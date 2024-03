۱۵ فیلم مشهور که بیشترین جایزه اسکار را گرفته‌اند

اگر بخواهید بدانید در زمینه‌ی فیلم‌های برنده‌ی بیش‌ترین اسکار، چه فیلمی رکوددار است، باید بدانید که سه فیلم به طور مشترک این رکود را حفظ کرده‌اند؛ یکی از آن‌ها سال ۱۹۵۹ منتشر شد، دیگری سال ۱۹۹۷ و سومین آن‌ها سال ۲۰۰۳. باید منتظر ماند و دید که آیا فیلم دیگری به باشگاه رکوردداران، در این زمینه، اضافه خواهد شد یا یک فیلم خواهد توانست با عبور کردن از رکورد این سه فیلم، جایگاه نخست را به دست آورد. برای این که بدانید فیلم‌های برنده‌ی بیش‌ترین اسکار کدام‌اند، به خواندن ادامه دهید. در این مطلب هم‌چنین نگاهی می‌اندازیم به فیلم‌هایی که توانسته‌اند پنج جایزه‌ی بزرگ و سه جایزه‌ی اصلی بازیگری را از اسکار بگیرند.

پنج جایزه‌ی بزرگ آکادمی، جوابز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اصلی زن، بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و بهترین فیلم‌نامه (اقتباسی یا غیراقتباسی) هستند. فقط سه فیلم در تاریخ توانسته‌اند در همه‌ی این پنج رشته اسکار بگیرند؛ نخستین ان‌ها فیلم «یک شب اتفاق افتاد» (It Happened One Night) محصول ۱۹۳۴ از فرانک کاپرا بود که با آن، علاوه بر اسکار بهترین فیلم، کاپرا توانست جایزه‌ی بهترین کارگردانی را هم بگیرد. کلودت کولبرت و کلارک گیبل هم توانستند اسکارهای بازیگری را برای این فیلم به دست آورند؛ در حالی که رابرت ریسکین هم اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را به دست آورد.

دومین فیلمی که توانسته است پنج جایزه‌ی بزرگ جوایز اسکار را به دست آورد، «دیوانه از قفس پرید» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) سال ۱۹۷۵ بود. این فیلم هم جایزه‌ی بهترین فیلم را برد و هم مایلوش فورمن برای ساختن آن اسکار بهترین کارگردانی را گرفت. لوئیز فلچر و جک نیکلسون هم توانستند اسکارهای بازیگری را برای درخشش خود در این فیلم بگیرند، درحالی که لارنس هائوبن و بو گلدمن هم توانستند اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را به دست آورند. این اتفاق برای آخرین بار سال ۱۹۹۱ و با «سکوت بره‌ها» (The Silence of the Lambs) رخ داد. آنتونی هاپکینز و جودی فاستر برای این فیلم اسکارهای بازیگری را گرفتند. جاناتان دمی توانست اسکار کارگردانی را بگیرد و علاوه بر این که خود فیلم، اسکار بهترین فیلم را گرفت، تد تالی هم توانست برنده‌ی اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی شود.

اگرچه همیشه یک فیلم می‌تواند برنده‌ی تمام چهار جایزه‌ی اسکار بازیگری شود، همان‌طور که فیلم‌های برنده‌ی بیش‌ترین اسکار همیشه به این رکورد نزدیک شده‌اند، اما تا به امروز هیچ فیلمی نتوانسته است به این رکورد دست پیدا کند. تا به حال پانزده فیلم توانسته‌اند در هر چهار رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، بهترین بازیگر نقش اصلی زن، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن نامزد شوند، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند رکوردشکنی کنند. آخرین فیلمی که توانسته بود در تمام این چهار رشته نامزد شود، «حقه‌بازی آمریکایی» (American Husthe) سال ۲۰۱۳ بود.

پس رکورد فیلم‌های برنده‌ی بیش‌ترین اسکار بازیگری به سه اسکار محدود می‌شود و تنها سه فیلم تا به امروز توانسته‌اند به این مهم دست پیدا کنند. در فیلم «اتوبوسی به نام هوس» (A Streetcar Named Desire) ویوین لی اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن را گرفت، در حالی که کیم هانتر توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خانه ببرد و کارل مالدن هم توانست با بردن اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، نام خود را در دل تاریخ ماندگار کند. اگرچه مارلون براندو هم نامزد دریافت اسکار شده بود، اما رقابت را به هامفری بوگارت واگذار کرد و بوگارت برای فیلم «ملکه‌ی آفریقایی» (The African Queen) توانست اسکار را به کارنامه‌ی هنری خودش اضافه کند.

فیلم «شبکه» (Network) محصول ۱۹۷۶، دومین فیلمی بود که توانست رکورد سه اسکار بازیگری را به نام خودش ثبت کند. فی داناوی برای بازی در این فیلم، اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن را گرفت، پتر فینچ توانست اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را بگیرد و بئاتریس استریت توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خانه ببرد. ند بیتی هم نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده بود، اما نتوانست جیسون روباردز را شکست دهد و روباردز برای بازی در «تمام مردان رئیس جمهور» (All the President’s Men) اسکار را به دست آورد. پنجمین نامزدی بازیگری «شبکه» برای ویلیام هولدن بود که برای به دست آوردن اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی، با پیتر فینچ رقابت می‌کرد.

آخرین باری که یک فیلم توانست سه اسکار بازیگری را به خانه ببرد، همین چند سال پیش بود. «همه‌چیز همه‌جا به‌یکباره» (Everything Everywhere All at Once) توانست اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن را برای میشل یئو به ارمغان بیاورد. جیمی لی کرتیس توانست با بازی در این فیلم اسکار بهترین بازگر نقش مکمل زن را به کارنامه‌ی هنری خودش اضافه کند و کی هوی کوآن هم توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به دست آورد. این فیلم در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد هیچ نامزدی نداشت، اما استفانی هسو در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن با جیمی کرتیس لی رقابت کرد.

۱. تایتانیک ( Titanic )

سال تولید: ۱۹۹۷

۱۹۹۷ کارگردان: جیمز کامرون

جیمز کامرون بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، کیت وینسلت، بیلی زین، کتی بیتس

لئوناردو دی‌کاپریو، کیت وینسلت، بیلی زین، کتی بیتس امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

سه فیلم، رکوددار بردن بیش‌ترین اسکار هستند و یکی از این فیلم‌های برنده‌ی بیش‌ترین اسکار، تایتانیک است با ۱۱ اسکار. «تایتانیک» در این فهرست پیش از سایرین قرار گرفته است، چرا که این فیلم نه تنها رکورددار بردن بیشترین جایزه‌ی اسکار است، بلکه رکوددار بیش‌ترین نامزدی اسکار هم هست؛ این فیلم در ۱۴ رشته از ۱۷ رشته‌ی ممکن نامزد اسکار شده است. البته تایتانیک در این مورد هم رکوددار بودن خود را با دو فیلم دیگر تقسیم کرده است؛ یکی «همه‌چیز درباه‌ی ایو» (All About Eve) محصول دهه‌ی ۵۰ میلادی و دیگری «لا لا لند» (La La Land) سال ۲۰۱۶ که هر دوی این فیلم‌ها توانستند شش اسکار به دست بیاورند.

۱۰ فیلم برتر درباره غرق‌شدن کشتی تایتانیک

«تایتانیک» یک فیلم عاشقانه است که روایت‌کننده‌ی داستان جک و رز می‌باشد؛ جک و رز طی یک سفر دریایی در کشتی تایتانیک با یک‌دیگر آشنا می شوند و با وجود تفاوت‌های طبقاتی‌شان عاشق یک‌دیگر می‌گردند. این فیلم توانست اسکار بهترین فیلم را به دست بیاورد. علاوه بر آن، جیمز کامرون توانست اسکار بهترین کارگردانی را به خانه ببرد. اسکار بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلمبرداری، بهترین طراحی لباس، بهترین تدوین، بهترین ترانه، بهترین صدابرداری، بهترین طراحی صدا و بهترین جلوه‌های ویژه‌ی بصری هم به «تایتانیک» رسید.

۲. بن هور (Ben-Hur)

سال تولید: ۱۹۵۹

۱۹۵۹ کارگردان: ویلیام وایلر

ویلیام وایلر بازیگران: چارلتون هستون، جک هاوکینز، هایا هاراریت، استیون بوید

چارلتون هستون، جک هاوکینز، هایا هاراریت، استیون بوید امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

«بن هور» هم مانند «تایتانیک» ۱۱ اسکار به دست آورد، اما برخلاف فیلم پیشین، تنها در ۱۲ بخش از ۱۵ بخش ممکن نامزد اسکار شد. از آن جایی که طی سال‌ها، رشته‌های جوایز آکادمی دست‌خوش تغییر شده‌اند، تعداد رشته‌ها تغییر کرده است. این فیلم حماسی مسیحی، علاوه بر بردن اسکار بهترین فیلم، اسکار بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلمبرداری، بهترین طراحی لباس، بهترین تدوین، بهترین صدابرداری، بهترین موسیقی متن و بهترین جلوه‌های ویژه‌ی بصری را به دست آورد.

علاوه بر این‌ها «بن هور» توانست اسکار بهترین کارگردانی را برای ویلیام وایلر به ارمغان بیاورد. چارلتون هستون توانست برای این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را به دست بیاورد و هیو گریفیث هم توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کند. این فیلم روایت کننده‌ی داستان زندگی یک شاهزاده‌ی یهودی است که به جرم سوقصد به جان فرستاده‌ی سزار، توسط یک افسر رومی که یکی از دوستان او هم هست، به بردگی فرستاده می‌شود و خانواده‌اش هم زندانی می‌گردند. او بعد از طی کردن ماجراهای گوناگون و گذر از رنج‌های فراوان به خانه بازمی‌گردد تا به خانواده‌اش کمک کند و انتقام خودش را بگیرد. «بن هور» یکی از فیلم‌های برنده‌ی بیشترین اسکار است که هر سینمادوستی باید ببیند.

۳. ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه ( The Lord of the Rings: The Return of the King )

سال تولید: ۲۰۰۳

۲۰۰۳ کارگردان: پتر جکسون

پتر جکسون بازیگران: الایژا وود، ویگو مورتنسون، ایان مک‌کلن، لیو تایلر

الایژا وود، ویگو مورتنسون، ایان مک‌کلن، لیو تایلر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۹ از ۱۰

آخرین فیلمی که توانسته است ۱۱ جایزه‌ی اسکار را به خانه ببرد، «ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه» است. سومین قسمت از سه‌گانه‌ی «ارباب حلقه‌ها» که بر اساس رمان جی. آر. آر. تالکین ساخته شده است، توانست نامزد ۱۱ جایزه‌ی اسکار از ۱۷ رشته‌ی ممکن شود؛ این یعنی «ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه» توانست در تمام رشته‌هایی که نامزد دریافت اسکار شده بود، این جایزه را به دست آورد. این قسمت از سه‌گانه‌ی «ارباب حلقه‌ها» با بودجه‌ی ۹۴ میلیون دلاری، توانست در گیشه به فروش ۱ میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلاری دست پیدا کند.

۱۰ نبرد ماندگار فیلم‌های فانتزی؛ از «هری پاتر» تا «ارباب حلقه‌ها»

«ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه» علاوه بر این که اسکار بهترین فیلم را گرفت و توانست اسکار بهترین کارگردانی را برای پتر جکسون به ار مغان بیاورد، اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس، بهترین تدوین، بهترین چهره‌پردازی، بهترین موسیقی متن، بهترین ترانه، بهترین ترکیب صدا و بهترین جلوه‌های ویژه‌ی بصری را هم به دست آورد. اگر از علاقمندان ژانر فانتزی هستید، حتما سه‌گانه‌ی «ارباب حلقه‌ها» را دیده‌اید؛ پتر جکسون در این فیلم داستانی حماسی را به بهترین شکل ممکن در دنیایی که خودش آن را خلق کرده است، روایت می‌کند و موفق می‌شود با توانایی‌های خود، باورپذیری این داستان فانتزی را چندین برابر کند.

۴. داستان وست ساید (West Side Story)

سال تولید: ۱۹۶۱

۱۹۶۱ کارگردان: جروم رابینز، رابرت وایز

جروم رابینز، رابرت وایز بازیگران: ریچارد بیمر، جرج چاکریس، ریتا مورنو، ناتالی وود

ریچارد بیمر، جرج چاکریس، ریتا مورنو، ناتالی وود امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

تنها فیلمی که توانسته است ۱۰ اسکار به دست آورد، «داستان وست ساید» است که در ۱۱ رشته نامزد اسکار شده بود. این اقتباس موزیکال از یک نمایشنامه‌ی موزیکال، یکی از آن فیلم‌های برنده‌ی بیشترین اسکار است که توانسته اسکار بهترین فیلم را برای رابرت وایز به ارمغان بیاورد. وایز و رابینر توانستند اسکار بهترین کارگردانی را هم برای این فیلم بگیرند. جرج چاکریس برای «داستان وست ساید» توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به دست بیاورد و ریتا مورنو برنده‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.

نقد فیلم «داستان وست‌ ساید»؛ مانیفستی خشن در تقبیح شاعرانه‌ی خشونت

علاوه بر این‌ها، اسکار بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلم‌برداری، بهترین طراحی لباس، بهترین تدوین، بهترین موسیقی متن و بهترین صدا هم به «داستان وست ساید» تعلق گرفت. این فیلم با بودجه‌ی ۶.۷۵ میلیون دلاری، توانست در گیشه ۴۴.۱ میلیون دلار بفروشد. «داستان وست ساید» یکی از موزیکال‌های عاشقانه‌ی ماندگار است که داستان اصلی آن اقتباسی است از رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر؛ نویسنده‌ی فقید انگلیسی. استیون اسپیلبرگ سال ۲۰۲۱ این فیلم را با بازی ریچل زگلر، انسل الگورت، ریتا مورینا و جاش اندرس ریورا بازسازی کرد و آن فیلم هم توانست از وبسایت راتن تومیتوز امتیاز ۹۲ از ۱۰۰ را دریافت نماید.

۵. بیمار انگلیسی ( The English Patient )

سال تولید: ۱۹۹۶

۱۹۹۶ کارگردان: آنتونی مینگلا

آنتونی مینگلا بازیگران: رالف فاینس، ژولیت بینوش، ویلم دفو، کریستین اسکات توماس

رالف فاینس، ژولیت بینوش، ویلم دفو، کریستین اسکات توماس امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

این فیلم عاشقانه‌ی حماسی از ۱۲ رشته‌ای که برای آن‌ها نامزد اسکار شده بود، توانست ۹ اسکار به دست آورد. اسکار بهترین فیلم به سال زائنتز، تهیه‌کننده‌ی این فیلم تعلق گرفت. آنتونی مینگلا برای کارگردانی «بیمار انگیسی» توانست اسکار بهترین کارگردانی را به دست آورد و ژولیت بینوش اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خانه برد. «بیمار انگلیسی» داستان مرد جنگ‌زده‌ای (رالف فاینس) را روایت می‌کند که بعد از سوختن در یک هواپیمای سقوط کرده، هیچ چیز از گذشته‌ی خودش به خاطر نمی‌آورد. بینوش در این فیلم نقش پرستاری را ایفا می‌کند که مسئول مراقبت از این مرد جنگ‌زده می‌شود.

«بیمار انگلیسی» توانست اسکار بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلم‌برداری، بهترین طراحی لباس، بهترین موسیقی متن و بهترین صدا را هم به دست آورد. فیلم‌نامه‌ی بیمار انگلیسی را آنتونی مینگلا بر اساس رمانی به همین نام از مایکل اونداتیه نوشته است. این فیلم می‌تواند به مخاطب زاویه‌ی دیدی از بیرون ارائه کند و باعث شود که او همراه با ژولیت بینوش، شاهد تغییر و بهبودی یک بیمار باشد. این طی کردن فرآیند بهبودی باعث می‌شود مخاطب نسبت به مرد جنگ‌زده احساس وابستگی پیدا کند و همین وابستگی باعث می‌شود سرگذشت او برای مخاطب جالب باشد.

۶. ژی‌ژی ( Gigi )

سال تولید: ۱۹۵۸

۱۹۵۸ کارگردان: وینسنت مینلی

وینسنت مینلی بازیگران: لزلی کارون، لوئی ژوردان، موریس شوالیه، هرمایونی جینگولد

لزلی کارون، لوئی ژوردان، موریس شوالیه، هرمایونی جینگولد امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

این فیلم موزیکال هم مانند «بیمار انگلیسی» توانست ۹ جایزه‌ی اسکار به دست آورد. «ژی‌ژی» توانست در تمام رشته‌هایی که برای آن‌ها نامزد اسکار شده بود، به موفقیت دست پیدا کند. این فیلم موزیکال توانست اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی، بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلم‌برداری، بهترین طراحی لباس، بهترین تدوین، بهترین موسیقی متن و بهترین ترانه را به دست آورد. فیلم‌نامه‌ی این فیلم موزیکال که یکی از فیلم‌های برنده‌ی بیشترین اسکار است را آلن جی لرنر نوشته است بر اساس رمانی با همین نام از کولت. «ژی‌ژی» با بودجه‌ی ۳.۳ میلیون دلاری، توانست در گیشه به فروش ۱۳.۲ میلیون دلاری دست پیدا کند.

۱۹ فیلم موزیکال زندگینامه‌ای برتر که باید ببینید

۷. آخرین امپراتور ( The Last Emperor )

سال تولید: ۱۹۸۷

۱۹۸۷ کارگردان: برناردو برتولوچی

برناردو برتولوچی بازیگران: جان لون، ژوان چن، پیتر اوتول، روچنگ یینگ

جان لون، ژوان چن، پیتر اوتول، روچنگ یینگ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

۷۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

همان‌طور که از اسم فیلم مشخص است، این فیلم روایت کننده‌ی داستان آخرین امپراتور چین است. این فیلم زندگی‌نامه‌ای را برناردو برتولوچی، کارگردان فقید ایتالیایی ساخته است. این فیلم که یکی از فیلم‌های برنده‌ی بیش‌ترین اسکار می‌باشد، داستان سرگذشت پویی را روایت می‌کند. «آخرین امپراتور» در ۹ رشته نامزد اسکار شد و توانست در هر ۹ رشته، از رقبا پیشی بگیرد. «آخرین امپراتور»، اسکار بهترین فیلم را نصیب جرمی توماس، اسکار بهترین کارگردانی را نصیب برناردو برتولوچی و اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را نصیب برتولوچی و مارک پیپلو کرد. فیلم‌نامه‌ی این فیلم بر اساس کتاب خودزندگی‌نامه‌ی پویی که سال ۱۹۶۴ منتشر شده بود، نوشته شد.

برناردو برتولوچی: شخصیت من و فروغ فرخزاد به هم نزدیک بود

«آخرین امپراتور»، علاوه بر ۳ اسکار ذکر شده، توانست اسکار بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلم‌برداری، بهترین طراحی لباس، بهترین تدوین، بهترین موسیقی متن و بهترین صدا را هم به دست آورد. این فیلم توانست در گیشه ۴۴ میلیون دلار بفروشد. از آن‌جایی که تمام این فیلم درون جمهوری چین ضبط شده است، برتولوچی موفق شده به خوبی محیط زندگی پویی و شخصیت او را به تصویر بکشاند. این فیلم توانست ۴ جایزه‌ی گلدن گلوب هم به دست آورد؛ از جمله گلدن گلوب بهترین کارگردانی برای برناردو برتولوچی.

۸. بربادرفته ( Gone With The Wind )

سال تولید: ۱۹۳۹

۱۹۳۹ کارگردان: ویکتور فلمینگ

ویکتور فلمینگ بازیگران: ویوین لی، کلارک گیبل، لزلی هاوارد، اولیویا دی هاویلند

ویوین لی، کلارک گیبل، لزلی هاوارد، اولیویا دی هاویلند امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

هشت فیلم توانسته‌اند ۸ اسکار بگیرند. نخستین فیلمی که توانست به این رکورد دست پیدا کند، «بربادرفته» بود. این فیلم حماسی در رابطه با جنگ داخلی آمریکا که محصول ۱۹۳۹ است، در ۱۳ رشته نامزد اسکار شد و توانست اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اصلی زن، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی، بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلم‌برداری و بهترین تدوین را به دست آورد. فیلم‌نامه‌ی این فیلم را سیدنی هاوارد بر اساس کتابی به همین نام نوشته‌ی مارگارت میچل نوشت.

۱۰ فیلم پرفروش دوران طلایی هالیوود؛ از «مری پاپینز» تا «بربادرفته»

«بربادرفته» یکی از بهترین فیلم‌های عصر طلایی هالیوود است که در کنار پرداختن به جنگ داخلی آمریکا و شرایط آمریکا در آن روزها، بیش از هر چیز یک مطالعه‌ی شخصیتی می‌باشد. این فیلم به بررسی روابط بین انسان‌ها می‌پردازد و ویکتور فلمینگ موفق می‌شود با کارگردانی دقیق و ریزبینانه‌ی خود، به خوبی، رمان مارگارت میچل را به تصویر بکشاند. این فیلم در گیشه ۳۹۰ میلیون دلار فروخت. «بربادرفته» پس از اکران تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما شد و توانست برای بیش از ۲۵ سال این رکورد را حفظ کند.

۹. از اینجا تا ابدیت ( From Here to Eternity )

سال تولید: ۱۹۵۳

۱۹۵۳ کارگردان: فرد زینمان

فرد زینمان بازیگران: برت لنکستر، مونتگومری کلیفت، فرانک سیناترا، دانا رید

برت لنکستر، مونتگومری کلیفت، فرانک سیناترا، دانا رید امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

مانند «بربادرفته»، «از اینجا تا ابدیت» هم توانست در ۱۳ رشته نامزد اسکار شود و ۸ اسکار را به خانه ببرد. بادی آدلر برای تهیه‌کردن این فیلم، اسکار بهترین فیلم را به دست آورد. فرد زینمان توانست اسکار بهترین کارگردانی را به کارنامه‌ی هنری خود اضافه کند. فرانک سیناترا اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را گرفت. دانا رید توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خانه ببرد و دنیل تارداشا توانست اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را بگیرد. فیلم‌نامه‌ی این فیلم که یکی از فیلم‌های برنده‌ی بیشترین اسکار است را تارداشا براساس رمانی به همین نام از جیمز جونز نوشته است.

علاوه بر این، «از اینجا تا ابدیت» توانست اسکار بهترین فیلم‌برداری، بهترین تدوین و بهترین صدابرداری را هم دریافت کند. رابرت ای لی (مونتگومری کلیفت) که مشت‌زن خوبی است و به تازگی به گروهان جدیدی منتقل شده، به دنبال خاطرات تلخی که از این ورزش دارد از دستور مستقیم مافوق خود مبنی بر شرکت در مسابقات مشت‌زنی سرپیچی می‌کند و این سرپیچی از دستور، او را به دردسر می‌اندازد. در همین گیر و دار و در حالی که فرمانده، زندگی را برای او طاقت‌فرسا کرده است، لی درگیر ماجرایی عاشقانه می‌شود که زندگی را برای او از همیشه سخت‌تر می‌کند.

۱۰. در بارانداز ( On the Waterfront )

سال تولید: ۱۹۵۴

۱۹۵۴ کارگردان: الیا کازان

الیا کازان بازیگران: مارلون براندو، کارل مالدن، اوا مری سنت، راد استایگر

مارلون براندو، کارل مالدن، اوا مری سنت، راد استایگر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

۹۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

درست یک‌سال بعد از این که «از اینجا تا ابدیت» در اسکار درخشید، یک فیلم دیگر هم توانست ۸ اسکار بگیرد. این‌بار «در بارانداز» بود که در ۱۲ رشته نامزد اسکار شد و ۸ اسکار گرفت. این فیلم در مراسم اسکار ۱۹۵۵ توانست اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی، بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلم‌برداری و بهترین تدوین را به دست آورد. براندو با اسکاری که برای این فیلم گرفت، تبدیل به جوانترین بازیگر برنده‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد شد.

۱۰ بازیگر برتر نقش‌های گانگستری؛ از شان پن تا مارلون براندو

تری مالوی (مارلون براندو) یک مشت‌زن بازنشسته است که نقش پادو برای رئیس اتحادیه‌ی کارگردان بارانداز را ایفا می‌کند. رئیس اتحادیه مردی فاسد است و تری به طور غیرعمد، درگیر یکی از بازی‌های کثیف او می‌گردد و باعث کشته شدن یکی از کارگران بارانداز می‌شود. این در حالی است که تری روزبه‌روز بیش‌تر عاشق خواهر کارگر کشته شده می‌گردد. برادر تری، چارلی (راد استایگر) یکی از اعضای داخلی باند رئیس اتحادیه است و پس از وقوع حادثه، تری بر سر دوراهی وفادار ماندن به برادرش یا رفتن پیش پلیس گیر می‌کند. براندو را شاید بتوان نقطه‌ی عطف این فیلم دانست؛ این بازیگر افسانه‌ای با چشم‌هایش و زبان بدن شگفت انگیزش موفق می‌شود مخاطب را با تمام احساسات درونی تری همراه کند.

۱۱. بانوی زیبای من ( My fair lady )

سال تولید: ۱۹۶۴

۱۹۶۴ کارگردان: جرج کیوکر

جرج کیوکر بازیگران: آدری هپبورن، رکس هریسون، استانلی هارووی، جرمی برت

آدری هپبورن، رکس هریسون، استانلی هارووی، جرمی برت امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

این اقتباس موزیکال از رمان آلن جی لرنر، که درباره‌ی یک دختر گل‌فروش و یک زبان‌شناس است، موفق شد ۸ اسکار بگیرد؛ اسکار بهترین فیلم برای جک لی. وارنر، اسکار بهترین کارگردانی برای جرج کیوکر، اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد برای رکس هریسون، اسکار بهترین طراحی صحنه برای جین آلن و تیمش، اسکار بهترین فیلم‌برداری برای هری استرادلینگ، اسکار بهترین طراحی لباس برای بیتن، اسکار بهترین موسیقی متن برای آندره پروین و اسکار بهترین صدا برای جرج آر. گراوس.

چگونه آدری هپبورن به سمبل زیبایی و خوش‌پوشی در هالیوود تبدیل شد؟

این فیلم، داستان یک شرط‌بندی بین یک استاد زبان شناس (رکس هریسون) و دوستش را روایت می‌کند. زبان‌شناس شرط می‌بندد که می‌تواند یک دختر گل‌فروش با فرهنگ عامه را تبدیل به زنی متشخص کند؛ به گونه‌ای که او در مهمانی‌های اشرافی بدرخشد. این فیلم توانست در گلدن گلوب هم سه جایزه بگیرد؛ از جمله جایزه‌ی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اصلی مرد. «بانوی زیبای من» با بودجه‌ی ۱۷ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه به فروش ۷۲.۷ میلیون دلاری دست پیدا کند.

۱۲. کاباره ( Cabaret )

سال تولید: ۱۹۷۲

۱۹۷۲ کارگردان: باب فاسی

باب فاسی بازیگران: لیزا مینلی، جوئل گری، میشل یورک، هالموت گریم

لیزا مینلی، جوئل گری، میشل یورک، هالموت گریم امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

۸۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

«کاباره» که یکی از فیلم‌های برنده‌ی بیشترین جایزه‌ی اسکار است، از یک نظر در لیست ما بی‌همتا است. «کاباره» تنها فیلم این لست است که جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم را نبرده. در سالی که «کاباره» نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم شده بود، «پدرخوانده» (The Godfather) فرانسیس فورد کوپولا توانست جایزه‌ی بهترین فیلم را به دست آورد. «کاباره» در ۱۰ رشته نامزد اسکار شد و توانست ۸ اسکار را به خانه ببرد؛ اسکار بهترین کارگردانی، اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن، اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای جوئل گری، اسکار بهترین طراحی صحنه، اسکار بهترین فیلم‌برداری، اسکار بهترین تدوین، اسکار بهترین موسیقی متن و اسکار بهترین صدا.

۱۰ فیلم برتر رابرت دووال؛ ستاره‌ی نقش‌های مکمل (پرتره‌ی یک بازیگر)

«کاباره» یک درام تاریخی موزیکال است درباره‌ی دو انسان که در آلمان جنگ‌زده با یک‌دیگر آشنا می‌شوند و دوستی آن‌ها به تدریج تبدیل به عشقی ماندگار می‌شود. سرنوشت اما آن‌ها را از یک دیگر جدا می‌کند. درخشش لیزا مینلی در این فیلم موزیکال، علاوه بر اسکار، بفتا و گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اصلی زن را هم برای او به همراه آورد. جویل گری هم باعث شد دست تمام ستارگان «پدرخوانده» در آن سال از اسکار، بفتا و گلدن گلوب کوتاه بماند؛ آل پاچینو، جیمر کان و رابرت دووال در آن سال نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد بودند.

۱۳. گاندی ( Gandhi )

سال تولید: ۱۹۸۲

۱۹۸۲ کارگردان: ریچارد آتنبرا

ریچارد آتنبرا بازیگران: بن کینگزلی، دنیل دی-لوئیس، روئینی هاتانگادی، مارتین شین

بن کینگزلی، دنیل دی-لوئیس، روئینی هاتانگادی، مارتین شین امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

این فیلم زندگینامه‌ی ماهاتما گاندی در ۱۱ رشته نامزد اسکار شد و توانست ۸ اسکار را با خودش به خانه ببرد. این فیلم که یکی از فیلم‌های برنده‌ی بیشترین جایزه‌ی اسکار است. داستان فعال حقوق بشر، ماهاتما گاندی و شیوه‌ی مبارزه‌ی او با استعمار را به تصویر می‌کشد. گاندی به دنبال روش‌های صلح‌جویانه‌اش در دنیا شناخته شده است. این فیلم با بودجه‌ی ۲۲ میلیون دلاری ساخته شد و توانست به فروش بین‌المللی ۱۲۷.۸ میلیون دلاری در گیشه دست پیدا کند. بن کینگزلی در این فیلم نقش گاندی را ایفا می‌کند و موفق می‌شود پرتره‌ای درخشان از این شخصیت تاریخی مهم ترسیم نماید.

۲۸ فیلم زندگینامه‌ای برتر تاریخ سینما؛ از «شجاع‌دل» تا «پیانیست»

اسکار بهترین فیلم برای گاندی به ریچارد آتنبرا رسید. او هم‌چنین توانست اسکار بهترین کارگردانی را هم برای این فیلم بگیرد. بن کینگزلی برای بازی در نقش گاندی توانست اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را به دست آورد. جان بریلی اسکار بهترین فیلم نامه‌ی غیر اقتباسی را گرفت. اسکار بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس و بهترین تدوین هم به عوامل فیلم گاندی رسیدند. بیلی ویلیامز و رانی تیلور هم توانستند اسکار بهترین فیلم‌برداری را برای فیلم زندگینامه‌ی ماهاتما گاندی به دست آورند.

۱۴. آمادئوس ( Amadeus )

سال تولید: ۱۹۸۴

۱۹۸۴ کارگردان: میلوش فورمن

میلوش فورمن بازیگران: اف. موری آبراهام، تام هولس، الیزابت بریج، سیمون کالو

اف. موری آبراهام، تام هولس، الیزابت بریج، سیمون کالو امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

دو سال بعد از «گاندی»، یک فیلم زندگینامه‌ای دیگر هم توانست ۸ اسکار بگیرد. «آمادئوس»، الهام گرفته از زندگی ولفگانگ آمادئوس موتزارت است. این فیلم داستان زندگی این موسیقیدان بزرگ را از زبان آهنگسازی دیگر به نام سالیری (اف. موری آبراهام) روایت می‌کند. سالیری در حالی که ادعا می‌کند موتزارت را کشته است، پیدا می‌شود و سپس به یک تیمارستان منتقل می‌گردد. کشیشی در آنجا نزد او می رود و از او می‌خواهد که اعتراف کند. این فیلم تشکیل شده از بازگشت به گذشته‌هایی که ماجراهای سالیری و موتزارت را روایت می‌کنند.

«آمادئوس»، اسکار بهترین فیلم را به دست آورد و علاوه بر آن توانست دومین اسکار بهترین کارگردانی را به کارنامه‌ی هنری میلوش فورمن اضافه کند. اف. موری آبراهام برای نقش‌آفرینی درخشان خود توانست اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را به دست آورد. پتر شفر اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را به دست آورد؛ شفر فیلم‌نامه‌ی این فیلم را براساس نمایشنامه‌ای از خودش نوشته بود. اسکار بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس، بهترین چهره‌پردازی و بهترین صدا هم به «آمادئوس» رسید.

۱۵. میلیونر زاغه‌نشین ( Slumdog Millionaire )

سال تولید: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: دنی بویل

دنی بویل بازیگران: دو پاتل، فریدا پینتو، آنیل کاپور، عرفان خان

دو پاتل، فریدا پینتو، آنیل کاپور، عرفان خان امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

آخرین فیلم این لیست، «میلینر زاغه‌نشین» است که آن هم توانست ۸ جایزه‌ی اسکار به دست آورد. این درام سال ۲۰۰۸، درباره‌ی مرد جوانی است که تبدیل به نسخه‌ی هندی «چه کسی می‌خواهد یک میلیونر شود؟» (Who Wants to be a Millionaire) می‌شود. این فیلم داستان این مرد جوان در یک مسابقه‌ی تلویزیونی است که به تدریج و با هر سوال، قسمتی از گذشته‌اش برای ما فاش می‌شود. «میلیونر زاغه‌نشین» موفق می‌شود به زیبایی، سینمای هالیوود را با سینمای هند ترکیب کند و نتیجه‌ای چشم‌نواز بیافریند.

۱۳ فیلم دنی بویل از بدترین تا بهترین

«میلیونر زاغه نشین» توانست اسکار بهترین فیلم را برای کریستیان کالسن به ارمغان بیاورد. دنی بویل برای این فیلم توانست اسکار بهترین کارگردانی را بگیرد. سیمون بیوفوی که فیلم‌نامه‌ی «میلیونر زاغه‌نشین» را بر اساس رمان کیو وای از ویکاس سواروپ نوشته است، توانست اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را به دست آورد. بهترین فیلم‌برداری به خاطر نماهای حرکتی دنبال‌کننده‌ی چشم‌نواز، نصیب آنتونی داد منتل شد و کریس دیکنز توانست اسکار بهترین تدوین را به خانه ببرد. بهترین موسیقی متن و بهترین ترانه، دیگر جوایز اسکاری بودند که «میلیونر زاغه‌نشین به دست آورد.

