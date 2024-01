فیلم «زنبوردار» گیشه را از «دختران بدجنس» پس گرفت (باکس آفیس هفته)

فیلم اکشن «زنبوردار» به کارگردانی دیوید آیر که ماجرای انتقام‌گیری یک مامور امنیتی سابق را روایت می‌کند، با نقدها و نظرات تقریبا خوبی مواجه شد و تا این هفته توانست ۴۲.۲۸ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد کسب کند. امتیاز ۷۱ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز، و نمره ۶.۷ از ۱۰ در IMDb نشان می‌دهد که «زنبوردار» در صورت نبود رقیبی قدرتر می‌تواند همچنان جایگاه اول و دوم را به خود اختصاص دهد.

فیلم «دختران بدجنس» در رتبه دوم قرار گرفت. این فیلم که هفته سوم خود را پشت سر می‌گذارد با ۷.۲۹ میلیون دلار مجموعا ۶۰.۸ میلیون دلار درآمد کسب کرده است که با توجه به بودجه ۳۶ میلیون دلاری‌اش رقم قابل توجهی است.

فیلم فانتزی موزیکال «وانکا» (Wonka) که همچنان به فروش موفق خود ادامه می‌دهد، این هفته هم جایگاه سوم خود را حفظ کرده است. بازی دل‌نشین تیموتی شالامه و روایت شیرین این فیلم در فضایی رنگارنگ با موسیقی‌های به‌یادماندنی همگی دلیل موفقیت فیلم به شمار می‌روند. این فیلم در هفتمین هفته اکران ۵.۹ میلیون دلار فروخت و مجموعا در آمریکای شمالی به ۱۹۵.۱۷ میلیون دلار رسید.

انیمیشن «مهاجرت» (Migration) که یک خانواده غاز مهاجر را دنبال می‌کند که به واسطه سرد شدن هوا به فکر کوچ افتاده‌اند، بعد از شش هفته با یک پله صعود در رتبه چهارم جدول نشست. این انیمیشن که نقدهای کمتر از متوسطی دریافت کرده است، این هفته ۵.۱۵ میلیون دلار فروخت و مجموعا ۱۰۱.۲۵ میلیون دلار در جدول داخلی کسب کرد.

«هرکسی جز تو» (Anyone But You) کمدی رمانتیک درجه R با بازی سیدنی سوینی و گلن پاول با ۴.۸ میلیون دلار از ۲۸۸۵ سینما در جایگاه پنجم قرار گرفت. پس از شش هفته حضور روی پرده بزرگ، این فیلم ۷۱.۱۹ میلیون دلار در داخل فروخت. با بودجه تولید ۲۵ میلیون دلاری، «هرکسی جز تو» یک پیروزی برای سونی است و یادآوری می‌کند تا زمانی که بودجه‌ها کنترل شوند، ژانر کمدی رمانتیک در باکس آفیس می‌تواند موفق عمل کند.

فیلم کمدی فانتزی «بیچارگان» (Poor Things) با ۴۳ درصد افزایش فروش بلیت به رتبه ششم باکس آفیس صعود کرد. این فیلم تحسین‌شده که هشتمین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد این‌بار با ۳.۰۴ میلیون دلار مجموعا ۲۴.۷۹ میلیون دلار درآمد داخلی داشت. «بیچارگان» ساخته‌ی یورگوس لانتیموس با بازی اما استون، ویلم دفو و مارک رافلو از نامزدهای بهترین فیلم اسکار ۲۰۲۴ است.

به نظر می‌رسد که اعلام نامزدهای اسکار منفعت خوبی برای بسیاری از فیلم‌ها داشته باشد. چرا که علاوه بر «بیچارگان» که با رشد چشمگیری در فروش مواجه شد، فیلم کمدی درام «داستان آمریکایی» (American Fiction) هم در هفتمین هفته اکران خود تغییر محسوسی داشت و در جایگاه هفتم جدول فروش قرار گرفت. «داستان آمریکایی» این هفته با ۶۵ درصد افزایش فروش بلیط ۲.۸۶ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱۱.۸۴ میلیون دلار رساند.

فیلم ابرقهرمانی «آکوامن و پادشاهی گم‌شده» (Aquaman and the Lost Kingdom) که هر هفته به سقوط خود در جدول و میزان فروش ادامه می‌دهد، این بار هشتم شد و در ششمین هفته اکران ۲.۸۱ میلیون دلار فروخت. این فیلم کمپانی برادران وارنر تا کنون در آمریکای شمالی ۱۱۸.۱ میلیون دلار درآمد داشت.

فیلم نهم جدول این هفته «گودزیلا منهای یک» (Godzilla Minus One) است. این فیلم تخیلی که هفته نهم اکران سینمایی خود را پشت سر می‌گذارد با ۲.۶ در این هفته و در کل ۵۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشت. «گودزیلا منهای یک» از ابتدا با نقدها و نظرات بسیار خوبی مواجه شد. این فیلم در متاکریتیک ۸۱ از ۱۰۰، در راتن تومیتوز ۹۸ از ۱۰۰ و در IMDb به امتیاز ۸.۳ از ۱۰ دست یافت.

و در نهایت درام ورزشی «پسرها در قایق» (The Boys in the Boat) ساخته جورج کلونی در هفته پنجم اکران ۲.۲۱ میلیون دلار فروخت و مجموعا در آمریکای شمالی ۴۷.۴۶ میلیون دلار بدست آورد. این فیلم که حالا در رتبه دهم جدول فروش قرار دارد، از ابتدای اکران جایگاه خود را در میان ده فیلم اول باکس آفیس حفظ کرده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی فیلم اکشن زنبوردار

The Beekeeper ۳ ۷.۴۲ ۴۲.۲۸ دختران بدجنس

Mean Girls ۳ ۷.۲۹ ۶۰.۸۰ وانکا

Wonka ۷ ۵.۹۰ ۱۹۵.۱۷ مهاجرت

Migration ۶ ۵.۱۵ ۱۰۱.۲۵ هرکسی جز تو

Anyone But You ۶ ۴.۸۰ ۷۱.۱۹ بیچارگان

Poor Things ۸ ۳.۰۴ ۲۴.۷۹ داستان آمریکایی

American Fiction ۷ ۲.۸۹ ۱۱.۸۴ آکوامن و پادشاهی گمشده

Aquaman and the Lost Kingdom ۶ ۲.۸۱ ۱۱۸.۱۰ گودزیلا منهای یک

Godzilla Minus One ۹ ۲.۶۰ ۵۵.۰۰ پسرها در قایق

The Boys in the Boat ۵ ۲.۲۱ ۴۷.۴۶

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

