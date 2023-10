۲۰ فیلم کمدی ۲۰۲۳ که حتما باید ببینید

برندگان و بازندگان اکران فیلم‌های تابستان ۲۰۲۳

۱. «باربی» (Barbie)؛ بهترین فیلم کمدی ۲۰۲۳

تاریخ اکران: ۲۱ ژوئیه

۲۱ ژوئیه کارگردان: گرتا گرویگ

گرتا گرویگ بازیگران: مارگو رابی، رایان گاسلینگ، آمریکا فررا، کیت مک‌کینون، ایسا رای، رئا پرلمان، ویل فرل

مارگو رابی، رایان گاسلینگ، آمریکا فررا، کیت مک‌کینون، ایسا رای، رئا پرلمان، ویل فرل امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۸ از ۱۰۰

قابل پیش‌بینی بود که «باربی» فیلم جنجالی گرتا گرویگ، کارگردانی که با فیلم‌هایش نام خودش را به عنوان مدافع حقوق زنان در فرهنگ عامه ثبت کرده است، از اکران‌های موفق تابستان ۲۰۲۳ باشد. اما کسی فکرش را نمی‌کرد که رکوردهای فروش را جابه‌جا کند و با اختلاف از فیلم‌های دیگر جلو بزند. البته فیلم با ستارگانی همچون مارگو رابی و رایان گاسلینگ که در نقش‌های اصلی دارد، سایر بازیگرانی که از آثار کمدی ترند این روزها آورده است، موضوع مهم و جنجالی ترندی که رویش دست گذاشته است و از همه مهم‌تر عروسک معروف باربی به عنوان تم اصلی خود و تمام متعلقات به آن، اگر موفق نمی‌شد جای تعجب داشت.

این فیلم کمدی ۲۰۲۳ داستان سرزمین باربی‌ها را در موازات جهان واقعی‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، روایت می‌کند. در جهان باربی همچون جهان عروسک باربی آن‌گونه که در بازار آن را می‌شناسیم، زنان یا همان باربی‌ها که همه با نام باربی شناخته می‌شوند، افراد قدرتمندی هستند و کن‌ها، عروسک‌های مرد باربی، تشنه‌ی محبت و توجه آن‌ها. گرویگ در واقع از خصوصیات عروسک‌های باربی برای پارودی کردن جهان واقعی ما استفاده کرده است. یعنی همان‌طور که در زندگی واقعی تمام پست‌های مهم در اختیار مردان است و زنان به دنبال به دست آوردن توجه مردان، اینجا وضعیت معکوس است. همین دستمایه طنز قصه شده است.

البته ایراداتی به فیلمنامه «باربی» وارد است، به‌خصوص از جایی که باربی به دنبال یافتن پاسخی مهم قدم به جهان واقعی می‌گذارد و متوجه می‌شود که در جهان واقعی جز یک سوژه زیبا هیچ ارزش دیگری ندارد. تازه به عنوان یک باربی اصلاً آن‌گونه که فکر می‌کند نماد قدرتمندی زنان نیست که برعکس، نسل جوان به خاطر کلیشه‌های جنسیتی و ظاهری او و همتایانش دیگر علاقه‌ای به این اسباب‌بازی ندارند. اما «باربی» که حقیقتاً صرفاً به خاطر رکورد فروش‌اش می‌توان لقب یکی از بهترین فیلم‌های ۲۰۲۳ و بهترین فیلم‌های کمدی ۲۰۲۳ را به آن داد، به طور کلی در لحظاتی موفق شده است کمدی خلق کند و در سالی که سال چندان خوبی برای کمدی نبوده است، از سایر فیلم‌های این ژانر بالاتر قرار بگیرد.

۲. باتمز (Bottoms)

تاریخ اکران: ۲۵ آگوست

۲۵ آگوست کارگردان: اما سلیگمن

اما سلیگمن بازیگران: ریچل سنوت، آیو ادیبری، روبی کروز

ریچل سنوت، آیو ادیبری، روبی کروز امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۳ از ۱۰۰

باز هم فیلمی در دفاع از حقوق زنان و البته جامعه رنگین‌کمانی، یکی دیگر از موضوعات ترند این روزها در دوره‌ای که شهروندان جهان، هر یک از هر گوشه و کناری به دنبال حق و برابری هستند. به هر حال باید پذیرفت که هالیوود در حال حاضر حول محور همین ترندها می‌چرخد، چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم. و طبیعی است که در چنین شرایطی فیلم‌ها در هر ژانری فیلم داستان دو دختر دبیرستانی را که در مدرسه چندان محبوب نیستند، روایت می‌کند که یک باشگاه دعوا و دفاع شخصی راه می‌اندازند با این هدف که تا پیش از پایان دوره تحصیلی بتوانند برای خود شریک عاطفی پیدا کنند. سازندگان این فیلم کمدی ۲۰۲۳ می‌گویند به جز دفاع از حقوق اقلیت‌های جامعه آن‌ها با خلق و به تصویر کشیدن دو شخصیت اصلی قصد داشتند کارهای نفرت‌انگیزی را که در گذشته از قهرمانان مرد فیلم‌های کمدی بنجل سر می‌زده است، با نگاهی منتقدانه بازتاب دهند.

۳. سیگار سرفه‌آور است (Smoking Causes Coughing)

تاریخ اکران: ۳۰ نوامبر

۳۰ نوامبر کارگردان: موسیو وزو



موسیو وزو بازیگران: ژیل للوش، ونسان لاکوست، آنائیس دموستیه، علیه عمامره، ادل اگزارکوپولوس

ژیل للوش، ونسان لاکوست، آنائیس دموستیه، علیه عمامره، ادل اگزارکوپولوس امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۴ از ۱۰۰

فیلمساز کوئنتین دوپیو متخصص مفاهیم ابسورد است که با افسارگسیختگی مشخص فرانسوی در آثارش آن‌ها را بازتاب می‌دهد. آخرین فیلم او یک کمدی ترسناک است که ریتم تندی دارد و ساختار آنتولوژی آن به دوپیو اجازه می‌دهد یک سری ایده‌های عجیب و غریب را در فیلمش پیاده کند. فیلم هم پر از لحظات قهقهه‌آور هم خونریزی‌هایش شکلی تازه و نوآورانه از کمدی را خلق کرده است که بعد از نمایش‌اش در فستیوال کن به همین خاطر و همچنین بازی‌ها، کارگردانی و فیلمنامه مورد تحسین واقع شد. فیلم داستان ماجراجویی‌های تیمی متشکل از پنج ابرقهرمان را روایت می‌کند که به یک آسایشگاه اجباری می‌روند تا میان خود انسجام به وجود بیاورند تا اینکه دشمنی به نام لزاردین از راه می‌رسد و با هدف نابود کردن سیاره زمین آسایشگاه را بهم می‌ریزد.

۴. «اردوی تئاتر» (Theater Camp)؛ بهترین فیلم کمدی ۲۰۲۳

تاریخ اکران: ۱۴ ژوئیه

۱۴ ژوئیه کارگردان: مولی گوردون، نیک لیبرمن

مولی گوردون، نیک لیبرمن بازیگران: ایمی سداریس، جیمی تاترو، نوآ گلوین، مولی گوردون، بن پلت، پتی هریسون

ایمی سداریس، جیمی تاترو، نوآ گلوین، مولی گوردون، بن پلت، پتی هریسون امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۵ از ۱۰۰

«اردوی تئاتر» اولین تجربه کارگردانی مولی گوردون و نیک لیبرمن است که اقتباسی از فیلم کوتاهی به همین نام است. این فیلم کوتاه که سال ۲۰۲۰ به نمایش درآمد، داستان تابستانی پرحرارت را بعد از حادثه‌ای تراژیک روایت می‌کرد. در این فیلم کمدی ۲۰۲۳، بعد از آنکه جوآن (با بازی ایمی سداریس)، مؤسس اردوی تئاتر، بر اثر حادثه‌ای به کما می‌رود، برادرش توری (با بازی جیمی تاترو) به دنبال بستری شدن او جایش را می‌گیرد. عدم تخصص و تجربه توری باعث می‌شود که پای ایموس (با بازی بن پلت) و ربکا دایان (با بازی مولی گوردون) به ماجرا کشیده شود. «اردوی تئاتر» از دسته کمدی‌های مهمل است اما پشت آن ظاهر بی‌معنا فیلمی خالص و صمیمی است که مخاطبان را با طنز هوشمندانه و آغوشی باز سرگرم می‌کند.

۵. پول مفت (Dumb Money)

تاریخ اکران: ۱۵ سپتامبر

۱۵ سپتامبر کارگردان: کریگ گیلسپی

کریگ گیلسپی بازیگران: پل دینو، پیت دیویدسون، وینسنت دن آفریو، آمریکا فررا، نیک آفرمن، آنتونی راموس، سباستین استن



پل دینو، پیت دیویدسون، وینسنت دن آفریو، آمریکا فررا، نیک آفرمن، آنتونی راموس، سباستین استن امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۴ از ۱۰۰

«پول احمقانه» (یا شاید «پول مفت» ترجمه بهتری باشد) بر اساس داستانی واقعی و بر اساس کتابی به نام «شبکه جامعه‌گریز» نوشته بن مزریچ که سال ۲۰۲۱منتشر شد، ساخته شده است. این کتاب با الهام از واقعه‌ای در ژانویه سال ۲۰۲۱ یعنی فشار استقراض سهام خرده‌فروش بازی ویدیویی آمریکایی به نام گیم‌استاپ و دیگر اوراق بهادار نوشته شده است که ضربات مالی جدی برای صندوق‌های پوشش ریسک و زیان‌های بزرگ برای فروشندگان استقراضی به همراه آورد. حدود ۱۴۰ درصد از سهام شناور آزاد گیم‌استاپ به صورت استقراضی فروخته شدند و هجوم برای خرید سهام به منظور پوشش این موقعیت‌ها باعث افزایش بیشتر آن شد. فشار استقراضی در ابتدا توسط کاربران فروم اینترنتی ردیت با عنوان r/wallstreetbets، راه‌اندازی شد.

گاهی بهترین فیلم‌های کمدی را وقایع زندگی واقعی شکل می‌دهند؛ مخصوصاً اتفاقاتی که مرزها را رد می‌کنند یا باورنکردنی هستند. اتفاق سهام گیم‌استاپ خبر صفحه اول جراید در آغاز سال ۲۰۲۱ بود و با توجه به امتیاز راتن تومیتوز به این فیلم به نظر می‌رسد که این فیلم کمدی ۲۰۲۳ تا حد زیادی در روایت وجه کمدی این اتفاق موفق عمل کرده‌اند.

۶. جولز (Jules)

تاریخ اکران: ۱۱ آگوست

۱۱ آگوست کارگردان: مارک ترتلتاب

مارک ترتلتاب بازیگران: بن کینگزلی، هریت سنسوم هریس، جین کرتین



بن کینگزلی، هریت سنسوم هریس، جین کرتین امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۴ از ۱۰۰

یک بشقاب پرنده در حیاط پشتی خانه‌ کوچک میلتون در غرب پنسیلوانیا سقوط می‌کند و او به زودی با موجود فرازمینی‌ای که توی بشقاب پرنده پیدا می‌کند، رابطه‌ای نزدیک برقرار می‌کند. اما اوضاع وقتی دولت امریکا از وجود این موجود که میلتون اسمش را «جولز» گذاشته باخبر می‌شود، به هم می‌ریزد. و حالا دولت امریکا به دنبال این موجود است. این کمدی علمی-تخیلی به جز داستان کنجکاوی‌برانگیزش با استفاده از بازیگرانی پابه‌سن‌گذاشته مثل بن کینگزلی، جین کرتین و هریت سامسون هریس می‌خواهد نشان دهد که حتی فیلم‌هایی که جامعه مخاطبشان را جمعیت سن‌بالا در نظر گرفته هم می‌تواند خنده‌دار و سرگرم‌کننده باشد.

۷. «پرابلمیستا» (Problemista)؛ بهترین فیلم کمدی ۲۰۲۳

تاریخ اکران: ۱۳ مارس

۱۳ مارس کارگردان: هولیو تورس

هولیو تورس بازیگران: تیلدا سوئینتون، هولیو تورس، گرتا لی، آر‌.زد.اِی، جیمز اسکالی

تیلدا سوئینتون، هولیو تورس، گرتا لی، آر‌.زد.اِی، جیمز اسکالی امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۲ از ۱۰۰

این‌طور که پیداست استودیوی فیلمسازی A24 در انتخاب هیچ‌یک از پروژه‌هایش اشتباه نمی‌کند. این کمپانی طی ده سال گذشته بعضی از بهترین و متفاوت‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما را تولید کرده و این‌طور که پیداست قصد توقف هم ندارد. «پرابلمیستا» یک کمدی سورئال است که از ذهن هولیو تورسِ «برنامه زنده شنبه‌شب» (Saturday Night Live) آمده است. تورس نقش الهاندرو، یک طراح اسباب‌بازی اهل سالوادور را در این فیلم بازی می‌کند که با امید ارائه یکی از بهترین و عجیب و غریب‌ترین ایده‌هایش به نیویورک سیتی می‌آید. او به زودی درگیر یک سری مشکلات با نظام مهاجرتی امریکا می‌شود و از هنرمندی نامتعارفت (که تیلدا سوئینتون نقش‌اش را بازی می‌کند) کمک می‌گیرد تا فقط بتواند در امریکا بماند.

استودیو A24 با محصولاتش نشان داده است که هیچ ابایی از قدم گذاشتن در ژانر سورئال یا فراواقعی ندارد. نمونه‌اش فیلم برنده اسکار سال گذشته «همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All At Onc) است که نشان می‌دهد این کمپانی می‌داند چطور پوچی را طنز ترکیب کند.

۸. کاستی‌ها (Shortcomings)

تاریخ اکران: ۴ آگوست

۴ آگوست کارگردان: رندال پارک

رندال پارک بازیگران: جاستین اچ.مین، شری کولا، الی ماکی، توی گوینسان، دبی رایان، سونویا میزونو، استفانی سو

جاستین اچ.مین، شری کولا، الی ماکی، توی گوینسان، دبی رایان، سونویا میزونو، استفانی سو امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۴ از ۱۰۰

بازیگر و کمدین رندال پارک اولین تجربه کارگردانی فیلم بلندش را با اقتباسی از رمانی تصویری به همین نام نوشته آدریان تامین ساخته است. «کاستی‌ها» قصه پسر بیست و اندی ساله امریکایی آسیایی به نام بن را روایت می‌کند که با مشکلات هویتی و خودبیزاری مواجه است و دارد تلاش می‌کند یک سری روابط شخصی را در زندگی‌اش پیش ببرد.

تمام بازیگران این فیلم امریکایی آسیایی هستند و در اولین نمایش‌اش در فستیوال ساندنس نقدهای مثبتی دریافت کرد که دلیلش وجود استعدادهای کمدی خوب هم در مقابل دوربین هم پشت صحنه است. و همین‌طور موضوع جالب یک جوان امریکایی آسیایی در جامعه امریکایی که تمام ویژگی‌ها و مفاد لازم برای تبدیل شدن به یک کمدی خوب را دارد.

۹. آن‌ها تایرون را شبیه‌سازی کردند (They Cloned Tyrone)

تاریخ اکران: ۲۱ ژوئیه

۲۱ ژوئیه کارگردان: جوئل تیلور

جوئل تیلور بازیگران: جان بویگا، جیمی فاکس، تیونا پریس، کیفر ساترلند

جان بویگا، جیمی فاکس، تیونا پریس، کیفر ساترلند امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۴ از ۱۰۰

یک کمدی علمی-تخیلی دیگر که فراگیر بودن فرضیه‌های توطئه دولتی را برداشته و آن را به یک قصه کنجکاوی‌برانگیز و سرگرم‌کننده تبدیل کرده است. فیلم داستان یک مثلث را روایت می‌کند که بعد از کشفی عجیب و غریب سردرگم مانده‌اند. همه حرکات آن‌ها ضبط و شنود می‌شود. این مثلث متشکل از یک زن و دو مرد در چنین شرایطی هیچ راهی جز موضع دفاعی به خود گرفتن ندارند و به همین خاطر مأموریتی خطرناک را برای کشف حقیقتی که در آزمایشگاه مخفی پنهان است، آغاز می‌کنند.

فرضیه توطئه یا توهم توطئه سال‌‌هاست که عبارت آشنایی در رسانه‌هاست. چه فرضیه‌های بیشمار درباره مواجهه با موجودات فرازمینی باشد، یا اجتماعات مخفی یا فرضیه‌های حاشیه‌ای درباره دین یا در طلب دائمی برای درکی عمیق‌تر نسبت به جهان، تئوری توطئه اجتناب‌ناپذیر است. «آن‌ها تایرون را شبیه‌سازی کردند» شوخ‌طبعی را با موضوعی که با فرضیه‌های وحشتناک درباره جهان ارتباط دارد، ترکیب کرده و ظاهراً در این کار موفق بوده است.

۱۰. «خروس جنگی» (Scrapper)؛ بهترین فیلم کمدی ۲۰۲۳

تاریخ اکران: ۲۵ آگوست

۲۵ آگوست کارگردان: شارلوت ریگن

شارلوت ریگن بازیگران: هریس دینکنسون، لولا کمبل

هریس دینکنسون، لولا کمبل امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۳ از ۱۰۰

«خروس‌ جنگی» نگاهی تازه در خرده‌ژانر سینمای طبقه کارگ بریتانیا به حساب می‌آید. جورجی (با بازی لولا کمبل) بعد از مرگ مادرش الیویا زندگی را با کارهایی که با بهترین دوستش علی انجام می‌دهد، دوام می‌آورد. از دوچرخه دزدی گرفته تا تخیل کردن یک دایی خیالی، جورجیا موفق می‌شود از دست مددکاران اجتماعی در برود و در عین حال، درآمد ثابتی داشته باشد. کارهای روزانه او به مشکل برمی‌خورد تا اینکه پدرش جیسون با بازی هریس دینکنسون بازمی‌گردد و تصمیم می‌گیرد نقش والد مسئولیت‌پذیر را برای این بچه بازی کند. اما عدم حضور او، آشپزی بد و شلختگی‌اش هم به مخاطب و هم جورجی ثابت می‌کند که او وقتی تنها بود وضعش بهتر بود. «خروس جنگی» چیزی بیشتر از یک فرم رسانه است. این کمدی دارم با ترکیب چند ژانر و چند موضوع می‌تواند با مخاطب ارتباط خوبی برقرار کند.

۱۱. قرمز، سفید و آبی سلطنتی (Red, White, and Royal Blue)

تاریخ اکران: ۲۲ ژوئیه

۲۲ ژوئیه کارگردان: متیو لوپز

متیو لوپز بازیگران: نیکلاس گالیتزین، اوما تورمن، استیون فرای، سارا شاهی، الی بمبر

نیکلاس گالیتزین، اوما تورمن، استیون فرای، سارا شاهی، الی بمبر امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۵ از ۱۰۰

یک فیلم اقتباسی دیگر از رمانی منتشر شده در سال ۲۰۱۹ نوشته کیسی مک‌کویینستون که داستان الکس کلرمونت-دیاز، پسر رئیس جمهور امریکا و ارتباط نزدیکش با پرنس هری بریتانیا را روایت می‌کند. الکس به عنوان پسر اولین رئیس جمهور زن امریکا دائماً در معرض نفرت از زن، استرس و نقد فراوان قرار می‌گیرد. و حالا بعد از اعلام کمپین مادرش برای دومین حضور در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، اتفاقی نگران‌کننده در یک عروسی سلطنتی رخ می‌دهد، و بنابراین الکس و هنری تصمیم می‌گیرند با هم رابطه دوستی برقرار کنند. در ابتدای مسیر آنها تلاش می‌کنند در برابر حملات روزنامه‌های زرد جان سالم به در ببرند اما به زودی خبر رابطه این دو شایعه‌ساز می‌شود. درست مثل کتاب، این کمدی عاشقانه رابطه میان الکس و هنری را در صحنه سیاسی روایت می‌کند که اگرچه امتیاز بالایی از راتن تومیتوز نگرفته است اما داستانش کنجکاوی‌برانگیز است.

۱۲. به دل نگیر (No Hard Feelings)

تاریخ اکران: ۲۳ ژوئن

۲۳ ژوئن کارگردان: جین استوپنیتسکی

جین استوپنیتسکی بازیگران: جنیفر لارنس، اندرو بارت فلدمن، لارا بنانتی، ناتالی مورالس، متیو برودریک

جنیفر لارنس، اندرو بارت فلدمن، لارا بنانتی، ناتالی مورالس، متیو برودریک امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۱ از ۱۰۰

جینفر لارنس بعد از «به بالا نگاه نکن» (Don’t Look Up) یک بار دیگر شانس خود را در ژانر کمدی با این کمدی عاشقانه امتحان کرده است. او در این فیلم نقش یک راننده اوبر در لانگ آیلند را که مشکلات مالی دارد، بازی کرده است. ماجرا از این قرار است که او برای نجات دادن زندگی‌اش به یک ماشین نیاز دارد. و چه می‌شود؟ متیو برودریک و لارا بنانتی از راه می‌رسند و لارنس را استخدام می‌کنند تا بیاید با پسرشان پیش از ورود به کالج ارتباط عاطفی برقرار کند و او را به یک مرد تبدیل کند. مشخص است که در ادامه چه می‌شود. پسر واقعاً به این دختر سی اندی ساله پر از مشکل علاقه‌مند می‌شود و یک سری لحظات کمدی خلق می‌شود. یک صحنه دعوا در ساحل دارد که فوق العاده خنده‌دار است.

۱۳. «بلک‌بری» (BlackBerry)؛ بهترین فیلم کمدی ۲۰۲۳

تاریخ اکران: ۱۲ مه

۱۲ مه کارگردان: مت جانسن

مت جانسن بازیگران: گلن هاوتون، جی باروشل، مت جانسن، ریچ سومر، مایکل ایرون‌ساید، مارتین داناوان، میشل ژیرو،سونگ وون چو، مارک کریچ، سال روبینک، کری الویس

گلن هاوتون، جی باروشل، مت جانسن، ریچ سومر، مایکل ایرون‌ساید، مارتین داناوان، میشل ژیرو،سونگ وون چو، مارک کریچ، سال روبینک، کری الویس امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۸ از ۱۰۰

به دلیلی که برای ما مشخص نیست امسال تاریخچه یک سری محصول معروف، از باربی تا کفش نایکی، موضوع روی بورس هالیوود بوده است. «بلک‌بری» همان‌طور که از اسمش پیداست، یک کمدی درام زندگینامه‌ای است که داستان تاریخچه خط تلفن‌های همراه بلک‌بری را بر اساس کتاب «قطعی سیگنال: داستان ناگفته پشت ظهور خارق‌العاده و سقوط تماشایی بلک‌بری» (Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry) نوشته ژاکی مک‌نیش و شان سیلکوف روایت می‌کند. از میان تمام فیلم‌های کمدی ۲۰۲۳، داستان ظهور پرفروغ و افول فاجعه‌بار اولین شرکت تولیدکننده گوشی هوشمند جهان که بیشتر کمدی اسکروبال به نظر می‌آید، شاید تند و تیزترین فیلم کمدی ۲۰۲۳ باشد. فیلم به شکلی طعنه‌آمیز نسخه طنز «شبکه اجتماعی» (The Social Network) دیوید فینچر که داستان شکل‌گیری فیسبوک را روایت می‌کند، است.

گلن هارتون از سریال «فیلادلفیا همیشه آفتابی است» (It’s Always Sunny in Philadelphia’) در «بلک‌بری» نقش جیم بالسیلی (یکی از) مدیرعاملان کمپانی که در واقع شیوه ارتباطی نوین را در قرن بیست و یکم اختراع کرد، و بعد شاهد به تاریخ پیوستن آن شد، بسیار خوب بازی کرده است. او بدون شک قلب تپنده این کمدی سیاه است که بخش زیادی از آن بر اساس داستانی واقعی ساخته شده است.

۱۴. سیاه شدن (The Blackening)

تاریخ اکران: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ کارگردان: تیم استوری

تیم استوری بازیگران: گریس بایرز، جرماین فاولر، ملوین گرگ، اکس مایو

گریس بایرز، جرماین فاولر، ملوین گرگ، اکس مایو امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۷ از ۱۰۰

کمدی ترسناک (که جزو ژانرهای محبوب سال‌های اخیر است) «سیاه شدن» با آن ویژگی کلیشه تمام فیلم‌های ترسناک را که در آن شخصیت سیاهپوست زودتر از سایر شخصیت‌ها می‌میرد، شوخی کرده است. این کمدی سیاه اسلشر بر اساس فیلمی کوتاه به همین نام محصول سال ۲۰۱۸، داستان گروهی از دوستان امریکایی افریقایی را روایت می‌کند که در کلبه‌ای در جنگل دور هم جمع شده‌اند و یک قاتل ماسک‌دار آن‌ها را هدف می‌گیرد.

۱۵. «سفر مفرح» (Joy Ride)؛ بهترین فیلم کمدی ۲۰۲۳

تاریخ اکران: ۷ ژوئیه

۷ ژوئیه کارگردان: آدل لیم

آدل لیم بازیگران: اشلی پارک، شری کولا، استفانی سو، سابرینا وو

اشلی پارک، شری کولا، استفانی سو، سابرینا وو امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۰ از ۱۰۰

این کمدی رفاقتی که اولین تجربه کارگردانی آدل لیم است، داستان چند دوست صمیمی در شهری کوچک را روایت می‌کنند که با هم به پکن سفر می‌کنند و آنجا درگیر یک سری اتفاقات مرتبط با مواد مخدر می‌شوند. فیلم به خاطر بازی‌ها و طنزش بازخورد مثبتی از منتقدان گرفته است.

۱۶. تو به مراسم بر میتصوای من دعوت نیستی (You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah)

تاریخ اکران: ۲۵ آکوست

۲۵ آکوست کارگردان: سمی کوهن

سمی کوهن بازیگران: آدام سندلر، آدینا منزل، سیدی سندلر، سانی سندلر، دیلن هافمن

آدام سندلر، آدینا منزل، سیدی سندلر، سانی سندلر، دیلن هافمن امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۱ از ۱۰۰

این کمدی درام فوق خنده‌دار نسلی جدید از ستارگان کمدی را که دو دختر بااستعداد آدام سندلر سانی و سیدی هستند، به مخاطبان سینما معرفی می‌کند. این فیلم که یک داستان بلوغ را روایت می‌کند، بر اساس رمانی مخصوص نوجوانان بزرگسال به همین نام که سال ۲۰۰۵ منتشر شد، ساخته شده است. ماجرا از این قرار است که استیسی و لیدیا دو دوست صمیمی هر دو در حال تدارک برای برگزاری مراسم بر میتصوا یا بت میتصوا (آیین یا مراسمی که در طی آن پسران و دختران یهودی به سن تکلیف رسیده آن را جشن می‌گیرند.) هستند. اما رابطه آن‌ها وقتی مدرسه نمایش مخصوص عبری‌ها و پسری محبوب به نام اندی گولدفارب بینشان قرار می‌گیرد، خدشه‌دار می‌شود.

۱۷. تو به احساسات من صدمه زدی (You Hurt My Feelings)

تاریخ اکران: ۲۶ مه

۲۶ مه کارگردان: نیکول هولوفسنر

نیکول هولوفسنر بازیگران: جولیا لوئی درایفوس، توبیاس منزیس، میکلا واتکینس، اوون تیگ، آرین مؤید، الیزابت مارول، بیل کمپ

جولیا لوئی درایفوس، توبیاس منزیس، میکلا واتکینس، اوون تیگ، آرین مؤید، الیزابت مارول، بیل کمپ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۴ از ۱۰۰

کمدی درام «تو به احساسات من صدمه زدی» با بازی جولیا لوئی درایفوس که او را با سیتکام محبوب «ساینفیلد» می‌شناسیم، داستان یک رمان‌نویس را روایت می‌کند که ازدواج طولانی و موفقش وقتی او واکنش صادقانه شوهرش به آخرین کتابش را می‌شنود، از این رو به آن رو می‌شود. منتقدان بازخورد مثبتی به این فیلم داشتند و آن را «هوشمندانه، خنده‌دار و مهم‌تر از همه سرگرم‌کننده» خواندند.

۱۸. «وانکا» (Wonka)؛ بهترین فیلم کمدی ۲۰۲۳

تاریخ اکران: ۱۵ دسامبر

۱۵ دسامبر کارگردان: پل کینگ

پل کینگ بازیگران: تیموتی شالامی، کالاه لین، کیگان-مایکل کی، پترسون جوزف، مت لوکاس، متیو بینتون، سالی هاوکینز، روآن اتکینسون، جیم کارتر، تام دیویس، الیویا کلمن، هیو گرانت

آثار ادبی رولد دال تا به امروز طرفداران خود را دارد و در سینما به شکل‌های مختلف به اقتباس درمی‎‌آید. نگاه تخیلی دال به کودکی که شادی و معصومیت کودکانه را با واقعیت تلخ زندگی واقعی درمی‌آمیزد، داستان‌های جذابی را می‌سازند که جهان واقعی را بازتاب می‌دهد. قصه‌هایی همچون «چارلی و کارخانه شکلات‌سازی» (Charlie and The Chocolate Factory) بهترین نمونه از میان کارهای دال است که هدف او از خلق جهانی عجیب و غریب با لایه‌هایی از اندوه در ترکیب طنز و درام به بهترین شکل بازتاب می‌دهد و تا به حال چندین بار به اقتباس سینمایی درآمده است.

آخرین بار جانی دپ نقش ویلی وانکای جادویی را بازی کرد و حالا تیموتی شالامه لباس این شخصیت را در کمدی موزیکال «وانکا» که پیش درآمد قصه زندگی صاحب افسانه‌ای و ماجرای شکل‌گیری کارخانه شکلات‌سازی است، به تن کرده است. خیلی‌ها منتظر این فیلم هستند و می‌خواهند ببینند شالامه چه خوانشی از شخصیت ویلی انکا داشته است، جز این تماشای دنیای خیالی خوشمزه دال همیشه هیجان‌انگیز است.

۱۹. فرار مرغی: طلوع ناگت (Chicken Run Dawn of the Nugget)

تاریخ اکران: ۱۵ دسامبر

۱۵ دسامبر کارگردان: سم فل

سم فل بازیگران: تندی نیوتون، زکری لی‌وای، بلا رمزی، ایملدا استنتون، دیوید بردلی، جین هرکس، دنیل میز، نیک محمد

دنباله این کلاسیک انیمیشنی استاپ موشن بیست و سه سال بعد از قسمت اصلی در پانزدهم دسامبر اکران می‌شود. طرفداران این مرغ‌ها بالاخره می‌توانند به آرزوی خود یعنی تماشای ادامه داستان ماجراجویی‌های مرغ‌ها برسند. در این قسمت، بعد از فرار موفق از مزرعه توییدی، جینجر مکان ایده‌آل خود را پیدا کرده است، یک مزرعه مرغ‌ها که در آن همه با هم در خوشی و صفا بدون خطر انسان‌ها زندگی می‌کنند. با آمدن دختر تازه جینجر و راکی، مولی، به نظر می‌رسد که پایان داستان افسانه‌ای جینجر بالاخره به حقیقت تبدیل شده است. با این حال، کل جمعیت مرغ‌ها با خطر تازه‌ای در زمینشان از سوی دشمنی آشنا مواجه می‌شوند و حالا جینجر و همتایانش باید با او بجنگند.

۲۰. دنباله بدون عنوان شکارچیان روح: افترلایف (Untitled Ghostbusters: Afterlife Sequel)

تاریخ اکران: ۲۰ دسامبر

۲۰ دسامبر کارگردان: گیل کنان

گیل کنان بازیگران: فین ولفهارد، مکینا گریس، سلست اوکانر، کری کون، پل راد و ارنی هادسون، کمیل نانجیانی، پتن اسوالت، جیمز آکاستر، امیلی آلین لیند

این کمدی ماوراء طبیعی دنباله «شکارچیان روح: افترلایف» (Ghostbusters: Afterlife) است که سال ۲۰۲۱ اکران شد، و چهارمین فیلم در فرنچایز اورجینال شکارچیان ارواح به حساب می‌آید. «شکارچیان روح: افترلایف» موفق شد شکست بازراه‌اندازی فرنچایز در سال ۲۰۱۶ را جبران کند. البته شاید بتوان فیلم را به تکیه فراوان بر نوستالژی متهم کرد اما این دنباله موفق شد به فرنچایزی تقریباً چهل ساله جانی تازه ببخشد و وارد مسیر تازه و هیجان‌انگیزی کندو در عین حال، در گیشه هم عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

حالا منطقی به نظر می‌رسد که تنها بیست و چهار ماه بعد از آن موفقیت نسبی دنباله‌ای دیگر ساخته شود که کمدی بدون شک جزو جدانشدنی آن است. فیلم بازیگران آخرین نسخه یعنی پل راد و کریکون و فیلن ولفهارد را خواهد داشت و بیل مری، دن آکریود، ارنی هادسون و انی پاتس نسخه اورجینال هم یک بار دیگر در قالب شکارچیان ارواح ظاهر می‌شوند. مسلماً این خبر خوبی برای طرفداران این فرنچایز محبوب قدیمی است.

منبع: movieweb timeout marieclaire

نوشته ۲۰ فیلم کمدی ۲۰۲۳ که حتما باید ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala