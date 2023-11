فیلم ترسناک «پنج شب با فردی» در هفته دوم اکران باز هم صدرنشین شد (باکس آفیس هفته)

فیلم ترسناک «پنج شب با فردی» اقتباسی از بازی ویدیویی به همین نام که در یک مکان خالی از سکنه شبیه به رستوران‌های زنجیره‌ای چاک ای چیز (Chuck E. Cheese) می‌گذرد علی‌رغم افت چشم‌گیر فروش، با افتتاحیه آخر هفته ۸۰ میلیون دلاری خود بسیار بیشتر از آن چیزی که هرکسی انتظارش را داشت به دست آورد. بنابراین فروش بلیت هفته دوم هنوز برای این فیلم با بودجه ۲۰ میلیون دلاری که به طور همزمان در سرویس پخش پیکاک منتشر شد مناسب است.

چرا فیلم ترسناک «پنج شب با فردی» موفقیتی بزرگ برای کل سینما است؟

اگرچه پیکاک مشترکین بسیار کم‌تری نسبت به رقبای خود مثل دیزنی و نتفلیکس دارد، تحلیلگران باکس آفیس معتقدند که انتشار دیجیتالی دلیل کاهش شدید فروش بلیط است. دیوید ای گراس، مدیر شرکت مشاوره فیلم می‌گوید «پنج شب با فردی» در دومین هفته پخش همزمان خود با شکست مواجه می‌شود.

حتی اگر اینطور باشد، فیلم ترسناک «پنج شب با فردی» از لحاظ تجاری برنده است. پس از ۱۰ روز اکران، این فیلم با پشت سر گذاشتن «راهبه ۲» (The Nun II) با ۸۵ میلیون دلار، «مگان» (M3GAN) با ۹۵ میلیون دلار و «جیغ ۶» (Scream VI) با ۱۰۸ میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم ترسناک سال است. این فیلم همچنین با ۱۰۳ میلیون دلار در باکس آفیس بین‌المللی مجموع فروش جهانی خود را به ۲۱۷ میلیون دلار رسانده است.

بدون هیچ رقیب برجسته‌ای، «تیلور سوییفت: تور دوره‌ها» (Taylor Swift: The Eras Tour) در رتبه دوم باقی ماند و در چهارمین هفته اکران خود ۱۳.۵ میلیون دلار فروخت. این فیلم در آمریکای شمالی ۱۶۶ میلیون دلار فروش داشت و جایگاه خود را به عنوان پردرآمدترین فیلم کنسرت در تاریخ باکس آفیس داخلی تقویت کرد. «تور دوره‌ها» این رکورد را در هفته افتتاحیه با ۹۲ میلیون دلار شکست و از کل اکران داخلی «جاستین بیبر: هرگز نگو هرگز» (Justin Bieber: Never Say Never) با ۷۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ پیشی گرفت. این فیلم با ۲۳۱ میلیون دلار در سطح جهانی، باید به «مایکل جکسون: این آخرش است» (Michael Jackson: This Is It) با ۲۶۱ میلیون دلار محصول ۲۰۰۹ برسد تا رکورد جهانی را ثبت کند.

در جایگاه سوم، «قاتلان ماه گل» (Killers of the Flower Moon) ساخته مارتین اسکورسیزی با فروش ۷ میلیون دلاری از ۳۷۸۶ سینما، ۲۵ درصد کاهش جزئی نسبت به هفته قبل داشت. این فیلم حماسی جنایی، با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و رابرت دنیرو، برای توجیه بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری‌اش، باید جایگاه خود را در باکس آفیس حفظ کند. تا به امروز، «ماه گل» پس از سه هفته اکران، ۵۲ میلیون دلار در داخل و ۱۱۹ میلیون دلار در سطح جهان فروخته است. با این حال، اپل که پشتیبان بودجه کلان فیلم است و پارامونت را برای نمایش آن در سینماها به کار گرفت، ممکن است معیارهای موفقیت یکسانی در مقایسه با عناوین سنتی هالیوود نداشته باشد.

فیلم بیوگرافی پریسیلا پریسلی به کارگردانی سوفیا کاپولا با نام «پریسیلا» (Priscilla) محصول A24 در جایگاه چهارم قرار گرفت و با کسب درآمد بهتر از حد انتظار ۵ میلیون دلاری دومین هفته اکران خود را پشت سر گذاشت. این فیلم با نقد و بررسی خوب در اکران محدود با ۱۳۲.۱۳ دلار در چهار سینما و تا به امروز ۵.۳ میلیون دلار به دست آورد. «پریسیلا»، یکی از عناوین امیدوارکننده فصل جوایز و برداشتی بسیار متفاوت نسبت به فیلم زندگی‌نامه‌ای «الویس» ساخته باز لورمن در سال ۲۰۲۲، تا پایان پاییز به اکران خود ادامه خواهد داد.

درام اسپانیایی «رادیکال» (Radical) در جایگاه پنجم قرار گرفت و تنها از ۴۱۹ سالن در اولین نمایش خود ۲.۷ میلیون دلار به دست آورد. این فیلم حال‌خوب‌کن، با بازی یوجنیو دربز که اولین نمایشش در جشنواره فیلم ساندنس بود، داستان واقعی یک معلم مکزیکی را روایت می‌کند که تکنیک‌های نوآورانه‌ای برای پیدا کردن پتانسیل دانش‌آموزانش به کار می‌گیرد. بن اودل، تهیه‌کننده «رادیکال» در بیانیه‌ای گفت: «ما شاهد حرکت فوق‌العاده‌ای در باکس آفیس ایالات متحده و مکزیک و مشتاقانه منتظر گسترش فیلم با مخاطبان بیشتری هستیم.»

فیلم ترسناک «جن‌گیر: مومن» (The Exorcist: Believer) ششمین عنوان جدول باکس آفیس این هفته است. این فیلم ترسناک که پنجمین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد با ۲.۱۵ میلیون دلار مجموع فروش خود را به ۶۳.۱۵ میلیون دلار رسانده است. «مومن» در باکس آفیس بین‌المللی موفق شد ۱۲۵.۵ میلیون دلار بدست آورد.

مستند «پس از مرگ» (After Death) در دومین هفته اکران ۲ میلیون دلار فروخت و جایگاه هفتم جدول باکس آفیس را به خود اختصاص داد. این مستند که به تجربه گروهی از افراد در رابطه با مرگ می‌پردازد، تا این هفته ۹.۰۲ میلیون دلار درآمد کسب کرد و با توجه به امتیاز ۳۶ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز و ۶.۳ از ۱۰ در IMDb چندان موفق ظاهر نشد.

انیمیشن «سگ‌های نگهبان: فیلم بزرگ» (PAW Patrol: The Mighty Movie) که بعد از ۶ هفته همچنان به حضور در بین ده فیلم اول جدول فروش ادامه می‌دهد، با ۱.۹۷ میلیون دلار مجموع فروش خود را در آمریکای شمالی به ۶۲.۰۳ میلیون دلار رساند و در رتبه هشتم جدول باکس آفیس قرار گرفت.

از بین دو اکران جدید کمدی رمانتیک «بعدا چه اتفاقی می‌افتد» (What Happens Later) ساخته مگ رایان و «دختر مارش کینگ» (The Marsh King’s Daughter) فیلم هیجان‌انگیز روان‌شناختی نیل برگر، «بعدا چه اتفاقی می‌افتد» مگ رایان و دیوید دوکاونی را در نقش دو معشوق سابق نشان می‌دهد که به‌طور تصادفی در فرودگاه با هم برخورد می‌کنند. این فیلم با ۱.۵ میلیون دلار از ۱۴۹۲ سینما در جایگاه نهم قرار گرفت.

اکشن کمدی «آزاد» (Freelance) با بازی جان سینا که از هفته قبل اکران ضعیفی را پشت سر گذاشته بود، دهمین فیلم جدول این هفته است که با ۱.۲۴ میلیون دلار مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۴.۲ میلیون دلار رساند. این فیلم ۴۰ میلیون دلار برای ساخت هزینه کرده بود که با توجه به نقدها و رقم بسیار پایین باکس آفیس امیدی به موفقیتش نخواهد بود.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی پنج شب با فردی

Five Nights at Freddy’s ۲ ۱۹.۳۹ ۱۱۳.۶۰ تیلور سوییفت: تور دوره‌ها

Taylor Swift: The Eras Tour ۴ ۱۳.۵۰ ۱۶۶.۰۰ قاتلان ماه گل

Killers of the Flower Moon ۳ ۷.۰۰ ۵۲.۳۳ پریسیلا

Priscilla ۲ ۵.۰۸ ۵.۳۱ رادیکال

Radical ۱ ۲.۷۳ ۲.۷۳ جن‌گیر: مومن

The Exorcist: Believer ۵ ۲.۱۵ ۶۳.۱۵ پس از مرگ

After Death ۲ ۲.۰۰ ۹.۰۲ سگ‌های نگهبان: فیلم بزرگ

PAW Patrol: The Mighty Movie ۶ ۱.۹۷ ۶۲.۰۳ بعدا چه اتفاقی می‌افتد

What Happens Later ۱ ۱.۵۶ ۱.۵۶ آزاد

Freelance ۲ ۱.۲۴ ۴.۲۰

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

