نکات پنهانی تریلر فیلم «ددپول ۳» که شاید از آن‌ها بی‌خبر باشید

زمانی که کمپانی دیزنی فاکس قرن بیستم را خریداری کرد، اکثر مردم انتظار داشتند که فیلم‌های قدیمی «مردان ایکس» (X-Men) به خاطر راه‌اندازی مجدد این فرنچایز سینمایی از بین بروند. با این حال، از آن موقع تا حالا، دنیای سینمایی مارول اشاره‌های ریز و درشتی به آن دسته از فیلم‌های «مردان ایکس» داشته که ارتباطی به فیلم‌های خود استودیو مارول ندارند. واضح است که استودیو مارول ترجیح می‌دهد به جای حذف کامل و شروع دوباره «مردان ایکس»، از آشنایی مخاطبان با «مردان ایکس» فاکس استفاده کند و برخی از هواداران را به آرزوهای دیرینه خود برساند؛ مشابه کاری که با فیلم‌های «مرد عنکبوتی» کمپانی سونی انجام داد.

پاتریک استوارت در «دکتر استرنج در چندجهانی جنون» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) در نقش پروفسور ایکس و کلسی گرامر در نقش هیولا یا همان بیست در صحنه پس از تیتراژ فیلم «مارول‌ها» (The Marvels) ظاهر شدند. این که آیا این‌ها خود شخصیت‌های اصلی بودند یا صرفاً همزادهای آن‌ها در جهان‌های موازی، مشخص نیست. آنچه اهمیت دارد، این حقیقت است که آن‌ها همان بازیگران و همان شخصیت‌هایی بودند که مخاطبان فیلم‌های «مردان ایکس» می‌شناختند و حداقل چندین فیلم را به خاطر آن‌ها تماشا کرده بودند.

از همه این اشاره‌های ریز و درشت و حضورهای افتخاری و کوتاه که بگذریم، حالا فیلم «ددپول و ولورین» با متحد کردن ضدقهرمان محبوب و مشهور و ولورین هیو جکمن، قرار است به طور رسمی «مردان ایکس» را به دنیای سینمایی مارول بیاورد. از آنجایی که ددپول می‌تواند دیوار چهارم را بشکند و در «ددپول ۲» نیز در زمان سفر کرد، سفر بین فرنچایزها نباید آن‌قدرها برای این ضدقهرمان بامزه سخت باشد.

۱- در «ددپول و ولورین» ددپول به خلأ می‌رود

اولین چیزی که در تریلر به چشم می‌خورد و بلافاصله ددپول را به دنیای سینمایی مارول گره می‌زند، مربوط به سریال محبوب شبکه دیزنی+ یعنی «لوکی» (Loki) می‌شود که فصل دوم و پایانی خود را در سال ۲۰۲۳ به پایان رساند. در تریلر انتشار یافته، وید (با کلاه‌گیس) با بازیگران مکمل فیلم‌های قبلی «ددپول» جشن تولد گرفته است: دوست‌دخترش ونسا (با بازی مورنا باکارین)، کلوسوس، یکی از اعضای مردان ایکس که پوست فولادین دارد (با صداپیشگی استفان کاپیچیچ)، هم‌خانه وید، آل کور (با بازی لزلی اوگامز) و تعدادی دیگری از شخصیت‌ها. با این حال، این تجدید دیدار به نظر کوتاه مدت است، چرا که مأموران اداره زمان یا همان TVA که در سریال «لوکی» معرفی شدند، به خانه وید ویلسون هجوم می‌آورند و او را می‌ربایند.

همان‌طور که در سریال «لوکی» دیدیم، TVA یک سازمان میان‌بُعدی است که انحرافات از جدول زمانی مقدس را به اصطلاح هرس یا متلاشی می‌کند. از همین رو، واریانت‌های خصمانه پس از متلاشی شدن به خلأ پرتاب می‌شوند، سرزمینی بایر در آخرالزمان، جایی که یک طوفان شرور و بدخواه به نام آلیوث واریانت‌ها را می‌بلعد. سازمان TVA در حقیقت به دست یکی از واریانت‌های کانگ فاتح (با بازی جاناتان میجرز) تأسیس شد، که در سریال به عنوان اویی که باقی می‌ماند شناخته می‌شود. این نسخه از کانگ، با تأسیس این سازمان سعی داشت مانع از سفر واریانت‌های دیگر خودش به جهان‌های مختلف و جنگ‌افروزی آن‌ها شود.

سریال موفق و محبوب «لوکی» داستان خدای شرارت (با بازی تام هیدلستون) را دنبال می‌کرد که ابتدا به دست سازمان TVA زندانی و سپس به استخدام‌ آن‌ها در آمد. لوکیِ سریال همان لوکی نبرد نیویورک بود که در فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) به لطف سفر در زمان قهرمانان فیلم، موفق شد با یکی از سنگ‌های بی‌نهایت از دستگیری فرار کند. این سریال با فداکاری لوکی به عنوان خدای داستان‌ها، که در تنهایی مطلق در خلأ زندگی می‌کند و در عین حال به طور هماهنگ تمام جدول‌های زمانی مختلف را به هم پیوند می‌زند، به پایان رسید. در همین حال، سازمان TVA مأموریت خود را از هرس کردن جدول‌های زمانی و انحرافات به مبارزه با کانگ فاتح تغییر داد.

حداقل در تریلر انتشار یافته از «ددپول و ولورین»، هیچ یک از شخصیت‌های سریال «لوکی» که در سازمان TVA کار می‌کنند را نمی‌بینیم، نه حتی خانم دقیقه‌ها (با صداپیشگی تارا استرانگ) که نماد هولوگرامی و یک نوع هوش مصنوعی مختص این سازمان است. درعوض، وید با یکی از مأموران سازمان که در گذشته او را ندیده‌ایم (با بازی متیو مک‌فادین)، ملاقات می‌کند. این شخص به ددپول توضیح می‌دهد که او اهمیت بسیار زیادی دارد. اینجاست که مشخص می‌شود به احتمال زیاد سازمان TVA مأموریت بزرگی برای ددپول (و ولورین) دارد. آن‌طور که به نظر می‌رسد، در «ددپول و ولورین» ما با سازمانی مواجه هستیم که پس از وقایع سریال «لوکی» دچار تغییر و تحولاتی شده. بنابراین مأموریتی که آن‌ها برای ددپول دارند، می‌بایست بخشی از درگیری آن‌ها با کانگ فاتح باشد. ممکن است وقایع فیلم «ددپول و ولورین» مقدمه‌ای باشد برای درگیری کانگ فاتح با انتقام‌جویان و باقی ابرقهرمانان دنیای سینمایی مارول. از آنجایی که جاناتان میجرز به دلیل مشکلات قانونی از نقش کانگ فاتح اخراج شده است، جزئیات این مسأله همچنان نامشخص باقی مانده؛ هواداران مارول هنوز نمی‌دانند آیا داستان کانگ فاتح با بازیگر جدیدی در دنیای سینمایی مارول ادامه پیدا خواهد کرد، یا یک شرور جدید برای فیلم‌های آینده این فرنچایز معرفی خواهد شد.

۲- ددپول وارد دنیای سینمایی مارول می‌شود

پارادوکس (مک‌فادین) به ددپول این فرصت را می‌دهد تا به قهرمانی در میان قهرمانان تبدیل شود. او به ددپول نمایشگرهایی را نشان می‌دهد که در حال پخش صحنه‌هایی از فیلم‌های قبلی دنیای سینمایی مارول هستند؛ از جمله صحنه گردهمایی انتقام‌جویان در «انتقام‌جویان: عصر اولتران» (Avengers: Age of Ultron) و تسلط یافتن ثور به صاعقه در «ثور: رگناروک» (Thor: Ragnarok). ددپول که حالا از همیشه نسبت به اینکه در یک فیلم سینمایی قرار دارد خودآگاه‌تر است، می‌گوید «دنیای سینمایی کوچک شما قرار است برای همیشه تغییر کند.» و رو به پارادوکس، خودش را مسیح دنیای سینمایی مارول خطاب می‌کند. میزان شکستن دیوار چهارم به دست ددپول حتی برای سازمان TVA هم بیش از اندازه است.

سپس وید ویلسون لباس جدید ددپول را به تن می‌کند (که شباهت بسیار زیادی به لباس قدیمی‌اش دارد) و آنچه در ادامه تریلر می‌بینیم، مونتاژی از مبارزه او در خلأ است. در یکی از این صحنه‌ها شاهد آن هستیم که یکی از مأموران سازمان به وسیله یک هیولای ابرمانند بنفش‌ رنگ که به درستی دیده نمی‌شود، بلعیده می‌شود. امری که ددپول را حسابی می‌ترساند. آیا این هیولا همان آلیوث است؟

از نکات پنهانی دیگری که در تریلر «ددپول و ولورین» می‌توان دید، لوگوی شکسته شده و سنگی کمپانی فاکس قرن بیستم در پس‌زمینه تعدادی از صحنه‌های تریلر است. ولورین (که بالأخره هیو جکمن را در لباس کلاسیک این شخصیت در کمیک‌ها، همان لباس زرد و آبی نشان می‌دهد) فقط برای مدت کوتاهی در تریلر ظاهر می‌شود و ثابت می‌کند که او نیز کنار ددپول در خلأ حضور دارد. برخی از گمانه‌زنی‌ها به این اشاره دارند که ممکن است ولورین از قبل در خلأ گرفتار شده باشد و این در حقیقت نمادی از تعطیلی فرنچایز قبلی او (مردان ایکس) است.

جالب اینجاست که این تریلر هیچ توضیحی درباره اینکه سازمان TVA دقیقاً چیست و چه کار می‌کند، ارائه نمی‌دهد. در نتیجه فیلم «ددپول و ولورین» اطمینان دارد که بینندگان از قبل سریال «لوکی» را دیده‌اند (شاید به خاطر محبوبیت زیاد این سریال). البته فیلم‌های قبلی دنیای سینمایی مارول، مانند «دکتر استرنج در چندجهانی جنون» و «مارول‌ها» نیز با سریال‌های شبکه دیزنی+ مرتبط بودند که نتایج متفاوتی به همراه داشته و بازخوردهای ضد و نقیضی از سمت مخاطبان دریافت کرده‌اند. اینکه «ددپول و ولورین» چه بازخوردی در این رابطه دریافت خواهد کرد و چقدر خوب این پیوند را ایجاد کرده است را باید پس از تماشای فیلم قضاوت کرد.

«ددپول» و فلسفه؛ وقتی نیهیلیسم و پست‌مدرنیسم به خون آغشته می‌شود

۳- در تریلر «ددپول و ولورین» اشاره نامحسوسی به فیلم «جنگ‌های پنهان» وجود دارد

در صحنه پایانی تریلر انتشار یافته، ددپول نشان داده می‌شود که روی زمین دراز کشیده و از نفس افتاده، در همین حین سایه‌ ولورین در حالی که نزدیک‌ می‌شود، روی او می‌افتد. زمین تقریباً برهنه است، به جز یک تکه آشغال عجیب در سمت چپ ددپول؛ وقتی دوربین به ددپول نزدیک می‌شود، بلافاصله این تکه عجیب و غریب و ناشناخته از قاب دوربین حذف می‌شود. با نگاهی دقیق‌تر به این شئ مشخص می‌شود که یک کمیک آسیب دیده از سری «جنگ‌های پنهان» (Secret Wars) است. درست مثل لوگوی سنگی و بزرگ کمپانی فاکس قرن بیستم، این کمیک هم که از دیگر نکات پنهانی تریلر «ددپول ۳» است، دیوار چهارم را می‌شکند و به فیلم‌ آینده «انتقام‌جویان» اشاره می‌کند.

کمیکی که در تریلر «ددپول و ولورین» می‌بینیم به نظر می‌رسد جلد پنجم از سری «جنگ‌های پنهان» باشد که در سال ۲۰۱۵ از سوی مارول کامیکس انتشار یافت. گاد امپرور دووم (God Emperor Doom) یکی از شخصیت‌های برجسته این داستان است که تصویر آن روی جلد این کمیک وجود دارد. وجود شیطنت‌آمیز این کمیک در تریلر فیلم می‌تواند به این موضوع اشاره داشته باشد که دووم قرار است شرور اصلی فیلم «ددپول و ولورین» باشد. همچنین ممکن است این کمیک در فیلم قرار داده شده باشد تا مقدمه‌ای باشد برای حضور این شخصیت در فیلم «انتقام‌جویان: جنگ‌های پنهان»؛ فیلمی که طبق انتظارها قرار است شخصیت‌های مختلف مارول را از سراسر چندجهانی، با یکدیگر متحد کند. در هر صورت، این اشاره نامحسوس هواداران مارول را در شبکه‌های اجتماعی هیجان‌زده کرده است.

پیش از انتشار تریلر شایعاتی مبنی بر عنوان منحصر به فرد این فیلم وجود داشت که با انتشار تریلر رسماً تأیید و فاش شد که قسمت سوم «ددپول» تحت عنوان «ددپول و ولورین» در سینماها اکران خواهد شد. این موضوع به احتمال زیاد نشان می‌دهد که ولورین هیو جکمن در این فیلم چه اهمیت زیادی دارد؛ به علاوه اینکه «ددپول و ولورین» قرار نیست فیلم انفرادی ددپول باشد و درعوض به رابطه عجیبی که بین این دو شخصیت شکل خواهد گرفت می‌پردازد. در یکی از پوسترهایی که از فیلم منتشر شده، گردنبندهای «بهترین دوست» که با طرح نقاب‌های هر دو شخصیت ساخته شده‌اند دیده می‌شود که به اتحاد نهایی آن‌ها اشاره دارد.

شاون لوی فیلم «ددپول و ولورین» را کارگردانی کرده است. فیلم‌نامه به طور مشترک به دست لوی، رایان رینولدز، رت ریس، پائول ورنیک و زب ولز نوشته شده. از شخصیت‌هایی که حضورشان در فیلم تأیید شده می‌توان به مورنا باکارین در نقش ونسا، لزلی اوگامز در نقش آل کور، کاران سونی در نقش دوپیندر، راب دیلینی در نقش پیتر و متیو مک‌فادین در نقش یکی از مأموران سازمان TVA اشاره کرد. علاوه بر این‌ها اما کورین قرار است نقش یک شرور مرموز را بازی کند و طبق شایعات، حضورهای افتخاری و کوتاه بسیاری در این فیلم وجود خواهد داشت که می‌تواند شامل اعضای انتقام‌جویان یا دیگر اعضای قدیمی فیلم‌های «مردان ایکس» باشد.

منبع: CBR

