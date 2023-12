فهرست نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۴ اعلام شد؛ پیشتازی «باربی» و «اوپنهایمر»

«باربی» از ابتدا با فیلم زندگی‌نامه‌ای «اوپنهایمر» (Oppenheimer) به کارگردانی کریستوفر نولان درباره جی رابرت اوپنهایمر و ساخت بمب اتم که هشت نامزدی کسب کرد، رقابت داشت. «اوپنهایمر» در یک هفته با «باربی» اکران شد، تلاقی نادری از بلاک‌باسترها که الهام‌بخش میم‌ها و لباس‌های هالووین بود و جان تازه‌ای هم به باکس آفیس بخشید.

برخلاف جوایز اسکار، گلدن گلوب به بهترین فیلم‌ها و سریال‌ها به یک اندازه اهمیت می‌دهد و همچنین بین ژانرهای فیلم تمایز قائل می‌شود و بهترین کمدی‌ها و موزیکال‌ها را جدا از بهترین درام‌ها در نظر می‌گیرد. بنابراین، «اوپنهایمر» در کنار «قاتلان ماه کامل» (Killers of the Flower Moon)، «استاد» (Maestro)، «آناتومی یک سقوط» (Anatomy of a Fall)، «منطقه مورد علاقه» (The Zone of Interest) و «زندگی‌های گذشته» (Past Lives) برای دریافت جایزه درام برتر رقابت خواهند کرد. از آن طرف هم «باربی» برای بهترین فیلم کمدی یا موزیکال با «ایر» (Air)، «داستان آمریکایی» (American Fiction)، «بیچارگان» (Poor Things)، «مه دسامبر» (May December) و «جاماندگان» (The Holdovers) به رقابت خواهد پرداخت.

«وراثت» (Succession) سریال پرمخاطب شبکه HBO که به خانواده آشفته یک غول رسانه‌ای می‌پردازد برای فصل آخرش ۹ نامزدی به دست آورد. «خرس» (The Bear) و «فقط قتل‌های داخل ساختمان» (Only Murders in the Building) که هر دو از شبکه FX پخش می‌شوند، با پنج نامزدی دومین سریال با بیشترین نامزدی هستند. رقابت در بخش بهترین سریال درام علاوه بر «جانشینی» بین «۱۹۲۳»، «تاج» (The Crown)، «دیپلمات» (The Diplomat)، «آخرین بازمانده از ما» (The Last of Us) و «برنامه صبحگاهی» (The Morning Show) خواهد بود. «خرس» و «تنها قتل‌های داخل ساختمان» با «مدرسه ابتدایی ابوت» (Abbott Elementary)، «بری» (Barry)، «وظیفه‌ی هیئت منصفه» (Jury Duty) و «تد لاسو» (Ted Lasso) در بخش بهترین کمدی رقابت خواهند کرد.

فهرست نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۴؛ بخش سینما

بهترین فیلم درام

اوپنهایمر

قاتلان ماه کامل

استاد

منطقه مورد علاقه

آناتومی یک سقوط

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال

باربی

بیچارگان

داستان آمریکایی

مه دسامبر

ایر

بهترین فیلم انیمیشنی بلند

پسر و مرغ ماهی‌خوار (The Boy and the Heron)

مرد عنکبوتی میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

فیلم برادران سوپر ماریو (The Super Mario Bros. Movie)

سوزومه (Suzume)

آرزو (Wish)

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

«آناتومی یک سقوط» از فرانسه

«برگ‌های افتاده» (Fallen Leaves) از فنلاند

«من کاپیتان هستم» (Io Capitano) از ایتالیا

«زندگی‌های گذشته» از آمریکا

«جامعه‌ی برف» (Society of the Snow) از اسپانیا

«منطقه مورد علاقه» از انگلستان

بهترین کارگردان

بردلی کوپر برای «استاد»

گرتا گرویگ برای «باربی»

یورگوس لانتیموس برای «بیچارگان»

کریستوفر نولان برای «اوپنهایمر»

مارتین اسکورسیزی برای «قاتلان ماه کامل»

سلین سونگ برای «زندگی‌های گذشته»

بهترین فیلمنامه‌

گرتا گرویگ، نوآ بامباک برای فیلم «باربی»

تونی مک‌نامارا برای «بیچارگان»

کریستوفر نولان برای «اوپنهایمر»

سلین سونگ برای «زندگی‌های گذشته»

ژوستین تریه و آرتو هراری برای «آناتومی یک سقوط»

بهترین موسیقی متن

لودویک گورانسون برای فیلم «اوپنهایمر»

ژرسکین فندریکس برای فیلم «بیچارگان»

رابی رابرتسون برای فیلم «قاتلان ماه کامل»

میکا لوی برای فیلم «منطقه مورد علاقه»

دنیل پمبرتون برای انیمیشن «مرد عنکبوتی میاند دنیای عنکبوتی»

جو هاشیشی برای انیمه «پسر و مرغ ماهی‌خوار»

بهترین ترانه فیلم

«من برای چه ساخته شدم؟» (What Was I Made For) از بیلی آیلیش و فینی برای «باربی»

«شب را برقص» (Dance the Night) از کارولین آیلین، دوآ لیپا، مارک رانسون و اندرو ویات برای «باربی»

«دچار عشق» (Addicted to Romance) از بروس اسپرینگستین و پتی سیالفا برای «او نز من آمد» (She Came to Me)

(Peaches) از جک بلک، آرون هارواث، مایکل جلنیک، اریک آزموند و جان اسپایکر برای «فیلم برادران سوپرماریو»

«من فقط کن هستم» (I’m Just Ken) از مارک رانسون و اندرو ویات برای «باربی»

«جاده‌ای به آزادی» (Road to Freedom) از لنی کراویتز برای «راستین» (Rustin)

بهترین بازیگر نقش اول مرد درام

بردلی کوپر برای «استاد»

کیلین مورفی برای «اوپنهایمر»

لئوناردو دی‌کاپریو برای «قاتلان ماه کامل»

کلمن دامینگو برای «راستین»

اندرو اسکات برای «همه‌ی ما غریبه‌ها» (All of Us Strangers)

بهترین بازیگر نقش اول زن درام

لیلی گلداستون برای «قاتلان ماه کامل»

گری مولیگان برای «استاد»

ساندرا هولر برای «آناتومی یک سقوط»

آنت بنینگ برای «نیاد» (Nyad)

گرتا لی برای «زندگی‌های گذشته»

گیلی اسپینی برای «پریسیلا»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

ویلم دفو برای «بیچارگان»

رابرت دنیرو برای «قاتلان ماه کامل»

رابرت داونی جونیور برای «اوپنهایمر»

رایان گاسلینگ برای «باربی»

چارلز ملتون برای «مه دسامبر»

مارک رافلو برای «بیچارگان»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

امیلی بلانت برای «اوپنهایمر»

دنیل بروکس برای «رنگ بنفش»

جودی فاستر برای «نیاد»

جولین مور برای «مه دسامبر»

روزاموند پایک برای «سالتبرن» (Saltburn)

داواین جوی رندالف برای «جاماندگان»

بهترین بازیگر نقش اول مرد کمدی یا موزیکال

نیکلاس کیج برای «سناریوی رویایی» (Dream Scenario)

تیموتی شالامه برای «وانکا» (Wonka)

مت دیمون برای «ایر»

پل جیاماتی برای «جاماندگان»

واکین فینیکس برای «بو ترسیده است» (Beau Is Afraid)

جفری رایت برای «داستان آمریکایی»

بهترین بازیگر نقش اول زن کمدی یا موزیکال

فانتازیا بارینو برای «رنگ بنفش»

جنیفر لارنس برای «به دل نگیر» (No Hard Feelings)

ناتالی پورتمن برای «مه دسامبر»

آلما پیوستی برای «برگ‌های افتناده»

مارگو رابی برای «باربی»

اما استون برای «بیچارگان»

فهرست نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۴؛ بخش تلویزیون

بهترین بازیگر نقش اول در مینی‌سریال یا تله‌فیلم

مت بامر برای «همراهان سفر» (Fellow Travelers)

سم کلفلین برای «دیزی جونز و شش نفر» (Daisy Jones & the Six)

جان هم برای «فارگو» (Fargo)

وودی هارلسون برای لوله‌کش‌های کاخ سفید (White House Plumbers)

دیوید اویلوو برای «کلاتنرها: باس ریوز» (Lawmen: Bass Reeves)

استیون ین برای «خرس»

بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال تلویزیونی کمدی یا موزیکال

بیل هیدر برای «بری»

استیو مارتین برای «فقط قتل‌های داخل ساختمان»

مارتین شورت برای «فقط قتل‌های داخل ساختمان»

جیسون سیگل برای «روان‌درمانی» (Shrinking)

جیسون سودیکیس برای «تد لاسو»

جرمی آلن وایت برای «خرس»

بهترین سریال تلویزیونی کمدی یا موزیکال

خرس

تد لاسو

دبستان ابتدایی ابوت

وظیفه هیئت منصفه

فقط قتل‌های داخل ساختمان

بری

بهترین بازیگر نقش اول زن در مینی‌سریال یا تله‌فیلم

رایلی کیئو برای «دیزی جونز و شش نفر»

بری لارسون برای «درس‌های شیمی» (Lessons in Chemistry)

الیزابت اولسن برای «عشق و مرگ» (Love and Death)

جونو تمپل برای «فارگو»

ریچل ویز برای «شباهت کامل» (Dead Ringers)

الی وانگ برای «گوشت» (Beef)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن سریال تلویزیونی

الیزابت دبیکی برای «تاج»

ابی الیوت برای «خرس»

کریستینا ریچی برای «ژاکت زردها» (Yellowjackets)

جی اسمیت کمرون برای «وراثت»

مریل استریپ برای «فقط قتل‌های داخل ساختمان»

هانا وادینگهام برای «تد لاسو»

بهترین مینی‌سریال یا تله‌فیلم

گوشت

درس‌های شیمی

دیزی جونز و شش نفر

تمام نورهایی که نمی‌توانیم ببینیم (All the Light We Cannot See)

همراهان سفر

فارگو

بهترین بازیگر نقش اول زن سریال تلویزیونی کمدی یا موزیکال

آیو ادبیری برای «خرس»

ناتاشا لیون برای «پوکر فیس»

کوینتون برانسون برای «مدرسه ابتدایی ابوت»

ریچل برازنان برای «خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel)

سلنا گومز برای «فقط قتل‌های داخل ساختمان»

الی فانینگ برای «بزرگ» (The Great)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال تلویزیونی

بیلی کروداپ برای «برنامه صبحگاهی»

متیو مک‌فادین برای «وراثت»

جیمز مارسدن برای «وظیفه هیئت منصفه»

ابن ماس بچراک برای «خرس»

آلن راک برای «وراثت»

الکساندر اسکارسگورد برای «وراثت»

بهترین سریال تلویزیونی درام

۱۹۲۳

تاج

دیپلمات

آخرین بازمانده از ما

برنامه صبحگاهی

وراثت

بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال تلویزیونی درام

پدرو پاسکال برای «آخرین بازمانده از ما»

کایرن کولکین برای «وراثت»

جرمی استرانگ برای «وراثت»

برایان کاکس برای «وراثت»

گری اولدمن برای «اسب‌های آرام» (Slow Horses)

دومینیک وست برای «تاج»

