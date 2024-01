هفتادوپنجمین دوره جوایز امی به میزبانی آنتونی اندرسون با ادای احترام فراوان برای سریال‌های موفق گذشته و حال دیشب به اتمام رسید. بازیگران سریال‌هایی چون «چیرز» (Cheers)، «سوپرانوها» (The Sopranos)، «الی مک‌بیل» (Ally McBeal)، «مارتین» (Martin) و دیگر بازیگران برای این مراسم دوباره کنار هم قرار گرفتند، در حالی که بازیگران سابق سریال‌هایی مانند «آناتومی گری» (Grey’s Anatomy) و کمدی همیشه قدرنادیده امی «فیلادلفیا همیشه آفتابی است» (It’s Always Sunny in Philadelphia) برای اهدای جوایز برندگان امی ۲۰۲۳ روی صحنه رفتند.

در این مراسم، «وراثت» همچون سال گذشته برنده بهترین سریال درام شد و ستاره‌هایش کایرن کالکین (بازیگر نقش اول درام)، سارا اسنوک (بازیگر نقش اول زن درام) و متیو مک‌فادین برای بار دوم در این سریال (بهترین بازیگر نقش مکمل در سریال درام) هر کدام جوایزی به دست آوردند. جسی آرمسترانگ، نویسنده و خالق سریال و مارک مایلود کارگردان اپیزود «عروسی کانر» (Connor’s Wedding) -که در آن لوگان روی، مدیرعامل ویستار ریکو درگذشت- برنده جایزه شدند.

فهرست برندگان جوایز امی ۲۰۲۳

بهترین سریال درام

«اندور» (Andor)

«بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul)

«تاج» (The Crown)

«خاندان اژدها» (House of the Dragon)

«آخرین بازمانده از ما (The Last of U)

«وراثت» ( Succession ) برنده

«نیلوفر آبی سفید» (The White Lotus)

«ژاکت‌زردها» (Yellowjackets)

بهترین سریال‌ کمدی

«دبستان ابوت» (Abbott Elementary)

«بری» (Barry)

«خرس» ( The Bear )

«وظیفه هیات منصفه» (Jury Duty)

«خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel)

«فقط قتل‌های داخل ساختمان» (Only Murders in the Building)

«تد لاسو» (Ted Lasso)

«ونزدی» (Wednesday)

بهترین سریال‌ کوتاه

«مشاجره» ( Beef )

«دامر- هیولا: داستان جفری دامر» (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

«دیزی جونز و شش نفر دیگر» (Daisy Jones & the Six)

«فلیشمن به دردسر افتاده» (Fleishman Is in Trouble)

«اوبی وان کنوبی» (Obi-Wan Kenobi)

بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال‌ درام

جف بریجز در سریال «پیرمرد» (The Old Man)

برایان کاکس در سریال «وراثت»

کایرن کالکین در سریال «وراثت»

باب ادنکرک در سریال «بهتره با ساول تماس بگیری»

پدرو پاسکال در سریال «آخرین بازمانده از ما»

جرمی استرانگ در سریال «وراثت»

بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال‌ درام

شارون هورگان در سریال «خواهران بد» (Bad Sisters)

ملانی لینسکی در سریال «ژاکت‌زردها»

الیزابت ماس در سریال «سرگذشت ندیمه» (The Handmaid’s Tale)

بلا رمزی در سریال «آخرین بازمانده از ما»

کری راسل در سریال «دیپلمات» (The Diplomat)

سارا اسنوک در سریال «وراثت»

بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال‌ کمدی

بیل هیدر در سریال «بری» (Barry)

جیسون سیگل در سریال «روان‌درمانی» (Shrinking)

مارتین شورت در سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان»

جیسون سودیکیس در سریال «تد لاسو»

جرمی آلن وایت در سریال «خرس»

بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال‌ کمدی

کریستینا اپل‌گیت در سریال «مرده از نظر من» (Dead to Me)

ریچل برازنان در سریال «خانم میزل شگفت‌انگیز»

کوئینتا برانسون در سریال «دبستان ابوت»

ناتاشا لیون در سریال «پوکر فیس» (Poker Face)

جنا اورتگا در سریال «ونزدی»

بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال‌ کوتاه

تارون اجرتون در سریال «پرنده سیاه» (Black Bird)

کمیل نانجیانی در سریال «به چیپندیل خوش آمدید» (Welcome to Chippendales)

ایوان پترز در سریال «دامر- هیولا: داستان جفری دامر»

دنیل رادکلیف در فیلم «ویرد: داستان ال یانکوویک» (Weird: The Al Yankovic Story)

مایکل شنون در سریال «جرج و تمی» (George & Tammy)

استیون ین در سریال «مشاجره»

بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال‌ کوتاه

لیزی کاپلان در سریال «فلیشمن به درسر افتاده» (Fleishman Is in Trouble)

جسیکا چستین در سریال «جرج و تمی»

دامنیک فیشبک در سریال «هجوم» (Swarm)

کاترین هان در سریال «چیزهای کوچک زیبا» (Tiny Beautiful Things)

رایلی کیئو در سریال «دیزی جونز و شش نفر دیگر»

الی وانگ در سریال «مشاجره»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌ درام

اف موری آبراهام در سریال «نیلوفر آبی سفید»

نیکلاس براون در سریال «وراثت»

مایکل ایمپریولی در سریال «نیلوفر آبی سفید»

تئو جیمز در سریال «نیلوفر آبی سفید»

متیو مک‌فادین در سریال «وراثت»

الن راک در سریال «وراثت»

ویل شارپ در سریال «نیلوفر آبی سفید»

الکساندر اسکارشگورد در سریال «وراثت»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌ درام

جنیفر کولیج در سریال «نیلوفر آبی سفید»

الیزابت دبیکی در سریال «تاج»

مگان فاهی در سریال «نیلوفر آبی سفید»

سابرینا ایمپسیاتور در سریال «نیلوفر آبی سفید»

آبری پلازا در سریال «نیلوفر آبی سفید»

ری سیهورن در سریال «بهتره با ساول تماس بگیری»

جی اسمیت کامرون در سریال «وراثت»

سیمونا تاباسکو در سریال «نیلوفر آبی سفید»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌ کمدی

آنتونی کاریگان در سریال «بری»

فیل دانستر در سریال «تد لاسو»

برت گلدستاین در سریال «تد لاسو»

جیمز مارسدن در سریال «وظیفه هیات منصفه»

ابن مای بچراک در سریال «خرس»

تایلر جیمز ویلیامز در سریال «دبستان ابوت»

هنری وینکلر در سریال «بری»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌ کمدی

الکس بورشتاین در سریال «خانم میزل شگفت‌انگیز»

آیو ادبیری در سریال «خرس»

جینل جیمز در سریال «دبستان ابوت»

شرلی لی رالف در سریال «دبستان ابوت»

جونو تمپل در سریال «تد لاسو»

هانا ودینگهام در سریال «تد لاسو»

جسیکا ویلیامز در سریال «روان‌درمانی»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌ کوتاه

موری بارتلت در سریال «به چیپندیل خوش آمدید»

پل والتر هاوزر در سریال «پرنده سیاه»

ریچارد جنکینز در سریال «دامر- هیولا: داستان جفری دامر»

جوزف لی در سریال «مشاجره»

ری لیوتا در سریال «پرنده سیاه»

یانگ مازینو در سریال «مشاجره»

جسی پلمونس در سریال «عشق و مرگ» (Love & Death)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌ کوتاه

آنالی آشفورد در سریال «به چیپندیل خوش آمدید»

ماریو بلو در سریال «مشاجره»

کلر نینز در سریال «فلیشمن به درسر افتاده»

جولین لوییس در سریال «به چیپندیل خوش آمدید»

کامیلا مارون در سریال «دیزی جونز و شش نفر دیگر»

نیسی نش در سریال «دامر- هیولا: داستان جفری دامر»

ماری ویوت در سریال «چیزهای کوچک زیبا»

بهترین نویسندگی سریال کمدی

خرس

بری

وظیفه هیات منصفه

فقط قتل های داخل ساختمان

دوتای دیگر (The Other Two)

تد لاسو

بهترین نویسندگی سریال درام

خواهران بد

اندور

بهتره با ساول تماس بگیری

آخرین بازمانده از ما

وراثت

نیلوفر آبی سفید

بهترین نویسندگی سریال کوتاه

مشاجره

جزیره آتش (Fire Island)

فلیشمن به درسر افتاده

شکار (Prey)

هجوم

ویرد: داستان ال یانکویک

بهترین کارگردانی سریال کمدی

بری

خرس

خانم میزل شگفت‌انگیز

تد لاسو

ونزدی

بهترین کارگردانی سریال درام

اندور

خواهران بد

آخرین بازمانده از ما

وراثت

نیلوفر آبی سفید

بهترین کارگردانی سریال کوتاه

مشاجره

دامر- هیولا: داستان جفری دامر

فلیشمن به دردسر افتاده

شکار

