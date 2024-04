با این حال ژانر ابرقهرمانی همیشه به اندازه‌ی امروز دوست‌داشتنی نبوده است. طی کردن روند رو به رشد برای این ژانر اجتناب ناپذیر بود، آن چه زمانی به عنوان یک پروسه‌ی تجربی از داستان‌گویی در نظر گرفته می‌شد، با فرا رسیدن قرن بیست و یکم تبدیل به یکی از موفق‌ترین انواع فیلم‌ها شد. بی‌شک آن چه امروزه مخاطبان سینمایی به عنوان فیلم‌هایی در ژانر ابرقهرمانی می‌شناسند، تنها فیلم‌های موجود در این ژانر نیستند. فیلم‌هایی وجود دارند که نام آن ها فراموش شده‌اند؛ فیلم‌هایی که عجیب، زشت و زیبا هستند.

در فیلم ابرقهرمانی کمدی «مترومن»، جفرسون معلم مدرسه‌ای ساده است که از زندگی کردن در محیط خشن شهر واشنگتن خسته شده است. جرایم خیابانی در این شهر مدام به وقوع می‌پیوندند و توسط روسا جرم و جنایت که از اعمال خود پشیمان نیستند هبری می‌شوند. یک روز جفرسون توسط یک شهاب‌سنگ مورد حمله قرار می‌گیرد و به شدت مصدوم می‌شود. این مصدومیت او را راهی بیمارستان می‌کند، اما آن طور که در ادامه مشخص می‌شود، تمام زخم‌های او به صورت معجزه‌آسایی التیام می‌یابند و او مجهز به قدرت‌های ماورایی می‌شود.

جفرسون تبدیل به یک قهرمان نقاب‌دار می‌شود که در تلاش است تا جرم و جنایت را از محله‌اش پاک کند. رابرت ناونزند این فیلم را نوشته است، تهیه کرده و کارگردانی نموده و البته که بازیگر نقش اصلی آن هم می‌باشد. «مترومن» محصولی دیوانه‌کننده با توجه به زمان اکرانش است. جلوه‌های ویژه‌ی این فیلم به شکلی خنده‌دار بر خلاف جریان هنری وقت به کار برده شده‌اند. این فیلم داستانی جذاب و کمدی درباره‌ی ابرقهرمانی است که از قدرت‌های خود استفاده می‌کند تا با جرایم خیابانی بجنگد. افراد زیادی نیستند که حالا این فیلم را به خاطر داشته باشند، اما کسانی که طی دهه‌ی ۹۰ میلادی بزرگ شده‌اند، به خاطر بازپخش‌های فراوان این فیلم، احتمالاً با آن آشنا هستند. این فیلم بیش از هر چیز به دنبال بازیگرانی که نقش‌های کوتاهی در آن ایفا کردند شناخته می‌شود؛ از جمله بیگ‌ددی، کین لوتر، وندراس هیلد و سیمباد.

«مردان اسرارآمیز» داستان گروهی از ابرقهرمانان است که هیچ چیز ابرقهرمانانه‌ای درباره‌ی آن‌ها وجود ندارد. آن‌ها در شهر چمپیون زندگی می‌کنند؛ جایی که در آن، کاپیتان امیزینگ مقابل جرم و جنایت می‌ایستد. امیزینگ فردی بدون ترس است که متاسفانه توسط یک ضد قهرمان عاشق دیسکو به نام کاسانووا فرانکشتاین دستگیر می‌شود. این تیم متشکل از قهرمانان ضعیف تصمیم می‌گیرند با راضی کردن کسانی که به هدفشان اعتقاد دارند، در مقابل این گروه خلافکار قرار بگیرند. آن‌ها از هرچه در توان دارند استفاده می‌کنند تا صلح و آرامش را به محله بازگردانند. بازیگران این فیلم نقش‌آفرینی‌هایی ماندگار از خودشان ارائه می‌دهند. بن استیلر، جیانی گرافالو، ویلیام اچ. میسی، جفری راش و کلرک فورلانی از بازیگران این فیلم هستند و احتمالاً تمام بودجه‌ی این فیلم صرف همین بازیگران شده است. بودجه‌ای که این فیلم هرگز نتوانست جبرانش کند، چرا که در گیشه با شکست مواجه شد. امروزه می‌توان این فیلم را به عنوان یک فیلم کالت در نظر گرفت و باید پرسید چرا ادامه‌ای برای آن ساخته نمی‌شود.

«هاوارد اردکه» داستان هاوارد است؛ اردکی که در دنیای اردک‌ها زندگی می‌کند و بعد از این که صندلی‌اش خراب می‌شود، به طور اتفاقی روی زمین فرود می‌آید. بورلی، دختری که او به واسطه‌ی جنگیدن با مجرمان نجاتش می‌دهد، تصمیم می‌گیرد به هاوارد کمک کند تا بتواند او را به سرزمین خودش بازگرداند، اما امیدی وجود ندارد. هاوارد یک شغل پیدا می‌کند، اما نمی‌تواند در آن موفق باشد و بورلی همیشه به او آرامش می‌دهد. در نهایت آن‌ها از نظر احساسی با یکدیگر وارد رابطه می‌شوند و اگر فکر می‌کنید که این فیلم به اندازه‌ی کافی عجیب نیست، صبر کنید تا ارباب تاریکی وارد داستان شود، بورلی را بدزدد و هاوارد تلاش کند تا او را نجات دهد.

این فیلم مستقیم از ذهن جورج لوکاس، خالق دنیای «جنگ ستارگان» بیرون آمده است. «هاوارد اردکه» سعی می‌کند فیلمی ابر قهرمانی باشد، اما بیش از حد ساده‌انگارانه است. اگر بازخوردهای این فیلم در هنگام اکران را در نظر بگیریم، می‌توان دریافت که این فیلم هرگز توسط جامعه به خوبی درک نشد. بسیاری این فیلم را یکی از بدترین فیلم‌های ساخته شده در تاریخ سینما می‌دانند. اگرچه این فیلم یک فیلم کالت است که طرفداران دوآتیشه‌ی مخصوص خودش را دارد، اما باید به این نکته توجه کرد که این فیلم قرار نیست یک فیلم ابرقهرمانی معمولی باشد. باید یک نکته را در نظر بگیرید، هنگامی که به ابرقهرمان‌ها فکر می‌کنید هرگز تصویر یک اردک به ذهنتان نمی‌رسد؛ آن هم اردکی که به هنرهای رزمی تسلط داشته باشد. درست است؟

«موشک‌زن» جو جانستون مخاطبان را به اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی در کالیفرنیا می‌برد؛ جایی که هاوارت هیوز پرنفوذ است و نازی‌ها توانسته‌اند به جامعه‌ی آمریکا رخنه کنند. آخرین اختراع هیوز، یک موشک، دزدیده می‌شود، اما در نهایت به دست یک خلبان حرفه‌ای به نام کلیپ سکورد می‌رسد. سکورد و مکانیکش، پی وی، شروع به آزمایش کردن دستگاه می‌کنند و رزمایش‌های آن‌ها به سرعت توجه نازی‌ها، ماموران اف‌بی‌آی و مجرمان را جلب می‌نماید. سکورد چه می‌کند؟ او از این دستگاه استفاده می‌کند تا با جرم و جنایت بجنگد. با وجود دریافت کردن نظر مثبت منتقدان و مخاطبان، این فیلم نتوانست برای دیزنی سودآوری زیادی داشته باشد. این فیلم فیلمی نبود که توانایی تبدیل شدن به یک مجموعه فیلم را داشته باشد، اما «موشک‌زن» یک فیلم علمی-تخیلی اکشن هیجان انگیز است که مسیر فیلم‌های ابرقهرمانی را طی می‌کند و از خشونت رنج نمی‌برد. جلوه‌های ویژه‌ی این فیلم تاثیرگذار هستند و طراحی صحنه‌ی آن یکی از بهترین‌های تاریخ می‌باشد. بسیاری هنوز هم منتظر ادامه‌ای برای این فیلم هستند.

