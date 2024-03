۵ انیمه تماشایی با حضور پررنگ «جشن شکوفه‌های گیلاس» (ساکورا)

در شعرهای سنتی ژاپنی، شعر واکا یا هایکو، هر فصل شامل یک کایگو است:‌ کلماتی که برای نشان دادن فضای آن فصل از شعر استفاده می‌شود. ساکورا یک کلمه کیگو است که برای انتقال حس و حال فضای بهار استفاده می‌شود و شعرهایی که درباره‌ی فصل بهار سروده می‌شوند عموما نشان‌دهنده زمانی برای شروع تازه است. بسیاری از شاعران در شعرهای خود به ساکورا در بهار به عنوان نماد شروع یک رابطه عاشقانه اشاره می‌کنند و ضمن تحسین شکوفه‌های گیلاس که ناگهان در این فصل شکوفا می‌شوند، آنها را با آغاز یک رابطه جدید مقایسه می‌کنند. در واقع شکوفه‌های ساکورا یک مفهوم استعاری از نمایش بصری یک رابطه‌ی عاشقانه جدید است که ناگهان شکوفا می‌شود.

شکوفه های گیلاس نشانه شروعی جدید است

در مجموعه‌ انیمه‌های عاشقانه، ما معمولاً ابراز علاقه‌ی دو شخصیت را در صحنه‌هایی با حضور این شکوفه‌ها در مکان‌های مختلف می‌بینیم. این قبیل صحنه‌ها معمولا اینطور پیش می‌روند که در حالی که نسیم ملایمی گلبرگ‌های شکوفه‌های گیلاس را روی زمین می‌ریزد،‌ دو شخصیت اصلی انیمه عمیقا به یکدیگر خیره می‌شوند.

برای مثال، انیمه «مرد یخی و همکار زن باحالش» (The Ice Guy and His Cool Female Colleague) با رویارویی فویوتسوکی سان و هیمورو کان زیر بارش شکوفه‌های گیلاس آغاز می‌شود. فویوتسوکی سان از مسیر پارک مشرف به رودخانه قدم‌زنان به سمت محل کار می‌رود که با هیمورو کان که گلبرگ‌ها را با برف اشتباه می‌گیرد روبه‌رو می‌شود. در گفتگوی دوستانه‌ای که بین این دو شکل می‌گیرد می‌توان جرقه‌ای از علاقه و تحسین را در حالات چهره‌شان دید. این صحنه دقیقا یک احساس کلی از تازگی و شکوفایی یک رابطه جدید را به تصویر می‌کشد.

ساکورا باعث یادآوری خاطرات تلخ و شیرین می‌شود

ساکورا به طور طبیعی عمر زیادی ندارد و پس از شکوفا شدن کامل، تنها حدود ده تا چهارده روز باقی می‌مانند. به همین دلیل هم بسیاری از شاعران ژاپنی از شکوفه‌های گیلاس به عنوان نمادی از زمان (و کیفیت زودگذر ذاتی آن) استفاده می‌کنند. وقتی شاعری شکوفه‌های گیلاس را در شعر خود یاد می‌کند، آن‌ها را به خاطره‌ای دوست‌داشتنی یا دلخراش از گذشته مربوط می‌کند و شکوفه‌های گیلاس را به نقشی برای خاطرات ارزشمند تبدیل می‌کند. همین امر در انیمه‌ها هم دیده می‌شود.

به عنوان مثال، در «۵سانتی متر در ثانیه» (۵Centimeters per Second) اثر ماکوتو شینکای، صحنه‌ای وجود دارد که تاکاکی تونو و آکاری شینوهارا در زمستان به سمت درختی خشک می‌روند. آکاری به تاکاکی می‌گوید که دانه‌های برف مانند گلبرگ‌های شکوفه‌های گیلاس هستند که روی زمین می‌افتند. در این لحظه تاکاکی متوجه می‌شود که این آخرین لحظه با هم بودن آنهاست و قرار نیست آن‌ها هرگز،‌ طبق قول و قراری که باهم داشتند،‌ روزی شکوفه‌های گیلاس را در کنار هم تماشا کنند، زیرا آنها در دو شهر مختلف زندگی می‌کنند و نمی‌توانند رابطه‌ای از راه دور داشته باشند. در پایان انیمه، تاکاکی و آکاری در حالی که از روی ریل قطار زیر درختان ساکورا عبور می‌کند،‌ از روی شانس از کنار یکدیگر رد می‌شوند اما قبل از این‌که متوجه شوند کسی که دیده‌اند واقعا همان کسی است که گمان کرده‌اند،‌ قطار سر می‌رسد. پس از عبور قطار، تاکاکی را می‌بینیم که به خیابانی خالی با گلبرگ‌های شکوفه‌های گیلاس در حال افتادن خیره شده است.

در این مورد، درختان ساکورا یک خاطره نوستالژیک از یک تجربه‌ی عاشقانه را تداعی می‌کنند. تاکاکی و آکاری که زمانی باهم رابطه داشتند، به دلیل تعهدات اجتماعی، نتوانستند با هم باشند. رابطه تاکاکی و آکاری مانند شکوفه‌های گیلاس کوتاه مدت بود اما حتی حالا که آنها با هم نیستند، دیدن شکوفه‌های گیلاس به تاکاکی و آکاری اجازه می‌دهد عشق مشترک خود را به یاد بیاورند. بنابراین این صحنه نمونه‌ی کاملی است از نحوه استفاده از شکوفه‌های گیلاس به عنوان محرکی برای به یاد آوردن خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه در انیمه و داستان‌های ژاپنی.

اکنون می‌دانیم ساکورا در فرهنگ ژاپن چیزی بیش از یکی از نام‌های دخترانه یا زمانی برای پیک‌نیک‌های خانوادگی در فصل بهار است. ساکورا نماد رابطه‌های عاشقانه تازه شکوفا شده و یادآوری خاطرات در ادبیات و انیمه ژاپنی است.

۱. کاردکپتر ساکورا (Cardcaptor Sakura)

مسیر مدرسه ساکورا کینوموتو با شکوفه‌های زیبای گیلاس پوشیده شده است و لحظات زیبای افتادن گلبرگ‌ها در این انیمه بسیار دیده می‌شود. در واقع، بیشتر لحظات داستانی مهم انیمه ساکورا با پس‌زمینه درختان شکوفه‌های گیلاس مزین شده است.

۲. ۵ سانتی متر در ثانیه (۵ Centimeters per Second)

در انیمه «۵ سانتی متر در ثانیه» همه چیز در مورد ترسیم تصویری واقعی از زندگی است. جلوه های بصری فوق العاده این فیلم ما را تا انتها به صفحه نمایش میخکوب می‌کند و صحنه‌های متعددی زیر درختان ساکورا نمایش می‌دهد. این فیلم انیمه نفس‌گیر که اغلب به عنوان یکی از بهترین فیلم انیمه‌های رمانتیک تاریخ شناخته می‌شود، مطمئنا شما را به گریه خواهد انداخت!

۳. دروغ شما در آوریل (Your Lie in April)

وقتی کوسی برای اولین بار ویولن زدن کائوری را می‌شنود، شیفته سبک موسیقی کائوری می‌شود، سبکی که در آن هیچ تجربه‌ای نداشت. بسیاری از اولین دیدارهای کوسی و کائوری در انیمه حول موسیقی کائوری متمرکز هستند، اما نمی‌توان محیط زیبای بیرونی مملو از درختان و گلبرگ‌های شکوفه‌های گیلاس را که در همه جا پرواز می‌کنند، ندیده گرفت.

۴. گینتاما (Gintama)

ماجراهای ساکاتا گینتوکی، یک سامورایی شکست خورده، همراه دوستانش آمانتو، کاگورا و شینپاچی واقعا خنده‌دار است. داستان این انیمه در دورانی اتفاق می‌افتند که دیگر به سامورایی‌ها نیازی نیست و همین مساله به لحظات کمدی متعدد و سکانس های مبارزه در زیر درختان شگفت‌انگیز ساکورا و شکوفه‌های گیلاس منجر می‌شود! جای تعجب نیست که فیلم «گینتاما: پایان» (Gintama: The Final) حدود ۱.۴ میلیارد ین (حدود ۱۳.۲۷ میلیون دلار) در گیشه ژاپن فروش داشته است.

۵. کلناد (Clannad)

یک انیمه خنده‌دار، زیبا و غم‌انگیز است. نگرش بدبینانه تومویا در مواجهه با شخصیت ناگیسا فراموش‌نشدنی است. اولین مکالمه این دو شخصیت در انیمه در مسیر مدرسه با پس‌زمینه شکوفه‌های گیلاس ا اتفاق افتاد. همین مکالمه بلافاصله رابطه‌ای بین دو شخصیت شکل می‌دهد و از آن پس توسعه‌ی شخصیت‌های داستان در انیمه واقعا تماشایی است.

