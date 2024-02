شروع غافل‌گیرگننده فیلم زندگی‌نامه‌ای «باب مارلی: یک عشق» (باکس آفیس هفته)

همانطور که امتیاز ۴۳ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز نشان می‌دهد، منتقدان چندان علاقه‌ای به این بازگویی زندگی و حرفه موسیقی مارلی نداشتند که برای چنمین بار تکرار می‌شود. رینالدو مارکوس گرین کارگردانی و نویسندگی فیلم «باب مارلی: یک عشق» را برعهده دارد و کینگزلی بن‌ادیر در نقش خواننده نمادین موسیقی رگی و لاشانا لینچ در نقش همسرش ریتا در این فیلم بازی می‌کنند.

زیگی مارلی، پسر این ترانه‌سرا در بیانیه‌ای عنوان کرد: «من و خانواده‌ام از استقبال شگفت‌انگیز فیلم «باب مارلی: یک عشق» مفتخریم. این فیلم مانند موسیقی پدرم برای مردم ساخته شده است و پیام صلح، عشق و اتحاد او به وضوح در دل مخاطبان سراسر جهان می‌نشیند. ما از مردم برای استقبال از این فیلم و کمک به برجسته کردن پیام یک عشق تشکر می‌کنیم.»

در خارج از آمریکای شمالی فیلم «باب مارلی: یک عشق» ۸۰ میلیون دلار از ۴۷ منطقه به فروش رساند. هزینه تولید این فیلم زندگینامه‌ای ۷۰ میلیون دلار است و از آنجایی که صاحبان سینما نصف فروش بلیت را در اختیار دارند، برای توجیه قیمت آن باید به اکران خود ادامه دهد. کریس آرونسون، رییس توزیع داخلی پارامونت می‌گوید: «ما انتظارات را برآورده کرده‌ایم و فکر می‌کنم به این کار ادامه خواهیم داد. این فیلم جذابیت زندگی و موسیقی باب مارلی را به خوبی روایت می‌کند.»

فروش بلیت فیلم «باب مارلی: یک عشق» به راحتی در آمریکای شمالی از رقیب تازه‌واردش «مادام وب» (Madame Web) پیشی گرفت. فیلم هیجان‌انگیز ابرقهرمانی سونی با بازی داکوتا جانسون در نقش یک امدادگر با توانایی‌های روانی و پیوند با مرد عنکبوتی، با ۲۳.۳۵ میلیون دلار در هفته اول در جایگاه دوم قرار گرفت. این فیلم ۲۵.۷ میلیون دلار از ۶۱ بازار بین‌المللی بدست آورد.

این رقم ناامیدکننده‌ای است چون ساخت «مادام وب» ۸۰ میلیون دلار و ده‌ها میلیون دلار دیگر برای تبلیغ و نمایش آن در سینماها هزینه داشت. این جدیدترین اثر در دنیای پرطرفدار استودیو از شخصیت‌های مرد عنکبوتی است که «ونوم» (Venom) برایش یک موفقیت تجاری محسوب می‌شد و «موربیوس» (Morbius) کم‌تر مورد استقبال قرار گرفت. حتی «موربیوس» که به شدت مورد تمسخر قرار گرفته بود، توانست در اولین روزهای اکران خود، به ۳۹.۱ میلیون دلار برسد.

با توجه به نمره تاسف‌آور C+ در سینما اسکور و میانگین ۱۳ درصد در راتن تومیتوز پیش‌بینی اینکه فروش بلیت «مادام وب» در سینماها افزایش نمی‌یابد، خیلی سخت نیست. اگرچه داستان فقط ارتباط ضعیفی با مارول کامیکس دارد، فیلم به دوران وحشتناکی برای اقتباس‌های ابرقهرمانی ادامه می‌دهد، و به مجموعه شرم‌آور «مارول‌ها» (The Marvels)، «فلش» (The Flash)، «آکوامن و پادشاهی گمشده» (Aquaman and the Lost Kingdom) و بسیاری دیگر از فیلم‌های ضعیف در سال ۲۰۲۳ می‌پیوندد.

دیوید ای گراس، مدیر شرکت مشاوره فیلم می‌گوید: «روزی روزگاری می‌توانستید یک شخصیت را از یک فیلم ابرقهرمانی محبوب بیرون بکشید و یک فیلم موفق در مورد آن‌ها بسازید. این شاید پنج سال پیش بود. با این حال، انتظار می‌رود ژانر ابرقهرمانی یک بار دیگر با فیلم‌های پرفروش امسال مثل «ددپول و وولورین» (Deadpool & Wolverine) و «جوکر: جنون دونفره» (Joker: Folie á Deux) دوباره تجدید حیات کند.»

در جایگاه سوم، فیلم مهیج جاسوسی متیو وان به نام «آرگایل» (Argylle) این هفته ۴.۷۲ میلیون دلار فروخت. پس از سه هفته اکران (که دو هفته آن در رتبه اول داشت)، فیلم ۲۰۰ میلیون دلاری اپل ۷۶ میلیون دلار در سطح جهانی و فروش ناامیدکننده ۳۶.۴۶ میلیون دلار در آمریکای شمالی دست یافت.

انیمیشن کمدی «مهاجرت» (Migration) محصولی از یونیورسال و ایلومینیشن این هفته با ۳.۷۵ میلیون دلار به رتبه چهارم رسید. پس از نُه هفته اکران، این فیلم خانوادگی ۱۱۴.۸۲ میلیون دلار در باکس آفیس داخلی و ۲۵۴ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است.

در رتبه پنجم، قسمت‌های ۴ تا ۶ سریال مذهبی «برگزیده» (The Chosen) 4.22 میلیون دلار در اولین هفته اکران بدست آورد. کمپانی فانتون ایونتز فصل چهارم این سریال را به طور انحصاری در سینماها عرضه می‌کند. این هفته قسمت‌های چهار تا ششم این سریال اکران شد. فروش بلیت‌ها از قسمت اول تا سوم به شدت کاهش یافت که ۶ میلیون دلار در افتتاحیه و ۱۴ میلیون دلار در طول پخش آن به دست آورد. قسمت‌های هفتم و هشتم در پایان ماه جاری در سینماها نمایش داده می‌شود.

«وانکا» (Wonka) با بازی تیموتی شالامه در نقش شکلات‌ساز تخیلی ویلی وانکا، پنج‌گانه برتر را پشت سر گذاشت و برای دهمین هفته متوالی در صدر جدول باکس آفیس باقی ماند. فیلم برادران وارنر این هفته ۳.۴۰ میلیون دلار فروخت. این فیلم ۱۲۵ میلیون دلاری با ۲۱۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۶۰۴ میلیون دلار در سراسر جهان یک موفقیت مالی بزرگ برای سازندگانش محسوب می‌شود.

کمدی اکشن «زنبوردار» (The Beekeeper) با بازی جیسن استاتهام که ششمین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد در رتبه هفتم قرار گرفت. این فیلم در هفته ششم ۳.۲۵ میلیون دلار برست آورد و مجموعا درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۵۹.۸۹ میلیون دلار رساند.

کمدی درام «هرکسی جز تو» (Anyone But You) در نهمین هفته اکران ۲.۴۱ میلیون دلار فروخت و با مجموع درآمد ۸۴.۷۱ میلیون دلار در رتبه هشتم باکس آفیس نشست.

فیلم کمدی ترسناک «لیزا فرانکنشتاین» (Lisa Frankenstein) که هفته گذشته شروع مفتضحانه‌ای را برای خود رقم زده بود، حالا به رتبه نهم سقوط کرده است. این فیلم در دومین هفته اکران ۲.۰۳ میلیون دلار فروخت و مجموعا در آمریکای شمالی ۷.۶۶ میلیون دلار درآمد داشت.

فیلم «سرزمین بد» (Land of Bad) که جزو اکران‌های تازه این هفته است در رتبه دهم قرار گرفت. این فیلم به کارگردانی ویلیام اوبنک داستان خلبان یک پهباد نیروی هوایی را روایت می‌کند که باید در فرصت کم یک عملیات نجات را به سرانجام برساند. این فیلم با بازی ویلیام همسورث و راسل کرو تنها ۱.۸ میلیون دلار فروخت. «سرزمین بد» نقدهای کم‌تر از حد متوسطی دریافت کرد و مخاطبان بیشتر از منتقدان به فیلم علاقه نشان دادند. این فیلم در راتن تومیتوز ۵۷ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۶.۵ از ۱۰ را به خود اختصاص داد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی باب مارلی: یک عشق

Bob Marley: One Love ۱ ۴۵.۵۷ ۴۵.۵۷ مادام وب

Madame Web ۱ ۲۳.۳۵ ۲۳.۳۵ آرگایل

Argylle ۳ ۴.۷۲ ۳۶.۴۶ مهاجرت

Migration ۹ ۳.۷۵ ۱۱۴.۸۲ برگزیده

The Chosen: S4 Episodes 4-6 ۱ ۴.۲۲ ۴.۲۲ وانکا

Wonka ۱۰ ۳.۴۰ ۲۰۹.۸۲ زنبوردار

The Beekeeper ۶ ۳.۲۵ ۵۹.۸۹ هرکسی جز تو

Anyone But You ۹ ۲.۴۱ ۸۴.۷۱ لیزا فرانکنشتاین

Lisa Frankenstein ۲ ۲.۰۳ ۷.۶۶ سرزمین بد

Land of Bad ۱ ۱.۸۰ ۱.۸۰

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

