هرآنچه انتظار داریم در انیمیشن «موانا ۲» اتفاق بیفتد

قسمت اول این انیمیشن با صداپیشگی آلیئی کراوالیو در نقش موانا و دواین جانسون در نقش ماوئی، دو دوست نامحتمل را دنبال می‌کند که برای نجات جزیره موانا و بازسازی قلب یک الهه جادویی به نام ته‌فیتی به ماجراجویی می‌پردازند. موانا بین مسئولیت‌هایش در خانه و جزیره و دعوتی که از سوی اقیانوس پهناور احساس می‌کند سرگردان است. در پایان فیلم، او به عنوان یک رهبر و ناجی جزیره شناخته می‌شود. اگر دیزنی بتواند این داستان را گسترش دهد، «موانا ۲» راه را برای فیلم‌های دیگری که نیاز به دنباله‌ دارند هموار خواهد کرد. در ادامه هرآنچه را که انتظار داریم در قسمت دوم این انیمیشن محبوب ببینیم عنوان کردیم.

۱۰. موانا باید کاپیتان کشتی خودش شود

لحظه‌ی مهمی در قسمت اول انیمیشن «موانا» وجود دارد که او قایق اجدادش را پیدا می‌کند. موانا متوجه می‌شود که اقیانوس در خون او جریان دارد و به خاطر خود و مردمش دست به ماجراجویی می‌زند زیرا احساس می‌کند چیزی از درونش او را به سمت اقیانوس می‌کشد. با این حال، دیدن یک کشتی جدید که به اندازه موانا تکامل یافته و بالغ شده است شگفت‌انگیز خواهد بود. از آنجایی که هشت سال از انتشار قسمت اول «موانا» می‌گذرد، انیمیشن و همچنین مجموعه صحنه‌ها ارتقا خواهند یافت. در نتیجه یک قایق جدید که موانا کاپیتانش باشد و خدمه‌ای که او را همراهی کنند موثر خواهد بود.

۹. حیوانات جدید

پوا و هی‌هی از جمله دستیاران کلاسیک دیزنی در انیمیشن «موانا» هستند. با این حال، به دلیل برجستگی اقیانوس و پتانسیل شخصیت‌های جانبی انسانی جدید، عادلانه است که حیوانات هم به این داستان اضافه شوند. اگرچه این یک جنبه حیاتی از طرح جدید نخواهد بود، اما تماشای آن سرگرم‌کننده است. یک حیوان جدید این پتانسیل را دارد که مخاطبان کوچک و بزرگ را سرگرم کند. علاوه بر این، از آنجایی که موانا و همراهانش در فیلم اول با حیوانات ناطق زیادی روبرو شده‌اند، حضور بیشتر حیوانات در فیلم بعدی می‌تواند منطقی باشد.

۸. خدایان جدید به جز ته‌فیتی

رمز و راز قلب ته‌فیتی را می‌توان در «موانا ۲» با گنجاندن اطلاعاتی در مورد خدایان دیگر کشف کرد. بعید به نظر می‌رسد که «موانا ۲» از همان فرمول فیلم اول پیروی کند، بنابراین داستان این دنباله شامل آرام کردن خدای خشمگین نمی‌شود. با این حال، وجود ته‌فیتی راه را برای دیگر چهره‌های خداگونه باز می‌کند، به خصوص که ماوئی نیمه خداست و ذاتا به آن جهان متصل است. از آنجایی که موانا در کمک به ته‌فیتی نقش اساسی داشت، ممکن است خدایان و الهه‌های دیگر بخواهند درباره او بیشتر بدانند.

۷. آهنگ‌های جدید ابیگیل بارلو و امیلی بیر

اگرچه لین مانوئل میراندا آهنگساز ماهری است، اما غیبت او در «موآنا ۲» اتفاق خوبی برای فیلم است. این دنباله باید خود را از نظر مضمون و لحن از فیلم اول متمایز کند و استفاده از آهنگسازان جدید بخش بزرگی از این تغییر خواهد بود. اگر برخی از آهنگ‌های نمادین‌تر «موانا» مثل «تا کجا پیش می‌روم» (How Far I’ll Go) تکرار شوند قابل درک است، اما به غیر از آن، بارلو و بیر باید به دنبال راه‌های دیگری برای برجسته کردن صدای بازیگران باشند. علاوه بر این، ترانه‌ها و آهنگ‌ها بدون رقصی هیجان‌انگیز کامل نمی‌شوند.

۶. تاریخچه و سرگذشت مردم جزیره

بخشی از لذت تماشای دنباله‌ی یک فیلم، کاوش در افسانه‌های جدید در جهان داستان است. نکات کوچکی در سرتاسر «موانا» در مورد تاریخچه مردم جزیره و چگونگی تبدیل آن‌ها از مهاجر به ساکنان دائمی جزیره منتشر شد. موانا ممکن است بیشتر از آنچه تصور می‌کند پیوندهای عمیقی با اقیانوس داشته باشد و اصل و نسب اجداد او در این ارتباط نقش مهمی دارند. همچنین این سوال را بوجود می‌آورد که آیا گروه دیگری مثل آن‌ها در جزیره حضور دارند یا خیر. اگر وجود داشته باشند، دیدن آن‌ها در فیلم شگفت‌انگیز خواهد بود.

۵. بازگشت آلیئی کراوالیو و دواین جانسون

صداپیشه موانا یعنی کراوالیو، و جانسون صداپیشه نقش ماوئی، رسما برای انیمیشن «موانا ۲» برمی‌گردند. تماشای شیمی آن‌ها و شنیدن صدایشان که به شخصیت‌های محبوب جان می‌بخشند، پیوندی آشنا با فیلم اول خواهد بود و فرصت‌هایی را برای استفاده از آن‌ها به بهترین شکل ممکن فراهم می‌کند. موانا و ماوئی به عنوان یک تیم به خوبی با هم کار می‌کنند و بخشی از این ارتباط به لطف صداپیشگان است. حتما شنیدن صدای دیگری برای این شخصیت‌های محبوب عجیب و ناخوشایند خواهد بود.

۴. ارتباط موانا با اقیانوس باید ادامه داشته باشد

سبک بصری «موانا» یکی از دلایلی است که باعث محبوبیت و ساخت دنباله آن شد. ساختن انیمیشن آب کار دشواری است، اما وقتی به درستی انجام شود یکی از جنبه‌های خیره‌کننده هر فیلمی خواهد بود. به لطف ارتباط موانا با اقیانوس است که او ته‌فیتی و به نوبه خود جزیره‌اش را نجات می‌دهد. داستان بعدی او هر چه باشد، اقیانوس نقش مهمی در کمک به او خواهد داشت. با این حال، اگر کسی مانع این ارتباط شود و موانا مجبور باشد آن را برگرداند یا اگر اقیانوس علیه او قرار بگیرد، داستان روند جالبی پیدا خواهد کرد.

۳. تبدیل ماوئی به موجودات جدید

فیلم جدید این فرصت را دارد که به بزرگ‌ترین سوالات ماوئی از موانا، از جمله جزئیات بیشتر در مورد تاریخچه او پاسخ دهد. قدرت شگفت‌انگیز خداگونه ماوئی در تبدیل شدن به اشکال مختلف او را به یک دشمن سرسخت و دوستی قدرتمند تبدیل می‌کند، اما مخاطبان و موانا چیز زیادی درباره او نمی‌دانند. دانستن درباره او می‌تواند شامل نحوه استفاده از قدرت‌هایش و وظایفش به عنوان نیمه‌خدا باشد. قدرت ماوئی اغلب زمانی به کار می‌آید که او و موانا با دشمنان خود روبرو می‌شوند، و بر اساس جایی که سفر می‌کنند، او باید به حیواناتی تبدیل شود که مناسب محیط باشند.

۲. نقش بیشتر خانواده موانا

در حالی که موانا و ماویی بزرگ‌ترین جاذبه‌های فیلم جدید هستند، خانواده و دوستان موانا هم به همان اندازه نقش جالب توجهی دارند. رابطه او با پدرش به خاطر جهان‌بینی متفاوتشان منبع چالش‌های فیلم اول بود و مرگ مادربزرگ انگیزه‌ای برای او تا خودش را پیدا کند. پدر موانا در نهایت او را همان‌طور که هست می‌پذیرد، اما این بدان معنا نیست که آن‌ها درباره‌ی بهترین کاری که در مقابل مشکلات می‌توانند انجام بدهند بحث و مخالفت نمی‌کنند. همچنین جالب است که درباره مادر موانا اطلاعات بیشتری کسب کنیم چرا که او در اولویت‌های بعدی موانا قرار می‌گیرد.

۱. دریانوردان جدید برای کمک به موانا

یکی از جنبه‌های فیلم که دیزنی تایید کرده این است که موانا با شخصیت‌های جدیدی همراه خواهد شد که با اقیانوس ارتباط دارند. شروع یک ماجراجویی جدید به این معنی است که او در طول سفر خود با همراهان جدید و غافلگیرکننده ملاقات خواهد کرد. نقش ماویی در کشتی او هنوز مجهول است، اما دیدن هر یک از آن‌ها با دوستان جدید و ارتباطاتشان می‌تواند جالب باشد. موانا ممکن است موهبتی نسبت به ارتباطش با اقیانوس داشته باشد، اما داشتن آموزگاری که او را در «موانا ۲» و در ماجراجویی‌هایش در دل اقیانوس راهنمایی کند بسیار زیبا خواهد بود.

منبع: screenrant

