از طرفی اما قدرت براندو در همین است؛ تنها بخش کوچکی از نقش‌آفرینی‌های او، به اندازه‌ای قدرتمند و درخشان هستند که برای همیشه هنر بازیگری را تحت تاثیر قرار داده‌اند. حتی در بین نقش‌آفرینی‌های ضعیف‌تر براندو، آثار ماندگاری از او وجود دارند که ارزش بازبینی دارند. برای به خوبی به تصویر کشاندن هنر این بازیگر و بررسی کردن حضور قدرتمند او در مقابل دوربین، تمام ۳۹ فیلم سینمایی این بازیگر و تنها حضور تلویزیونی‌اش را رتبه‌بندی کرده‌ایم تا نگاهی بیندازیم به کارنامه‌ی هنری گسترده‌ی او.

رتبه‌بندی بهترین فیلم‌های مارلون براندو بر اساس نقش‌آفرینی خود او صورت گرفته است و نه کیفیت فیلم‌ها. شاید جایگاه بعضی از فیلم‌ها شما را شوکه کند. براندو ۳ آپریل ۱۹۲۴ به دنیا آمد. بکی از والدین او بازیگر تئاتر بود و دیگری یک فروشنده. این خانواده در اوماهای نبراسکا زندگی‌ می‌کردند و براندو از همان سال‌های ابتدایی حیاتش، استعداد کم‌نظیری در راستای اجرا از خودش به نمایش گذاشت. او در تئاتر دبیرستان خوش می‌درخشید، اما از آن جایی که نتوانست کیفیت نمرات خود را بهبود ببخشد، از دبیرستان اخراج شد.

پس از آن، براندو به دنبال ناتوانی‌های جسمی و فیزیکی از خدمت نظامی هم معاف گردید. از آن‌جایی که او هیچ مهارت دیگری نداشت، علاقه به بازیگری براندو را به نیویورک کشاند. براندو در مدرسه‌ی حرفه‌ای تئاتر آمریکایی وینگ ادامه‌ی تحصیل داد و در نهایت تبدیل به یکی از دانش‌آموزان استلا آدلر شد. تحت نظر آدلر، براندو شروع به تمرین کردن سبک بازیگری استانیسلاوسکی کرد؛ سبکی که آن را به عنوان متد اکتینگ می‌شناسیم. این سبک به تازگی مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته، اما در آن زمان از این سبک به عنوان روشی رادیکال در اجرا یاد می‌شد که طی آن بازیگر تمرکز خود را روی ارتباط برقرار کردن با احساسات درونی شخصیت و تجربه کردن آن‌ها می‌گذارد تا اثری خارق‌العاده خلق کند.

براندو از طریق تئاتر به شهرت رسید، اما بعد از حضور در سینما تبدیل به یک افسانه شد. او یکی از محدود بازیگران تعلیم‌یافته در سیک متد اکتینگ در هالیوود بود. جیمز دین و مونتگومری کلیفت از دیگر بازیگران پرورش یافته‌ی این سبک بودند. نقش‌آفرینی‌های براندو از آن جایی که بازیگری در سینما را به سبک واقعگرایی نزدیک‌تر کردند، انقلابی بودند. حتی امروزه، تماشا کردن نقش‌آفرینی او در «اتوبوسی به نام هوس»، مقابل یکی از بهترین بازیگران کلاسیک تاریخ سینما، ویویان لی، باعث ایجاد شدن حسی عجیب در مخاطب می‌شود؛ براندو آمده است تا نظم همیشگی سینما را به هم بریزد.

فیلم‌های ماندگاری که از براندو در ذهن مخاطبان سینمایی مانده است، اندک‌اند. براندو که از اواسط ۲۰ سالگی بازیگری را آغاز کرد، در تمام ژانرهای ممکن از درام و موزیکال گرفته تا اقتباس‌های شکسپیری و وسترن نقش‌آفرینی کرده است. طی دهه‌ی شصت میلادی تنها تحربه‌ی کارگردانی براندو، «سربازهای یک‌چشم» با شکست مواجه شد. بعد از این فیلم، کارنامه‌ی هنری براندو با رکود روبه‌رو شد و البته بدنامی‌اش در رابطه با اخلاق‌های غیرحرفه‌ای هنگام فیلم‌برداری هم در این مهم بی‌تاثیر نبود. در ادامه‌ی سال‌های فعالیت‌اش، براندو کم‌کارتر شد و به ایفای نقش‌های مکمل در فیلم‌های سینمایی بسنده کرد. جایی طی کارنامه‌ی هنری عجیب و غریب خود براندو در یک مینی‌سریال هم حضوری کوتاه پیدا کرد.

The Teahouse of the August Moon

بهترین چیزی که می‌توان درباره‌ی این فیلم کمدی گفت، این است که نیت این فیلم پاک بود. این فیلم در زمان اکران توانست نظر مخاطبان را جلب نماید. داستان این فیلم اقتباسی است از رمان ورن جی. اسنایدر و نمایش برنده‌ی جایزه‌ی تونی جان پاتریک. «چایخانه‌ی ماه اوت» اشغال نظامی ژاپن توسط ارتش ایالات متحده‌ی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم را به باد انتقاد می‌گیرد و آمریکایی‌ها را نشان می‌دهد در حالی که سعی دارند فرهنگ مردم محلی را هضم نمایند. نقش‌آفرینی براندو در این فیلم به عنوان مترجمی مفید به نام ساکینی قابل تحسین است، اما نمی‌توان از کیفیت این شخصیت دفاع کرد. این شخصیت به اندازه‌ای شکننده و غیردقیق است که حتی اگر یک ژاپنی هم نقش آن را ایفا می‌کرد، نمی‌توانست آن را نجات دهد؛ در این فیلم یک بازیگر سفیدپوست هالیوود که متولد نبراسکا است، سعی می‌کند نقش یک ژاپنی را ایفا کند.

این فیلم تاریخی حماسی که حالا دیگر کاملا به دست فراموشی سپرده شده است، یکی از بدترین فیلم‌های مارلون براندو است. این فیلم یکی از آن فیلم‌هایی است که براندو طی آخرین سال‌های فعالیت‌اش، در ازای چندین میلیون دستمزد، قبول‌ کرد در چند صحنه‌ی آن حضور پیدا کند. او در این فیلم نقش توماس دتورکویمادا را ایفا می‌کند؛ کسی که نسبت به نقشه‌های کاوشگرانه‌ی‌ کریستوف کلمبوس و سفر دریایی او به غرب و رسیدن به شرق دور ابراز شک و نگرانی می‌کند. در این فیلم برخلاف بسیاری دیگر از نقش‌آفرینی‌های کوتاهش که بلافاصله بعد از اتمام حضورش در فیلم دلتان برای او تنگ خواهد شد، براندو هیچ تلاشی نمی‌کند و هیچ عمق و زندگی‌ای به این شخصیت تزریق نمی‌نماید. او فقط متن دیالوگ‌هایش را بدون هیچ احساسی، می‌خواند.

یک سال پیش از این که براندو با «پدرخوانده» جان تازه‌ای به کارنامه‌ی هنری‌اش ببخشد، به نظر می‌آمد مسیر حرفه‌ای خود را گم کرده است. او در این فیلم ژانر وحشت گوتیک، نقش یک باغبان ایرلندی به نام پتر کوئینت را ایفا می‌کند؛ کسی که تبدیل به یک مربی منحرف برای دو یتیم ثروتمند می‌شود. این فیلم نقشه‌های زیادی در سر داشت و قرار بود پیش درآمدی باشد بر فیلمی دیگر که براندو در آن حضور داشت، اما حقیقت این است که ده‌ها بازیگر بریتانیایی دیگر هم می‌توانستند در این فیلم نقش کوئینت را ایفا نمایند. این شخصیت نیازی به جادوی براندو نداشت و به نظر می‌رسد که خود براندو هم از این حقیقت آگاه بود. حتی زمانی که این فیلم وارد مسائل پیچیده‌تر می‌شود، باز هم به نظر می‌رسد براندو هیچ علاقه‌ای به همکاری کردن ندارد، در صورتی که آن چه او دو سال بعد در «آخرین تانگو در پاریس» به نمایش می‌گذارد، هیچ شباهتی به این نسخه‌‌اش ندارد.

براندو در این فیلم نقش کوتاهی ایفا می‌کند. این فیلم اقتباسی است از رمان بدنام تری ساترن و میسون هافنبرگ که فیلمنامه‌ی آن را باک هنری نوشته است. این فیلم داستان ماجراجویی‌های دختری نوجوان را روایت می‌کند و براندو در این فیلم سعی می‌کند نسخه‌ای شخصی از کمدین فقید آمریکایی، پتر سلرز باشد. اگرچه نمی‌توان نقش آفرینی براندو در این فیلم را خوب نامید، با این حال صحنه‌هایی که او در آن‌ها حضور دارد، این فیلم را از یک فیلم خسته‌کننده تبدیل به فیلمی قابل تحمل می‌کند. براندو در این فیلم نقش یک معلم مذهبی با موهای بلند و عبای سفید به نام گریندل را ایفا می‌نماید که پشت یک کامیونت ندگی می‌کند.

چاپلین نخستین بار قصد داشت این فیلم را طی دهه ۱۹۳۰ میلادی به عنوان هدیه‌ای برای پاولت گودارد، کسی که در آن زمان همسرش بود، بسازد، اما اکران این فیلم تا سال ۱۹۶۸ عقب افتاد. این گذر زمان به بهبود پیدا کردن فیلم از نظر کیفی هیچ کمکی نکرد. این فیلم را می‌توان بی‌شک ضعیف‌ترین فیلمی که چاپلین طی سال‌های فعالیت هنری‌اش نوشته و کارگردانی کرده است نامید و متاسفانه این فیلم آخرین ساخته‌ی این هنرمند بزرگ هم بود. در این فیلم براندو نقش یک دیپلمات که عاشق یک کنتس روسیه‌ای (سوفیا لورن) می‌شود را ایفا می‌کند.

براندو تنها بر اساس شهرت چاپلین قبول کرد که قرارداد بازی در این فیلم را امضا کند. زمانی که براندو قبول کرد در این فیلم بازی کند هنوز هیچ فیلمنامه‌ای نوشته نشده بود. او خیلی زود از قبول کردن این کار احساس پشیمانی کرد، چرا که دریافت شیوه‌ی هنری کارگردانی چاپلین با شیوه‌هایی که او قبولشان دارد متفاوت است. اگرچه صحنه‌هایی در این فیلم وجود دارند که قابل تامل هستند و می‌توان به آن‌ها خندید، با این حال این فیلم یکی از ضعیف‌ترین فیلم‌های موجود در کارنامه‌ی هنری چارلی چاپلین و مارلون براندو است.

این فیلم داستان یک پلیس لس آنجلسی با بازی جورج سی. اسکات را روایت می‌کند که پرده از اسرار یک توطئه برمی‌دارد. این فیلم راز آلود و دلهره‌آور یکی از آن فیلم‌هایی است که براندو بعد از بازی در «پدرخوانده» صرفاً به دنبال کسب درآمد در آن‌ها حضور پیدا می‌کرد. او در این فیلم‌ها در ازای مبلغی هنگفت، چند دقیقه مقابل دوربین حضور می‌یافت و معمولاً آن کاری را می‌کرد که خودش دوست داشت. براندو در این فیلم نقش مرد با نفوذی را ایفا می‌کند که بدون هیچ دلیل خاصی مرتباً مانع پیش رفتن روند تحقیقات قهرمان می‌گردد. بدون هیچ دلیل خاصی براندو در این فیلم گریم شده است تا شبیه به افراد پیر به نظر برسد. او لهجه‌ای عجیب دارد و صحنه‌های مشترکش با جورج سی. اسکات به گونه‌ای است که گویا براندو در آن‌ها سعی دارد ریتم صحنه را به هم بریزد. تماشای این فیلم خیلی با ارزش نیست، با این حال تماشای دو غول بازیگری در مقابل یک‌دیگر می‌تواند جذاب و دلپذیر باشد.

The Island of Dr. Moreau

با «جزیره‌ی دکتر مورو» براندو تبدیل به یکی از آن بازیگرانی شد که هم جایزه اسکار برده است و هم زرشک طلایی. این جایزه شاید باعث شود که فکر کنید تماشای این فیلم هیجان‌انگیز است، با این حال میزان هیجان‌انگیزبودن این فیلم در مقایسه با حواشی پشت صحنه‌اش هیچ حرفی برای گفتن ندارد. حرف‌های زیادی در رابطه با حواشی پشت صحنه‌ی این فیلم علمی تخیلی و وحشتناک سال ۱۹۹۶ زده شده است. کارگردان این اقتباس سینمایی از رمان اچ. جی. ولز ابتدا ریچارد استنلی بود، اما سپس جان فرانکن‌هایمر جایگزین او شد.

علاوه بر آن، رفتار غیرحرفه‌ای و وحشیانه‌ی وال کیلمر با همبازی‌هایش و سایر اعضای گروه فیلمسازی نیز بسیار برای این فیلم حاشیه ساز شد. با وجود این، برجسته‌ترین حاشیه‌ی این فیلم این نکته بود که براندو در نقش دانشمند دیوانه، مورو، قبول نمی‌کرد که دیالوگ‌های خود را حفظ کند و از این رو گروه فیلمسازی را مجبور کرده بود تا از طریق یک هدست تو گوشی دیالوگ‌هایش را برایش بخوانند. اگر فیلم را تماشا کنید در می‌یابید که براندو تنها ۳۰ دقیقه در این فیلم حضور دارد و بخش زیادی از این حضور او صرف سکوت‌ها‌ی طولانی و غیرطبیعی می‌شود؛ به نظر می‌رسد او منتظر است تا خط بعدی را برایش بخوانند.

اگرچه براندو در این درام تاریخی نقش مهمی ایفا می‌کند و پرتره‌ای جذاب از ناپلئون بناپارت ترسیم می‌نماید، با این حال «دزیره» در حقیقت متعلق به بازیگر نقش اصلی زن خود، جین سیمونز، می‌باشد. سیمونز در این فیلم نقش دزیره کلاری را ایفا می‌کند؛ زنی واقعی که روابط عاطفی‌اش با ناپلئون بناپارت برایش شهرت بین المللی به همراه آورد. سیمونز در این فیلم نگاهی ساخته شده از ترس، تحسین و تعجب به برندو دارد، اما از آن جایی که شخصیت ناپلئون در این فیلم شخصیتی غیر مهم است با این که نقش‌آفرینی براندو محکم و قدرتمند می‌باشد، نمی‌تواند اثر فراوانی از خود به جای بگذارد. «دزیره» یکی دیگر از فیلم‌های هالیوود دوران طلایی است که براندو طی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی در آن‌ها ایفای نقش کرد ولی آن‌ها نتوانستند به خوبی از براندو استفاده کنند. او به خاطر شهرتش در این فیلم‌ها استخدام می‌شد و نه نبوغش.