون دلار فروخت و در جایگاه پنجم نشست.

فیلم «نابینا» (The Blind) هم در هفته اول اکران به رتبه ششم جدول و بالاتر از «تسخیرشده در ونیز» (A Haunting in Venice) قرار گرفت. این فیلم به نوعی زندگینامه‌ای برای فیل رابرتسون، ستاره «داک داینستی» (Duck Dynasty) است که رابطه عاشقانه او با کی رابرتسون و ایمانش به مسیح را بررسی می‌کند. این فیلم در اولین هفته اکران ۳.۸ میلیون دلار از ۱۷۱۵ سالن درآمد داشت.

«پول احمقانه» (Dumb Money) محصول کلمبیا پیکچرز و بلک بر پیکچرز درباره گیم استاپ که گوشه‌های خاصی از اینترنت را در طول همه‌گیری کووید در اختیار گرفته بود در رتبه هفتم قرار گرفت. این فیلم به کارگردانی کریگ گیلسپی اکنون در مرحله سوم و آخرین مرحله اکران پلتفرم خود قرار دارد. از آن زمان، این فیلم کمدی با فروش کمتر از ۲.۲ میلیون دلار در اولین اکران خود در ۶۱۶ سالن سینما با مشکل مواجه شد. این فیلم که اکنون با ۲۸۳۷ سالن پخش گسترده شده است، تا کنون ۳.۵ میلیون دلار فروخته و در جدول‌ داخلی در رتبه هفتم قرار گرفته است.

«اکولایزر ۳» (The Equalizer 3) با بازی دنزل واشینگتن در نقش اصلی در پنجمین هفته اکران با ۲.۷ میلیون دلار درآمد خود را در باکس آفیس داخلی به ۸۵.۹۲ میلیون دلار رساند و در جایگاه هشتم جدول نشست.

فیلم «بی‌مصرف‌ها ۴» (Expend4bles) با حضور ستارگانی چون سیلوستر استالونه و جیسون استاتهام در دومین هفته اکران به ۲.۴۹ میلیون دلار رسید. این فیلم با۱۳.۲۵ میلیون دلار درآمد تا این هفته در جایگاه نهم جدول باکس آفیس نشست.

و در نهایت دهمین فیلم این هفته، «باربی» (Barbie) به کارگردانی گرتا گرویگ، فیلم پرفروش و خوش‌نام در جدول باکس آفیس همچنان در بین ده فیلم پرفروش جایگاه خود را حفظ کرده و در یازدهمین هفته اکران با ۱.۴۳ میلیون دلار، درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۶۳۳.۰۸ میلیون دلار رسانده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی سگ‌های نگهبان: فیلم بزرگ

PAW Patrol: The Mighty Movie ۱ ۲۳.۰۰ ۲۳.۰۰ اره ۱۰

Saw X ۱ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ آفریننده

The Creator ۱ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ راهبه ۲

The Nun II ۴ ۴.۶۷ ۷۶.۷۵ نابینا

The Blind ۱ ۴.۱۳ ۴.۱۳ تسخیرشده در ونیز

A Haunting in Venice ۳ ۳.۸۰ ۳۱.۶۱ پول احمقانه

Dumb Money ۳ ۳.۵۰ ۷.۳۰ اکولایزر ۳

The Equalizer 3 ۵ ۲.۷۰ ۸۵.۹۲ بی‌مصرف‌ها

Expend4bles ۲ ۲.۴۹ ۱۳.۲۵ باربی

Barbie ۱۱ ۱.۴۳ ۶۳۳.۰۸

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

