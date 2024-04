بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن؛ ستاره‌ی «تل‌ماسه» (پرتره‌ی یک بازیگر)

ربکا لوئیزا فرگوسن ساندستروم، متولد ۱۹ اکتبر ۱۹۸۳ است. او یک بازیگر سوئدی است که با گذشت سال‌ها، مسیر زندگی پایش را به هالیوود باز کرد. فرگوسن از آن دست بازیگرانی است که می‌تواند با حضور کوتاه هم ذهن مخاطب را درگیر کند. چهره‌ی او یکی از آن چهره‌های کاریزماتیک است که می‌تواند مخاطبان را به وجد بیاورد. او با چهره‌اش نه تنها می‌تواند نقش‌های احساسی را به خوبی ایفا کند، بلکه می‌تواند در ژانر کمدی هم بدرخشد، با این حال آن چه طی این سال‌ها بیش از همه برای چهره‌ی او مناسب بوده و توانسته است اسم او را بر سر زبان‌ها بیاندازد، ژانر اکشن بوده است.

نخستین نقش‌آفرینی سینمایی ربکا فرگوسن سال ۲۰۱۴ و با فیلم «هرکول» ( Hercules ) به وقوع پیوست، اگرچه نخستین تجربه‌ی بازیگری او به ۱۵ سال پیش‌تر و سریال سوئدی «نیا تایدر» (Nya tider) باز می‌گشت. فرگوسن پس از «هرکول» با دومین تجربه‌ی سینمایی مهم خود یعنی «ماموریت: غیرممکن – ملت یاغی» ( Mission: Impossible – Rogue Nation ) توانست به چهره‌ای آشنا برای طرفداران هالیوود بدل شود. بعد از این فیلم اکشن که نام فرگوسن را سر زبان‌ها انداخت و چهره‌ی او را وارد یک پوستر سینمایی کرد، او سال ۲۰۱۶، در سه فیلم سینمایی «دختری در قطار» (The Girl on the Train)، «فلورانس فاستر جنکینز» (Florence Foster Jenkins) و «با وجود بارش برف» (Despite the Falling Snow) به نقش‌آفرینی پرداخت.

فرگوسن تا به امروز یک مرتبه برای سریال «ملکه‌ی سفید» (The White Queen) نامزد دریافت گلدن گلوب بهترین بازیگری شده است. او برای بازی در فیلم «با وجود بارش برف» توانست جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی زن را از جشنواره‌ی بین‌المللی بوفالو، جشنواره‌ی فیلم مستقل کالیفرنیا و جسنواره‌ی فیلم مستقل پراگ دریافت نماید. فرگوسن همچنین سال ۲۰۲۲ توانست برای بازی در فیلم «تل‌ماسه» جایزه‌ی بهترین بازیگر زن در یک فیلم علمی-تخیلی یا فانتزی را از جشنواره‌ی جوایز برتر گزینش منتقدان دریافت نماید.

۱۰. فلورانس فاستر جنکینز ( Florence Foster Jenkins )

سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: استیون فریرز

استیون فریرز بازیگران: مریل استریپ، هیو گرانت، سایمون هلبرگ، نینا آریاندا

مریل استریپ، هیو گرانت، سایمون هلبرگ، نینا آریاندا امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۱ از ۱۰۰

۷۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

این فیلم که یکی از بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن می‌باشد، یک فیلم زندگی‌نامه‌ای در رابطه با موسیقی است. «فلورانس فاستر جنکینز» یک فیلم کمدی درام جاه طلبانه است با محوریت گروهی هنرمند شاغل در نیویورک دهه‌ی ۱۹۴۰ میلادی. با وجود استعداد محدود موسیقایی خود، فلورنس فاستر جینکینز (مریل استریپ) مصمم است که تبدیل به یک خواننده‌ی اپرای بزرگ شود، در حالی که افراد نزدیک به او، به این رویای جنکینز شاخ و برگ می‌دهند، همسرش، سنت کلر (هیو گرانت) مطمئن می‌شود که فلورنس هرگز چیزی درباره‌ی نظر واقعی مردم نسبت به آواز خواندنش را نشنود.

۱۰ فیلم برتر مریل استریپ؛ بانوی آهنین سینما

با توجه به لحظات خنده‌دار قدرتمندی که در این فیلم وجود دارد، «فلورانس فاستور جنکینز» در نهایت موفق می‌شود نظر مخاطبان را به یک داستان شیرین که بر اساس یک زندگی واقعی تعجب برانگیز ساخته شده است جلب نماید. این فیلم بازتابی است از پیچیدگی‌های عشق و جاه طلبی. اگرچه این فیلم بیش از هر چیز به بازی درخشان استریپ مدیون است، اما «فلورانس فاستر جنکینز» توانست تبدیل به نقطه‌ی عطفی حیاتی در کارنامه‌ی هنری فرگوسن شود و تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن گردد. مانند بسیاری دیگر از شخصیت‌های فرگوسن، کتلین هم زرنگ است و هم می‌توان به راحتی از او متنفر شد؛ اگرچه با وجود این که گاهی همذات پنداری با او بسیار سخت و مشکل می‌شود، فرگوسن او را قانع کننده نگه می‌دارد. کتلین موفق می‌شود به عنوان یک بازیگر مکمل کلیدی در این داستان عجیب و غریب نقش خود را ایفا کند.

۹. حیات ( Life )

سال تولید: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: دنیل اسپینوزا

دنیل اسپینوزا بازیگران: جیک جیلنهال، رایان رینولدز، هیریوکی سانادا، آریون باکاره

جیک جیلنهال، رایان رینولدز، هیریوکی سانادا، آریون باکاره امتیاز راتن تومیتوز: ۶۸ از ۱۰۰

۶۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۴ از ۱۰۰

۵۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

«حیات» یک فیلم وحشتناک علمی-تخیلی است که وقایع آن در یک ایستگاه فضایی بین‌المللی رخ می‌دهد. «حیات» یکی از محدود فیلم‌‌هایی است که به ربکا فرگوسن اعتماد کرده و همین اعتماد باعث شده است این فیلم تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن گردد. این فیلم داستان گروه آی‌اس‌اس را دنبال می‌کند، درحالی که آن‌ها با شکلی متفاوت و بیگانه از حیات روی سیاره‌ی مریخ روبه‌رو می‌شوند. هیجان اولیه‌ی آن‌ها وقتی که موجود چند سلولی برخوردی خصمانه از خودش نشان می‌دهد، شروع به حمله کردن به خدمه می‌کند و با گذشت زمان از نظر هوشمندی تکامل می‌یابد، تبدیل به وحشتی تمام‌نشدنی می‌گردد.

۷ فیلم ناشناخته‌ی جیک جیلنهال که نباید از دست بدهید

با توجه به طول صد و سه دقیقه‌ای خود، «حیات» یک فیلم دلهره‌آور تاثیرگذار است که از فضای متفاوت خود استفاده می‌کند تا حسی قدرتمند از تعلیق و ترس را در مخاطبان خودش ایجاد نماید. فرگوسن در این فیلم که یکی از بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن است، توانسته در کنار جیک جیلنهال به خوبی بدرخشد و به عنوان مامور قرنطینه‌ی ایستگاه فضایی، دکتر میران دان‌نورف، نقش‌آفرینی‌ای به یادماندنی از خودش ارائه دهد. فرگوسن با موفقیت خط روایی فیلم را پیش می‌برد؛ گاهی کاملا به تنهایی و گاهی همراه با بازیگران دیگر. او موفق می‌شود تنش ایجاد شده را به دوش بکشد و از فضای محدود محیط به نفع خودش استفاده نماید.

۸. پسری که شاه خواهد شد ( The Kid Who Would Be King )

سال تولید: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: جو کرنیش

جو کرنیش بازیگران: لوییس آشبورن سرکیس، تام تیلور، پاتریک استوارت، ریانا دوریس

لوییس آشبورن سرکیس، تام تیلور، پاتریک استوارت، ریانا دوریس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

۶۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

«پسری که شاه خواهد شد» یک فیلم ماجراجویانه‌ی فانتزی و خانوادگی است که می‌تواند شما را سرحال بیاورد. فیلمی که از دل داستان هیجان‌انگیز و افسانه‌ای شاه آرتور سر بر آورده است. «پسری که شاه خواهد شد» توانست نظر منتقدان را در هنگام اکران به خود جلب کند، چرا که مخاطبان بین‌المللی می‌توانستند با این فیلم و جذابیت‌های موجود در آن ارتباط برقرار کنند. این فیلم داستان یک فرد منزوی را روایت می‌کند که اکسلیبرور را کشف می‌نماید و سپس تمام دوستانش را با یکدیگر متحد می‌کند تا با همراهی جادوگر مرلین (سر پاتریک استوارت) از انسانیت در مقابل مهاجمان وحشی که می‌خواهند انسانیت را به بردگی بکشانند محافظت نماید. این فیلم معصومانه، خوش‌بینانه و بامزه موفق می‌شود به راحتی در روحیه‌ی مخاطبان تاثیر ایجاد کند و آن‌ها را وارد دنیایی متفاوت نماید. «پسری که شاه خواهد شد» یکی از الماس‌های قدرنادیده‌ی دنیای سرگرمی خانوادگی مدرن است.

بازیگران جوان این فیلم با حضورهای به یادماندنی خودشان موفق می‌شوند تاثیری خارق‌العاده ایجاد کنند، اما بازیگران بزرگسال بسیار قابل ستایشی هم در این فیلم که یکی از بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن می‌باشد حضور دارند. یکی از این ستارگان ربکا فرگوسن است که نقش مورگانا جادوگر خبیث و دشمن قدیمی مرلین را ایفا می‌کند. نقش‌آفرینی فرگوسن کاملا متناسب با فضای دوستانه و خانوادگی این فیلم است و این نقش‌آفرینی او باعث می‌شود که فضای فانتزی تاریک و دلهره‌آور این فیلم بیشتر شود.

۷. بزرگ‌ترین شومن ( The Greatest Showman )

سال تولید: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: مایکل گریسی

مایکل گریسی بازیگران: هیو جکمن، میشل ویلیامز، زک افرون، زندیا

هیو جکمن، میشل ویلیامز، زک افرون، زندیا امتیاز راتن تومیتوز: ۵۷ از ۱۰۰

۵۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۸ از ۱۰۰

۴۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

«بزرگ‌ترین شومن» یک فیلم زندگینامه‌ای موزیکال است که داستانی احساسی را با حس متفاوتی از ماجراجویی و شگفتی به نمایش می‌گذارد. این فیلم که یکی از بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن می‌باشد، در هنگام اکران خود توانست مخاطبان سینمایی را راضی کند و داستانی سرحال‌کننده و جذاب برای آن‌ها به نمایش بگذارد. تمرکز این فیلم روی کارنامه‌ی هنری پیتی بارنوم (هیو جکمن) است. این فیلم مسیر زندگی این هنرمند را به نمایش می‌گذارد؛ از یک شومن پر دردسر بودن تا صاحب بزرگ‌ترین سیرک دنیا شدن به واسطه‌ی ایده‌های خلاقانه.

۱۱ فیلم برتر هیو جکمن بر اساس امتیاز راتن تومیتوز؛ از ولورین تا فیلم نولان

یکی از نکات قوت این فیلم، نقش‌آفرینی فرگوسن به عنوان جنی لیند، یک خواننده‌ی معروف است که بارنوم موفق می‌شود در نخستین تور آمریکایی‌اش او را همراهی کند و در این مسیر کارش در سیرک و زندگی خانوادگی‌اش را به خطر می‌اندازد. در حالی که بازخورد منتقدان در رابطه با این فیلم تاریخی متفاوت بود، «بزرگ‌ترین شومن» توانست به دنبال قطعه‌های موسیقی جذاب و بازیگران نام آشنایش مورد ستایش بین‌المللی مخاطبان قرار گیرد. فرگوسن موفق می‌شود در این فیلم، همزمان یک ستاره‌ی درخشان و جذاب باشد و یک ضد قهرمان نادر. او همه‌چیز را هیجان‌انگیز نگه می‌دارد و با وجود حضور کوتاهش در مقابل دوربین، موفق می‌شود تاثیری ماندگار بر مخاطبان این فیلم بگذارد.

۶. مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول ( Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One )

سال تولید: ۲۰۲۳

۲۰۲۳ کارگردان: کریستوفر مک‌کوری

کریستوفر مک‌کوری بازیگران: تام کروز، هایلی اتول، وینگ ریمز، سایمون پگ

تام کروز، هایلی اتول، وینگ ریمز، سایمون پگ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

از زمانی که فرگوسن به عنوان دومین حضورش به عنوان یک بازیگر در سینما با پنجمین فیلم از مجموعه فیلم‌های «ماموریت: غیرممکن» به مخاطبان معرفی شد، شخصیت ایسلا فست او در این مجموعه فیلم‌ها تبدیل به یکی از دوست‌داشتنی‌ترین شخصیت‌های این سری فیلم‌ها شده است. به همین دلیل بسیاری از طرفداران این فیلم هنگامی که شاهد مردن او در «مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول» بودند کمی ناامید شدند. با این حال هنوز هم می‌توان از لحظات به یادماندنی فرگوسن در این مجموعه فیلم‌ها یاد کرد. این فیلم بلاک‌باستری اکشن و دلهره‌آور، یکی از بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن است.

رتبه‌بندی فیلم‌های ترسناک تام کروز از بدترین تا بهترین

هفتمین فیلم از مجموعه فیلم‌های «ماموریت: غیرممکن» داستان ایتن هانت و ای‌ام‌اف را روایت می‌کند در حالی که آن‌ها از دستورات سرپیچی می‌نمایند تا یک سازه‌ی هوش مصنوعی پیچیده را که اگر به دست افراد نامناسب بیفتد می‌تواند تمام بشریت را تهدید کند از بین ببرند. اگرچه خط روایی این فیلم از آن‌جایی که بخش اول است به قدرتمندی سایر قسمت‌های «ماموریت: غیرممکن» نیست، با این حال بسیاری از لحظه‌های هیجان‌آور و بدل‌کاری‌های دیوانه‌کننده در این قسمت می‌تواند مخاطبان را به وجد بیاورد. با وجود این که مدت زمان حضور ربکا فرگوسن در این قسمت از سایر قسمت‌ها کمتر است، اما شخصیت ایسلا همچنان یکی از نکات برجسته‌ی داستان است؛ یک شخصیت خیره‌کننده که شما را برای همیشه درگیر داستان می‌کند و به اندازه‌ی ایتن قابل احترام است و از بعضی جهات حتی شاید از او بهتر باشد.

۵. دکتر اسلیپ ( Doctor Sleep )

سال تولید: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: مایکل فلناگان

مایکل فلناگان بازیگران: ایوان مک‌گرگور، جیکوب ترمبلی، بروس گرینوود، امیلی آلن لید

ایوان مک‌گرگور، جیکوب ترمبلی، بروس گرینوود، امیلی آلن لید امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸ از ۱۰۰

۷۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۹ از ۱۰۰

۵۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

یک تلاش جسورانه و قدرنادیده برای بازسازی شاهکار ژانر وحشت استنلی کوبریک، «درخشش» (The Shining) که توانست به عنوان یک اقتباس وفادار از رمان استیون کینگ نیز عملکرد خوبی داشته باشد. «دکتر اسلیپ» یک دستاورد قابل ستایش از استاد ژانر وحشت مدرن، مایکل فلناگان است. این فیلم داستان دی تورنس (ایوان مک‌گرگور) را روایت می‌کند که حالا تبدیل به مردی بزرگ شده است؛ کسی که «درخشش» مسیر زندگی‌اش را تغییر داد. او حالا در یک شهر کوچک زندگی می‌کند. وقتی که او با دختری جوان ارتباطی تازه را شکل می‌دهد، دختری که مانند او قدرت‌های عجیب و غریب دارد، مجبور می‌شود به این دختر کمک کند تا با نیرویی وحشتناک روبرو شود.

نگاهی به نظرات منتقدان درباره فیلم ترسناک دکتر اسلیپ

در حالی که «درخشش» از انزوا و فضای تنگ استفاده می‌کند تا مخاطب را بترساند، «دکتر اسلیپ» از تمام وسعت آمریکا استفاده می‌کند تا داستانی غنی در مقیاسی بزرگ و قانع‌کننده با لحظاتی حیاتی و سکانس‌هایی دلهره‌آور ارائه دهد. نقش‌آفرینی ربکا فرگوسن به عنوان رز د هت، ضد قهرمان فیلم، به شدت قدرتمند است. او رهبری مقتدر برای تورونات است. «دکتر اسلیپ» یکی از بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن است که او در آن موفق می‌شود حضوری تاثیرگذار از خودش به جا بگذارد و به دستاوردی به یادماندنی در حیطه‌ی بازیگری دست پیدا کند. او ضد قهرمانی خیره‌کننده است که تصویر را مال خود می‌کند و داستان را از قهرمان‌های آن می‌دزدد.

۴. تل‌ماسه ( Dune )

سال تولید: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ کارگردان: دنی ویلنوو

دنی ویلنوو بازیگران: تیموتی شالامی، اسکار آیزاک، جاش برولین، استلان اسکاشگورد

تیموتی شالامی، اسکار آیزاک، جاش برولین، استلان اسکاشگورد امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۴ از ۱۰۰

۷۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

یک شاهکار جاه طلبانه که توانست بسیاری از سینمادوستان را مجذوب خودش کند. «تل‌ماسه» که محصول سال ۲۰۲۱ بود، تنها آغاز مجموعه فیلم‌های کلاسیک فانتزی‌ای است که دنی ویلنوو کارگردانی آن‌ها را بر عهده خواهد داشت. این فیلم‌ها بر اساس رمان فرانک هربرت ساخته شده‌اند. این داستان‌ علمی-تخیلی حماسی حول محور پل آتریدس (تیموتی شالامی) می‌گردد، در حالی که خانواده‌ی او وظیفه یافته است ماده‌ی معدنی بی‌ارزشی به نام اسپایس را از جزیره‌ی بی‌آب و علف آراکیس استخراج نماید. زمانی که خاندان اتریدس مورد خیانت واقع می‌شود، سفر پل او را به فرمن می‌کشاند. به مردم بومی این سیاره‌ی بیابانی فرمن‌ها می‌گویند.

نگاهی به کتاب‌های «تلماسه» فرانک هربرت؛ داستان‌هایی حماسی با مفاهیم عمیق

«تل‌ماسه» داستانی خیره‌کننده دارد که با همراهی جلوه‌های ویژه‌ی قدرتمند و تصویربرداری به یادماندنی‌اش، باعث جذابیت بیشتر آن می‌شود. «تل‌ماسه» با وجود مدت زمان طولانی و سرعت آرامی که دارد در هنگام اکران توانست تبدیل به یکی از فیلم‌های محبوب منتقدان شود و در گیشه هم موفقیت قابل قبولی از خودش به نمایش بگذارد. اگرچه ستاره‌ی این فیلم شالامی است، اما نقش‌آفرینی ربکا فرگوسن در این فیلم به عنوان مادر پل، بانو جسیکا، خیره‌کننده می‌باشد. در هر صحنه‌ای که او حضور دارد، موفق می‌شود تصویر را بدزدد؛ نقش‌آفرینی او بینش‌مند و دقیق است. فرگوسن توانسته است با حضور مصمم خود و توانایی‌های مولفانه‌اش، این شخصیت را مال خود کند. فرگوسن نقش بانو جسیکار را به گونه‌ای با ظرافت و روش‌مند ایفا می‌کند که «تل‌ماسه» تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن می‌شود.

۳. مأموریت: غیرممکن – ملت یاغی ( Mission: Impossible – Rogue Nation )

سال تولید: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: کریستوفر مک‌کوری

کریستوفر مک‌کوری بازیگران: تام کروز، سایمون پگ، جرمی رنر، وینگ ریمز

تام کروز، سایمون پگ، جرمی رنر، وینگ ریمز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

نخستین فیلم از مجموعه فیلم‌های «ماموریت: غیرممکن» که ربکا فرگوسن در آن نقش ایسلا فست را بازی کرد، «مأموریت: غیرممکن – ملت یاغی» بود. این فیلم یکی از بهترین قسمت‌های مجموعه فیلم‌های «ماموریت: غیرممکن» است و به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سینمای اکشن مدرن شناخته شده می‌باشد. از آن‌جایی که ای‌ام‌اف از هم پاشیده است، ایتن هانت تیم خودش را جمع می‌کند تا وجود داشتن گروه تروریستی‌ای به نام سندیکت را به اثبات برساند. گروه او با یکدیگر همکاری می‌کنند و همراه با فست که یک مامور سابق ام‌آی‌سیکس می‌باشد، در جهت دستیابی به اهدافشان تلاش می‌کنند.

۲۰ فیلم جذاب که دوست‌داران مجموعه «ماموریت: غیرممکن» باید تماشا کنند

در حالی که تام کروز مانند همیشه در بهترین حالت خودش قرار دارد، این فیلم موفق می‌شود به عنوان یک بلاک باستر جذاب، قلب مخاطبان را به هیجان بیاورد. فرگوسن در نقش ایسلا فست، یک شخصیت جدید قدرتمند است که در همکاری‌هایش با ای‌ام‌اف موفق می‌شود جان تازه‌ای به ارتباطات این گروه ببخشد. همین نکته است که این قسمت از «ماموریت: غیرممکن» را از سایرین جدا می‌کند. فرگوسن موفق می‌شود با حضور در این فیلم تبدیل به یکی از محدود بازیگران زن تاثیرگذار در یک فیلم اکشن دلهره آور شود. او به اندازه‌ی هر شخصیت دیگری در این فیلم وارد برخوردهای فیزیکی می‌شود و احتمالا پیچیده‌ترین شخصیت این مجموعه فیلم‌ها است.

۲. تل‌ماسه: بخش دو ( Dune: Part Two )

سال تولید: ۲۰۲۴

۲۰۲۴ کارگردان: دنی ویلنوو

دنی ویلنوو بازیگران: تیموتی شالامی، فلورنس پیو، آستین باتلر، زندایا

تیموتی شالامی، فلورنس پیو، آستین باتلر، زندایا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۹ از ۱۰

«تل‌ماسه: بخش دو» از نظر جذابیت، قدرت روایی و درخشش‌های تکنیکی، از قسمت نخست خود هم پیشی می‌گیرد. این فیلم توانست هم نظر منتقدان و هم نظر مخاطبان را جلب نماید و تبدیل به یکی از بهترین دنباله‌های تاریخ سینما شود. پل به دنبال گرفتن انتقام از آن‌هایی که خانواده‌اش را نابود کرده‌اند، با فرمن‌ها که از او به عنوان یک نجات دهنده یاد می‌کنند متحد می‌شود و رابطه‌ای عاشقانه را با چانی (زندایا) آغاز می‌کند. مانند قسمت قبلی، «تل‌ماسه: قسمت دو» هم در مقیاسی عظیم ساخته شده و سر و شکل گرفته است.

۱۰ فیلم پیشنهادی دنی ویلنوو به سینمادوستان؛ کارگردان تحسین‌شده‌ی «تل‌ماسه»

این فیلم موفق می‌شود تغییرات زندگی پرسرعت پل را با جلوه‌های ویژه‌ی بصری و میدانی قدرتمند خود به زیبایی به تصویر بکشاند. علاوه بر بسیاری از بازیگران نام آشنای قسمت نخست، بازیگران بزرگ دیگری هم به تیم بازیگری «تل‌ماسه: بخش دو» اضافه شده‌اند. با وجود این که همه‌ی بازیگران این فیلم موفق می‌شوند نقش‌آفرینی‌هایی به یادماندنی از خودشان ارائه دهند، اما احتمالا بهترین بازیگر این فیلم ربکا فرگوسن است. او در نقش بانو جسیکا، آرام و ناشناخته است. او از ایمان فرمن‌ها استفاده می‌کند تا به هدف خود در جهت گرفتن انتقام نزدیک‌تر شود. بانو جسیکای ربکا فرگوسن، با وجود لایه‌هایی از تمایلات شیطانی، هرگز تبدیل به شخصیتی منفی نمی‌شود. فرگوسن موفق می‌شود بر روی خط باریک بین تاریکی و روشنایی راه برود و به خوبی پس‌زمینه‌ی خط روایی «تل‌ماسه: بخش دو» را پیش ببرد.

۱. مأموریت: غیرممکن – فال‌اوت ( Mission: Impossible – Fallout )

سال تولید: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: کریستوفر مک‌کوری

کریستوفر مک‌کوری بازیگران: تام کروز، سایمون پگ، هنری کویل، ونسا کربی

تام کروز، سایمون پگ، هنری کویل، ونسا کربی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

یکی از بهترین فیلم‌های اکشن تاریخ سینما «مأموریت: غیرممکن – فال‌اوت» است. بسیاری از مخاطبان این فیلم را به عنوان بهترین قسمت از مجموعه فیلم‌های «ماموریت: غیرممکن» می‌شناسند. فیلمی که در آن ربکا فرگوسن نقشی مرکزی ایفا می‌کند. این فیلم داستان ایتن هانت و ای‌ام‌اف را دنبال می‌کند، در حالی که آن‌ها بدون علاقه‌ی قلبی با یک مأمور سی‌آی‌ای به نام آگوست واکر (هنری کویل) هم تیمی می‌شوند تا جلوی یک گروهک تروریستی را بگیرند؛ گروهکی که می‌خواهد سه هسته‌ی پلوتونیوم را در سه نقطه‌ی مختلف جهان منفجر کند. این فیلم که دو ساعت و نیم طول دارد، موفق می‌شود هر لحظه مخاطب را درگیر داستان خودش کند و آدرنالین را درون رگ های او به جریان بیندازد.

آیا فصل چهارم سریال «ویچر» بدون هنری کویل موفق می‌شود؟

در این فیلم، هر صحنه‌ی اکشن بعد از یک صحنه‌ی اکشن دیگر می‌آید. این فیلم موفق می‌شود بعضی از بهترین سکانس‌های اکشن مجموعه فیلم‌های «ماموریت: غیرممکن» را در خودش جای دهد، با وجود این که شخصیت‌های آن هم به خوبی با یکدیگر هماهنگ هستند. فرگوسن یک بار دیگر در این فیلم به عنوان ایسلا فست به مجموعه فیلم‌های «ماموریت: غیرممکن» باز می‌گردد و این بار فیلم به او اجازه می‌دهد تا پرتره‌ای پیچیده‌تر از این شخصیت ترسیم نماید. فرگوسون موفق می‌شود هم اکشن و هم احساسی باشد و ایسلا را تبدیل به شخصیتی انسانی‌تر و قابل لمس‌تر نماید، در حالی که او را همچنان مرموز و غیرقابل شناسایی نگه می‌دارد. «مأموریت: غیرممکن – فال‌اوت» فیلم اکشن ماجراجویانه‌ای است که می‌توانید آن را بارها و بارها تماشا کنید. این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های ربکا فرگوسن است و بنابراین توانایی‌های فراوان او در صنعت سرگرمی را به رخ می‌کشد.

