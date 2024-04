بهترین فیلم‌های وسترن درباره‌ی یاغی‌ها

با این حال فیلم‌های وسترنی هستند که کمتر از سایرین روند داستانی سیاه در برابر سفید را پیش می‌گیرند. بعضی از این فیلم‌ها را می‌توان به عنوان فیلم‌های وسترن درباره‌ی یاغی‌ها دسته‌بندی کرد. همان‌طور که از نام این فیلم‌ها برمی‌آید داستان آن‌ها درباره‌ی کسانی است که مقابل قانون می‌ایستند. در این فیلم‌ها حتی افراد قانون ممکن است تبدیل به ضد قهرمان‌ها شوند. چنین فیلم‌هایی می‌توانند مضمون‌های پیچیده‌تری هم داشته باشند و شخصیت‌های آن‌ها ممکن است شخصیت‌هایی خاکستری باشند. به عقیده‌ی بسیاری، وسترن‌های این‌چنینی ‌جذاب‌تر هستند و داستان‌های آن‌ها غیرقابل پیش‌بینی‌تر می‌باشد.

۱۵. ۳:۱۰ به یوما ( ۳:۱۰ to Yuma )

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ کارگردان: جیمز منگولد

جیمز منگولد بازیگران: راسل کرو، کریستین بیل، پیتر فوندا، گرچن مول

راسل کرو، کریستین بیل، پیتر فوندا، گرچن مول امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

۷۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های وسترن درباره‌ی یاغی‌ها طی ۲۰ سال اخیر، «۳:۱۰ به یوما» فیلمی است اکشن که بازسازی فیلمی دیگر به همین نام، محصول سال ۱۹۵۷ می‌باشد. از نظر داستان، این فیلم صرفاً درباره‌ی یاغی‌ها نیست با این حال شخصیت‌های جذابی در این فیلم وجود دارد. داستان این فیلم درباره‌ی رئیس گروهی متشکل از یاغی‌ها است که توسط یک کهنه سرباز جنگ داخلی اسکورت می‌شود تا به ایستگاه قطاری برسد و به زندان منتقل گردد. «۳:۱۰ به یوما» داستان خیر در مقابل شر را روایت می‌کند و با این حال این فیلم از فرصت‌ها استفاده می‌کند و به همان اندازه که برای پرداختن شخصیت مثبت زمان می‌گذارد، برای معرفی کردن شخصیت منفی هم از چیزی دریغ نمی‌کند. این فیلم یکی از بهترین فیلم‌هایی است که جیمز منگولد کارگردانی کرده و یکی از ویژگی‌های آن وجود بازیگران درجه یکی مانند راسل کرو، کریستین بیل، پتروندا و بن فاستر است.

۱۴. سیلورادو ( Silverado )

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۱۹۸۵

۱۹۸۵ کارگردان: لارنس کاسدان

لارنس کاسدان بازیگران: کوین کلاین، کوین کاستنر، دنی گلاور، اسکات گلن

کوین کلاین، کوین کاستنر، دنی گلاور، اسکات گلن امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸ از ۱۰۰

۷۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۴ از ۱۰۰

۶۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

با وجود این که «سیلورادو» به اندازه‌ی کافی قهرمان‌های غیر سنتی وسترن را در خودش جای داده است، الزاما یک فیلم وسترن ساختارشکنانه و غیر سنتی نیست. احتمالاً می‌توان «سیلورادو» را یکی از وسترن‌های استاندارد دانست؛ یک وسترن استاندارد درباره‌ی یاغی‌ها. داستان اصلی این فیلم خیره‌کننده است و داستان‌های فرعی آن جسورانه می‌باشند، اما با توجه به قهرمان آن، ‌می‌توانیم این فیلم را یک وسترن درباره‌ی یاغی‌ها بدانیم. این فیلم داستان یک کلانتر فاسد را روایت می‌کند که بر شهر سیلورادو حکومت می‌کند.

این فیلم از آن جایی که یکی از نخستین نقش‌آفرینی‌های بزرگ کوین کاستنر می‌باشد، شناخته شده است. کاستنر در این فیلم بخشی از گروه بازیگری درخشانی شامل کوین کلاین، دنی گلاور، اسکات گلن، آنا آرکوته و جف گلدبلام می‌باشد. «سیلورادو» همه‌چیز را ساده نگه می‌دارد، اما نه به طریقی که بتوان انتهای آن را پیش‌بینی کرد. کسانی که وسترن‌های کلاسیک را دوست دارند، باید این فیلم را ببینند؛ البته وسترن‌هایی که در کنار چهارچوب‌های سنتی، شخصیت‌های مدرن و متفاوت را نیز در خود جای داده‌اند. در هر صورت باید به این فیلم وسترن فرصت بیشتری داد تا دیده شود.

۱۳. سریع و مرده ( The Quick and the Dead )

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۱۹۹۵

۱۹۹۵ کارگردان: سام ریمی

سام ریمی بازیگران: شارون استون، جین هکمن، راسل کرو، لئوناردو دی‌کاپریو

شارون استون، جین هکمن، راسل کرو، لئوناردو دی‌کاپریو امتیاز راتن تومیتوز: ۵۸ از ۱۰۰

۵۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۹ از ۱۰۰

۴۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

در حالی که احتمالاً تمام مخاطبان سینما، سام ریمی را به دنبال ساختن فیلم‌های ابر قهرمانی می‌شناسند، او کارگردانی توانا است که می‌تواند در تمام ژانرها عملکرد مناسبی از خودش به نمایش بگذارد. در این جا می‌خواهیم اشاره کنیم به فیلم «سریع و مرده» که ریمی به دنبال ساختن آن سری به ژانر وسترن می‌زند و این ژانر را به سبک خودش تغییر می‌دهد. این فیلم، یک فیلم وسترن درباره‌ی یاغی‌ها است با سرعت بالا به سبک سایر فیلم‌های سام ریمی که می‌تواند مخاطب را در تمام طول خود هیجان‌زده نگه دارد.

این فیلم شخصیت‌هایی دارد که تا لحظه‌ی آخر مرموز هستند و نمی‌توان از کار آن‌ها سر در آورد. خط داستانی «سریع و مرده» حول محور مسابقات هفت‌تیرکشی می‌گردد که در یک شهر غربی قدیمی برگذار می‌شود. در این فیلم وسترن، شارون استون نقش قهرمان مرموز را ایفا می‌کند. جین هکمن نیز در این فیلم ضدقهرمانی مثل همیشه دوست‌داشتنی است. لئوناردو دی‌کاپریو هم در این فیلم به عنوان یکی از نخستین تجربه‌های سینمایی‌اش حضور پیدا کرده است. بسیاری از شخصیت‌های این فیلم یاغی‌ها هستند و خود فیلم هم سبکی جسورانه و شورشی دارد. تمام این نکات در کنار یکدیگر این فیلم را تبدیل به یک فیلم وسترن درباره‌ی یاغی‌ها می‌کند.

۱۲. توم‌استون ( Tombstone )

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۱۹۹۳

۱۹۹۳ کارگردان: جرج پی. کوزماتوس

جرج پی. کوزماتوس بازیگران: کرت راسل، وال کیلمر، سام الیوت، بیل باکستون

کرت راسل، وال کیلمر، سام الیوت، بیل باکستون امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳ از ۱۰۰

۷۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۰ از ۱۰۰

۵۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

شاید ضرورتاً نتوان «توم‌استون» را یک فیلم وسترن درباره‌ی یاغی‌ها دانست، اما این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های وسترن است که نگاهی انداخته به مردان قانون غرب وحشی. معمولاً روایت کردن داستان‌های قانع‌کننده درباره‌ی چنین شخصیت‌هایی در کنار یاغی‌ها کاری مشکل است. در این فیلم، شهر، توسط گروهی از یاغی‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد و همین باعث می‌شود کلانتر گروه خودش را جمع کند تا بتواند با این مجرمان روبه‌رو شود. ماحصل این فیلم، صحنه‌های اکشن به یاد ماندنی در یک فیلم وسترن، در کنار شخصیت‌های جذاب است. «توم‌استون» موفق می‌شود داستانی واقعی را بردارد و آن را تبدیل به چیزی افسانه‌ای نماید. اگرچه شاید به این فیلم از نظر تاریخی ایراداتی وارد باشد، اما این فیلم موفق می‌شود به خوبی فسانه‌ای بودن روحیه‌ی مبارزان غرب وحشی را به تصویر بکشاند. تماشای این فیلم در هر حالتی می‌تواند سرگرم کننده باشد.

۱۱. نابخشوده (Unforgiven)

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۱۹۹۲

۱۹۹۲ کارگردان: کلینت ایستوود

کلینت ایستوود بازیگران: کلینت ایستوود، مورگان فریمن، جین هکمن، ریچارد هریس

کلینت ایستوود، مورگان فریمن، جین هکمن، ریچارد هریس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

«نابخشوده» یک وسترن بسیار موفق است درباره‌ی یاغی‌ها که توانسته چندین اسکار را با خود به خانه ببرد. این فیلم یکی از نقاط اوج کارنامه‌ی هنری پربار کلینت ایستوود بوده است؛ چه در جایگاه بازیگر و چه در جایگاه کارگردان. این فیلم از یک ضدقهرمان رنج‌کشیده استفاده می‌کند و آن را در مقابل شخصیت‌های منفی‌ای که نمایندگان قانون و حکومت هستند قرار می‌دهد؛ یک کلانتر فاسد که از راه‌های قانونی و مناسب گروهی از خلافکاران را به دام قانون نمی‌کشاند. «نابخشوده» یک وسترن کلاسیک است با داستانی ساده اما این ویژگی‌ها باعث نمی‌شود که این فیلم تبدیل به فیلمی تکراری و خسته‌کننده گردد. «نابخشوده» مضامین سخت و مهمی را با شخصیت‌های به خوبی پرداخت شده که هر کدام آن‌ها از نظر اخلاقی متفاوت هستند، ترکیب می‌کند و به روایت داستانی ساده می‌پردازد. اگرچه شاید داستان اصلی این فیلم مستقیماً در رابطه با یاغی‌های جوان نباشد، با این حال می‌توان این فیلم را در بین آن‌ها جای داد.

۱۰. خوب، بد، عجیب ( The Good, the Bad, the Weird )

محصول: کره‌ی جنوبی

کره‌ی جنوبی سال تولید: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: کیم جی-وون

کیم جی-وون بازیگران: سونگ کانگ-هوو، لی ییونگ-هان، جونگ وو-سونگ، او دال-سو

سونگ کانگ-هوو، لی ییونگ-هان، جونگ وو-سونگ، او دال-سو امتیاز راتن تومیتوز: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

۶۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

پیش از هر چیز نباید این فیلم را با وسترن محصول دهه ۱۹۶۰ میلادی، «خوب، بد، زشت» اشتباه گرفت. «خوب، بد، عجیب» فیلمی کره‌ای است که به همان اندازه سرگرم‌کننده و جذاب است که اکشن و هیجان انگیز هم هست. داستان این فیلم در منطقه‌ی منشوریات طی دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی اتفاق می‌افتد و با این حال این فیلم احساس یک وسترن کلاسیک را به مخاطب می‌دهد که در آن همه به دنبال گنجی پنهان در یک بیابان هستند. سرعت روایی «خوب، بد، عجیب» به اندازه‌ای است که باعث می‌شود بسیاری از فیلم‌های سریع، آهسته به نظر برسند. داستان این فیلم از ابتدا تا انتها مخاطب را درگیر می‌کند. تمام شخصیت‌های این فیلم ناقص هستند و با این حال تماشای آن جذاب است و شیمی خاص بین شخصیت‌ها، مخاطبان را مشتاق نگه می‌دارد. حتی اگر این فیلم این ویژگی‌های روایی و ساختاری را هم نداشت، اکشن موجود در آن به تنهایی می‌توانست با کیفیت فراوان خودش به آن ارزش تماشا کردن ببخشد.

۹. پیشنهاد ( The Proposition )

محصول: استرالیا

استرالیا سال تولید: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: جان هیلکات

جان هیلکات بازیگران: گای پیرس، ری وینستون، امیلی واتسون، دنی هوستون

گای پیرس، ری وینستون، امیلی واتسون، دنی هوستون امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

۷۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

«پیشنهاد» نه تنها شامل زد و خوردهای فراوان و شخصیت‌های پیچیده‌‌ی اخلاقی متفاوتی است، بلکه می‌توان آن را در بین وحشیانه‌ترین و خونین‌بارترین وسترن‌های تاریخ هم جای داد. داستان این فیلم درباره‌ی مردی است که مجبور می‌شود تصمیمی غیرممکن بگیرد. به این مرد گفته می‌شود که اگر برادر بزرگ‌تر خود را که کلانتر است دنبال نکند و او را به قتل نرساند، برادر کوچکترش خواهد مرد. دنیای «پیشنهاد» دنیایی کثیف و ناامیدانه است، اما داستان فیلم قانع‌کننده می‌باشد. این فیلم مدیون خط داستانی جذاب خود و سوال‌های اخلاقی پیچیده‌ای است که شخصیت‌های آن در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کنند. تا جایی که به یک فیلم وسترن درباره‌ی یاغی‌ها مربوط باشد، این فیلم بی‌شک یکی از بهترین‌ها است. مخاطبانی که به دنبال وسترن‌هایی متفاوت و سوال برانگیز هستند، بی‌شک باید به تماشای این فیلم بنشیند.

۸. جوسی ولز یاغی (The Outlaw Josey Wales)

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۱۹۷۶

۱۹۷۶ کارگردان: کلینت ایستوود

کلینت ایستوود بازیگران: کلینت ایستوود، چیف دن جورج، سوندرا لوک، باک کارتالیان

کلینت ایستوود، چیف دن جورج، سوندرا لوک، باک کارتالیان امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

۶۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

کلینت ایستوود بعد از گذشت یک دهه از آغاز کارنامه‌ی حرفه‌ای‌اش به عنوان یک بازیگر، توانست در دنیای سینما برای خودش شهرتی دست و پا کند. طی اوایل دهه‌ی ۷۰ میلادی بود که او توانست به عنوان یک کارگردان هم به موفقیت برسد. هر چند وقت یک‌بار او فیلمی ‌می‌ساخت و خودش به عنوان ستاره نقش اصلی، در آن ایفای نقش می‌کرد. «جوسی ولز یاغی» یکی از نخستین فیلم‌هایی بود که کلینت ایستوود چنین رویه‌ای را در آن‌ها پیش گرفت. این فیلم تا همین امروز هم یکی از بهترین وسترن‌های کلینت ایستوود است.

تعجبی ندارد که این فیلم را بین وسترن‌هایی درباره‌ی یاغی‌ها جای بدهیم. فقط کافی است نگاهی به عنوان آن بیندازید. داستان این فیلم حول محور قهرمانی افسانه‌ای می‌گردد؛ یک انتقامجوی نترس که به دنبال ‌بی‌عدالتی‌ای که به او و خانواده‌اش شده است، تصمیمی مصرانه می‌گیرد برای گرفتن انتقام و بعدتر می‌خواهد به هر قیمتی که شده از شهر دانترادن محافظت کند.«جوسی ولز یاغی» غرب وحشی را به عنوان مکانی معرفی می‌کند که در آن قوی ضعیف را از بین می‌برد. گرچه شخصیت اصلی این فیلم خشن و بی‌رحم است، می‌توان آن را هم قهرمان و هم نوعی ضد قهرمان در نظر گرفت.

۷. قتل جسی جیمز به‌دست رابرت فورد بزدل ( The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford )



محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ کارگردان: اندرو دامینیک

اندرو دامینیک بازیگران: برد پیت، کیسی افلک، سام شپارد، جرمی رنر

برد پیت، کیسی افلک، سام شپارد، جرمی رنر امتیاز راتن تومیتوز: ۷۷ از ۱۰۰

۷۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

۶۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

یکی از بهترین وسترن‌های قرن بیست‌و‌یکم که با گذشت دوران اوج فیلم‌های وسترن توانست این ژانر را زنده نگه دارد، «قتل جسی جیمز به‌دست رابرت فورد بزدل» بود. داستان این فیلم در عنوان آن خلاصه شده است. این فیلم روایت کننده‌ی داستان وقایع شومی است که نشان دهنده‌ی احساسات پیچیده‌ی فورد نسبت به جیمز می‌باشد. این فیلم می‌خواهد بررسی کند که چرا فورد دست به چنین اقدامی زد و انجام دادن این کار چه تاثیری بر ادامه‌ی زندگی او گذاشت. کسانی که دوست دارند فیلم‌های وسترن پر از اکشن و قهرمان ببینند شاید از این فیلم خوششان نیاید، چرا که این فیلم تلخ می‌باشد، سرعتی آرام دارد و بیش از هر چیز یک مطالعه روانشناختانه من باب شخصیت‌ها است. با این حال این فیلم یکی از وسترن‌های درخشان و پیچیده است، نه تنها در زمینه‌ی وسترن‌هایی درباره یاغی‌ها، بلکه در مجموع در زمینه ژانر وسترن. گذر سال‌ها نیز با این فیلم مهربان بوده است و هرچه می‌گذرد، این فیلم ماندگارتر می‌شود.

۶. پت گرت و بیلی د کید ( Pat Garrett and Billy the Kid )

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۱۹۷۳

۱۹۷۳ کارگردان: سم پکین‌پا

سم پکین‌پا بازیگران: جیمز کابرن، کریس کریستوفرسن، باب دیلن، اسلیم پیکنز

جیمز کابرن، کریس کریستوفرسن، باب دیلن، اسلیم پیکنز امتیاز راتن تومیتوز: ۵۶ از ۱۰۰

۵۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۳ از ۱۰۰

۵۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

سم پکین‌پا با ساختن وسترن‌های خشونت‌آمیزی که شخصیت‌های اصلی آن شخصیت‌هایی وحشی و بی‌رحم بودند غریبه نبود. یکی از بهترین فیلم‌های او «پت گرت و بیلی د کید» است؛ فیلمی قدرنادیده با داستانی دراماتیک درباره‌ی دوستانی که تبدیل به دشمن می‌شوند و شکست‌های عاطفی و خشمی که چنین واقعه‌ای برمی‌انگیزد. قهرمان‌های این فیلم، قهرمان‌های ساده نیستند. اگر طرفدار فیلم‌های ساده و اکشن هستید، این فیلم برای شما مناسب نیست. روایت این فیلم روایت قهرمان‌هایی است در شهرهایی پر از کشمکش و سختی که می‌تواند ناامید کننده هم باشد.

۵. هشت نفرت‌انگیز ( The Hateful Eight )

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: کوئنتین تارانتینو

کوئنتین تارانتینو بازیگران: ساموئل ال. جکسون، کرت راسل، جنیفر جیسن لی، تیم راث

ساموئل ال. جکسون، کرت راسل، جنیفر جیسن لی، تیم راث امتیاز راتن تومیتوز: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

۶۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

«هشت نفرت‌انگیز» یکی از خشن‌ترین فیلم‌هایی است که کوئنتین تارانتینو تا به امروز ساخته. این فیلم را می‌توان یکی از وحشتناک‌ترین و پرتنش‌ترین فیلم‌های او به شمار آورد. شخصیت‌های اصلی این فیلم همه شخصیت‌هایی تنفر برانگیز و خشن هستند، همان‌طور که عنوان به آن اشاره می‌کند. وقتی که تمام این شخصیت‌ها خودشان را گیر افتاده در مکانی دور افتاده می‌یابند در حالی که منتظر هستند تا طوفان به پایان برسد، تنش شکل می‌گیرد و به نظر می‌رسد رخ دادن وقایع خشونت آمیز اجتناب‌ناپذیر است.

اگرچه دوست‌داشتنی نامیدن هر یک از شخصیت‌های «هشت نفرت‌انگیز» کاری دشوار است، با این حال بعضی از آن‌ها بیشتر از سایرین دوست‌نداشتنی هستند. این به معنای آن است که هرچه فیلم پیش می‌رود و به نقطه‌ی عطف خود نزدیک‌تر می‌گردد، پیچیدگی‌های احساسی آن بیشتر می‌شوند. این فیلم یکی از بهترین و دیوانه‌کننده‌ترین وسترن‌های تاریخ است و نکته‌ای مهم را در خودش جای می‌دهد؛ هیچ کدام از شخصیت‌های این فیلم آدم‌های خوبی نیستند و در نهایت وقتی خودشان را در موقعیت ایجاد شده می‌یابند، هر کدامشان کم‌تر از قبل مهربان می‌شود.

۴. اگر سنگ از آسمان ببارد ( Hell or High Water )

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: دیوید مکنزی

دیوید مکنزی بازیگران: کریس پاین، بن فاستر، جف بریجز، گیل بیرمنگام

کریس پاین، بن فاستر، جف بریجز، گیل بیرمنگام امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

هرگونه که بخواهید «اگر سنگ از آسمان ببارد» را دسته‌بندی کنید، چه به عنوان یک فیلم جنایی و چه به عنوان یک وسترن، در هر صورت این فیلم فیلمی درخشان است. اگرچه وقایع این فیلم در غرب وحشی رخ نمی‌دهد، با این حال روحیه‌ی ژانر وسترن در این فیلم تزریق شده است. این فیلم داستان دو برادر را روایت می‌کند که در موقعیتی ناامیدکننده گیر کرده‌اند و نیاز به پول دارند. این شرایط آن‌ها را مجبور می‌کند تا به دزدی از بانک دست بزنند. شخصیت‌های اصلی این فیلم یاغی‌هایی هستند که می‌توان با آن‌ها همذات‌ پنداری کرد.

این فیلم دو شخصیت مهم دیگر را نیز معرفی می‌کند؛ مردان قانونی که به دنبال این دو برادر هستند. هر دو مرد قانون شخصیت‌هایی هستند دوست‌داشتنی. متاسفانه داستان به گونه‌ای پیش می‌رود که این دو گروه دوست داشتنی مجبور می‌شوند در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. این رویارویی داستان را بیشتر جذاب می‌کند و آن را وارد پیچیدگی‌های احساسی خاص خودش می‌نماید. «اگر سنگ از آسمان ببارد» به اندازه‌ای خوب است که کسانی که ژانر وسترن را دوست ندارند هم می‌توانند آن را تماشا کنند و از آن لذت ببرند. کسانی که به ژانر وسترن علاقه دارند هم بی‌شک تا به امروز این فیلم را دیده‌اند.

۳. بوچ کسیدی و ساندنس کید ( Butch Cassidy and the Sundance Kid )

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۱۹۶۹

۱۹۶۹ کارگردان: جورج روی هیل

جورج روی هیل بازیگران: پل نیومن، رابرت ردفورد، کاترین راس، تد کسیدی

پل نیومن، رابرت ردفورد، کاترین راس، تد کسیدی امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

۶۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

«بوچ کسیدی و ساندنس کید» یکی از آن فیلم‌های نایابی است که چیزی تا تکامل فاصله ندارد. این فیلم یکی از آن فیلم‌های کلاسیک است که خیلی نیاز نیست معرفی‌اش کنیم. شخصیت‌های اصلی این فیلم یاغی‌های غرب وحشی هستند که می‌توان آن‌ها را دوست داشت. البته این نکته که رابرت ردفورد و پل نیومن ایفا کننده‌ی نقش این دو شخصیت هستند هم در دوست‌داشتنی بودن آن‌ها بی‌تاثیر نیست. داستان این فیلم روایت‌کننده‌ی فرار این دو دوست از دست مردان قانون است.

«بوچ کسیدی و ساندنس کید» احتمالاً بهترین فیلم وسترنی است که داستان دو دوست را روایت می‌کند. شیمی درخشان بین دو بازیگر نقش اصلی، حس کمدی خون‌گرمانه‌ای به داستان می‌بخشد و در کنار آن‌، نماهای درخشان این فیلم هم باعث ماندگاری آن شده‌اند. این فیلم به خوبی مخاطبان را سرگرم می‌کند و همچنین می‌توان بارها و بارها به تماشای آن نشست. همین ویژگی است که آن را تبدیل به یکی از بهترین وسترن‌های تاریخ سینما می‌کند. این فیلم توانست در چهار رشته اسکار را به خانه ببرد؛ از جمله بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی و بهترین فیلم‌برداری.

۲. این گروه خشن ( The Wild Bunch )

محصول: ایالات متحده‌ی آمریکا

ایالات متحده‌ی آمریکا سال تولید: ۱۹۶۹

۱۹۶۹ کارگردان: سم پکین‌پا

سم پکین‌پا بازیگران: ویلیام هولدن، ارنست بورگناین، رابرت رایان، ادموند اوبرایان

ویلیام هولدن، ارنست بورگناین، رابرت رایان، ادموند اوبرایان امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

چندین سال پیش از ساختن «پت گرت و بیلی د کید»، سم پکین‌پا فیلمی را ساخت که به عقیده‌ی بسیاری بهترین فیلم کارنامه‌ی هنری او در مقام کارگردان است؛ «این گروه خشن». شخصیت‌های اصلی این فیلم گروهی از یاغی‌ها هستند که به نظر می‌رسد بهترین سال‌های عمرشان را پشت سر گذاشته‌اند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند یک کار نهایی بکنند و بعد از آن خودشان را بازنشسته کنند. با این حال کسان دیگری هستند که نقشه‌های متفاوتی دارند و سرنوشت هم برای این گروه، خواب دیگری دیده است. نتیجه‌ی تمام تلاش‌های آن‌ها به خون‌ریزی‌های فراوان منجر می‌گردد.

«این گروه خشن» در هنگام اکران به عنوان فیلمی به شدت خشونت‌آمیز در نظر گرفته شد و بسیاری آن را طرد کردند. این فیلم حتی امروزه هم می‌تواند مخاطبان را شگفت زده کند. این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی است. فیلمی درباره گروهی از یاغی‌ها که سعی می‌کنند از دورانی سخت و پرتلاطم عبور کنند.

۱. خوب، بد، زشت ( The Good, the Bad, and the Ugly )

محصول: ایتالیا

ایتالیا سال تولید: ۱۹۶۶

۱۹۶۶ کارگردان: سرجیو لئونه

سرجیو لئونه بازیگران: کلینت ایستوود، لی وان کلیف، ایلای والاک، فرانک برانیا

کلینت ایستوود، لی وان کلیف، ایلای والاک، فرانک برانیا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۸ از ۱۰

همانند فیلم سال ۲۰۰۸، «خوب، بد، عجیب»، فیلم «خوب، بد، زشت» محصول ۱۹۶۶ هم داستان سه شخصیت بی‌اخلاق را روایت می‌کند که در تلاش هستند تا گنجی مخفی در یک بیابان را پیدا کنند. شخصیت اصلی که نام آن خوب است، واقعاً خوب نیست اما به بی‌رحمی بد هم نیست. شاید زشت را بتوان به یاد ماندنی‌ترین شخصیت این فیلم دانست، چرا که می‌توان آن را تحمل کرد و برخلاف دو شخصیت دیگر این فیلم یعنی خوب و بد، می توان گاهی با آن همذات‌پنداری کرد.

این سه به یکدیگر برخورد می‌کنند و اتحادی سخت را با یکدیگر تشکیل می‌دهند. همه‌ی این اتفاقات پیش از رسیدن به یکی از بهترین صحنه‌های رویارویی تاریخ سینما به وقوع می‌پیوندد. «خوب، بد، زشت» یکی از آن وسترن‌های کلاسیکی است که اسکار به طور عجیبی آن را نادیده گرفت. با این حال این فیلم هنوز هم به عنوان یکی از بهترین وسترن‌های تاریخ شینما شناخته شده است. انتخاب این فیلم به عنوان بهترین فیلم وسترنی که داستان آن درباره‌ی یاغی‌ها می‌باشد، انتخابی است آسان و اجتناب‌ناپذیر.

