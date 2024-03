بهترین تدوین‌های تاریخ سینما که جایزه اسکار هم گرفته‌اند

مراحل پس‌تولید یک فیلم اصلا آسان نیست و به تلاش، تمرکز و فداکاری‌های زیادی از گروهی از عوامل مختلف از جمله تدوینگر فیلم نیاز دارد. برای تقدیر کردن از آثار تدوین‌گرهای فیلم، نگاهی می‌اندازیم به بعضی از بهترین تدوین‌های سینما که برنده‌ی اسکار هم شده‌اند و توانسته‌اند تاثیری جاودانه بر این هنر سینمایی بگذارند. این فیلم‌ها ژانرهای مختلفی دارند؛ از درام‌های حماسی جنگی مانند «فهرست شیندلر» (Schindler’s List) گرفته تا فیلم‌های مستقل با ژانرهای ترکیبی مانند «همه‌چیز همه‌جا به‌یکباره» (Everything Everywhere All at Once).

۱۰. فهرست شیندلر (Schindler’s List)

سال تولید: ۱۹۹۳

۱۹۹۳ کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: لیام نیسون، رالف فاینس، بن کینگزلی، کارولین گودال

لیام نیسون، رالف فاینس، بن کینگزلی، کارولین گودال تدوینگر: میکل کان

میکل کان امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۹ از ۱۰

این فیلم درام جنگی استیون اسپیلبرگ توانست نگاه مخاطبان بین‌المللی را به خودش جلب کند و مورد تشویق منتقدان سینمایی قرار بگیرد. این فیلم با نقش آفرینی درخشان بازیگرها و کارگردانی موشکافانه‌ی اسپیلبرگ، داستان تاجری به نام اسکار شیندلر را روایت می‌کند. اسکار شیندلر (لیام نسون) طی جنگ جهانی دوم با تبدیل کردن کارخانه‌اش به پناهگاهی برای یهودیان، جان هزاران یهودی را از هولوکاست نجات داد. «فهرست سیندلر» که توانست اسکار بهترین فیلم را هم به دست آورد، به عقیده‌ی بسیاری، بهترین فیلم کارنامه‌ی استیون اسپیلبرگ است. «فهرست شیندلر» یکی از بهترین تدوین‌های سینما را در خودش جای داده‌ است.

۱۰ فیلم برتر به تهیه‌کنندگی استیون اسپیلبرگ؛ از «نقاب زورو» تا «مردان سیاه‌پوش»

یکی از دلایلی که این فیلم جنگی کلاسیک اسپیلبرگ را تبدیل به یکی از بهترین‌های تاریخ سینما می‌کند، تصویربرداری سیاه-سفید درخشان آن است و یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل آن، تدوین خارق العاده‌ی مایکل کان با تاکید بر سبک تدوین موازی. این سبک تدوینی به فیلم کمک می‌کند داستان تاثیرگذار خودش را به بهترین شکل ممکن روایت کند. تدوین‌گر این فیلم یکی از پیش‌روها و نوآوران این هنر در تاریخ سینما است و توانسته سه مرتبه برای فیلم‌های «مهاجمان صندوق گمشده» (Raiders of the Lost Ark)، «نجات سرباز رایان» (Saving Private Ryan) و البته «فهرست شیندلر»، اسکار بگیرد. طبق گزارشی که در روزنامه‌ی لس آنجلس تایمز منتشر شد، اسپیلبرگ کار کان در «فهرست شیندلر» را بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین دستاورد هنری او دانسته است.

۹. جنگ ستارگان: قسمت ۴ – امیدی تازه (Star Wars: Episode IV – A New Hope)

سال تولید: ۱۹۷۷

۱۹۷۷ کارگردان: جرج لوکاس

جرج لوکاس بازیگران: مارک همیل، هریسون فورد، کری فیشر، پیتر کوشینگ

مارک همیل، هریسون فورد، کری فیشر، پیتر کوشینگ تدوینگران: مارسیا لوکاس، ریچارد چو، پائول هرش

مارسیا لوکاس، ریچارد چو، پائول هرش امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

اگرچه کسانی که امروزه برای نخستین‌بار اولین سه‌گانه‌ی «جنگ ستارگان» را تماشا کنند، ممکن است جلوه‌های ویژه‌ی این فیلم را قدیمی بدانند، با این حال، این سه‌گانه هم‌چنان یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای سینمایی تاریخ است. این فیلم جرج لوکاس که یکی از بهترین تدوین‌های سینما را دارد، نه تنها ژانر علمی-تخیلی را ارتقا بخشید و صنعت بازاریابی سینمایی را برای همیشه تغییر داد، بلکه هم‌چنین توانست افق‌های جدیدی را در مقابل صنعت جلوه‌های ویژه در سینما قرار دهد. «جنگ ستارگان: قسمت ۴» داستان لوک اسکای‌واکر (مارک همیل) را دنبال می‌کند، در حالی که او به نیرو می‌پیوندد تا با همراهی یک جدای (الک گینس) و یک خلبان مغرور به نام هان سولو (هریسون فورد) و یک ووکی (پتر مهیو) به ماموریتی کهکشانی برود؛ ماموریتی که برای همیشه زندگی او را تغییر خواهد داد.

۱۰ نقطه قوت سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد «جنگ ستارگان»

کارگردانی درخشان لوکاس یکی از اصلی‌ترین دلایل ماندگاری و تاثیرگذاری «جنگ ستارگان» است، اما یکی دیگر از عناصری که باعث می شود «جنگ ستارگان» نقطه‌ی عطفی در تاریخ سینما باشد، تدوین خارق العاده‌ی آن است. تدوین این فیلم که یکی از بهترین تدوین‌های سینما است به «جنگ ستارگان» کمک کرد تا داستان خود را به شکلی روان‌تر و بدون دست‌انداز بیان نماید. مارسیا لوکاس، ریچارد چو و پائول هرش به لوکاس کمک کردند تا بتواند تصاویر ذهنی خود را هر چه بهتر به پرده‌ی نقره‌ای منتقل کند. به عقیده‌ی بعضی، «جنگ ستارگان» را مارسیا لوکاس در مرحله‌ی پس تولید به دنبال حذف کردن صحنه‌های اضافی، نجات داد.

۸. اینطور چیزها ( All That Jazz )

سال تولید: ۱۹۷۹

۱۹۷۹ کارگردان: باب فاسی

باب فاسی بازیگران: روی شایدر، ان راینکینگ، سی. سی. اچ. پاوندر، للند پالمر

روی شایدر، ان راینکینگ، سی. سی. اچ. پاوندر، للند پالمر تدوینگر: آلن هیم

آلن هیم امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

۷۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

کارگردانی این فیلم شبه خودزندگی‌نامه‌ای را که بر اساس جنبه‌هایی از زندگی باب فاسی ساخته شده و با کمک چندین صحنه‌ی رقص و آواز داستان‌گویی می‌کند، خود باب فاسی انجام داده و روی شایدر در آن نقش‌آفرینی می‌کند. در حالی که این فیلم بین حال و گذشته جابه‌جا می‌شود، توانست نخل طلا و اسکار را به دست آورد. این فیلم باعث شد تا مخاطبان اطلاعات بیش‌تری از زندگی این هنرمند آمریکایی به دست آورند. قطعه‌های موسیقی به کار رفته در این فیلم درخشان هستند؛ هرچه نباشد، این فیلم نامزد دریافت اسکار بهترین موسیقی متن هم شد.

ندوین خارق العاده‌ی «اینطور چیزها» که توسط آلن هیم بااستعداد صورت گرفته است نقش مهمی را در فرآیند داستان‌گویی این فیلم اجرا می‌کند؛ چرا که تدوین این فیلم که یکی از بهترین تدوین‌های سینما است، به راستی آن چه پیش خواهد آمد را پیش‌بینی می‌کند. هیم وقتی که تجربه‌ی خود هنگام تدوین کردن این فیلم را به یاد می‌آورد می‌گوید: «هنگام تدوین این فیلم بود که تبدیل به یک تدوینگر تما عیار شدم. این فیلم به من آزادی داد تا بتوانم به تجربیات جدیدی دست بزنم؛ این یکی از چیزها درباره‌ی تدوین است که من را به آن علاقمند می‌کند. کار کردن با باب فاسی همیشه یک ماجراجویی بود. او یک کمال‌گرا بی‌بدیل بود.»

۷. ماتریکس ( The Matrix )

سال تولید: ۱۹۹۹

۱۹۹۹ کارگردان: واچوفسکی‌ها

واچوفسکی‌ها بازیگران: کیانو ریوز، لارنس فیشبرن، کری-ان ماس، هوگو ویوینگ

کیانو ریوز، لارنس فیشبرن، کری-ان ماس، هوگو ویوینگ تدوینگر: زک استنبرگ

زک استنبرگ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

۷۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۷ از ۱۰

در حالی که تلاش‌های بی‌بدیل خواهران واچوفسکی در این فیلم علمی-تخیلی که الهام‌بخش بسیاری دیگر از فیلم‌های سینمایی بوده است، قابل ستایش است، باید تدوین این فیلم که یکی از بهترین تدوین‌های سینما است را هم مورد تشویق قرار دهیم. نخستین فیلم از مجموعه‌ی سه‌گانه‌ی «ماتریکس»، امسال ۲۵ ساله شد. این فیلم مخاطبان را با دنیایی علمی-تخیلی آشنا می‌کند که نقش اصلی آن کیانو ریوز است. در «ماتریکس»، شاهد آینده‌ای ضدآرمان‌شهری هستیم که در آن انسان‌ها درون یک واقعیت مجازی که هوش مصنوعی خلق کرده است، گیر افتاده‌اند.

ماتریکس؛ همه‌ی اتفاقاتی که قبل از فیلم اول رخ داد

با یک پروسه‌ی تولید سخت و مراحل پس تولید سخت‌تر، «ماتریکس» توانست تبدیل به یکی از پیش‌روترین و محبوب‌ترین فیلم‌های ژانر علمی-تخیلی شود؛ به خصوص با توجه به اتکای فراوان این فیلم به جلوه‌های ویژه‌ی بصری، باید گفت که «ماتریکس» بسیار از زمانه‌ی خودش جلوتر بود. در رابطه با سبک تدوین برنده‌ی اسکار زک استنبرگ، باید گفت که او از تدوین موازی استفاده کرد، به این معنا که او بین دو واقعه که به طور همزمان در حال رخ دادن بوند، جابه‌جا می‌شد؛ جابه‌جایی بین ماتریکس و دنیای واقعی. این سبک تدوین در نهایت باعث افزایش یافتن سرعت فیلم و هیجان آن شد.

۶. شبکه‌ی اجتماعی ( The Social Network )

سال تولید: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر بازیگران: جسی آیزنبرگ، اندرو گارفیلد، جاستین تیمبرلیک، برندا سونگ

جسی آیزنبرگ، اندرو گارفیلد، جاستین تیمبرلیک، برندا سونگ تدوینگر: انگس وال، کرک بکستر

انگس وال، کرک بکستر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

این فیلم دیوید فینچر، هنوز هم یکی از فیلم‌های مورد علاقه‌ی تماشاگران است؛ فیلمی که این روزها باتوجه به پیشرفت روز افزون شبکه‌های اجتماعی، بارها و بارها توسط مخاطبان تماشا می‌شود. این فیلم با داستانی گیرا و بازی‌های درخشان، جسی آیزنبرگ را در نقش دانشجوی هاروارد و بعدتر خالق فیسبوک، مارک زاکربرگ به تصویر می‌کشاند. این فیلم که داستان زندگی شخصی و حرفه‌ای مارک زاکربرگ را تعریف می‌کند، به بررسی پرونده‌ی شکایتی می‌پردازد که در آن، دوقلوها اعلام کردند که زاکربرگ ایده‌ی آن‌ها را دزدیده است.

۸ شرور برتر فیلم‌های دیوید فینچر

تدوین این فیلم بی‌شک یکی از جنبه‌های اصلی داستان‌گویی در این فیلم بود. تدوین این فیلم که یکی از بهترین تدوین‌های سینما است، به به گفت‌وگوهای «شبکه‌ی اجتماعی» سرعت بخشید و باعث شد مخاطبان بیش‌تر با شخصیت‌ها درگیر شوند. نماهای بسته و سرعت بالای جابه‌جایی نماها یکی از دلایلی است که می‌توان به خوبی منبع قدرت را در این فیلم فینچر درک کرد. برای اثبات این مطلب می‌توان به یکی از مصاحبه‌های انگس وال با ایندی‌وایر درباره‌ی تکنیک‌های استفاده شده در مرحله‌ی پس تولید این فیلم شاره کرد: «شما ممکن است دیالوگی از برداشت ۱۳ را بردارید و آن را در کنار دیالوگی از برداشت ۱۷ قرار دهید و دریابید که در آن‌ها همه‌چیز از بازی بازیگران گرفته تا قاب‌بندی دوربین در بهترین حالت ممکن قرار دارند.»

۵. لورنس عربستان ( Lawrence of Arabia )

سال تولید: ۱۹۶۲

۱۹۶۲ کارگردان: دیوید لین

دیوید لین بازیگران: پیتر اوتول، عمر شریف، آنتونی کوئین، الک گینس

پیتر اوتول، عمر شریف، آنتونی کوئین، الک گینس تدوینگر: آن وی. کوآتس

آن وی. کوآتس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

از «لورنس عربستان» که یکی از ساخته‌های دیوید لین است، امروزه به عنوان یک درام زندگی‌نامه‌ای ماجراجویانه‌ی حماسی یاد می‌شود. این فیلم روایت‌کننده‌ی داستان تی. ای. لورنس است و براساس کتاب هفت رکن حکمت از خودش که سال ۱۹۲۶ منتشر شد، ساخته شده. لورنس یک افسر انگلیسی بود که قبیله‌های عرب را طی جنگ جهانی اول برای جنگیدن علیه عثمانی‌ها با یک‌دیگر متحد کرد. نقش اصلی این فیلم را بازیگری که ۸ بار نامزد اسکار شده است، ایفا می‌کند؛ یعنی پیتر اوتول. از «لورنس عربستان» معمولا به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما یاد می‌شود.

این فیلم توانست ۷ جایزه‌ی اسکار بگیرد؛ از جمله اسکار بهترین تدوین. این فیلم کلاسیک طی این همه سال توانسته است توجه افراد زیادی را به خودش جلب نماید. یکی از نکات مهم درباره‌ی این فیلم آن است که در هنگام انتشار، بسیار بحث برانگیز شد و خیلی از کشورها پخش آن را ممنوع اعلام کردند. ان وی. کوآتس که حالا ۶۰ سال است در زمینه‌ی تدوین فعالیت می‌کند، در «لورنس عربستان» موفق شد یکی از بهترین تدوین‌های سینما را خلق کند و به ماندگاری بیش‌تر این فیلم در تاریخ کمک نماید. یکی از تکنیک‌های به یادماندنی استفاده شده در این فیلم کنارهم قراردادن نماهای پیوسته بود که در صنعت سینما به عنوان مچ کات شناخته می‌شود.

۴. مکس دیوانه: جاده‌ی خشم ( Mad Max: Fury Road )

سال تولید: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: جرج میلر

جرج میلر بازیگران: تام هاردی، شارلیز ترون، نیکولاس هولت، زو کراویتز

تام هاردی، شارلیز ترون، نیکولاس هولت، زو کراویتز تدوینگر: مارگارت سیکسل

مارگارت سیکسل امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

پیش از این که درباره‌ی این فیلم چیزی بگوییم، بهتر است اشاره کنیم که می سال ۲۰۲۴ قرار است فیلمی دیگر به نام «فیوریوسا» (Furiosa) از دنیای مکس دیوانه منتشر شود. «مکس دیوانه: جاده‌ی خشم» فیلمی دوست‌داشتنی در ژانر اکشن است که دنیایی پساآخرالزمانی و ضدآرمانی را به تصویر می‌کشاند. در این فیلم، شارلیز ترون نقش فیوروسا را ایفا می‌کند. فیوروسا در «مکس دیوانه: جاده‌ی خشم» تلاش می‌کند تا علیه پادشاه ظالم شورش کند و سرزمین مادری خود را بیابد. در این سفر، تعدادی زندانی زن و یک مرد خانه به دوش به نام مکس (تام هاردی) با او همراه می‌شوند.

چرا برای فیلم «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» هیجان‌زده هستیم؟

این فیلم که نماهای آن اکثرا باز هستند، فیلمی درگیرکننده است که مناسب تمام سلیقه‌ها نیست. در کنار نقش‌آفرینی‌های درگیرکننده‌ی بازیگران و طراحی چهره‌ و طراحی لباس درخشان و البته تصویربرداری رنگارنگ و جذاب، یکی از اصلی‌ترین دلایل خوب بودن «مکس دیوانه: جاده ی خشم»، تدوین خارق العاده‌ی مارگارت سیکسل است که شامل تدوین متقاطع و تکنیک دنبال کردن با چشم می‌باشد. در تکنیک دنبال کردن با چشم، سعی می‌شود دوربین به جای چشم مخاطب قرار گیرد و او را مجبور کند تا به آن چه کارگردان می‌خواهد، نگاه کند. تکمیل کردن این فیلم ۶۰۰۰ ساعت زمان برد. سیکسیل در این باره می‌گوید: «داشتن این همه مواد اولیه‌ی خیره‌کننده خارق العاده بود، اما گاهی اوقات می‌توانست باعث ایجاد سردر شود.»

۳. گاو خشمگین ( Raging bull )

سال تولید: ۱۹۸۰

۱۹۸۰ کارگردان: مارتین اسکورسیزی

مارتین اسکورسیزی بازیگران: رابرت دنیرو، جو پشی، کتی موریارتی، فرانک وینسنت

رابرت دنیرو، جو پشی، کتی موریارتی، فرانک وینسنت تدوینگر: تلما شونمیکر

تلما شونمیکر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

فیلم ورزشی زندگینامه‌ای مارتین اسکورسیزی که رابرت دنیرو در آن ایفا کننده‌ی نقش اصلی است، داستان زندگی جیک لاموتا، قهرمان میان‌وزن مسابقات مشت‌زنی را روایت می‌کند. لاموتا شاهد نابود شدن زندگی‌اش به واسطه‌ی خشونتی بود که از اول باعث شده بود او به موفقیت برسد. خشم و عدم کنترل آن باعث شد هر آن چه لاموتا ساخته بود، نابود گردد. اگرچه رابرت دنیرو در ابتدا علاقه‌ای به همکاری در این پروژه نداشت، اما در نهایت توانست برای بازی در آن اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را به خانه ببرد. این فیلم اقتباسی است از کتاب خاطرات این قهرمان مشت‌زنی که سال ۱۹۷۰ با نام گاو خشمگین: داستان من منتشر شده بود.

۱۰ فیلم قدرنادیده‌ی رابرت دنیرو؛ از «رونین» تا «قلب فرشته»

«گاو خشمگین» به همان اندازه که از یک فیلم مارتین اسکورسیزی انتظار می شود، درخشان است، اما یکی از نقاط قوت این فیلم، تدوین تلما شونمیکر است که یکی از بهترین تدوین‌های سینما می‌باشد. سبک تدوین شونمیکر هوشمندانه است و بی‌دلیل نیست که او در کنار رالف داوسن، دنیل مندل و میکل کان رکوددار به دست آوردن بیشترین اسکار بهترین تدوین هستند. در کنار قدرت ماورایی اسکورسیزی که باعث می‌شود مشت‌زنی حالتی اصیل و گیرا داشته باشد، تلاش‌های موثر شونمیکر است که باعث می‌شود در لحظات حساس، فشار افزایش پیدا کند و چشم مخاطبان برای یک لحظه هم از صحنه‌ها برداشته نشود. شونمیکر علاوه بر «گاو خشمگین»، برای دو همکاری دیگرش با اسکورسیزی یعنی «رفتگان» (The Departed) و «هوانود» (The Aviatoe) هم توانسته است اسکار بهترین تدوین را به خانه ببرد.

۲. همه‌چیز همه‌جا به یک‌باره ( Everything Everywhere All at Once )

سال تولید: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ کارگردان: دنیل کوآن، دنیل شاینرت

دنیل کوآن، دنیل شاینرت بازیگران: میشل یئو، که هوی کوآن، استفانی شو، جنی سلیت

میشل یئو، که هوی کوآن، استفانی شو، جنی سلیت تدوینگر: پائول راجرز

پائول راجرز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

این فیلم که دنیل‌ها آن را ساخته‌اند، توانست اسکار بهترین فیلم‌ را به دست آورد و علاوه بر آن، در شبی که تمام دنیا شگفت‌زده شد، «همه‌چیز همه‌جا به‌یکباره» توانست ۶ اسکار دیگر هم بگیرد. این فیلم در مجموع در ۱۱ رشته نامزد دریافت اسکار شده بود. از آن جایی که شرکت سازنده‌ی این فیلم یعنی آ-۲۴ شرکتی نیست که در اسکار گذشته‌ی درخشانی داشته باشد، همه‌ی سینمادوستان از اسکارهای زیادی که این فیلم به خانه برد، تعجب کردند. بازیگر نقش اصلی این فیلم میشل یئو است و او در این فیلم نقش یک زن مهاجر چینی میان‌سال را ایفا می کند که ناگهان وارد ماجراجویی‌ای دیوانه‌کننده می‌شود و طی آن باید با متصل کردن نسخه‌های مختلف خودش در جهان‌های مختلف به یک‌دیگر، تمام هستی را نجات دهد.

برندگان اسکار ۲۰۲۳؛ پیشتازی بلامنازع «همه‌چیز همه‌جا ناگهان»

از بین تمام رشته‌هایی که این فیلم مستقل توانست در آن‌ها اسکار بگیرد، اسکار بهترین تدوین، بی‌شک یکی از آن‌هایی بود که این فیلم لیاقت به دست آورد آن را داشت. نگاه خلاقانه‌ی دنیل‌ها با ترکیب شدن با مهارت‌های تدوین پائول راجرز، باید منجر به تحسین منتقدان می‌شد؛ راجرز در ترکیب کردن نماهای این فیلم که ژانر ترکیبی دارد، توانست به نتیجه‌ای خارق‌العاده دست پیدا کند؛ به خصوص با توجه به تمام صحنه‌های پیچیده‌ی این فیلم، از جمله برش‌های متعدد در حالی که شخصیت‌ها در بین دنیاهای مختلف جابه‌جا می شوند. راجرز در مصاحبه‌ای به مجله‌ی فربز گفت: «به نظرم این فیلم ثابت کرده است که می‌توان به شیوه‌های مختلف، به روایت داستان پرداخت و بله، نیاز نیست از هیچ فرمول خاصی پیروی کنید.»

۱. ویپلش ( Whiplash )

سال تولید: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: دیمین شزل

دیمین شزل بازیگران: مایلز تلر، جی. کی. سیمونز، جیسون بلر، ملیسا بنویست

مایلز تلر، جی. کی. سیمونز، جیسون بلر، ملیسا بنویست تدوینگر: تام کراس

تام کراس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

تا به امروز به عقیده‌ی بسیاری، بهترین فیلم دیمین شزل و البته وحشیانه‌ترین آن‌ها «ویپلش» است. در این فیلم، مایلز تلر و جی. کی. سیمونز نقش‌آفرینی‌هایی درخشان از خودشان به نمایش می‌گذارند و سیمونز توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل را هم به دست آورد. این دو بازیگر در این فیلم نقش دو موسیقیدان کمال‌گرا را ایفا می‌کنند.؛ یکی از آن‌ها یک دانشجوی موسیقی نوازنده‌ی درام است با آینده‌ای درخشان و دیگری یک پروفسور سخت‌گیر که برای بیرون کشیدن بالاترین توانایی‌های شاگردانش، هرکاری می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین دلایل زیاد بودن هیجان به هنگام تماشای این فیلم نامزد اسکار بهرتین فیلم، تدوین درخشان تام کراس است. کراس که به دنبال همکاری‌هایش با دیمین شزل شناخته شده است، وقتی که قبول کرد این فیلم سراسر تنش را تدوین کند، خودش را به چالش کشید و با کمک نماهای بسته و برش‌های سریع، توانست از این چالش سر بلند بیرون بیاید. فیلم شزل خارق العاده است و بخش زیادی از درخشش خود را مدیون روند کار پس تولید است. به همین خاطر است که کراس توانست اسکار بهرین تدوین را به خانه ببرد. «ویپلش» با بودجه‌ی ۳.۳ میلیون دلاری، توانست در گیشه به فروش ۴۹ میلیون دلاری دست پیدا کند.

