این یک پیروزی کوچک دیگر برای سینماها در بازاری است که ممکن است هرگز به سطح قبل از کووید-۱۹ نرسد. انیمه «پسر و مرغ ماهی‌خوار» آخرین نمونه از مجموعه‌ای از فیلم‌های با هزینه‌های بازاریابی کم است که اکران هدفمند داشتند. افتتاحیه هفته گذشته «گودزیلا منهای یک» (Godzilla Minus One) را ببینید، برای اولین بار در جایگاه سوم قرار گرفت، یا حتی «رنسانس: فیلمی از بیانسه» (Renaissance: A Film by Beyoncé) که در اولین نمایش خود در صدر جدول قرار گرفت. یا حتی انیمه‌های قبلی مثل «دراگون بال سوپر: ابرقهرمان» (Dragon Ball Super: Super Hero) با درآمد داخلی ۳۸ میلیون یا «شیطان‌کش» (Demon Slayer) با درآمد داخلی ۴۹ میلیون دلار.

این یک عرضه جهانی تدریجی برای «پسر و مرغ ماهی‌خوار» بوده که تاکنون ۸۴ میلیون دلار در سطح بین‌المللی به دست آورده است، از جمله ۵۶ میلیون دلار در زادگاهش ژاپن که با عنوان «چگونه زندگی می‌کنی؟» (How Do You Live?) منتشر شد. میازاکی ۸۲ ساله پیش از این در سال ۲۰۱۳ اعلام کرده بود که پس از آخرین فیلم بلندش، عاشقانه جنگی «باد برمی خیزد» (The Wind Rises) بازنشسته خواهد شد. اما بازگشت او با انیمه «پسر و مرغ ماهی‌خوار» اتفاق خوبی بود و مخاطبان اولیه با نمره A- در سینما اسکور و تحسین منتقدان این را تایید می‌کنند.

البته، برای «پسر و مرغ ماهی‌خوار» و میازاکی آسان است که بدون انتشار گسترده دیگری در صدر قرار بگیرد. صاحبان سینما امیدوارند فصل تعطیلات خوبی داشته باشند که با فیلم‌های مورد انتظار پرفروشی مانند «وانکا» (Wonka)، «آکوامن و آخرین پادشاهی» (Aquaman and the Lost Kingdom) و «مهاجرت» (Migration) تقویت شود.

آیا «پسر و مرغ ماهی‌خوار» تلخ‌ترین انیمه استودیو جیبلی است؟

رتبه دوم به «بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) اختصاص دارد، که به دنبال فروش حدود ۹.۴ میلیون دلاری برای این هفته با افت ۳۵ درصدی نسبت به هفته‌های قبل مواجه شد. این پیش‌درآمد دیستوپیایی یکی از معدود نقاط روشن باکس آفیس در هفته‌های اخیر بوده است. درآمد داخلی این فیلم تا این هفته به ۱۳۵ میلیون دلار رسیده است.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، فیلم «گودزیلا منهای یک» همچنان در رتبه سوم قرار دارد. این هفته ۸.۳۴ میلیون دلار درآمد داشت که تنها ۳۱ درصد نسبت به اولین هفته اکران کاهش یافته و مجموع فروش داخلی آن به حدود ۲۵ میلیون دلار رسیده است. این رقم بیش از ۱۲ برابر آخرین فیلم خارجی‌زبان «گودزیلا» در آمریکای شمالی است، یعنی زمانی که «بازخیز گودزیلا» (Shin Godzilla) در سال ۲۰۱۶ تنها ۱.۹ میلیون دلار فروخته بود.

چهارمین رتبه به «ترول‌ها متحد می‌شوند» (Trolls Band Together) یونیورسال تعلق می‌گیرد که با کاهش اندک (-۲۱ درصد) ۶.۲ میلیون دلار درآمد داشت. این انیمیشن موزیکال محصول دریم‌ورکس با فروش داخلی بیش از ۸۰ میلیون دلار در نبرد بین فیلم‌های خانوادگی در برابر «آرزو» (Wish) پیروز است.

انیمیشن «آرزو» دیزنی که یک هفته پس از «ترول‌ها» اکران شد، در سومین هفته اکران با ۵.۳ میلیون دلار به ۴۹.۴۱ میلیون دلار در آمریکای شمالی دست پیدا کرد و در رتبه پنجم جدول نشست.

«رنسانس» (Renaissance) در دومین هفته اکران ۵ میلیون دلار به دست آورد که بیش از ۸۵ درصد نسبت به افتتاحیه هفته گذشته کاهش داشته است. این فیلم کنسرت بیانسه که تا اینجا ۲۸ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشت و در رتبه ششم جدول قرار گرفت.

فیلم هفتم این هفته، «ناپلئون» (Napoleon) ساخته ریدلی اسکات و بازی واکین فینیکس در نقش اصلی ۴.۲ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی پس از سه هفته اکران به ۵۳.۰۹ میلیون دلار رساند.

کمدی درام موزیکال «خانم پیش‌خدمت» (Waitress) در اولین هفته اکران ۲.۵۶ میلیون دلار فروخت و در رتبه هشتم جدول قرار گرفت. این فیلم که در واقع اجرای تئاتری به همین نام با بازی سارا باریلز و جسی نلسون است بر اساس فیلمی محصول سال ۲۰۰۷ به همین نام به کارگردانی آدرین شلی ساخته شده. دنی پولوس، جسی نلسون و برت سولیوان کارگردانی این درام موزیکال را برعهده دارند. سارا باریلز، چارلی انجل داوسون و کاتلین هولاهان بازیگران فیلم را تشکیل می‌دهند. این فیلم در راتن تومیتوز ۱۰۰ درصد نظر منتقدان را به خود جلب کرد و در IMDb امتیاز ۸.۶ از ۱۰ بدست آورد.

فیلم هندی «حیوان» (Animal) همچنان به فروش خود در آمریکای شمالی ادامه می‌دهد و در دومین هفته اکران با ۲.۲۷ میلیون دلار درآمد داخلی خود را به ۱۱.۵۵ میلیون دلار رساند و در رتبه نهم جدول قرار گرفت.

در نهایت هم فیلم «تغییر» (The Shift) در هفته دوم اکران به رتبه دهم جدول سقوط کرد. این درام فانتزی این هفته ۲.۱۵ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد داخلی خود را به ۸.۵ میلیون دلار رساند. با توجه به بودجه ۶.۵ میلیون دلاری فروش بدی نداشته است و امتیاز ۶.۴ از ۱۰ در IMDb نشان می‌دهد که می‌تواند به سود بیشتر امیدوار باشد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی پسر و مرغ ماهی‌خوار

The Boy and the Heron ۱ ۱۰.۴۴ ۱۲.۸۳ بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ۴ ۹.۴۰ ۱۳۵.۶۵ گودزیلا منهای یک

Godzilla Minus One ۲ ۸.۳۴ ۲۵.۳۴ ترول‌ها متحد می‌شوند

Trolls Band Together ۴ ۶.۲۰ ۸۳.۰۸ آرزو

Wish ۳ ۵.۳۰ ۴۹.۴۱ رنسانس: فیلم کنسرت بیانسه

Renaissance: A Film by Beyoncé ۲ ۵.۰۰ ۲۸.۰۵ ناپلئون

Napoleon ۳ ۴.۲۰ ۵۳.۰۹ فیلم موزیکال خانم پیش‌خدمت

The Shift ۱ ۲.۵۶ ۳.۲۳ حیوان

Animal ۲ ۲.۲۷ ۱۱.۵۵ تغییر

The Shift ۲ ۲.۱۵ ۸.۵۰

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

منبع متن: digikala