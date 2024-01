فیلم موزیکال «دختران بدجنس» صدرنشین جدول فروش شد (باکس آفیس هفته)

فیلم «دختران بدجنس» که بر اساس فیلمی به همین نام محصول سال ۲۰۰۴ ساخته شده است، کدی هیرون شانزده ساله را دنبال می‌کند که به همراه مادرش از کنیا به آمریکا نقل مکان می‌کنند. او که تا پیش از این در خانه تحصیل می‌کرد حالا وارد یک دبیرستان شده و با جنیس ایمیک و دامیان هوبارد که او را با دسته‌های مختلف آشنا می‌کنند رابطه دوستی برقرار می‌کند و بعد از آن داستان‌های نوجوانانه‌شان آغاز می‌شود.

این فیلم به کارگردانی سامانتا جین و آرتور پرز جونیور و با فیلم‌نامه‌ای نوشته‌ی تینا فی ساخته شده است و انگوری رایس، رنه رپ، اولی کراوالیو و کریستوفر برینی از جمله بازیگران این فیلم به شمار می‌روند. فیلم «دختران بدجنس» تا این هفته کمی بیش از حد متوسط توانست منتقدان و مخاطبان را راضی کند و در راتن تومیتوز امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ و در IMDb نمره ۶.۳ از ۱۰ را به خود اختصاص دهد.

«زنبوردار» (The Beekeeper) یک فیلم اکشن مهیج به کارگردانی دیوید آیر با ۸.۴ میلیون دلار از ۳۳۳۰ سالن در جایگاه دوم قرار گرفت. تاکنون، این فیلم با بازی جیسون استاتهام در نقش یک مامور سابق امنیتی که برای یک ماجرای انتقام‌گیری دست به کار می‌شود، در آمریکای شمالی نزدیک به ۳۱ میلیون دلار درآمد داشته است.

فیلم موزیکال فانتزی «وانکا» (Wonka) با بازی تیموتی شالامه در نقش شکلات‌ساز معروف، بار دیگر با ۶.۴ میلیون دلار از ۳۱۳۶ سالن در جایگاه سوم قرار گرفت. این فیلم پس از تعطیلات همچنان در باکس آفیس باقی مانده است و پس از شش هفته اکران، در آمریکای شمالی ۱۸۷ میلیون دلار و تا به امروز ۵۱۳ میلیون دلار در سطح جهانی به دست آورده است. هزینه تولید آن ۱۰۰ میلیون دلار بوده، بنابراین هم برای برادران وارنر و هم برای اپراتورهای سینما فروش شیرینی داشته است.

«هرکسی جز تو» کمدی رمانتیک درجه R با بازی سیدنی سوینی و گلن پاول با ۵.۴ میلیون دلار از ۲۹۲۸ سینما در جایگاه چهارم قرار گرفت. پس از پنج هفته حضور روی پرده بزرگ، این فیلم ۶۴.۲ میلیون دلار در داخل و ۱۰۰.۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. این فیلم با عبور از مرز ۱۰۰ میلیون دلار، پرفروش‌ترین کمدی رمانتیک درجه R از زمان «بچه بریجیت جونز» (Bridget Jones’s Baby) در سال ۲۰۱۶ است. با بودجه تولید ۲۵ میلیون دلاری، «هرکسی جز تو» یک پیروزی برای سونی است و یادآوری می‌کند تا زمانی که بودجه‌ها کنترل شوند، ژانر کمدی رمانتیک در باکس آفیس می‌تواند موفق عمل کنند.

«مهاجرت» (Migration) انیمیشن ماجراجویی یونیورسال و ایلومینیشن با ۵.۳ میلیون دلار از ۳۰۹۴ سینما به جایگاه پنجم رسید. این فیلم که با بودجه ۷۲ میلیون دلاری در نزدیکی کریسمس اکران شده بود، ۹۴.۶ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۱۹۱.۶ میلیون دلار در سطح جهانی به دست آورد.

فیلم «آکوامن و پادشاهی گم‌شده» (Aquaman and the Lost Kingdom) در هفته پنجم اکران ۳.۶۵ میلیون دلار فروخت و در رتبه ششم قرار گرفت. این فیلم محصول دی‌سی که از ابتدا فروش ناامیدکننده‌ای داشت تا این هفته ۱۱۴.۱۹ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد کسب کرد.

به طور کلی، این هفته بازار سینمای آمریکا کم‌رونق بود و سه عنوان از پنج فیلم اول جدول به اکران‌های کریسمس مربوط می‌شدند. تنها تازه‌وارد این هفته فیلم علمی-تخیلی «ایستگاه فضایی بین‌المللی» (I.S.S) با کسب تنها ۳ میلیون دلار از ۲۵۲۰ سینما در اولین نمایش خود، در جایگاه هفتم قرار گرفت. آریانا دبوز و کریس مسینا در این فیلم به کارگردانی گابریلا کاپرتویت بازی می‌کنند، فیلمی که با نقدهای منفی و امتیاز C- در سینما اسکور مواجه شد.

فیلم ترسناک «شنا در شب» (Night Swim) با امتیازات و نقدها و نظرات منفی، در سومین هفته اکران ۲.۷ میلیون دلار فروخت و در جایگاه هشتم باکس آفیس نشست. این فیلم محصول یونیورسال تا این هفته مجموعا در آمریکای شمالی ۲۳.۷۵ میلیون دلار درآمد داشت.

درام ورزشی «پسرها در قایق» (The Boys in the Boat) به کارگردانی جورج کلونی در چهارمین هفته اکران رتبه نهم را به خود اختصاص داد و با ۲.۵۳ میلیون دلار مجموع درآمد داخلی خود را به ۴۳.۸۲ میلیون دلار رساند. این فیلم از نظر منتقدان و مخاطبان متوسط ارزیابی شد و در راتن تومیتوز ۵۷ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۷ از ۱۰ بدست آورد.

کمدی فانتزی «بیچارگان» (Poor Things) به کارگردانی یورگوس لانتیموس که در هفتمین هفته اکران باز هم به جمع ده فیلم اول باکس آفیس بازگشته است، این بار با رشد ۱۴ درصدی در فروش ۲.۰۴ میلیون دلار بدست آورد و مجموع درآمد خود را در جدول داخلی به ۲۰.۳۹ میلیون دلار رساند. این فیلم با بازی اما استون، مارک رافلو و ویلم دفو در راتن تومیتوز امتیاز ۹۴ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۸.۴ از ۱۰ دارد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی دختران بدجنس

Mean Girls ۲ ۱۱.۷۰ ۵۰.۰۴ زنبوردار

The Beekeeper ۲ ۸.۴۸ ۳۱.۱۳ وانکا

Wonka ۶ ۶.۴۴ ۱۸۷.۱۶ هرکسی جر تو

Anyone But You ۵ ۵.۴۰ ۶۴.۲۲ مهاجرت

Migration ۵ ۵.۳۰ ۹۴.۶۷ آکوامن و پادشاهی گم‌شده

Aquaman and the Lost Kingdom ۵ ۳.۶۵ ۱۱۴.۱۹ ایستگاه فضایی بین‌المللی

I.S.S. ۱ ۳.۰۲ ۳.۰۲ شنا در شب

Night Swim ۳ ۲.۷۰ ۲۳.۷۵ پسرها در قایق

The Boys in the Boat ۴ ۲.۵۳ ۴۳.۸۶ بیچارگان

Poor Things ۷ ۲.۰۴ ۲۰.۳۹

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته فیلم موزیکال «دختران بدجنس» صدرنشین جدول فروش شد (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala