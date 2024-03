بهترین فیلم‌های شاهرخ خان؛ پادشاه بالیوود (پرتره‌ی یک بازیگر)

آن چه شاهرخ خان را از همتایانش جدا می‌کند، نه فقط قدرت بازیگری او، بلکه ارتباط بی‌نظیر او با هوادارانش است. هواداران شاهرخ خان، بیرون خانه‌ی او منتظر می‌مانند تا او با آن‌ها احوالپرسی کند. کانون هواداران او هیچ حد و مرزی ندارد؛ از هند تا دورترین نقاط دنیا. همه‌ی این هواداران یک وجه مشترک دارند، همه‌ی آن‌ها شاهرخ خان را به دنبال استعداد، مهربانی و شوق بی‌حدش نسبت به هواداران و همکارانش ستایش می‌کنند. شاهرخ خان بعد از چهار سال دوری از سینما، سال ۲۰۲۳ در سه فیلم نقش‌آفرینی کرد که همه‌ی آن‌ها نه تنها تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان شدند، بلکه توانستند پرفروش‌ترین فیلم‌های کارنامه‌ی او شوند.

۱۰. پتان ( Pathaan )

سال تولید: ۲۰۲۳

۲۰۲۳ کارگردان: سیدهارت آناند

سیدهارت آناند بازیگران: دیپیکا پادوکونه، جان آبراهام، دیمبل کاپادیا، آشوتوش رانا

دیپیکا پادوکونه، جان آبراهام، دیمبل کاپادیا، آشوتوش رانا امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۷ از ۱۰۰

۴۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۸ از ۱۰

در فیلم اکشن و دلهره‌آور «پتان»، شاهرخ خان نقش قهرمان اصلی را ایفا می‌کند. فیلم، روایت‌کننده‌ی داستان یک ابر جاسوس است که با این که همه فکر می‌کنند مرده، وقتی که اوضاع بین هند و پاکستان پیچیده می‌شود، باز می‌گردد تا همه‌چیز را درست کند. این فیلم، هم تیم بازیگری درخشانی دارد و هم سرشار است از صحنه‌های اکشنی که هیچ چیز از استانداردهای بین‌المللی کم ندارند. همه‌ی این ویژگی‌ها در کنار هم، این فیلم را تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان می‌کند.

«پتان» نخستین فیلم شاهرخ خان پس از دوری چهار ساله‌اش از سینما است و طرفداران بی‌شمار او در سرتاسر جهان، مدت‌ها منتظر این فیلم بودند. نتیجه هم درخشان بود و این فیلم آن‌ها را ناامید نکرد. هم مخاطبان و هم منتقدان این فیلم را ستایش کردند. نقش‌آفرینی درخشان خان هم مورد توجه همه قرار گرفت. این فیلم بخشی از دنیای جاسوسی‌ای است که پیش از این تایگر (سلمان خان) و کبیر (هریتیک روشن) در فیلم‌هایی متفاوت، ساختن آن را آغاز کرده بودند. در واقع شاهرخ خان در فیلم رکوردشکن «تایگر ۳» (Tiger 3) هم حضوری کوتاه داشت.

۹. من خان هستم (My Name Is Khan)

سال تولید: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: کاران جوهر

کاران جوهر بازیگران: کاجول، جیمی شرگیل، آدارش گراو، پالاوی شاردا

کاجول، جیمی شرگیل، آدارش گراو، پالاوی شاردا امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۰ از ۱۰۰

۵۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

در «من خان هستم»، رضوان خان، یک مسلمان مبتلا به سندرم آسپرگر، بعد از این که همسرش به دنبال وقایع یازده سپتامبر مورد تبعیض مذهبی قرار می‌گیرد، به آمریکا سفر می‌کند تا پیام صلح و بردباری را به کل دنیا برساند. در یکی دیگر از همکاری‌هایش با کاجول، خان از نقش‌های عاشقانه‌ی همیشگی خودش فاصله گرفت و در این فیلم احساسی و عمیق، توانایی‌های بازیگری خود را به چالش کشید. سر بلند بیرون آمدن او از این چالش، «من خان هستم» را تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان می‌کند.

«من خان هستم» را هم مخاطبان و هم منتقدان ستایش کردند. خان هم برای نقش‌آفرینی درخشان خود مورد تمجید قرار گرفت. «من خان هستم» در کشورهای زیادی رکورد فروش در گیشه را شکاند و برای مدتی طولانی، پرفروش‌ترین فیلم هندی در بازارهای بین‌المللی بود. شاهرخ خان برای بازی در این فیلم توانست جوایز متعددی به دست آورد؛ از جمله‌ جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد از جشنواره‌ی فیلم‌فیر. در حالی که موضوع این فیلم اسلام‌هراسی است، جالب است بدانید وقتی که خان برای ضبط این فیلم به فرودگاه نیوجرسی ایالات متحده‌ی آمریکا رسید، خودش هم توسط ماموران ایالتی مورد استنطاق قرار گرفت.

۸. تا وقتی که زنده‌ام (Jab Tak Hai Jaan)

سال تولید: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: یاش چوپرا

یاش چوپرا بازیگران: اندرو بیکنل، کاترینا کایف، انوشکا شارما، ریشی کاپور

اندرو بیکنل، کاترینا کایف، انوشکا شارما، ریشی کاپور امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

«تا وقتی که زنده‌ام» یک درام عاشقانه است، روایت کننده‌ی داستان ثمر (شاهرخ خان) که عاشق و دلباخته‌ی میرا (کاترینا کایف) می‌شود؛ اگر چه از آن جایی که مذهب‌های آن‌ها مختلف است، داستان عاشقانه‌ی آن‌ها محکوم به شکست خوردن است. ثمر که درمی‌یابد هیچ راهی ندارد، تصمیم می‌گیرد خدا را به چالش بکشد و شغلی به عنوان یک خنثی‌کننده‌ی بمب را قبول می‌کند تا هر روز با مرگ دست و پنجه نرم کند. «تا وقتی که زنده‌ام» علاوه بر این که یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان است، آخرین فیلم کارگردان افسانه‌ای یاش چوپرا هم هست و همان‌طور که انتظار می‌رفت، توانست به دنبال داستان عاشقانه‌ای که هرگز قدیمی نمی‌شود، تاثیری تمام‌نشدنی بر مخاطبان بگذارد.

«تا وقتی که زنده‌ام» وقتی که منتشر شد تبدیل به فیلمی پرفروش گردید. این فیلم تبدیل به سومین فیلم پرفروش سال ۲۰۱۲ در هند شد و بیرون از بازار هند هم توانست به فروش خوبی دست پیدا کند. منقدان، گروه بازیگری این فیلم، داستان عاشقانه‌ی آن، تصاویر چشم‌نوازش و موسیقی متن آن را ستایش کردند. موسیقی متن این فیلم را موزیسین برنده‌ی اسکار، ای. آر. رحمان که به خاطر فیلم «میلیونر زاغه‌نشین» (Slumdog Millionaire) توانست این جایزه را بگیرد ساخته است. آنوشکا شارما هم به واسطه‌ی این فیلم توانست نام خود را بر سر زبان‌ها بیاندازد.

۷. گاهی شادی گاهی غم ( Kabhi Khushi Kabhie Gham )

سال تولید: ۲۰۰۱

۲۰۰۱ کارگردان: کاران جوهر

کاران جوهر بازیگران: آمیتاب پاچان، جایا باچچان، کاجول، کارینا کاپور

آمیتاب پاچان، جایا باچچان، کاجول، کارینا کاپور امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

این فیلم که کاران جوهر کارگردانی آن را برعهده داشته است، یک درام خانوادگی است درباره‌ی یک خانواده‌ی ثروتمند و روابط پیچیده‌ی بین آن‌ها. شاهرخ خان در این فیلم نقش راهول را ایفا می‌کند؛ فرزندخوانده‌ای که به این خانواده آورده شده است. او به دنبال دل‌باختن به دختری که طبقه‌ی اجتماعی‌اش از این خانواده پایین‌تر است، توسط پدرخوانده‌اش طرد می‌شود. ستارگان زیادی در این فیلم ایفای نقش می‌کنند و با نقش‌آفرین‌هایشان توانسته‌اند «گاهی شادی گاهی غم» را تبدیل به یکی از فیلم‌های کلاسیک سینمای هند کنند. این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان است.

این فیلم سه ساعت و نیم طول دارد و به آرامی تمام شخصیت‌ها را به طور کامل معرفی می‌کند. این فیلم به دنبال نقش‌آفرینی‌های درخشان و لحظات احساسی تاثیرگذارش توسط منتقدان ستایش شد. یکی دیگر از نکاتی که باید به آن اشاره کرد، همکاری کاجول و شاهرخ خان است؛ دو بازیگری که یکی از دوست‌داشتنی‌ترین زوج‌های هنری تاریخ سینمای هند هستند. اگر چه رابطه‌ای که در «گاهی شادی گاهی غم» مورد توجه همه قرار گرفت، رابطه‌ی آمیتاب پاچان و شاهرخ خان بود؛ پدر و پسری که با وجود عشقشان نسبت به یک‌دیگر، از هم جدا مانده‌اند. موسیقی متن و آهنگ‌های این فیلم هم مورد توجه بسیاری از منتقدان و مخاطبان قرار گرفت.

۶. ویر زارا (Veer-Zaara)

سال تولید: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: یاش چوپرا

یاش چوپرا بازیگران: پریتی زینتا، رانی موکرجی، آمیتاب پاچان، مانوج باجپایه

پریتی زینتا، رانی موکرجی، آمیتاب پاچان، مانوج باجپایه امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۷ از ۱۰۰

۶۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

این فیلم را یاش چوپرا بعد از هفت سال دوری از سینما ساخت. «ویر زارا» که یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان است، داستان عشقی برون مرزی را روایت می‌کند که در آن یک خلبان نیروی هوایی هند عاشق به نام ویر، عاشق یک زن پاکستانی به نام زارا می‌شود. این عشق دهه‌ها به طول می‌انجامد و موانع سیاسی بر سر راه آن قرار می‌گیرند. ما این داستان را از زبان ویر که در حال تعریف کردن آن برای یک وکیل پاکستانی است، به صورت بازگشت به گذشته می‌بینیم. ویر در حال صحبت کردن با وکیل است تا مشکل زندانیان هندی را برطرف کند و به همین خاطر تمام سرگذشت خود را برای او تعریف می‌کند. با بازی‌های درخشان شاهرخ خان و پریتی زینتا، «ویر زارا» تبدیل به داستانی عاشقانه می‌شود که هرگز فراموش نخواهد شد و همیشه قادر خواهد بود قلب مخاطبان را به لرزه بیاندازد.

تحت نظر کارگردانی چوپرا، تمام بازیگران اصلی این فیلم موفق می‌شوند نقش‌آفرینی‌هایی احساسی موفقی از خودشان به نمایش بگذارند. درخشش بازیگران این فیلم به خصوص در لحظات مهم و کلیدی داستان، به خوبی قابل مشاهده است. این فیلم توانست مخاطبان را عاشق شخصیت‌های اصلی خود، ویر و زارا کند و برای مخاطبان چاره‌ای نگذاشت جز همدردی با عشق بی ‌سرانجام آن‌ها. این فیلم هنگام اکران، هم در گیشه به موفقیت رسید و هم توانست نظر مثبت منتقدان را جلب نماید. با توجه به فروش بالای این فیلم در گیشه، می‌توان به راحتی دریافت که مخاطبان تا چه اندازه از آن راضی بودند.

۵. جوان ( Jawan )

سال تولید: ۲۰۲۳

۲۰۲۳ کارگردان: اتلی کومار

اتلی کومار بازیگران: نایانتارا، ویجی ستوپاتی، سانیا مالهوترا، آشلشا تاکور

نایانتارا، ویجی ستوپاتی، سانیا مالهوترا، آشلشا تاکور امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

در «جوان»، شاهرخ خان نقش آزاد را بازی می‌کند؛ مردی که ماموریت دارد اشتباهاتی که دولت در حق شهروندان کرده است را جبران کند. گروهی از زن‌های با مهارت، او را در این مسیر یاری می‌دهند. در همین حال، یک افسر ضدتروریست به نام نارمادا ری (نایانتارا) او را دنبال می‌کند و مجبور می‌شود با یک رئیس مافیا به نام کالی (ویجی ستوپانی) روبه‌رو شود، چرا که گذشته‌ی او با آزاد گره خورده است. کارگردانی این فیلم را اتلی کومار برعهده داشت؛ کسی که پیش از این هم به دنبال ساختن فیلم‌های اکشن و جاسوسی نامی برای خودش دست و پا کرده بود. در «جوان» که یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان است، دیپکا پادوکان هم به عنوان بازیگر، در نقشی کوتاه حضور می‌یابد.

«جوان» سومین فیلم از سه فیلمی است که شاهرخ خان بعد از چند سال دوری از سینما در آن به ایفای نقش پرداخت و این فیلم تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم کارنامه‌ی حرفه‌ای او شد. این فیلم با شکستن رکوردی که «پاتان» چند ماه پیش از آن بر جای گذاشته بود، توانست نام خود را در کارنامه‌ی حرفه‌ای شاهرخ خان ماندگار کند. خان در این فیلم نقش دو شخصیت را ایفا می‌کند و در یک صحنه‌ی اکشن به یادماندنی با خودش مبارزه می‌کند. با این فیلم که یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان است، او توانست توانایی‌های خود را یک‌بار دیگر به تمام دنیا ثابت کند. او با حضورش، شخصیتی مرموز را به شخصیتی دوست‌داشتنی تبدیل کرد. این فیلم علاوه بر صحنه‌های اکشن جذاب، مضامین اجتماعی زیادی را هم در خودش جای داده است و باید به موسیقی هیجان‌انگیز آن هم اشاره کرد.

۴. هند، به پیش! ( Chak De! India )

سال تولید: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ کارگردان: شیمیت امین

شیمیت امین بازیگران: ویدیا مالواده، چیتراشی راوات، ساگاریکا قاتجه، تانیا ابرول

ویدیا مالواده، چیتراشی راوات، ساگاریکا قاتجه، تانیا ابرول امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

در «هند، به پیش»، یک بازیکن هاکی بازنشسته به نام کبیر خان که شهرت خوبی ندارد، سرمربی تیم ملی هاکی زمینی زنان هند می‌شود و سعی دارد آن‌ها را در مقابل رقیب‌ها به پیروزی برساند. این فیلم به فواید کار تیمی، قاطعیت و قدرتمندی زنان در مقابله با مشکلات می‌پردازد. با حضور شاهرخ خان در نقش اصلی، این فیلم موفق می‌شود تبدیل به یک درام ورزشی کلاسیک و هیجان‌انگیز شود که بی‌شک مخاطبان را به وجد خواهد آورد. «هند، به پیش» یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان است.

این فیلم، چالشی جدید برای شاهرخ خان فراهم می‌کند؛ فیلمی بدون آهنگ و بدون داستانی عاشقانه. او قبول کرد که این نقش را بازی کند چرا که در دانشگاه عضو تیم هاکی بود. نتیجه اما خلق شدن یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان تا به امروز است. منتقدان این فیلم را به دنبال صحت ورزشی‌اش و مضمون فمنیستی‌ آن تحسین کردند. هنوز هم بسیاری از شخصیت‌های این فیلم، الهام‌بخش سایر درام‌های ورزشی سینمای هند می‌شوند. این فیلم در ۱۳ رشته نامزد جوایز فیلم‌فیر شد و شاهرخ خان توانست جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را برای آن به دست آورد.

۳. داره یه اتفاقایی میافته (Kuch Kuch Hota Hai)

سال تولید: ۱۹۹۸

۱۹۹۸ کارگردان: کاران جوهر

کاران جوهر بازیگران: کاجول، رانی موکرجی، سلمان خان، سانا سعید

کاجول، رانی موکرجی، سلمان خان، سانا سعید امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰ از ۱۰۰

۸۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

یکی دیگر از فیلم‌های کلاسیک شاهرخ خان-کاجول، به کارگردانی کاران جوهر. «داره یه اتفاقایی میافته» یک فیلم عاشقانه‌ی کمدی است که داستان زندگی راهول (شاهرخ خان)، آنجالی (کاجول) و تینا (رانی موکرجی) را طی دو دهه از زندگی‌هایشان روایت می‌کند. زندگی‌ای سرشار از عشق و دوستی با ترکیبی از خنده، درام و قطعه‌های موسیقی به یاد ماندنی. «یه اتفاقایی داره میافته» یک فیلم مدرن کلاسیک و یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان است که هنوز هم می‌تواند قلب مخاطبان را تسخیر کند.

درخشش خان در نقش راهول دوست‌داشتنی و جذاب، به خوبی در دل مخاطبان نشست و جایگاه او را به عنوان یک قهرمان عاشق در سینمای بالیوود محکم‌تر از همیشه کرد. از دیالوگ های ماندگار او گرفته تا مدل لباس‌هایی که او در این فیلم می‌پوشد، همه در کنار هم «داره یه اتفاقایی میافته» را تبدیل به یک پدیده‌ی فرهنگی کردند که الهام‌بخش بسیاری شد و شاهرخ خان را به اسطوره‌ای فراموش‌نشدنی بدل نمود. این فیلم هم در هند و هم در سطح بین‌المللی به موفقیت دست پیدا کرد. «داره یه اتفاقایی میافته» پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۹۹۸ در هند شد و توانست در هنگام اکران تبدیل به سومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای هند شود. این فیلم در جشنواره‌ی فیلم‌فیر هم رکورد عجیبی از خودش به جا گذاشت و توانست در تمام ۹ رشته‌ای که برای آن‌ها نامزد جوایز شده‌بود، آن‌ها را به دست آورد؛ از جمله چهار جایزه‌ی بهترین بازیگری برای بازیگران نقش اصلی. سلمان خان برای این فیلم توانست جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از جشنواره‌ی فیلم‌فیر دریافت کند.

۲. سرزمین مادری (Swades)

سال تولید: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: آشوتاش گواریکر

آشوتاش گواریکر بازیگران: گایاتری جاشی، کیشوری بلال، ماکاراند دشپانده، لخ تاندون

گایاتری جاشی، کیشوری بلال، ماکاراند دشپانده، لخ تاندون امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

«سرزمین مادری» داستان موهان بهارگاو را دنبال می‌کند؛ یک هندی در آمریکا بزرگ‌شده و دانشمند ناسا که به سرزمین مادری‌اش بازمی‌گردد و تصمیم می‌گیرد شرایط آن جا را تغییر دهد. طی سفرش، موهان با مشکلات اجتماعی رو به رو می شود و معنای حقیقی وابستگی را درک می‌کند. این فیلم که کارگردان آن برای ساختن فیلم «باج» (Lagaan) نامزد اسکار شده بود، داستان جست‌وجو به دنبال هویت شخصی و ملی است، وقتی که میهن‌پرستی و وظایف اجتماعی همه‌چیز را پیچیده‌تر می‌کنند. همکاری خان با گواریکر تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان شده است.

اگرچه این فیلم در گیشه شکست خورد، اما توانست با گذشت زمان طرفداران دوآتیشه‌ی خودش را پیدا کند و تبدیل به یک فیلم کالت بین مردم شود. از آن جایی که تمام بار این فیلم بر روی دوش‌های شاهرخ خان است و او موفق می‌شود به خوبی از عهده‌ی این نقش بربیاید، این فیلم به عقیده‌ی بسیاری از منتقدان و مخاطبان سینمایی بهترین فیلم او است. مخاطبان، داستان بازگشت یک هندی به ریشه‌هایش را دوست دارند و از دیدن شاهرخ خان خسته نمی‌شوند. پیام قدرتمند این فیلم باعث می‌شود که تبدیل به یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سینمای هند شود. اخیرا خان نقش موهان را در یک فیلم ابرقهرمانی به نام «برهماسترا: قسمت اول – شیوا» ( Brahmāstra: Part One – Shiva ) بازآفرینی کرد.

۱. داماد عاشق عروس را می‌برد (Dilwale Dulhania Le Jayenge)

سال تولید: ۱۹۹۵

۱۹۹۵ کارگردان: آدیتیا چوپرا

آدیتیا چوپرا بازیگران: کاجول، کاران جوهر، آمریش پوری

کاجول، کاران جوهر، آمریش پوری امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

این فیلم را آدیتیا چوپرا، پسر یاش چوپرا، کارگردانی کرده است ؛ این فیلم یک درام عاشقانه است که داستان راج و سیماران را روایت می‌کند. این دو نفر طی یک سفر به اروپا عاشق یک‌دیگر می‌شوند و باید قلب پدر سیماران را تسخیر کنند تا بتوانند رضایت او را به دست بیاورند. وقایع این فیلم در اروپا و هند رخ می‌دهند. «داماد عاشق عروس را می‌برد» با داستان جذاب و موسیقی به یادماندنی‌اش توانست مخاطبان را به وجد بیاورد. زوج دوست‌داشتنی شاهرخ خان و کاجول هم بیش از همیشه این فیلم را تبدیل به یک فیلم کلاسیک بالیوودی کردند. مخاطبان هالیوودی شاید بازیگر نقش پدر سیماران (آمریش پوری) را بشناسند؛ او در «ایندیانا جونز و معبد مرگ» (Indiana Jones and the Temple of Doom) هم نقش‌آفرینی کرده است.

منتقدان از این فیلم به خاطر ترکیب کردن درخشان داستان عاشقانه با درام و کمدی ستایش کردند و گرایشات بین‌المللی آن را مورد تشویق قرار دادند. نقش‌آفرینی خان به عنوان راج، عاشق جذاب و کاریزماتیک توانست قلب مخاطبان را تسخیر کند و او را تبدیل به یکی از چهره‌های دوست‌داشتنی سینمای هند نماید. تاثیرات این فیلم بی‌شمار است و می‌توانید این نکته را از تعداد دفعاتی که سکانس قطار این فیلم مورد تقلید قرار گرفته است دریابید. یکی از فیلم‌هایی که این سکانس را تقلید کرد فیلمی دیگر از خان محصول سال ۲۰۱۳ به نام «قظار چنای» (Chennai Express) بود. «داماد عاشق عروس را می‌برد» رکورددار بیش‌ترین مدت اکران در تاریخ سینمای هند است. حالا ۲۵ سال است که این فیلم در سینماهای هند پخش می‌شود و همین نکته به تنهایی می‌تواند آن را تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های شاهرخ خان کند.

