معمولا از یک فیلم زندگینامه‌ای انتظار می‌رود که شخصیت اصلی داستان را از جنبه‌های مختلف به مخاطب معرفی نماید و علاوه بر به نمایش در آوردن لحظات حساس زندگی او، مواجه‌ی او با این موقعیت‌ها را هم به طور کامل به تصویر بکشاند. تنها بعضی از فیلم‌ها بوده‌اند که به خوبی به این رسالت عمل کرده‌اند و یک شخصیت تاریخی را به درستی و با معرفی کامل جنبه‌های مختلف، برای مخاطبان به نمایش در آورده‌اند.

«۱۲ سال بردگی» سال ۲۰۱۳، یک فیلم زندگینامه‌ای بود که نمی‌توانست شکست بخورد. از بازی درخشان بازیگرانی مانند چیوتل اجیوفر، مایکل فاسبندر، لوپیتا نیونگا، سارا پالسون، پائول دانو، بندیکت کامبربچ، پائول گیاماتی و برد پیت گرفته تا کارگردانی درخشان استیو مک‌کوئین، فیلم‌نامه‌ی بی‌نظیر جان ریدلی و موسیقی شگفت‌انگیز استاد هانس زیمر. «۱۲ سال بردگی» در تمام جنبه‌ها به موفقیت رسید و توانست سه جایزه‌ی اسکار به دست آورد.

اسکار بهترین فیلم سال، بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی به «۱۲ سال بردگی» رسید. اگرچه خیلی از سن این فیلم نمی‌گذرد، اما همین حالا هم تبدیل به فیلمی کلاسیک شده است. جان ریدلی فیلم‌نامه‌ی این فیلم زندگینامه‌ای را بر اساس دفترچه خاطراتی به همین نام که سالامون نورتاب سال ۱۸۵۳ آن را نوشته، نوشته است. این فیلم داستان سیاه‌پوستی آزاد را روایت می‌کند که دزدیده می‌شود و سپس به عنوان یک برده به فروش می‌رسد.

این فیلم زندگینامه‌ای بر اساس داستان زندگی ریاضیدان برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، جان نش، ساخته شده است و فیلم‌نامه‌ی آن اقتباسی است از کتابی به همین نام از سیلویا ناسار. «یک ذهن زیبا» داستان جنگی را دنبال می‌کند که به طور کامل در ذهن خود جان نش به وقوع می‌پیوندد و استعداد درخشان او را در مقابل گرایشات اسکیزوفرنیک‌اش قرار می‌دهد. این فیلم در ۱۰ رشته نامزد دریافت اسکار شد و توانست ۴ اسکار را به خانه ببرد.

جنیفر کانلی برای بازی در نقش همسر جان نش، توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را بگیرد، ران هاوارد برای کارگردانی این فیلم زندگینامه‌ای اسکار گرفت. آکیوا گلداسمیت با فیلم‌نامه‌ی درخشانش رای دهندگان اسکار را راضی کرد تا اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را به او بدهند و هم‌چنین برایان گریزر و ران هاوارد توانستند اسکار بهترین فیلم را از این جشنواره دریافت کنند. «یک ذهن زیبا» فیلمی است که مخاطب را به فکر فرو می‌برد و باعث می‌شود به هرچه روی پرده‌ی نقره‌ای در حال رخ دادن است شک کند؛ چه چیزی خیالی است و چه چیزی واقعی؟ این فیلم با موفقیت مخاطب را وارد ذهن یک بیمار اسکیزوفرنیک می‌کند و همین نکته است که باعث ماندگاری‌اش می‌گردد.

اگرچه داستان حسادت آنتونیو سالیری نسبت به آهنگساز افسانه‌ای وولفگانگ آمادئوس موتزارت غیر واقعی است و تا حد زیادی هم در آن اغراق شده، با این حال، «آمادئوس» سال ۱۹۸۴ هم‌چنان به عنوان یک فیلم زندگینامه‌ای با ثبات است و موفق می‌شود به خوبی داستان زندگی این موسیقیدان شهیر اتریشی را روایت نماید. این فیلم در مجموع توانست ۴۰ جایزه‌ی سینمایی ببرد. «آمادئوس» در ۱۰ رشته نامزد دریافت اسکار شد و توانست با ۸ مجسمه‌ی طلایی، مراسم را ترک کند.

میلوش فورمن برای کارگردانی این فیلم زندگینامه‌ای اسکار گرفت. اف. موری آبراهام توانست برای بازی در نقش سالیاری خیالی، اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را به خانه ببرد. پتر شفنر برای نوشتن فیلم‌نامه‌ی «آمادئوس» توانست اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را بگیرد و علاوه بر این‌ها، این فیلم توانست اسکار بهترین فیلم، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس، بهترین چهره‌پردازی و بهترین صدا را هم دریافت نماید. «آمادئوس» شما را به عنوان یک ناظر وارد زندگی یکی از بزرگ‌ترین موسیقیدان‌های تاریخ می‌کند و با روایت داستانی جذاب، شما را تا انتهای فیلم سرگرم نگه می‌دارد.

بزرگترین پیروزی برای «بلککلنزمن» اسپایک لی، بردن اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی بود. علاوه بر این اسکار، این فیلم زندگینامه‌ای در ۵ رشته‌ی دیگر هم نامزد شد، از جمله بهترین فیلم سال، ولی رقابت را به سایرین واگذار کرد. این فیلم در چهار رشته، نامزد گلدن گلوب هم شد، از جمله بهترین فیلم درام، اما نتوانست آن‌ها را به دست بیاورد. جایزه‌ی بزرگ جشنواره‌ی کن فرانسه هم آن سال برای اسپایک لی و فیلمش نبود. این فیلم داستان واقعی ران استالورث، یک پلیس سیاه‌پوست را روایت می‌کند که موفق می‌شود به کلوکس کلان، یک فرقه‌ی نژادپرست دو آتیشه نفوذ کند.

«بلککلنزمن» در کنار داستان هیچان‌انگیز و گاهی دلهره‌آورش،‌ به عنوان یک فیلم زندگینامه‌ای، کمی زیادی کمدی می‌باشد که البته از آن جایی که کارگردان آن اسپایک لی است، کاملا منطقی به نظر می‌رسد. همین جنبه‌ی کمیک داستان است که باعث می‌شود تحمل داستان غم انگیز و سختی که روایت می‌کند، آسان گردد. این فیلم می‌تواند در حالی که شما را به خنده می‌اندازد،‌ باعث شود که بیش از پیش به فکر فرو روید و نگاه عمیق‌تری به دنیای اطرافتان بیاندازید.

Born on the Fourth of July