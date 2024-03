فیلم «تلماسه: بخش ۲» باکس آفیس را شارژ کرد (باکس آفیس هفته)

این فیلم با بازی تیموتی شالامه و زندایا در ایالات متحده و کانادا مورد استقبال قرار گرفت. اما اسپانسرهای «تلماسه ۲» به تماشاگران خارج از کشور نیاز دارند تا فروش بلیت‌ها با همین روند جریان داشته باشد. چرا که برادران وارنر و لجندری انترتینمنت ۱۹۰ میلیون دلار برای تولید و تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار برای تبلیغ فیلم برای مخاطبان جهانی هزینه کردند. این هزینه‌های هنگفت به این معنی است که «تلماسه ۲» برای سودآوری، نیاز به دیده شدن و استقبال بیشتری دارد.

تبلیغات مثبت مخاطبان و اکران فیلم به صورت آی‌مکس می‌تواند فروش بلیت «تلماسه: بخش ۲» را تضمین کند. داستان این قسمت بر اساس نیمه دوم کتاب عظیم فرانک هربرت، به جستجوی پل آتریدس اسطوره با بازی شالامه ادامه می‌دهد که پس از خیانت اعضای قدرتمند سلطنتی به خانواده‌اش، در بیابان به دنبال امنیت می‌گردد. آستین باتلر، فلورانس پیو و کریستوفر واکن به جمع بازیگرانی چون زندایا، ربکا فرگوسن، جاش برولین و استلان اسکارسگارد که در قسمت اول حضور داشتند می‌پیوندند.

فیلم «تلماسه: بخش ۲» با نقدها و نظرات فوق‌العاده‌ای مواجه شد و در راتن تومیتوز امتیاز ۹۳ از ۱۰۰، در متاکریتیک ۷۹ از ۱۰۰ و در IMDb نمره ۹ از ۱۰ را به خود اختصاص داد. پیتر دبروژ منتقد ورایتی از فیلم استقبال کرد و گفت: «کم‌تر فیلمی می‌تواند تا این اندازه رضایت‌بخش باشد. با توجه به هزینه‌های تولید در این مقیاس و رای اعتماد به سینما این یک قمار بزرگ است.»

«باب مارلی: یک عشق» (Bob Marley: One Love) که در رتبه دوم و با فاصله از «تلماسه: بخش ۲» قرار گرفته است، ۴۴ درصد نسبت به فروش هفته گذشته کاهش داشت. این فیلم زندگی‌نامه‌ای این هفته ۷.۴ میلون دلار فروخت و مجموع فروش داخلی خود را به ۸۲.۷ میلیون دلار رساند.

«فرشته‌های معمولی» (Ordinary Angels) محصولی از لاینزگیت با ۳.۸۵ میلیون دلار به مقام سومی رسید. این درام با مضامین مذهبی این هفته از مرز ۱۲ میلیون دلار گذشت.

فیلم «مادام وب» (Madame Web) محصولی از سونی در سومین هفته اکران توانست ۳.۲ میلیون دلار بدست آورد و در رتبه چهارم قرار بگیرد. این فیلم اقتباسی از کمیک‌های مارول تا کنون ۴۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی بدست آورده است که یک نتیجه مرگبار برای یک فیلم ابرقهرمانی با بودجه ۸۰ میلیون دلاری محسوب می‌شود.

رتبه پنجم جدول فروش این هفته هم به دو قسمت پایانی فصل ۴ سریال «برگزیده» (The Chosen) تعلق دارد. سه قسمت اول و دوم در هفته‌های پیش اکران شده بودند. قسمت‌های قبلی مجموعا ۲۳ میلیون دلار فروش داشتند و دو قسمت آخر سریال هم این هفته ۳.۹ میلیون دلار فروخت.

انیمیشن «مهاجرت» (Migration) این هفته با یک پله سقوط به رتبه ششم رسید و با ۲.۵ میلیون دلار فروش در هفته یازدهم مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱۲۳.۴۵ میلیون دلار رساند.

انیمه «شیطان‌کش: کیمتسو نو یائیبا- به سوی آموزش هاشیرا» (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training) که دومین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد، هفتمین فیلم جدول فروش است. این انیمه که در IMDb توانست به امتیاز ۶.۷ از ۱۰ برسد، این هفته ۲.۰۶ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱۵.۷ میلیون دلار رساند.

فیلم موزیکال «وانکا» (Wonka) که ظاهرا قصد ندارد جمع ده فیلم برتر باکس آفیس را ترک کند بعد از ۱۲ هفته همچنان به فروش خود ادامه می‌دهد. «وانکا» که این هفته در رتبه هشتم قرار گرفته است، با ۱.۷۳ میلیون دلار مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۲۱۶.۷۶ میلیون دلار رساند. تیموتی شالامه که ستاره بی‌چون‌وچرای این فیلم است، با فیلم «تلماسه: بخش ۲» به حضورش بر پرده‌های سینما ادامه می‌دهد.

کمدی جاسوسی «آرگایل» (Argylle) نهمین فیلم باکس آفیس این هفته است. «آرگایل» که پنجمین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد، ۱.۴ میلیون دلار به دست آورد و در آمریکای شمالی ۴۳.۹۶ میلیون دلار درآمد کسب کرد که با توجه به بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری شکست بزرگی برای یونیورسال است.

و در نهایت دهمین رتبه باکس آفیس این هفته به «زنبوردار» (The Beekeeper) تعلق می‌گیرد که ۱.۱۱ میلیون دلار فروخته است. این فیلم اکشن با بازی جیسون استاتهام بعد از هشت هفته توانست در آمریکای شمالی ۶۴.۹۲ میلیون دلار بدست آورد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی تلماسه: بخش ۲

Dune: Part Two ۱ ۸۱.۵۰ ۸۱.۵۰ باب مارلی: یک عشق

Bob Marley: One Love ۳ ۷.۴۳ ۸۲.۷۷ فرشتگان معمولی

Ordinary Angels ۲ ۳.۸۵ ۱۲.۵۶ مادام وب

Madame Web ۳ ۳.۲۰ ۴۰.۴۴ قسمت ۷-۸ از فصل چهارم سریال برگزیده

The Chosen: S4 Episodes 7-8 ۱ ۳.۱۵ ۳.۹۱ مهاجرت

Migration ۱۱ ۲.۵۰ ۱۲۳.۴۵ شیطان‌کش: کیمتسو نو یائیبا- به سوی آموزش هاشیرا

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training ۲ ۲.۰۶ ۱۵.۷۰ وانکا

Wonka ۱۲ ۱.۷۳ ۲۱۶.۷۶ آرگایل

Argylle ۵ ۱.۴۰ ۴۳.۹۶ زنبوردار

The Beekeeper ۸ ۱.۱۱ ۶۴.۹۲

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع متن: digikala