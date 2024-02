سم پکین‌پا بی‌شک یکی از مهم‌ترین و جریان‌سازترین کارگردان‌های عصر خودش بود. او از طریق تصاویر و تکنیک‌های مخصوص خودش داستان‌ها را روایت می‌کرد. بی‌دلیل نبود که به دنبال خشونت‌های دیوانه‌وار او در فیلم‌هایش، لقب سم خونین را به او داده بودند. او هم‌چنین به عنوان یک قانون‌شکن که در دنیای سینما به قوانین از پیش نوشته‌شده اهمیت نمی‌داد هم شناخته شده بود. بی‌شک او یکی از دشمنان همیشگی استودیوهای فیلم‌سازی به حساب می‌آمد؛ چندین مرتبه پیش آمده بود که سم پکین‌پا در موقعیت‌های مختلف با تهیه‌کنندگان اجرایی استودیوها به مشکل بر بخورد و کار آن‌ها حتی به ضد و خورد هم کشیده شده بود. با وجود این، فیلم‌های سم پکین‌پا ماندگار شده‌اند و او توانسته است طی سال‌های فعالیت‌اش، فیلم‌های زیادی خلق کند و الهام‌بخش کارگردان‌های زیادی باشد.

بازیگر نقش اصلی این فیلم، استیو مک‌کوئین افسانه‌ای است؛ او در این فیلم نقش جونیور جی‌آر بانر، یک سوارکار فصلی را ایفا می‌کند که به شهر مادری‌اش، پرسکات آریزونا بازمی‌گردد تا در مراسم سوارکاری سالیانه شرگت کند. او دوران اوج خودش را پشت سر گذاشته است و به نظر می‌رسد تا پایان دوران حرفه‌ای‌اش، به عنوان یک سوارکار، فرصت زیادی ندارد. با وجود تمام این‌ها او به گرداننده‌ی مسابقات رشوه می‌دهد تا اجازه‌ی شرکت در مسابقه را به دست بیاورد و امیدوار است که جایزه‌ی مسابقه بتواند رویاهایش را به واقعیت تبدیل کند.

بانر هم‌زمان باید با اوضاع به هم ریخته‌ی خانواده‌اش هم کنار بیاید. برادر او کرلی، با بازی جان دان بیکر، می‌خواهد خانه‌ی خانوادگی را برای یک ماجراجویی اقتصادی بفروشد، در حالی که پدر ورشکسته‌ی حونیور، با بازی رابرت پرستون، با تمام وجود امیدوار است که به استرالیا برود و در آن جا گوسفند بچراند. نتیجه‌ی همه‌ی این‌ها ساخته شدن یکی از گیراترین فیلم‌های سم پکین‌پا است که تغییرات در جامعه را به خوبی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که زندگی چگونه می‌تواند جای بالا و پایین را به راحتی تغییر دهد. این فیلم هم‌چنین پرتره‌ای درخشان است از دنیای مردها و پا به سن گذاشتن‌شان؛ کافی است نگاهی بیاندازیم به جونیور که با وجود پیر شدن و نداشتن انرژی و قدرت جوانی، سعی می‌کند با افزایش دادن شهامت و اعتماد به نفس، هم‌چنان مردانگی را در خودش حفظ کند.

«خودتو به کشتن نده. این قضیه باعث میشه احساس ناراحتی کنم.» وقایع این وسترن عجیب و جاه‌طلبانه طی جنگ داخلی به وقوع می‌پیوندد. چارلتون هستون در این فیلم نقش سرگرد داندی، یک افسر اتحادیه با گذشته‌ای مرموز را ایفا می‌کند. داندی پس از این که به واسطه‌ی حمله‌ی دشمن فرمانده‌ی همکارش را از دست می‌دهد، بالاخره موفق می‌شود گروه جنگ‌جویان غیر رسمی خودش را دور هم جمع کند. او این گروه غیرمعمولی از سربازان، زندانی‌های کنفدراسیون و محلی‌های داوطلب را رهبری می‌کند و ماموریت آن‌ها ردیابی کردن و از بین بردن یک رهبر جنگی سرخ‌پوستان آپاچی، با بازی مایکل پاته می‌باشد. وقتی که این گروه با خطرات بیرونی، مانند سربازهای فرانسوی و جنگ‌جویان قبیله‌ی آپاچی روبه‌رو می‌شود، تنش‌ها در دورن گروه افزایش پیدا می‌کنند و میزان تعهد و شهامت اعضای گروه مورد امتحان قرار می‌گیرد.

ریچارد هریس در این فیلم نقش‌آفرینی درخشانی به عنوان کاپیتان بن تیرن از خودش به نمایش می‌گذارد؛ یک افسر سابق کنفدراسیون که دلایل زیادی برای متنفربودن از داندی دارد، اما قسم می‌خورد که تا پایان یافتن ماموریت به او وفادار بماند. رابطه‌ی آن‌ها به فیلم کمک می‌کند تا بهتر بتواند به بررسی خط محو و باریک بین متحدان و دشمنان طی برهه‌های تاریخی مهم تاریخ آمریکا بپردازد. «سرگرد داندی» یکی از فیلم‌های سم پکین‌پا است که هر سینمادوست عاشق ژانر وسترن باید ببیند.

The Ballad of Cable Hogue

پکین‌پا این‌بار کمی از فضای همیشگی فیلم‌های وسترن‌اش فاصله می‌گیرد و این‌بار فیلمی می‌سازد که کمی بیش‌تر کمدی است و بیش از پیش قواعد این ژانر را به بازی می‌گیرد. برخلاف سایر فیلم‌های سم پکین‌پا در این فیلم خشونت و تیراندازی زیادی به چشم نمی‌خورد و در عوض، تمرکز داستان فیلم روی یک کاوشگر شکست خورده به نام کیبل هوگ با بازی جیسن روباردز است؛ کسی که دو شریک تجاری‌اش، تگرت با بازی ال. کیو جونز و بون، با بازی استراتر مارتین، او را در بیابان رها می‌کنند. هوگ برای چهار روز تقلا می‌کند و در تمام این مدت با خدا چانه می‌زند، تا این که در نهایت موفق می‌شود چشمه‌ی آبی دورافتاده پیدا کند و جان خود را نجات دهد.

هوگ وقتی که درمی‌یابد این چشمه‌ی دورافتاده در فاصله‌ی بین دو شهر قرار دارد، تصمیم می‌گیرد آن‌ جا بماند، خانه‌ای بسازد و تجارتی راه بیاندازد. این تصمیم او را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌کند. باید اشاره کنیم که تگرت و بون، دو همکار تجاری او در نهایت باز می‌گردند و هوگ باید از تمام هوشش استفاده کند، تا بتواند آن‌ها را گول بزند. این فیلم یک داستان جذاب دارد که مخاطب را میخ‌کوب خواهد کرد. همانند «جونیور بانر»، «سرود کیبل هوگ» هم فیلمی است درباره‌ی فراموش شدن غرب وحشی و متولد شدن یک آمریکای جدید.

Pat Garrett and Billy the Kid

«انگاری زمونه عوض شده… زمونه شاید، ولی من عوض نشدم.» پت گرت، با بازی جیمز کابرن یک یاغی بازنشسته است که حالا تبدیل به یک کلانتر شده و مامور شده است تا دوست قدیمی خودش بیلی د کید، با بازی کریس کریستوفرسن را به دستگاه قضایی تقدیم کند. او ماموریتی خونین را آغاز می‌کند تا یتواند هفت‌تیرکش معروف را به بند بکشد؛ ماموریتی شامل ضرب و شتم، هفت تیرکشی و آموزه‌های اخلاقی. داستان‌سرایی درخشان فیلم با فیلم‌برداری خیره‌کننده و آهنگ‌های گوش‌نواز از باب دیلن افسانه‌ای همراه می‌شود تا بتواند مخاطب را مجذوب کند. لازم به ذکر است که باب دیلن برای ایفای نقشی کوتاه، در مقابل دوربین هم ظاهر می‌شود. در واقع آهنگ معروف دیلن به نام «کوبیدن به درهای بهشت» (Knockin on Heaven’s Door) برای همین فیلم نوشته شده است.

متاسفانه پروسه‌ی تهیه‌ی «پت گرت و بیلی د کید» با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، تنش‌ها و مخالفت‌های اساسی بین سم پکین‌پا و استودیو بود. در نهایت استودیو نسخه‌ی اکران سینمایی فیلم را به ۱۰۶ دقیقه کاهش داد و فیلم مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران قرار گرفت. اگرچه نسخه‌ی طولانی‌تر و مورد تایید پکین‌پا در نهایت سال ۱۹۸۸ در نسخه‌های ویدیویی منتشر شد و توانست نظرهای مثبت منتقدان را جلب نماید.

The Getaway

تمرکز این فیلم دلهره‌آور روی دک مک‌کوی، با بازی استیو مک‌کوئین است؛ یک مجرم که برای جرمی ۴ ساله، به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود. تاجر فاسد، جک بینان، با بازی بن جانسون، پیشنهاد می‌دهد که اگر دک با او در یک سرقت از بانک همکاری نماید، او را از زندان نجات خواهد داد. دک در این دزدی باید با رودی، با بازی ال لیتیری و فرانک، با بازی بو هاپکینز همکاری کند. همه‌چیز طبق نقشه پیش می‌رود؛ چیزی به پایان برنامه نمانده است که ناگهان فرانک یک نگهبان بانک را به قتل می‌ساند و رودی تلاش می‌کند آن‌ها را دور بزند و با پول‌ها فرار کند. در نهایت اما دک موفق می‌شود با پول‌ها بگریزد.بعد از دزدیدن پول‌ها، او و همسرش کارول با بازی الی مک‌گرو درگیر تعقیب و گریزی هیجان‌انگیز با آدم بدها می‌شوند.

«گریز» ترکیبی است پر جنب و جوش از فیلم جنایی و داستان عاشقانه که بازیگرانی درخشان در آن ایفای نقش می‌کنند. در واقع احتمالا می‌توان این فیلم را آخرین نقش‌آفرینی اکشن بزرگ استیو مک‌کوئین دانست. او کم‌حرف و درون‌گرا است و با این حال به طرز شگفت‌انگیزی جذاب. این شخصیت به طریقی نماینده‌ی شخصیت خود سم پکین‌پا هم هست؛ کسی که احساس می کند نظام استودیویی او را به تله انداخته و در تلاش است از دست آن‌ها و مافوق‌های تجاری‌اش بگریزد.