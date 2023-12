۵۰ فیلم برتر سال ۲۰۲۳ به انتخاب مجله سایت اند ساوند

۱. قاتلان ماه کامل

کارگردان : مارتین اسکورسیزی

: مارتین اسکورسیزی بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، لیلی گلدستون، رابرت دنیرو

شاهکار متاخر اسکورسیزی داستانی حماسی است که به زبان ساده ماجرای سرقت و قتل سیستماتیک اوسیج اوکلاهاما در دهه ۱۹۲۰ را روایت می‌کند. «قاتلان ماه کامل» سنگین، ظریف، محتاطانه و یکی از بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۳ است. این فیلم که با اقتباس از کتابی به همین نام نوشته دیوید گرن ساخته شده است، داستان قبیله اوسیج را روایت می‌کند که مجبورند شاهد نابودی خودشان باشند و قادر به متوقف کردن آن نیستند. در مرکز این فیلم، مولی بورکهارت با بازی لیلی گلداستون قرار دارد؛ زنی که بر سر دوراهی خانواده‌ای که در آن به دنیا آمده و خانواده‌ای که خودش ساخته قرار گرفته است. با وجود تمام تصویرسازی‌هایی که خون آدم را به جوش می‌آورد، می‌توان مطمئن بود که اسکورسیزی با روحیه خاص کاتولیکش این فیلم را به وضوح برای اجساد بی‌گناه قبیله اوسیج و به ویژه مولی ساخته است.

«قاتلان ماه کامل» بهترین فیلم سال ۲۰۲۳ از نظر هیات ملی نقد فیلم آمریکا شد

۲. منطقه مورد علاقه (The Zone of Interest)

کارگردان : جاناتان گلیزر

: جاناتان گلیزر بازیگران: زاندرا هولر، کریستسان فریدل

«منطقه مورد علاقه» پرتره‌ای خیره‌کننده و مسحورکننده از یک فرمانده آلمانی و خانواده‌اش در آشویتس است. یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده این فیلم به کارگردانی جاناتان گلیزر، درام خانوادگی درباره یک افسر نازی و خانواده‌اش که به شدت محدود به جهان‌بینی آن‌ها است، طراحی صدای هیاهوی آشویتس است؛ مانند زمزمه ماشین پیرامون یک پارک صنعتی در نزدیکی یک میدان، شلیک گلوله، فریاد، جیغ. صدای اردوگاه شنیده می‌شود، اما به سختی در فیلم منبع آن به چشم می‌خورد. صداهایی که در فیلم شنیده می‌شود کرکننده و گوش‌خراش نیستند؛ دورند، تارند و وحشت ناشی از این صداها به حاشیه مطلق بی‌تفاوتی کشیده می‌شود.

۳. زندگی‌های گذشته (Past Lives)

کارگردان : سلین سونگ

: سلین سونگ بازیگران: گرتا لی، ته‌او یو، جان ماگارو

اولین فیلم سلین سونگ با حسرت، بی‌طرفی و اذعان به این که عشق در اولین نگاه کامل نیست، بی سر و صدا قراردادهای کمدی رمانتیک را زیر و رو می‌کند. «زندگی‌های گذشته» یکی از بهترین فیلم‌های ۲۰۲۳ داستان غم‌انگیز و تلخ دو دوست در شهر سئول کره را روایت می‌کند که پس از مهاجرت یکی از آن‌ها به کانادا مجبور به جدایی می‌شوند و سال‌ها بعد دوباره سر راه یکدیگر قرار می‌گیرند. در فیلم سونگ هر شخصیت با همدردی و همراهی بسیاری نشان داده شده‌ است. فیلم به بیننده اجازه می‌دهد که با شخصیت‌ها همدردی کرده و در عین حال بدون هیچ اجباری برای انتخاب یکی از طرفین احساس غم و درد را تجربه کند.

۴. بیچارگان (Poor Things)

کارگردان : یورگوس لانتیموس

: یورگوس لانتیموس بازیگران: ویلم دفو، اما استون، مارک رافلو

آخرین فیلم یورگوس لانتیموس، داستان فرانکشتاینی پر از طنز و امید، برنده شیر طلایی ونیز شد. این فیلم عظیم‌تر از هر چیزی است که او تا کنون ساخته، اما هیچ‌کدام از ویژگی‌های عجیب و شوخ‌طبعی خاص او را از دست نمی‌دهد.

«بیچارگان» با تصاویر فریبنده و خیره‌کننده‌اش، لذتی را برای چشم و روح فراهم می‌کند. این فیلم در دورانی خیالی می‌گذرد و مثل یک داروی روان‌گردان هم‌زمان شما را به فکر فرو می‌برد، احساساتتان را تحریک می‌کند و بیش از حد می‌خنداند. فیلم باعث می‌شود به یاد داشته باشید که چقدر داشتن بدن و ذهن چیز عجیب و غریبی است و چقدر دنیای بزرگ، احمقانه و شادابی در اطرافتان دارید که می‌توانید آن را به راحتی تجربه کنید.

۵. اوپنهایمر (Oppenheimer)/ باربی (Barbie)

کارگردان : کریستوفر نولان/ گرتا گرویگ

: کریستوفر نولان/ گرتا گرویگ بازیگران: کیلین مورفی، امیلی بلانت، مت دیمون/ مارگو رابی، رایان گاسلینگ، آریکا فررا

حماسه علمی و زندگی‌نامه‌ای کریستوفر نولان درباره «پدر بمب اتمی» جی رابرت اوپنهایمر حول رویارویی‌های دادگاهی می‌چرخد، اما جلوه‌های بصری زیبا و نقش عمیق و درون‌نگر کیلین مورفی آن را در میان بهترین آثار این کارگردان قرار می‌دهد. اوپنهایمر در بازآفرینی دنیای خود، از کلاس‌های درس برکلی گرفته تا بمب آزمایشی ترینیتی، که مانند یک کره غول پیکر روبیک در کنار هم چیده می‌شود، بسیار منسجم است که موسیقی ممتد لودویگ گورانسون در تمام طول فیلم در این انسجام نقش مهمی دارد.

در فیلم «باربی» گرتا گرویگ که از ابتدای اکران تا همین‌جا هم رقیب سرسختی برای «اوپنهایمر» و کریستوفر نولان بوده است نقد گزنده‌ای از ماتل نخواهید یافت، اما بازی‌های متعهدانه و خارق‌العاده شخصیت‌های آن به فروش فیلمی که خودش را به سخره می‌گیرد کمک می‌کند. سرعت تند فیلم، تمایل آن به پرداختن به حاشیه‌های تماشایی مثل مهمانی رقص دیسکو همه چیز را درخشان و سرگرم‌کننده نگه می‌دارد. فیلم ترکیبی «باربی» با صحنه‌های کمدی فیزیکی و دکورهای پلاستیکی شاید کمی بیننده را دل‌زده کند اما بازی متعهدانه رابی و گاسلینگ فیلم را سرپا نگه می‌دارد.

۷. گذرگاه‌ها (Passages)

کارگردان : آیرا ساکس

: آیرا ساکس بازیگران: فرانتس روگوفسکی، بن ویشاو، ادل اگزارکوپولوس

روابط ممکن است پیچیده باشند. گاهی اوقات، یک نفر آنقدر خود را درگیر می‌کند که به نظر نمی‌رسد از تاثیر اعمالش بر دیگران آگاه باشد. «گذرگاه‌ها» به کارگردانی آیرا ساکس، فیلمی است که به همین موضوع می‌پردازد و فرانتس روگوفسکی در نقش توماس در آن می‌درخشد. این فیلم با بازی‌های شگفت‌انگیز بازیگران اصلی خود، با ظرافت و صمیمیت به بررسی یک رابطه عاشقانه می‌پردازد که به دلیل تصمیمات یک نفر به اشتباه پیش می‌رود.

۸. آناتومی یک سقوط (Anatomie d’une chute)

کارگردان : ژوستین تریه

: ژوستین تریه بازیگران: زاندرا هولر، میلو ماچادو گرینر، سوان آرلود

این درام روان‌شناختی بسیار هوشمندانه برنده نخل طلا، محاکمه زنی را دنبال می‌کند که محکوم به قتل خشونت‌آمیز همسرش شده است. «آناتومی یک سقوط» یکی از بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۳ است که به شکل دقیق و با جزییات، به بررسی مسئله گناه و بی‌گناهی می‌پردازد. فیلم به خوبی نشان می‌دهد که گناه و بی‌گناهی، همیشه به صورت ساده و قطعی نیستند و در واقع، بین این دو قطب کاملا متضاد، یک طیف گسترده از قصور و همکاری وجود دارد. فیلم با خطوط شفاف و روشن، این مسائل را بررسی کرده و نشان می‌دهد که تلاش برای رسیدن به یک قضاوت ساده و قطعی بیهوده است.

۹. از پایان دنیا خیلی انتظار نداشته باش (Do Not Expect Too Much from the End of the World)

کارگردان : رادو ژوده

: رادو ژوده بازیگران: نینا هاس، اووه بول

«از پایان دنیا خیلی انتظار نداشته باش» یک فیلم کمدی سیاه به نویسندگی و کارگردانی رادو ژوده و بازی نینا هاس و اووه بول است. این فیلم برای اولین بار در رقابت اصلی جشنواره فیلم لوکارنو ۲۰۲۳ نمایش داده شد و تحسین منتقدان و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد.

تماشای جدیدترین فیلم کمدی، بی‌امان، غیرقابل توقف رادو ژوده برای هر کسی که سعی می‌کند در دنیایی که اکنون می‌شناسیم زنده بماند بسیار ضروری است. این فیلم درباره زندگی یک زن است که برای یک شرکت تولیدی کار و در عین حال آزادی‌های شخصی خود را حفظ می‌کند. این فیلم که با شوخ‌طبعی ژوده و بافته شدن در رویاهای نه چندان دور گذشته ساخته شده است، نشان می‌دهد که چگونه روحیه انعطاف‌پذیر شخصیت اصلی فیلم یعنی آنجلا به نوعی شورش تبدیل می‌شود.

۱۰. می دسامبر (May December)

کارگردان : تاد هینز

: تاد هینز بازیگران: ناتالی پورتمن، جولین مور، چارلز ملتون

در این کمدی سیاه که مرز باریک بین حقیقت و خودفریبی را بررسی می‌کند، گذشته رسواکننده یک زن خانه‌دار زیر و رو می‌شود. این فیلم نشان می‌دهد که مرز بین داستان و واقعیت، خودفریبی و حقیقت بسیار ناپایدار است. «می دسامبر» داستان یک هنرپیشه (ناتالی پورتمن) را روایت می‌کند که برای تحقیق درباره‌ی زندگی یک زن (جولیان مور) و همسرش که تفاوت سنی زیادی با یکدیگر دارند و رابطه‌ی عاشقانه‌ی بدنامشان در کل کشور بر سر زبان‌ها افتاده است، به مین سفر می‌کند و قرار است داستان زندگی او را بازی کند.

عناوین دیگر فهرست بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۳ به انتخاب مجله سایت اند ساوند

۱۱. چشم‌هایت را ببند (Close Your Eyes) ساخته‌ی ویکتور اریسه

۱۲. همه ما غریبه‌ها (All of Us Strangers) به کارگردانی اندرو هیگ

۱۳. تار (TÁR) ساخته‌ی اندرو هیگ

استروید سیتی (Asteroid City) ساخته‌ی وس اندرسن

۱۵. سن اومر (Saint Omer) ساخته آلیس دیوپ

برگ‌های افتاده (Fallen Leaves) ساخته آکی کائوریسماکی

۱۷. «توتم» (Totem) ساخته مارسل سارمینتو

«تابستان گذشته» (Last Summer) ساخته کاترین بریا

«چطور با هم بخوابیم» (How to Have Sex) ساخته مالی منینگ واکر

۲۰. «بازگشت به سئول» (Return to Seoul) ساخته دیوی چو

«شیطان وجود ندارد» (Evil Does Not Exist) ساخته ریوسوکه هاماگوچی

«شیمر» (La Chimera) ساخته آلیچه رورواکر

«آتشین» (Afire) ساخته کریستین پتزولد

۲۴. «درون پوسته پیله زرد» (Inside the Yellow Cocoon Shell) ساخته فام تین آن

«پسر و مرغ ماهی‌‌خوار» (The Boy and the Heron) ساخته هایائو میازاکی

۲۶. «پوسیدن زیر آفتاب» (Rotting in the Sun) ساخته سباستین سیلوا

«فیبلمن‌ها» (The Fabelmans) ساخته استیون اسپیلبرگ

«خلاف‌کاران» (The Delinquents) ساخته رودریگو مورنو

«بو ترسیده است» (Beau Is Afraid) ساخته آری آستر

«دیو» (The Beast) ساخته برتراند بونلو

۳۱. «با من حرف بزن» (Talk to Me) ساخته دنی فیلیپو

«موسیقی» (Music) ساخته آنگلا شانیلیک

«هیتمن» (Hit Man) ساخته ریچارد لینکلیتر

۳۴. «اشتیاق دودن بوفان» (The Taste of Things) ساخته تران آن هونگ

«یک صبح خوب» (Un beau matin) ساخته میا هانسن لووه

«استخر بی‌انتها» (Infinity Pool) ساخته بدندون کراننبرگ

«موج انسانی ۳» (The Human Surge 3) ساخته ادواردو ویلیامز

۳۸. «ترنکه لائوکن» (Trenque Lauquen) ساخته لائورا سیتارلا

«سامسارا» (Samsara) ساخته لویس پاتینو

«سوزومه» (Suzume) ساخته ماکوتو شینکای

«ری لین» (Rye Lane) ساخته رین الن میلر

«حقیقت» (Reality) ساخته تینا ساتر

«پریسیلا» (Priscilla) ساخته سوفیا کاپولا

«یک شاهزاده» (A Prince) ساخته پیر کریتون

«بدن ما» (Our Body) ساخته کلر سیمون

(Menus-Plaisirs les Troisgros) ساخته فردریک وایزمن

«آدم‌کش» (The Killer) ساخته دیوید فینچر

«جاماندگان» (The Holdovers) ساخته الکساندر پین

«مادر زمین» (Earth Mama) ساخته ساوانا لیف

(All Dirt Roads Taste of Salt) ساخته ریون جکسون

