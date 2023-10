فیلم «تیلور سوییفت: تور دوره‌ها» در اولین هفته اکران در سینماها، به پرفروش‌ترین فیلم کنسرتی تاریخ باکس آفیس داخلی تبدیل شد و از کل فروش ۷۳ میلیون دلاری «جاستین بیبر: هرگز نگو هرگز» (Justin Bieber: Never Say Never) در سال ۲۰۱۱ پیشی گرفت. «تور دوره‌ها» با ۹۶ میلیون دلار در کنار «جوکر» (Joker) 2019 قرار گرفت که هر دو تاریخ اکران مشابهی در ماه اکتبر داشتند.

فیلم «تیلور سوییفت: تور دوره‌ها» نسخه فیلمبرداری شده از نمایش استادیوم سراسر جهان این خواننده، در ابتدا قرار بود در روز جمعه سیزدهم (مصادف با شماره شانس او) افتتاح شود. اما سوییفت با پخش این فیلم یک روز زودتر، با شروع برنامه پنج‌شنبه ساعت ۶ بعد از ظهر طرفداران را غافلگیر کرد.

غرفه‌داران سینما برای این فیلم تماشاگران را تشویق می‌کنند که آواز بخوانند و برقصند و حتی از همه اتفاقات داخل سینما فیلم بگیرند. جای تعجب نیست که «تیلور سوییفت: تور دوره‌ها» امتیاز A+ را از مخاطبین در سینما اسکور دریافت کرد و بسیاری از آن‌ها برای تماشای مجدد بازگشتند.

این فیلم مسیری نامتعارف را به سمت سینماها طی می‌کند، چون توسط یک استودیو بزرگ توزیع نمی‌شود. در عوض، ستاره پاپ این فیلم را با کمک اِی‌‌اِم‌سی تیاترز، بزرگ‌ترین زنجیره سینمای جهان منتشر کرد. سوییفت که خود تولیدکننده فیلم است، می‌خواهد از این کنسرت پول زیادی به دست آورد. او می‌تواند حدود ۵۷ درصد از فروش بلیت را به خانه ببرد، در حالی که سینماها باقی‌مانده درآمد را حفظ می‌کنند و اِی‌اِم‌سی هزینه پخش کمی را دریافت می‌کند. البته، این سود در مقایسه با میلیاردها دلاری که او از تور واقعی که پردرآمدترین کنسرت در تاریخ آمریکا است به دست آورد، چندان قابل توجه نیست. اما برای غرفه‌دارانی که نگران سقوط تیره و تار فیلم‌ها بودند، به‌ویژه پس از انتقال «تلماسه: بخش دوم» (Dune: Part Two) به سال ۲۰۲۴، این یک درآمد بزرگ است.

«تیلور سوییفت: تور دوره‌ها» چنان پدیده‌ی فرهنگی شد که چهار فیلم هالیوود از جمله «جن‌گیر: مومن» (The Exorcist: Believer) اولین نمایش خود را برای جلوگیری از اکران همزمان با فیلم سوییفت تغییر دادند. «سگ‌های نگهبان: فیلم بزرگ» (PAW Patrol: The Mighty Movie)، «اره ۱۰» (Saw X) و دیگر فیلم‌های باقی‌مانده در یکی از اولین هفته‌هایی که درآمد کلی به بالای ۱۰۰ میلیون دلار رسید، جدول باکس آفیس را تکمیل کردند.

در رتبه دوم، «جن‌گیر: مومن» ۱۱ میلیون دلار از ۳۶۸۴ سالن در دومین هفته اکران خود فروخت که نسبت به اولین نمایشش ۵۸ درصد کاهش داشت. تا کنون، این دنباله ترسناک ۴۴.۹ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۸۴.۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. یونیورسال و بلومهاوس ۳۰ میلیون دلار برای تولید فیلم خرج کردند، اما ۴۰۰ میلیون دلار برای حقوق مالکیت، با برنامه‌هایی برای حداقل ساخت یک سه‌گانه جدید هزینه کردند.

فیلم «سگ‌های نگهبان: فیلم بزرگ» با ۷ میلیون دلار در سومین هفته اکران خود در جایگاه سوم قرار گرفت. این انیمیشن کودکانه محصولی از پارامونت و نیکلودیون تا به امروز ۴۹.۸ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۱۲۶ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. این دنباله در باکس آفیس داخلی از نسخه قبلی خود یعنی «سگ‌های نگهبان» (PAW Patrol) در سال ۲۰۲۱ (۴۰ میلیون دلار، در حالی که همزمان در پارامونت پلاس اکران می‌شد) پیشی گرفت، اما همچنان از فروش جهانی اولین فیلم (۱۴۰ میلیون دلار) عقب است.

فیلم ترسناک «اره ۱۰» با ۵.۷ میلیون دلار در سومین هفته اکران در جایگاه چهارم قرار گرفت و مجموع فروش داخلی خود را به ۴۱ میلیون دلار رساند. این فیلم فقط ۱۳ میلیون دلار هزینه داشت، بنابراین تا پایان نمایش آن برای حامیانش کاملا سودآور خواهد بود.

حماسه علمی-تخیلی «آفریننده» (The Creator) محصولی از دیزنی و قرن بیستم، به کارگردانی گرت ادواردز و با بازی جان دیوید واشنگتن، با ۴.۳ میلیون دلار از ۲۹۶۰ سینما در سومین هفته اکران در سینماها، رتبه پنجم را به خود اختصاص داد. این فیلم با بودجه ۸۰ میلیون دلاری که درباره جنگ انسان‌ها علیه هوش مصنوعی است، تنها ۳۲ میلیون دلار در باکس آفیس داخلی و ۷۹.۱ میلیون دلار در سطح جهانی به دست آورده است.

فیلم اقتباسی «تسخیرشده در ونیز» (A Haunting in Venice) به پنجمین هفته اکران و حضور خود در باکس آفیس ادامه می‌دهد. این فیلم با بازی و کارگردانی کنت برانا با ۲.۰۵ میلیون دلار در این هفته مجموع فروش خود را در آمریکای شمالی به ۳۸.۹۹ میلیون دلار رساند و در جایگاه ششم جدول قرار گرفت.

هفتمین فیلم باکس آفیس، «نابینا» (The Blind) در سومین هفته اکران ۲.۰۲ میلیون دلار درآمد داشت و در مجموع تا این هفته ۱۳.۹۷ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. «نابینا» در راتن تومیتوز ۹۹ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۶.۶ از ۱۰ کسب کرد.

فیلم ترسناک «راهبه ۲» (The Nun II) در ششمین هفته اکران همچنان به حضور خود در باکس آفیس ادامه می‌دهد و این هفته در جایگاه هشتم قرار می‌گیرد. این دنباله ترسناک این هفته ۱.۶۱ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد داخلی خود را در آمریکای شمالی به ۸۳.۷۴ میلیون دلار رساند. «راهبه ۲» نتوانست آنطور که انتظار می‌رفت نظر مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کند و در راتن تومیتوز با امتیاز ۵۲ از ۱۰۰ و در IMDb با ۵.۷ از ۱۰ خیلی متوسط ظاهر شد.

فیلم اکشن «اکولایزر ۳» (The Equalizer 3) با بازی دنزل واشنینگتن بعد از هفت هفته اکران مجموع درآمد داخلی خود را به ۹۰.۵۷ میلیون دلار رساند و این هفته ۹۶۰ هزار دلار فروخت. با توجه به بودجه ۷۰ میلیون دلاری این فیلم، تا اینجا توانسته است هزینه خود را جبران کند اما آنطور که انتظار می‌رفت فروش داخلی اندازه‌ای نبود که برای حامیانش سودآور باشد.

در نهایت دهمین فیلم باکس آفیس این هفته کمدی «پول احمقانه» (Dumb Money) با بازی پل دانو و سث روگن با ۹۲۰ هزار دلار درآمد داخلی خود را به ۱۲.۶۲ میلیون دلار رساند. با توجه به گذشت پنج هفته از اکران این فیلم، امیدی به جبران بودجه ۳۰ میلیون دلاری آن وجود نخواهد داشت.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی تیلور سوییفت: تور دوره‌ها

Taylor Swift: The Eras Tour ۱ ۹۶.۰۰ ۹۶.۰۰ جن‌گیر: مومن

The Exorcist: Believer ۲ ۱۱.۰۰ ۴۴.۹۲ سگ‌های نگهبان: فیلم بزرگ

PAW Patrol: The Mighty Movie ۳ ۷.۰۰ ۴۹.۸۸ اره ۱۰

Saw X ۳ ۵.۷۰ ۴۱.۴۲ آفریننده

The Creator ۳ ۴.۳۰ ۳۲.۴۰ تسخیرشده در ونیز

A Haunting in Venice ۵ ۲.۰۵ ۳۸.۹۹ نابینا

The Blind ۳ ۲.۰۲ ۱۳.۹۷ راهبه ۲

The Nun II ۶ ۱.۶۱ ۸۳.۷۴ اکولایزر ۳

The Equalizer 3 ۷ ۰.۹۲ ۹۰.۵۶ پول احمقانه

Dumb Money ۵ ۰.۹۲ ۱۲.۶۲

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

