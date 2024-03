۱۳ فیلم جذاب از کارگردان‌های برنده‌ی اسکار برای ۱۳ روز عید

یک کارگردان خوب کارگردانی است که بتواند جهان مخصوص خودش را خلق کند و از تمام پتانسیل‌های موجود در سینما استفاده نماید تا بتواند تصاویر ذهنی خود را روی پرده‌ی نقره‌ای به حقیقت بدل کند. هر فیلم جذاب که کارگردان‌ها می‌سازند، نمی‌تواند به موفقیت دست پیدا کند و در دل تاریخ ماندگار شود، اما بعضی از آن‌ها می‌توانند به اندازه‌ای خیره‌کننده و درخشان گردند که تبدیل به فیلمی مناسب برای تعطیلات عید شوند. جشنواره‌ی جوایز اسکار هر ساله تنها به یک کارگردان جایزه‌ی بهترین کارگردانی را اهدا می‌کند. فیلم‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم، به عقیده‌ی بسیاری، بهترین فیلم‌های کارگردان‌هایی است که آن‌ها را ساخته‌اند.

۱. «سلطان کمدی» ( The King of Comedy ) از مارتین اسکورسیزی

سال تولید: ۱۹۸۲

۱۹۸۲ بازیگران: رابرت دنیرو، جری لوئیس، ساندرا برنارد، دایان ابوت

رابرت دنیرو، جری لوئیس، ساندرا برنارد، دایان ابوت امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

۷۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

«سلطان کمدی» یک فیلم جذاب از یکی از کارگردان‌های مطرح سینما برای عید است. این فیلم داستان روبرت پاپکین (رابرت دنیرو) را روایت می‌کند که در آرزوی کمدین شدن است. او به هر دری می‌زند تا به الگوی خودش جری لانگفورد (جری لوئیس) نزدیک شود. وقتی بعد از یک مکالمه‌ی کوتاه، روپرت درمی‌یابد که جری هیچ علاقه‌ای به او و برنامه‌های آینده‌اش ندارد، تصمیم می‌گیرد از راهی دیگر وارد شود. او با همراهی ماشا (ساندرا برنارد) جری را می‌رباید و بهای آزادی او را اجرای نمایش در برنامه‌ی تلویزیونی جری اعلام می‌کند. این فیلم توانست نامزد نخل طلای جشنواره‌ی کن شود. جری لوئیس، رابرت دنیرو و مارتین اسکورسیزی هر سه نامزد دیافت جوایز بفتا شدند.

۱۰ فیلم قدرنادیده‌ی رابرت دنیرو؛ از «رونین» تا «قلب فرشته»

اگرچه فیلمی که اسکار بهترین کارگردانی را به کارنامه‌ی هنری درخشان مارتین اسکورسیزی اضافه کرد، «سلطان کمدی» نبود، اما این فیلم جذاب از یکی از کارگردان‌های برتر تاریخ سینما، می تواند انتخابی مناسب برای عید باشد. مارتین اسکورسیزی دو دهه بعد از ساختن فیلم «سلطان کمدی» توانست برای ساخت فیلم «رفتگان» (The Departed) اسکار بهترین کارگردانی را به دست آورد. «سلطان کمدی» فیلمی است که با کمدی تلخ خودش می‌تواند نه تنها مخاطبان را به خنده بیاندازد، بلکه آن‌ها را به فکر هم فرو ببرد. این فیلم یک مطالعه‌ی روانشناختی درباره‌ی شخصیت روپرت است؛ مردی که برای دستیابی به هدف خودش به اندازه‌ای مصمم است که می‌تواند به اعمال جنون‌آمیز هم دست بزند. اسکورسیزی هنگام ساخت این فیلم به اندازه‌ای تحت فشار کاری قرار گرفت که سر از بیمارستان درآورد. «سلطان کمدی» با گذر زمان تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما شده است و از این طریق توانسته جواب زحمات این کارگردان پرتلاش را بدهد.

۲. «فارست گامپ» از رابرت زمکیس

سال تولید: ۱۹۹۴

۱۹۹۴ بازیگران: تام هنکس، رابین رایت، گری سینایس، سالی فیلد

تام هنکس، رابین رایت، گری سینایس، سالی فیلد امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶ از ۱۰۰

۷۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۸ از ۱۰

اگر به دنبال یک فیلم جذاب از یکی از کارگردان‌های برنده‌ی اسکار برای عید هستید، «فارست گامپ» گزینه‌ی مناسبی است. زمکیس این فیلم را بر اساس فیلم‌نامه‌ای از اریک راث نوشته است. این فیلم که موسیقی آن را الن سیلوستری نوشته است داستان فارست (تام هنکس) را روایت می‌کند. فارست مردی است ساده که جریان زندگی و اتفاقاتی که پیش می‌آید او را به مکان‌های مختلفی می‌کشاند. «فارست گامپ» را می‌توان یک فیلم کمدی و عاشقانه‌ی ماجراجویانه دانست. این فیلم با وجود سادگی‌اش، موفق می‌شود تبدیل به یک نقد اجتماعی بی‌نظیر شود. «فارست گامپ» می‌تواند با توجه به کارگردانی موشکافانه‌ی زمکیس مخاطب را درگیر قصه کند و او را از جنگل‌های ویتنام جنگ‌زده تا مسابقات المپیک و ملاقات با رئیس جمهور آمریکا پیش ببرد.

تام هنکس؛ بزرگ‌مرد کوچکی که قواعد بازی را بر هم زد (پرتره‌ی یک بازیگر)

«فارست گامب» که یک فیلم جذاب از یکی از کارگردان‌های مولف سینما است و گزینه‌ای مناسب برای تماشا کردن در تعطیلات عید می‌باشد، در مراسم اسکار توانست در ۱۳ رشته نامزد دریافت این جایزه شود. این فیلم توانست ۶ اسکار به خانه ببرد؛ از جمله اسکار بهترین کارگردانی برای زمکیس و اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد برای تام هنکس. «فارست گامپ» نامزد دریافت ۷ جایزه‌ی گلدن گلوب هم شد که زمکیس و تام هنکس توانست این جوایز را هم به دست بیاورند. این فیلم همواره در بین بهترین فیلم‌های تاریخ سینما قرار می‌گیرد و بسیاری از کارگردان‌ها و بازیگران از «فارست گامپ» به عنوان فیلمی الهام‌بخش یاد می‌کنند. این فیلم با بودجه‌ی ۵۵ میلیون دلاری ساخته شد و در گیشه، ۶۷۸.۲ میلیون دلار فروخت.

۳. «مهاجمان صندوق گمشده» ( Raiders of the Lost Ark )

سال تولید: ۱۹۸۱

۱۹۸۱ بازیگران: هریسون فورد، کرن آلن، پائول فریمن، آلفرد مولینا

هریسون فورد، کرن آلن، پائول فریمن، آلفرد مولینا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

استیون اسپیلبرگ تا به امروز ۹ مرتبه نامزد دریافت اسکار بهترین کارگردانی شده و دو بار برای فیلم‌های «فهرست شیندلر» (Shindler’s List) و «نجات سرباز رایان» (Saving Private Ryan) توانسته است این جایزه را به دست بیاورد. اسپیلبرگ فیلم‌سازی را از سال ۱۹۷۱ و با فیلم دانشجویی «دوئل» (Duel) آغاز کرد و بعد از ساختن پنج فیلم بلند، به سراغ ساختن «مهاجمان صندوق گمشده» رفت. این فیلم با اکشن جذاب آمیخته با کمدی‌اش، موفق می‌شود مخاطب را با ماجراجویی‌های دیوانه‌وار یک باستان‌شناس که می‌خواهد مانع افتادن یک سلاح قدرتمند باستانی به دست ارتش نازی‌ها شود همراه کند. هریسون فورد در نقش ایندیانا جونز کم‌نظیر است و موفق می‌شود یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های سینمایی تاریخ را خلق کند.

۱۵ فیلم برتر هریسون فورد؛ نجاری که ستاره‌ سینما شد (پرتره‌ یک بازیگر)

«مهاجمان صندوق گمشده» که یک فیلم جذاب از یکی از کارگردانی‌های برتر تاریخ سینما است و مناسب برای تماشا کردن در تعطیلات عید، در ۹ رشته نامزد اسکار شد و توانست ۵ اسکار بگیرد. این فیلم که با بودجه‌ی ۲۰ میلیون دلاری ساخته شد، توانست در گیشه ۳۸۹.۹ میلیون دلار بفروشد. داستان مجموعه فیلم‌های ایندیانا جونز را جرج لوکاس پرورانده است و فیلم‌نامه‌ی «مهاجمان صندوق گمشده» را لارنس کاسادان نوشته. ۴ فیلم دیگر هم به عنوان دنباله‌های «مهاجمان صندوق گمشده» ساخته شدند که با توجه به وقت آزادی که در تعطیلات عید دارید می‌توانید همه‌ی آن‌ها را ببینید، اما هیچ‌کدام آن‌ها به خوبی قسمت نخست نیستند؛ «ایندیانا جونز و معبد مرگ» ( Indiana Jones and the Temple of Doom ) محصول ۱۹۸۴، «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی» (Indiana Jones and the Last Crusade) محصول ۱۹۸۹، «ایندیانا جونز و قلمروی جمجمه‌ی بلورین» ( Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ) محصول ۲۰۰۸ و «ایندیانا جونز و گردانه‌ی سرنوشت» ( Indiana Jones and the Dial of Destiny ) محصول ۲۰۲۳.

۴. سولو: داستانی از جنگ ستارگان ( Solo: A Star Wars Story ) از ران هاوارد

سال تولید: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ بازیگران: آلدن ارینرایک، وودی هارلسون، امیلیا کلارک، دونالد گلاور

آلدن ارینرایک، وودی هارلسون، امیلیا کلارک، دونالد گلاور امتیاز راتن تومیتوز: ۶۲ از ۱۰۰

۶۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

۶۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

دوست‌داران سینما قطعا نام هان سولو را متعلق به هریسون فورد می‌دانند، اما در این فیلم جذاب از یکی از کارگردان‌های برنده‌ی اسکار که برای تماشا در تعطیلات عید مناسب است، آلدن ارینرایک نقش هان سولو را بازی می‌کند. اگر در تعطیلات عید زمان آزاد زیادی دارید، پیشنهاد می‌شود مجموعه فیلم‌های «جنگ ستارگان» را تماشا کنید، چرا که این فیلم‌ها می‌توانند شما را به یک سفر فضایی ماجراجویانه ببرند و شما را با شخصیت‌هایی دوست‌داشتنی و گیرا همراه کنند. وقایع این فیلم به ۱۰ سال پیش از قسمت نخست «جنگ ستارگان» باز می‌گردد و تمرکز آن، بیش از هرچیز، بر شخصیت هان سولو است. بازیگر ایفا کننده‌ی نقش هان سولو در این فیلم در رابطه با تفاوت سولو در این فیلم با مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگان می‌گوید: «من فکر می‌کنم اصلی‌ترین چیزی که تفاوت را ایجاد می‌کند این است که هانی که در این فیلم ملاقات می‌کنیم، بیشتر آرمانگرا است. او رویاهای خاصی دارد که دنبالشان می‌کند.»

۱۰ لحظه سکوت برتر در سینما؛ از «جنگ ستارگان» تا «گاو خشمگین»

ران هاوارد ابتدا به عنوان بازیگری خردسال به شهرت رسید و بعدتر تبدیل به کارگردانی صاحب سبک شد. او تا به امروز ۲۷ فیلم سینمایی بلند ساخته است و برای ساختن «یک ذهن زیبا» (A Beautiful Mind) توانسته اسکار بهترین کارگردانی را به کمد افتخارات خود اضافه کند. هاوارد برای فیلم «فراست/نیکسون» (Frost/Nixon) هم توانسته است نامزد دریافت اسکار شود. آثار ران هاوارد با وجود این که درام‌هایی پرتنش هستند و داستان‌هایی معمولا اجتماعی دارند، هرگز بیش از حد تاریک و تلخ نمی شوند. «سولو: داستانی از جنگ ستارگان» توانست در گیشه ۳۹۳.۲ میلیون دلار بفروشد.

۵. «نه» (Nine) از راب مارشال

سال تولید: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ بازیگران: دنیل دی-لوئیس، نیکول کیدمن، پنه‌لوپه کروز، ماریان کوتیارد

دنیل دی-لوئیس، نیکول کیدمن، پنه‌لوپه کروز، ماریان کوتیارد امتیاز راتن تومیتوز: ۳۹ از ۱۰۰

۳۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۹ از ۱۰۰

۴۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۸ از ۱۰

این فیلم موزیکال، اقتباسی است از فیلم «هشت و نیم»‌ (Eight and a half) فدریکو فلینی؛ فیلم‌ساز فقید ایتالیایی. این فیلم با تیم بازیگری خارق‌العاده‌ی خود موفق می‌شود مخاطبان را سرگرم کند. «نه»، سومین فیلم سینمایی بلند راب مارشال است. مارشال ۷ سال پیش از ساختن «نه» به دنبال ساختن یک فیلم موزیکال دیگر به نام «شیکاگو» (Chicago) توانست اسکار بهترین کارگردانی را به دست آورد. «نه» یک فیلم جذاب از یکی از کارگردان‌های متخصص ساختن فیلم‌های موزیال است که می‌تواند برای تماشا کردن در عید مناسب باشد. بعد از دیدن «نه» اگر از آن راضی بودید می‌تواند «شیکاگو» را هم ببینید.

۱۱ نقش برجسته که دنیل دی لوئیس بازی در آن‌ها را رد کرد

راب مارشال فیلم‌سازی را از سال ۲۰۰۲ آغاز کرد. او که به دنبال ساختن فیلم‌های موزیکال به شهرت بین‌المللی رسید در «نه»، داستان کارگردانی ایتالیایی را روایت می‌کند که پیش از ساختن آخرین فیلم‌اش دچار مشکلات درونی می‌شود و چه کسی می‌تواند بهتر از دنیل دی-لوئیس پیچیدگی‌های عاطفی و درونی یک انسان را به تصویر بکشاند؟ این فیلم در گیشه ۵۴ میلیون دلار فروخت و توانست در ۴ رشته نامزد اسکار شود. این فیلم در ۵ رشته هم نامزد گلدن گلوب شد. «نه» اگر چه فیلمی موزیکال است، اما می‌تواند شما را وارد دنیای ذهنی یک هنرمند به بن بست رسیده کند و لذت همراهی با ذهنیات یک کارگردان را نصیبتان نماید.

۶. «لا لا لند» ( La La Land ) از دیمین شزل

سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ بازیگران: اما استون، رایان گاسلینگ، جان لجند، جی. کی. سیمونز

اما استون، رایان گاسلینگ، جان لجند، جی. کی. سیمونز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

نام دیمین شزل برای نخستین‌بار با فیلم «ویپلش» (Whiplash) سال ۲۰۱۴ سر زبان‌ها افتاد. شزل دو سال بعد، «لا لا لند» را ساخت؛ یک فیلم جذاب از یکی از کارگردان‌های جوان هالیوود برای عید. شزل جوان‌ترین کارگردانی است که تا به امروز توانسته اسکار بهترین کارگردانی را به دست آورد. او برای فیلم «لا لا لند» این جایزه را به دست آورد. «لا لا لند» داستان دو هنرمند را روایت می‌کند که عاشق یک‌دیگر می‌شوند و برای دستیابی به اهدافشان تلاش می‌کنند، تا زمانی که همین اهداف مسیر آن‌ها را از یک‌دیگر جدا می‌کند.

۱۰ فیلم برتر اما استون؛ ستاره‌ای درخشان و غیرقابل‌توقف (پرتره‌ی یک بازیگر)

«لا لا لند» علاوه بر اسکار بهترین کارگردانی، در ۱۲ بخش دیگر هم نامزد اسکار شد و توانست در ۵ رشته این جایزه را به دست آورد؛ از جمله اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن برای اما استون. این فیلم که دومین تجربه‌ی سینمایی شزل در مقام کارگردان بود، توانست در مراسم گلدن گلوب هم بدرخشد و در تمام ۷ رشته‌ای که نامزد شده بود، جوایز را به دست آورد؛ از جمله جایزه‌ی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اصلی برای گاسلینگ و استون. «لا لا لند» توانست با بودجه‌ی ۳۰ میلیون دلاری، در گیشه ۴۴۷ میلیون دلار بفروشد. سبک فیلم‌سازی جزئی نگر شزل و بازی او با نور و رنگ در این فیلم شما را مجذوب خواهد کرد. او در زمان مناسب دوربین را حرکت می‌دهد و در زمان مناسب آن را سر جای خودش ثابت نگه می‌دارد. علاوه بر این‌ها، شزل می‌تواند به درستی بازیگران را هدایت کند و این نکته را می‌توان از شیمی درخشان بین گاسلینگ و استون دریافت.

۷. «آپارتمان» ( The Apartment ) از بیلی وایلدر

سال تولید: ۱۹۶۰

۱۹۶۰ بازیگران: جک لمون، شرلی مک‌لین، فرد مک‌کوری، جویس جیمسون

جک لمون، شرلی مک‌لین، فرد مک‌کوری، جویس جیمسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

اگر از طرفداران دوران طلایی هالیوود کلاسیک باشید، بی‌شک نام بیلی وایلدر را شنیده‌اید. وایلدر مردی بود همه‌کاره؛ از نویسندگی و کارگردانی گرفته تا تهیه‌کنندگی. وایلدر یکی از ستون‌های اصلی دوران طلایی هالیوود بود. او طی بیش از ۶۰ سال فعالیت هنری، بیش از ۲۵ فیلم سینمایی ساخت و توانست دو جایزه‌ی اسکار بهترین کارگردانی به دست آورد؛ یکی برای «تعطیلی از دست رفته» (The Lost Weekend) و دیگری برای «آپارتمان». علاوه بر این دو اسکار، وایلدر ۶ مرتبه دیگر هم نامزد دریافت این جایزه شد. سبک فیلم‌سازی و فیلم‌نامه‌نویسی وایلدر سبکی پرتنش بود. او در فیلم‌های خود متکی به دیالوگ‌ها و صحنه‌هایی بود که بتوانند تنش را به تدریج در فیلم افزایش دهند و مخاطب را وادارند تا با شخصیت‌های اصلی داستان همذات‌پنداری نماید.

۱۵ فیلم برتر بیلی وایلدر؛ از کمدی‌های خنده‌دار تا فیلم‌ نوآر تلخ

«آپارتمان» که هجدهمین فیلم بلند بیلی وایلدر است، یک فیلم جذاب از یکی از کارگردان‌های کلاسیک هالیوود است و مناسب برای تعطیلات عید. این فیلم داستان عاشق شدن یک کارمند را به فیلمی ماندگار تبدیل می‌کند. به نظر بسیاری از منتقدان، «آپارتمان» بهترین فیلم کمدی-عاشقانه‌ی تاریخ سینما است. آپارتمان علاوه بر این که با فروش ۲۴.۶ میلیون دلاری در گیشه درخشید، توانست در ۱۰ رشته نامزد اسکار شود و ۵ اسکار را به خانه ببرد؛ از جمله اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی. گلدن گلوب بهترین فیلم هم به «آپارتمان» رسید. دو بازیگر نقش اصلی این فیلم که تمام بار فیلم را به دوش می‌کشند هم توانستند گلدن گلوب بهترین بازیگر را دریافت کنند.

۸. «زندگی شگفت‌انگیز است» ( It’s a Wonderful Life ) از فرانک کاپرا

سال تولید: ۱۹۴۶

۱۹۴۶ بازیگران: جیمز استوارت، دونا رید، کرولین کریمز، ویرجینیا پتون

جیمز استوارت، دونا رید، کرولین کریمز، ویرجینیا پتون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

اگر به دنبال یک فیلم خانوادگی هستید که امید شما را به زندگی زیاد کند و باعث شود یک‌بار دیگر عاشق زندگی و سختی‌های آن شوید، این فیلم جذاب از یکی از کارگردان‌های برنده‌ی اسکار را برای عید از دست ندهید. «زندگی شگفت‌انگیز است» داستان جرج بیلی (جیمز استوارت) راروایت می‌کند؛ مردی مهربان و خوب که بعد از ورشکسته‌شدن تصمیم می‌گیرد خودکشی کند. فرشته‌ای به نام کلاوس اما ماموریت می‌یابد تا شیرینی‌های زندگی را به او یادآوری کند، او را نجات دهد و یک بار دیگر او را به زندگی امیدوار نماید. در حالی که جرج با کمک کلاوس یک‌بار دیگر عاشق زنده ماندن و زندگی کردن می‌شود، فرانک کاپرا موفق می‌شود با کارگردانی درخشان خود، مخاطبان را با او همراه کند. این فیلم از آن‌جایی که حال و هوای کریسمس دارد، بیش از هر فیلم دیگری برای تعطیلات عید مناسب است.

فیلم‌های سرخوشانه فرانک کاپرا؛ طعم خوش امید

«زندگی شگفت‌انگیز است» توانست در ۶ رشته نامزد اسکار شود و اسکار بهترین دست‌آورد تکنیکی را به دست آورد. کاپرا ۶ مرتبه نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد و توانست سه مرتبه برای فیلم‌های «در یک شب اتفاق افتاد» ( It Happened One Night )، «آقای دیدز به شهر می‌رود» (Mr. Deeds Goes to Town) و «نمی‌توانی این را با خودت ببری» (You Can’t Take It with You) این جایزه را به خانه ببرد. کاپرا طی سال‌های فعالیت سینمایی‌اش، توانست آثار گران‌بهایی از خودش به جا بگذارد، آثار او یکی از مولفه‌های اصلی عصر طلایی هالیوود کلاسیک هستند. کاپرا برای «زندگی شگفت‌انگیز است» توانست گلدن گلوب بهترین کارگردانی را به دست آورد. کاپرا فعالیت هنری خود را از دوران سینمای صامت آغاز کرد و توانست با موفقیت، دوران گذار به سینمای مصوت را پشت سر بگذارد. او در دوران صامت یک فیلم‌ساز جوان قابل توجه بود و در دوران ورود صدا به سینما، تبدیل به یک اسطوره شد.

۹. «آنی هال» (Annie Hall) از وودی آلن

سال تولید: ۱۹۷۷

۱۹۷۷ بازیگران: وودی آلن، دایان کیتن، تونی رابرتس، کارولین کین

وودی آلن، دایان کیتن، تونی رابرتس، کارولین کین امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

«آنی هال» یک کمدی عاشقانه است درباره‌ی آلوی سینگر (وودی آلن)؛ آلوی یک کمدین است که هنوز نمی‌تواند بفهمد چرا نامزد سابقش، آنی هال (دایان کیتن)، او را ترک کرده است. آلن از قدرت طنزپردازی کم‌نظیر خود استفاده می‌کند تا با شوخی‌هایی که از زبان آلوی خارج می‌شود، به تدریج مخاطبان را وارد ذهن او کند و از طریق او به خاطرات‌اش نگاهی بیاندازد. «آنی هال» فیلمی است استوار بر بازگشت به گذشته. در این فیلم، وودی آلن هم نویسنده است، هم کارگردان و هم بازیگر، پس اگر از او خوشتان نمی‌آید یا او را هنرمند بامزه‌ای نمی‌دانید، بهتر است بی‌خیال این فیلم شوید. «آنی هال» در پنجاهمین دوره‌ی مراسم اسکار، توانست در پنج رشته نامزد اسکار شود و چهار اسکار را به خانه ببرد؛ از جمله اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اصلی زن برای دایان کیتن.

۸ فیلم مشترک وودی آلن و دایان کیتون از بدترین تا بهترین

«آنی هال» با بودجه‌ی ۴ میلیون دلاری، توانست در گیشه ۴۴ میلیون دلار بفروشد. وودی آلن تا به امروز ۵۲ فیلم سینمایی ساخته و توانسته است ۷ مرتبه نامزد اسکار بهترین کارگردانی شود. وودی آلن کمدینی است با شوخی‌های تند. اگر می‌خواهید این فیلم جذاب از یکی از طنزپرورترین کارگردان‌های تاریخ سینما را برای عید ببینید، بهتر است حالت تدافعی خود را کنار بگذارید. آلن به هیچ‌کس رحم نمی‌کند. او حتی با والدین خودش هم شوخی می‌کند و نگاه تند و نقادانه‌ای به آن‌ها دارد. «آنی هال» را اگر می‌خواهید یک دل سیر بخندید و در کنارش از نابرابری‌های اجتماعی و مشکلات موجود در روابط انسانی آگاه شوید، انتخاب کنید.

۱۰. «ببر خیزان، اژدهای پنهان» (Crouching Tiger, Hidden Dragon) از انگ لی

سال تولید: ۲۰۰۰

۲۰۰۰ بازیگران: جو یون فات، میشل یئو، جانگ زئی، جانگ رن

جو یون فات، میشل یئو، جانگ زئی، جانگ رن امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

اگر به فیلم‌های رزمی علاقه دارید، این فیلم شما را راضی خواهد کرد. «ببر خیزان، اژدهای پنهان» به سبکی متفاوت ساخته شده است و با تمام فیلم‌های رزمی دیگری که تا به امروز دیده‌اید متفاوت است. این فیلم محصول مشترک چین، هنگ کنگ، تایوان و آمریکا است. این فیلم هفتمین تجربه‌ی فیلم‌سازی انگ لی به عنوان یک کارگردان است و در آن، داستان لی موبای (جو یون فات) روایت می‌شود. موبای می‌خواهد سامورایی بودن را کنار بگذارد. او برای این کار شمشیر خود را نزد شخص امینی می‌فرستد، اما همان شبی که شمشیر به شخص امین می‌رسد، دزدیده می‌شود. موبای در جست‌وجوی شمشیرش با جید فاکس، تبهکاری شرور روبه‌رو می شود و درمی‌یابد که او شاگردی ناشناخته دارد. موبای تحت تاثیر قدرت این شاگرد قرار می گیرد و تصمیم می‌گیرد او را آموزش دهد، اما شاگرد این پیشنهاد او را نمی‌پذیرد.

لیست فیلم‌های رزمی آمریکایی که باید ببینید؛ از بدترین به بهترین

«ببر خیزان، اژدهای پنهان» یک فیلم جذاب است از یکی از کارگردان‌های کاربلد هالیوود و مناسب برای تماشا در تعطیلات عید. انگ لی فیلم‌سازی را از سال ۱۹۹۱ و ساخت فیلم رزمی «دست‌های قدرت» (Pushing Hands) آغاز کرد. او در زمینه‌ی فیلم‌های رزمی کاملا با تجربه است و همین نکته است که «ببر خیزان، اژدهای پنهان» را به فیلمی ارزشمند تبدیل می‌کند. اگرچه باور کردن اتفاقات این فیلم سخت است، اما جهان خاص فیلم به اندازه‌ای دقیق و درست ساخته و پرداخته شده است که مخاطب راهی جز باور کردن ندارد. این فیلم در ۱۰ رشته نامزد اسکار شد و توانست ۴ اسکار بگیرد؛ از جمله اسکار بهترین فیلم خارجی زبان. انگ لی تا کنون ۳ مرتبه نامزد اسکار بهترین کارگردانی شده است و ۲ بار برای فیلم‌های «کوهستان بروکبک» (Brokeback Mountain) و «زندگی پای» (Life of Pi) توانسته این جایزه را به دست آورد.

۱۱. «هزارتوی پن» (Pan’s Labyrinth) از گی‌یرمو دل‌تورو

سال تولید: ۲۰۰۶

۲۰۰۶ بازیگران: سرژی لوپس، ماریبل وردو، ایوانا باکرو، داک جونز

سرژی لوپس، ماریبل وردو، ایوانا باکرو، داک جونز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

بعد از ژانرهای کمدی و عاشقانه و هنرهای رزمی، نوبت به ژانر فانتزی است. اگرچه گی‌یرمو دل‌توروی مکزیکی برای «هزارتوی پن» اسکار بهترین کارگردانی را نگرفت، اما این فیلم، بهترین فیلم کارنامه‌ی هنری او است و یک فیلم جذاب است از یکی از کارگردان‌های غیرآمریکایی که برای تعطیلات عید می‌توانید تماشایش کنید. «هزارتوی پن» هشتمین تجربه‌ی کارگردانی دل‌تورو است و او در آن توانسته دنیایی کاملا متفاوت با جهان ما خلق کند. «هزارتوی پن» داستان اوفلیا، دختر جوانی را روایت می‌کند که در زمان جنگ‌های داخلی اسپانیا زندگی می‌کند. اوفلیا روزی یک پری می‌بیند و او را دنبال می‌کند. این پری دختر را وارد هزارتویی عجیب می‌کند و دختر دیگر نمی‌تواند واقعیت و خیال را از یک‌دیگر تشخیص دهد. «هزارتوی پن» با بودجه‌ی ۱۹ میلیون دلاری، توانست ۸۳.۹ میلیون دلار بفروشد.

تمام فیلم‌های گیرمو دل‌تورو از بدترین تا بهترین (فیلم‌ساز زیر ذره‌بین)

این فیلم در هفتاد و نهمین دوره‌ی مراسم اسکار در ۶ رشته نامزد اسکار شد و توانست ۳ اسکار بگیرد، از جمله اسکار بهترین فیلم‌برداری. خود دل‌تورو، یازده سال بعد از «هزارتوی پن»، برای فیلم «شکل آب» (Shape of Water) توانست اسکار بهترین کارگردانی را به کارنامه‌ی خودش اضافه کند؛ لازم به ذکر است که «شکل آب» هم یک فیلم فانتزی است. کارگردان‌های اندکی وجود دارند که بر ژانر فانتزی، بیش از دل‌تورو، تسلط داشته باشند. اگر دوست دارید وارد دنیایی خیالی شوید و از واقعیت‌های سخت زندگی برای مدتی فاصله بگیرید، «هزارتوی پن» فیلمی است که باید ببینید. این فیلم شخصیت‌های عجیب و غریبی را در خودش جای داده است و کارگردانی دل‌تورو باعث می‌شود نفس شما هم همراه با اوفلیا، وقتی که برای اولین بار با این موجودات ملاقات می‌کند، بگیرد.

۱۲. «تصنیف باستر اسکراگز» ( The Ballad of Buster Scruggs ) از برادران کوئن

سال تولید: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ بازیگران: تیم بلک نلسون، لیام نیسون، جیمز فرانکو، زویی کازان

تیم بلک نلسون، لیام نیسون، جیمز فرانکو، زویی کازان امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

اگر می‌خواهید از ته دل بخندید و این خنده از روی بیهودگی و بی‌معنی نباشد، مجموعه‌ی آثار برادران کوئن را ببینید. فیلم‌های برادران کوئن حس لطیفی از شوخ طبعی را در خودشان جای داده‌اند. این دو برادر می‌توانند از یک صحنه‌ی قتل، یک صحنه‌ی خنده‌دار بیرون بکشند و می‌توانند صحنه‌ای دلهره‌آور را تبدیل به لحظه‌ای کمیک کنند. برادران کوئن در «تصنیف باستر اسکراگز» این بار به سراغ ژانر وسترن رفته‌اند. این فیلم که هجدهمین فیلم برادران کوئن است، یک آنتولوژی است شامل شش قسمت. هر قسمت از این فیلم داستان متفاوتی را روایت می‌کند و هر قسمت آن موفق می‌شود خیلی زود مخاطب را وارد دنیای خاص خودش بکند.

رتبه‌بندی تمام فیلم‌های برادران کوئن؛ از بدترین به بهترین (فیلم‌ساز زیر ذره‌بین)

برادران کوئن برای نوشتن فیلم‌نامه‌ی این فیلم توانستند نامزد اسکار شوند. برادران کوئن تا به امروز سه مرتبه برای فیلم‌های «فارگو» (Fargo)، «جایی برای پیرمردها نیست» ( No Country for Old Men ) و «شهامت واقعی» (True Grit) توانسته‌اند نامزد دریافت اسکار بهترین کارگردانی شوند و یک‌مرتبه برای «جایی برای پیرمردها نیست» توانسته‌اند این جایزه را به خانه ببرند. در «تصنیف باستر اسکراگز»، موسیقی، طراحی صحنه و لباس و فیلم‌نامه‌ی درخشان باعث میشوند مخاطب به دل داستان‌ها پرتاب شود. برادران کوئن در این فیلم به خوبی بازیگران را هدایت کرده‌اند، به گونه‌ای که آن‌ها موفق می‌شوند باورناپذیرترین صحنه‌ها را هم به شکلی باورپذیر اجرا کنند و مخاطب را با خودشان همراه نمایند.

۱۳. «آواتار» ( Avatar ) از جیمز کامرون

سال تولید: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ بازیگران: تیم بلک نلسون، لیام نیسون، جیمز فرانکو، زویی کازان

تیم بلک نلسون، لیام نیسون، جیمز فرانکو، زویی کازان امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

جیمز کامرون سال‌ها پیش از این که «آواتار» را بسازد، برای ساختن فیلم «تایتانیک»، توانسته بود سه اسکار بگیرد؛ اسکار بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و بهترین تدوین. او برای «آواتار» هم در همین سه رشته نامزد اسکار شد، اما نتوانست موفقیت ۱۲ سال قبل خود را تکرار کند. در گلدن گلوب اما، کامرون توانست به دنبال ساختن «آواتار» دو جایزه‌ی بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را دریافت نمیاد. اگر دوست دارید یک بلاک‌باستر تمام‌عیار ببینید، بهتر است بدانید که کامرون از اساتید بی‌بدیل ساختن بلاک‌باستر است؛ از «نابودگر» (The Terminator) گرفته تا «بیگانه‌ها» ( Aliens ). آواتار با بودجه‌ی ۲۳۷ میلیون دلاری ساخته شد و در گیشه به فروش ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلاری رسید.

چرا فیلم‌های جیمز کامرون پرفروش می‌شوند؟

کامرون در «آواتار»، به کلی جهان مخصوص خودش را خلق می‌کند. او یک سیاره‌ی دیگر را می‌سازد و روی آن محیط زندگی‌ای متفاوت از کره‌ی زمین می‌آفریند، با موجوداتی که از انسان‌ها متفاوت‌اند. جیمز کامرون در «آواتار»، مانند سایر فیلم‌های خودش، موفق می‌شود تعلیق را همواره در بالاترین سطح ممکن نگه‌دارد و با خلق شخصیت‌های منفی و مثبت به یادماندنی و قرار دادن آن‌ها در مقابل یک‌دیگر، تنش ایجاد کند؛ تنشی که هر لحظه با نزدیک شدن به نقطه‌ی اوج پایانی، بیش‌تر می‌شود. «آواتار: راه آب» (Avatar: The Way of Water) قسمت دوم این فیلم است که با بودجه‌ی ۴۶۰ میلیون دلاری ساخته شد و در گیشه به فروش ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلاری دست یافت. اگر می‌خواهید فیلمی بسازید که بفروشد و هم‌زمان از نظر شخصیت‌پردازی و داستان‌سرایی و تکنیک‌های فیلم‌سازی چیزی کم نداشته باشد، باید همه‌چیز را به جیمز کامرون بسپارید.

