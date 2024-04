۱۰ زمینه‌سازی دنیای سینمایی مارول برای گردهم آمدن قهرمانان «پسران نیمه‌شب»

اعضای اصلی گروه پسران نیمه‌شب در مارول کامیکس شامل ۹ شخصیت قدرتمند و جادویی می‌شود که عبارتند از: بلید، فرانک دریک، هانیبال کینگ، موربیوس، روح‌سوار، جانی بلیز، سم بوکانن، ویکتوریا مونتسی و لوئیس هیستینگز. این گروه ابتدا برای نبرد با لیلیث، مادر همه شیاطین، با کمک دکتر استرنج تشکیل شد و در ادامه با دشمنانی مانند زراتوس، دراکولا و مفیستو مبارزه کرد. در سال‌های اخیر استودیو مارول نکات زیادی مبنی بر شکل‌گیری گروه پسران نیمه‌شب در لابلای فیلم‌های دنیای سینمایی مارول منتشر کرده است.

۱.‌ فیلم «گرگینه در شب» (Werewolf By Night) هیولاها را به دنیای سینمایی مارول معرفی کرد

قبل از فاز چهارم دنیای سینمایی مارول، ایده هیولاها و تهدیدات فراطبیعی به طور جدی بررسی نشده بود. ارائه ویژه فیلم «گرگینه در شب» به کارگردانی مایکل جاکینو، تغییر بزرگی را در این زمینه رقم زد. چرا که بسیاری از هیولاهای به‌یادماندنی مارول کامیکس در این فیلم خیلی کوتاه به نمایش درآمدند. اگرچه جک راسل با بازی گیل گارسیا برنال (همان گرگینه در شب) و من-تینگ به طور کامل در این فیلم معرفی شدند.

هر دو شخصیت گرگینه و من‌-تینگ در مارول کامیکس به عضویت گروه پسران نیمه‌شب درمی‌آیند. بنابراین گرد هم آوردن این گروه در دنیای سینمایی مارول راه بی‌نظیری برای ادامه داستان‌ این دو شخصیت پس از فرار از کاخ بلاداستون در فیلم «گرگینه در شب» خواهد بود.

۲. روح‌سوار در سریال «مأموران شیلد» (Agents Of SHIELD) به دنیای سینمایی مارول قدم گذاشت

در حالی که روح‌سوار هنوز در هیچ یک از فیلم‌های سینمایی دنیای سینمایی مارول حضور پیدا نکرده، اما این شخصیت در چندجهانی دنیای سینمایی مارول وجود دارد. این یعنی ممکن است در یکی از پروژه‌های آینده شاهد ورود رسمی این شخصیت به دنیای سینمایی مارول باشیم. نیکلاس کیج در فیلم «روح‌سوار» محصول سال ۲۰۰۷ نقش جانی بلیز را بازی کرد و در سال ۲۰۱۱ نیز دوباره در قسمت دوم این فیلم به ایفای نقش پرداخت. گابریل لونا نیز در فصل چهارم سریال «مأموران شیلد» نقش رابی ریز را ایفا کرد که در ادامه به روح‌سوار تبدیل شد و شاهد سفر کردن او در ابعاد و جهان‌های مختلف بودیم.

به غیر از این دو بازیگر، بازیگرانی از جمله کیانو ریوز و نورمن ریداس از جانب هواداران برای ایفای نقش روح‌سوار انتخاب شده‌اند. در هر حال ورود رسمی روح‌سوار به دنیای سینمایی مارول قطعه دیگری از پازل پسران نیمه‌شب را تکمیل خواهد کرد.

۳. در سریال «شی هالک: وکیل دادگستری» (She-Hulk: Attorney At Law) به خون‌آشام‌ها اشاره شد

بلید یکی از افسانه‌ای‌ترین اعضای گروه پسران نیمه‌شب به شمار می‌آید و ماهرشالا علی در سال ۲۰۲۵ به این شخصیت روی پرده‌های سینما جان خواهد داد. با این حال، قبل از اولین حضور این شکارچی خون‌آشام محبوب، استودیو مارول وجود خون‌آشام‌ها در دنیای سینمایی مارول را مسخره کرده است. به ویژه در سال ۲۰۲۲ خون‌آشامی که در خلوتگاه امیل بلونسکی و در سریال «شی هالک: وکیل دادگستری» که ساراسن در آن معرفی شد؛ شرکت داشت. در مارول کامیکس ساراسن یکی از دشمنان بلید بود که در زیر شهر واتیکان زندگی می‌کرد و در حالی که منشأ واقعی او در دنیای سینمایی مارول ناشناخته باقی مانده، گنجاندن او در فاز چهارم ثابت کرد که خون‌آشام‌ها وجود دارند.

۴. فیلم «جاودانگان» (Eternals) به آینده دین ویتمن در قامت شوالیه سیاه اشاره کرد

فیلم «جاودانگان» محصول سال ۲۰۲۱ علاوه بر معرفی یک گروه ابرقهرمانی جدید در دنیای سینمایی مارول، برای اولین بار شخصیتی به نام دین ویتمن را با بازی کیت هرینگتون به نمایش گذاشت. در مارول کامیکس، ویتمن در مقام شوالیه سیاه از تیغ آبنوس استفاده می‌کند. او یک قهرمان قدرتمند است که در میان بسیاری از گروه‌های ابرقهرمانی با نیروهای شیطانی مبارزه می‌کند. در کمیک‌ها شوالیه سیاه به عضویت گروه پسران نیمه‌شب درنمی‌آید، اما در صحنه پس از تیتراژ فیلم «جاودانگان» ویتمن را در حال لمس تیغ آبنوس می‌بینیم. اگرچه صدای بلید (ماهرشالا عالی) او را متوقف می‌کند و به او هشدار می‌دهد که آماده استفاده از این شمشیر نیست ولی ارتباط برقرار شده بین ویتمن و بلید به این معناست که شوالیه سیاه احتمالاً در گروه پسران نیمه‌شب دنیای سینمایی مارول حضور خواهد داشت.

نکته‌ مهمی که در این رابطه وجود دارد، این است که کیت هرینگتون در ابتدا قرار بود در فیلم اختصاصی «بلید» (Blade) در کنار ماهرشالا علی ظاهر شود، اما شایعات اخیر حاکی از آن است که او احتمالاً از فیلم‌نامه این فیلم حذف شده. بنابراین آینده او در دنیای سینمایی مارول نامشخص است.

۵. اسکار آیزاک بازیگر سریال «شوالیه ماه» (Moon Knight) امیدوار است «پسران نیمه‌شب» محقق شود

اسکار آیزاک برای اولین بار در نقش مارک اسپکتور و استیون گرانت و جیک لاکلی (او نقش کسی را بازی می‌کند که ۳ شخصیت متفاوت دارد) در سریال «شوالیه ماه» سال ۲۰۲۲ ظاهر شد و مشت خونشو را در گوشه‌های تاریک دنیای سینمایی مارول زنده کرد. در حالی که آینده شوالیه ماه در دنیای سینمایی مارول نامشخص باقی مانده، اسکار آیزاک در طول حضور خود در جشنواره فیلم و کامیک‌کانِ خاورمیانه، اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شوالیه ماه به گروه پسران نیمه‌شب بپیوندد. شوالیه ماه یک مکمل عالی و فوق‌العاده برای گروه پسران نیمه‌شب به شمار می‌آید و اگر این اتفاق در دنیای سینمایی مارول بیفتد، تماشایی خواهد شد.

۶. سریال «وانداویژن» (WandaVision) دارک‌هولد را به دنیای سینمایی مارول معرفی کرد

در دنیای سینمایی مارول، دارک‌هولد یا همان کتاب لعنت‌شدگان، در طول وقایع فیلم «دکتر استرنج در چندجهانی جنون» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) نابود شد. اما این واقعیت که این کتاب در این دنیای سینمایی وجود دارد، به معنای این است که رهایی‌بخشان دارک‌هولد (the Darkhold Redeemers) نیز می‌توانند وجود داشته باشند. اعضای گروه رهایی‌بخشان دارک‌هولد کسانی بودند که از این کتاب جادویی محافظت می‌کردند تا هرگز دست شخص اشتباهی نیفتد. سه تن از اعضای رهایی‌بخشان دارک‌هولد بعدها به تشکیل گروه پسران نیمه‌شب کمک کردند و به اعضای اصلی این گروه بدل شدند. تا به حال هیچ اشاره‌ای به رهایی‌بخشان دارک‌هولد در دنیای سینمایی مارول نشده است، اما از آنجایی که در گذشته آگاتا هارکنس کتاب دارک‌هولد را در اختیار داشته، ممکن است اعضای رهایی‌بخشان دارک‌هولد در سریال اختصاصی این شخصیت حضور پیدا کنند.

باید توجه داشت که گروه رهایی‌بخشان دارک‌هولد متشکل از لوئیس هیستینگز، ویکتوریا مونتسی، سم بوکانن، جینکس و مدرد میستیک است که هیچ یک از آن‌ها تاکنون در دنیای سینمایی مارول دیده نشده‌اند.

۷. السا بلاداستون در فیلم «گرگینه در شب» به عنوان یک شخصیت بسیار قدرتمند معرفی شد

فیلم «گرگینه در شب» در سال ۲۰۲۲ علاوه بر معرفی بسیاری از هیولاها به دنیای سینمایی مارول، شکارچیان هیولا نیز در این فیلم معرفی شدند. یکی از این شکارچی‌ها السا بلاداستون با بازی لورا دانلی است. او در انتهای «گرگینه در شب» جبهه خود را تغییر می‌دهد و با من-تینگ و گرگینه متحد می‌شود تا کنترل کاخ جادویی بلاداستون را به دست بگیرد؛ کاخی که میراث او به حساب می‌آمد. از آنجایی که بلاداستون این توانایی را دارد تا هیولاهای مختلف را ردیابی کند و به آن‌ها آسیب برساند، السا بلاداستون به قدرت فوق‌العاده‌ای دست پیدا کرده. همین امر باعث می‌شود او بتواند نقش نیک فیوری را برای گروه پسران نیمه‌شب بازی کند و آن‌ها را گرد هم بیاورد. حتی ممکن است کاخ بلاداستون به پایگاه پسران نیمه‌شب تبدیل شود.

۸. در فاز چهارم دنیای سینمایی مارول دکتر استرنج به شخصیت تاریک‌تری تبدیل شد

در حالی که السا بلاداستون مطمئناً می‌تواند در دنیای سینمایی مارول نقش نیک فیوری را برای پسران نیمه‌شب بازی کند، اما به احتمال زیاد این نقش بر عهده دکتر استرنج با بازی بندیکت کامبربچ خواهد بود. در کمیک‌ها دکتر استرنج اعضای این گروه را گرد هم می‌آورد و به شکل‌گیری گروه کمک می‌کند. خوشبختانه در فاز چهارم شاهد این بودیم که دکتر استرنج به یک ابرقهرمان بسیار پیچیده‌تر تبدیل شد. او با کتاب دارک‌هولد دست و پنجه نرم کرد، جنازه همزاد خود از یک دنیای دیگر را تسخیر کرد و چشم سوم خود را در انتهای فیلم «دکتر استرنج در چندجهانی جنون» باز کرد. در حال حاضر دکتر استرنج خارج از جهان اصلی مارول به سر می‌برد تا با یک تهدید مخوف مقابله کند، اما وقتی برگردد، می‌تواند با برخی از غیرمتعارف‌ترین قهرمانان دنیای سینمایی مارول همراه شود و گروه پسران نیمه‌شب را ایجاد کند.

۹. فیلم «بلید» داستان‌های فراطبیعی دنیای سینمایی مارول را گسترده می‌کند

استودیوی مارول تاکنون در داستان‌های جداگانه و مستقل با شخصیت‌های فراطبیعی سر و کار داشته است، اما اولین حضور ماهرشالا علی در نقش اریک بروکس در فیلم مورد انتظار «بلید» ممکن است این داستان‌ها را در کنار هم قرار داده و گستره‌شان را بیشتر کند. بلید شاید نمادین‌ترین عضو گروه پسران نیمه‌شب باشد و افزوده‌ای بسیار هیجان‌انگیز برای فاز پنجم دنیای سینمایی مارول به شمار می‌آید، به ویژه که بازیگری همچون ماهرشالا علی نقشش را ایفا می‌کند. انتظار می‌رود «بلید» در سال ۲۰۲۵ زوایای فراطبیعی دنیای سینمایی مارول را گسترش دهد و با خون‌آشام‌ها، شکارچی‌ها و هیولاها هواداران این فرنچایز را به وجد بیاورد. ممکن است اولین اشاره به تشکیل گروه پسران نیمه‌شب را در فیلم «بلید» ببینیم.

۱۰. اعضای گروه پسران نیمه‌شب در پروژه‌های آینده دنیای سینمایی مارول معرفی خواهند شد

در حالی که بسیاری از اعضای بالقوه گروه پسران نیمه‌شب در حال حاضر در دنیای سینمایی مارول معرفی شده‌اند، تعداد بیشتری نیز وجود دارند که هنوز در این فرنچایز حضور نداشته‌اند. شخصیت‌هایی از جمله مجیک، دکتر وودوو و دایمون هل‌استورم که هیچ اشاره‌ای بهشان نشده. اما حضور شخصیت‌هایی مانند آیرون‌هارت، ولورین و آیرون‌فیست در دنیای سینمایی مارول تأیید شده و قرار است آن‌ها را در پروژه‌های آینده ببینیم. حضور هر یک از این شخصیت‌ها ممکن است به همراه سرنخ‌های بیشتر از پسران نیمه‌شب باشد.

