تداوم صدرنشینی «گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید» بعد از دو هفته (باکس آفیس هفته)

فیلم «گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید» محصولی از برادران وارنر و لجندری اینترتینمنت در دومین هفته اکران خود ۳۱.۷ میلیون دلار از ۳۹۴۸ سینما بدست آورد. فروش بلیط این هفته ۶۰٪ نسبت به اولین افتتاحیه موفق ۸۰ میلیون دلاری‌اش کاهش یافت و در مجموع به درآمد ۱۳۵ میلیون دلار در داخل و ۳۶۱ میلیون دلار در سطح جهانی رسید.

آدام وینگارد، سازنده «گودزیلا علیه کونگ» (Godzilla vs. Kong) برای کارگردانی «گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید» با بازی ربکا هال، برایان تایری هنری و دن استیونز بازگشته است. برخلاف قسمت‌های قبلی که این دو هیولا را در مقابل یکدیگر قرار می‌دادند، این فیلم شاهد اتحاد کونگ با گودزیلا برای نجات زمین از شر هیولای دیگری است. بودجه تولید این فیلم ۱۳۵ میلیون دلار است، بنابراین برای توجیه چنین هزینه‌ای، فروش بلیت‌های جهانی بیش از شرایط معمول ضروری است. اما با این شتاب، «امپراتوری جدید» در نهایت از نسخه قبلی خود یعنی «گودزیلا علیه کنگ» محصول سال ۲۰۲۱ پیشی خواهد گرفت. قسمت قبلی با ۴۷۴ میلیون دلار در سراسر جهان به یک موفقیت در دوران همه‌گیری تبدیل شد و توانست از «پادشاه هیولاها» (King of the Monsters) محصول سال ۲۰۱۹ (۳۸۷ میلیون دلار) آن هم زمانی که بسیاری از سینماها به خاطر کووید تعطیل شده بودند، پیشی بگیرد.

این موفقیت در باکس آفیس در حالی است که «گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید» با نقدها و نظرات متوسطی از سوی مخاطبان و منتقدان مواجه شده است. این فیلم در IMDb امتیاز ۶.۶ از ۱۰ و در راتن تومیتوز ۵۴ از ۱۰۰ دریافت کرده است.

فیلم اکشن «مرد میمونی» به کارگردانی دو پاتل در اولین تجربه کارگردانی‌اش، با ۱۰.۱ میلیون دلار از ۳۰۲۹ سالن در جایگاه دوم قرار گرفت، در حالی که فیلم پیش‌درآمد دیزنی و قرن بیستم یعنی «اولین طالع نحس» با ۸.۴ میلیون دلار از ۳۳۷۵ سینما در جایگاه چهارم قرار گرفت.

هر دو فیلم «مرد میمونی» و «اولین طالع نحس» برای پخش در سرویس‌های استریم در نظر گرفته شده بودند، نه اکران در سینما. پس از اینکه جردن پیل فیلم «مرد میمونی» را دید و احساس کرد که شایسته اکران در سینما است، یونیورسال پیکچرز که در ابتدا برای پخش در نتفلیکس آماده شده بود حقوق ۱۰ میلیون دلاری دریافت کرد. «اولین طالع نحس» ابتدا برای پخش در هولو تولید شده بود، اما به اکران سینمایی رسید، چرا که فیلم‌های ترسناک همیشه یک قمار قابل‌اعتماد برای سینما بوده‌اند و عموما برای استودیوها از نظر مالی بهتر است که فیلم‌ها را قبل از پخش خانگی در سینماها اکران کنند. این فیلم حدود ۳۰ میلیون دلار هزینه داشت، بنابراین نه «اولین طالع نحس» و نه «مرد میمونی» مسیر چندان سختی برای سودآوری در طول نمایش بزرگ خود ندارند.

«مرد میمونی» با استقبال خوبی از سوی تماشاگران و منتقدان مواجه شد و در سینما اسکور امتیاز B+ و در راتن تومیتوز نمره ۸۶ درصد را دریافت کرد، بنابراین تبلیغات مخاطبان می‌تواند در هفته‌های آینده به این فیلم کمک کند. پاتل علاوه بر کارگردانی در این فیلم درجه R در نقش کید هم بازی می‌کند؛ مردی ناشناس که از رهبران فاسدی که مسئول مرگ مادرش هستند، انتقام می‌گیرد و از این طریق ناجی مردم فقیر و ناتوان می‌شود.

«اولین طالع نحس» در باکس آفیس بین‌المللی رونق چندانی پیدا نکرد و با فروش جهانی ۱۷.۵ میلیون دلار به کار خود ادامه می‌دهد. این فیلم که ششمین قسمت از مجموعه ترسناک و اولین فیلم جدید در ۱۸ سال گذشته است، در سینما اسکور امتیاز C بدست آورد و با ۶۷ درصد در راتن تومیتوز چندان مورد استقبال قرار نگرفت. این داستان پیش‌درآمد یک زن آمریکایی را دنبال می‌کند که برای کار در کلیسایی به رم فرستاده می‌شود و یک توطئه شوم را برای تولد دجال کشف می‌کند.

اگرچه این نمرات متوسط برای ژانر ترسناک غیرمعمول نیستند، اما فروش کمتر از ۱۰ میلیون دلار نشانه امیدوارکننده‌ای برای چشم‌انداز تجاری آن نیست. حتی بدون تعدیل فروش بلیت بر اساس نرخ تورم، «اولین طالع نحس» به هیچ وجه به اولین قسمت از مجموعه فیلم‌های خود یعنی «طالع نحس» در سال ۲۰۰۶ به کارگردانی لیو شرایبر و جولیا استایلز، که با ۱۶ میلیون دلار افتتاح شد، نزدیک نیست.

از آنجایی که «مرد میمونی» و «اولین طالع نحس» کم‌تر از انتظارات ظاهر شدند، برای جبران کسری سال تا به امروز کار چندانی انجام ندادند. بر اساس گزارش کام‌اسکور، به طور کلی، درآمد باکس آفیس ۱۰ درصد کمتر از سال ۲۰۲۳ است. این رقم از هفته گذشته است که فروش بلیط در آمریکای شمالی تنها ۶.۳ درصد کاهش یافته بود کم‌تر است.

در جای دیگر، چندین فیلم از جمله «شکارچیان روح: امپراتوری یخ‌زده» (Ghostbusters: Frozen Empire)، «پاندای کونگ‌فوکار ۴» (Kung Fu Panda 4) و «تلماسه: قسمت دوم» (Dune: Part Two) جدول باکس آفیس را به ترتیب با قرار گرفتن در رتبه‌های سوم، پنجم و ششم کامل کردند.

در جایگاه سوم، فیلم «شکارچیان روح: امپراتوری یخ‌زده» محصول سونی، ۹ میلیون دلار از ۳۸۳۵ سینما فروخت. پس از سه هفته اکران، این دنباله کمدی علمی-تخیلی ۸۸.۸ میلیون دلار در باکس آفیس داخلی و ۱۳۸ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت. تولید این فیلم ۱۰۰ میلیون دلار هزینه داشت و از آنجایی که سینماها نیمی از فروش بلیت را برای خود برمی‌دارند، «امپراتوری یخ‌زده» ممکن است قدرت ماندگاری لازم برای توجیه هزینه‌هایش را نداشته باشد.

«پاندای کونگ‌فوکار ۴» انیمیشن محصول یونیورسال و دریم ورکس با ۷.۸۵ میلیون دلار از ۳۳۹۸ سالن در رتبه پنجم قرار گرفت. این انیمیشن خانوادگی تاکنون ۱۶۶ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۴۱۰ میلیون دلار در سطح جهانی فروش داشته است. «پاندای کونگ‌فوکار ۴» با بودجه تولید ۸۵ میلیون دلاری جایگاه خوبی در میان اکران‌ها دارد.

«تلماسه: قسمت دوم» با ۷.۲ میلیون دلار در ششمین هفته اکران به رتبه ششم سقوط کرد. این حماسه علمی-تخیلی ۲۶۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۶۶۰ میلیون دلار در سطح جهانی به دست آورده است و جایگاه خود را به عنوان پردرآمدترین فیلم سال تقویت کرده است.

یکی دیگر از فیلم‌های تازه‌وارد این هفته یعنی «یک نفر شبیه تو» (Someone Like You) با فروش ۳ میلیون دلاری خود در اولین هفته اکران در جایگاه هفتم جدول فروش قرار گرفت. این درام عاشقانه که با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته‌ی کارن کینگزبری ساخته شده است، داستان یک معمار جوان را روایت می‌کند که بعد از مرگ عزیزترین دوستش به دنبال خواهر دوقولوی خود می‌گردد. تایلر راسل کارگردانی این فیلم را با بازی سارا فیشر و جیک الین برعهده دارد.

هشتمین جایگاه جدول این هفته به فیلم «نامه‌های کوچک شیطانی» (Wicked Little Letters) تعلق دارد. این کمدی معمایی با بازی جسی باکلی و اولیویا کولمن در دومین هفته اکران ۱.۵ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱.۶ میلیون دلار رساند. این فیلم در راتن تومیتوز امتیاز ۷۹ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۷.۱ از ۱۰ را به خود اختصاص داده است.

درام ماجراجویانه «آرتور شاه» (Arthur the King) در چهارمین هفته اکران ۱.۵ میلیون دلار فروخت و در در رتبه نهم قرار گرفت و مجموعا در آمریکای شمالی ۲۲.۲ میلیون دلار درآمد کسب کرد. این فیلم که تقریبا به یک اندازه توانست مخاطبان و منتقدان را رازی کند، از ابتدای اکران تا این هفته جایگاه خود را در میان ده فیلم اول باکس آفیس حفظ کرده است.

و در نهایت دهمین عنوان این هفته، فیلم ترسناک روانشناختی «معصوم» (Immaculate) با بازی سیدنی سویینی در سومین هفته اکران ۱.۴ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱۴.۱۴ میلیون دلار رساند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید

Godzilla x Kong: The New Empire ۲ ۳۱.۷۰ ۱۳۵.۰۳ مرد میمونی

Monkey Man ۱ ۱۰.۱۰ ۱۰.۱۰ شکارچیان روح: امپراتوری یخ‌زده

Ghostbusters: Frozen Empire ۳ ۹.۰۰ ۸۸.۸۶ اولین طالع نحس

The First Omen ۱ ۸.۳۶ ۸.۳۶ پاندای کونگ‌فوکار ۴

Kung Fu Panda 4 ۵ ۷.۸۵ ۱۶۶.۰۵ تلماسه: بخش دوم

Dune: Part Two ۶ ۷.۲۰ ۲۶۴.۸۵ یک نفر شبیه تو

Someone Like You ۱ ۳.۰۰ ۳.۰۰ نامه‌های کوچک شیطانی

Wicked Little Letters ۲ ۱.۵۵ ۱.۶۵ آرتور شاه

Arthur the King ۴ ۱.۵۴ ۲۲.۲۰ معصوم

Immaculate ۳ ۱.۴۰ ۱۴.۱۴

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

