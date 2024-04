بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی؛ از «قهرمان» تا «هفت سامورایی»

اگرچه در هر ژانر، فیلم‌های آسیایی درخشان فراوانی برای دیدن وجود دارند، یکی از ژانرهایی که خیلی درباره‌ی آن‌ها صحبت نشده، ژانر تاریخی است. این فیلم‌ها معمولا به روایت یکی از وقایع تاریخی آسیایی می‌پردازند و به مخاطبان کمک می‌کنند تا اطلاعات بیشتری درباره‌ی فرهنگ آسیایی به دست آورند و نگاهی بیاندازند به چگونگی زندگی در زمان‌های قدیم. از حماسه‌های آکیرا کوروساوا مانند «هفت سامورایی» (Seven Samurai) گرفته تا آثار ناراحت‌کننده‌ی استودیوی جیبلی مانند «مدفن کرم‌های شب‌تاب» (Grave of the Fireflied). در ادامه نگاهی می‌اندازیم به بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی.

۱۰. قهرمان (Hero)

سال تولید: ۲۰۰۲

۲۰۰۲ محصول: چین

چین کارگردان: ژانگ ییمو

ژانگ ییمو بازیگران: جت لی، تونی لیانگ چائو-وی، مگی ژانگ، ژانگ زییی

جت لی، تونی لیانگ چائو-وی، مگی ژانگ، ژانگ زییی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

بی‌دلیل نیست که «قهرمان» یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های غیرانگلیسی زبان تاریخ است. این فیلم را کارگردان با استعداد و شناخته‌ شده‌ی چینی، ژانگ ییمو کارگردانی کرده است. در این فیلم جذاب چینی می‌توانید شاهد تصویربرداری درخشان و شوکه‌کننده‌ای باشید که به زیبایی روایت تاریخی داستان را پیش می‌برد. این فیلم داستان مرد بی‌نامی (جت لی) را روایت می‌کند که با او مانند یک قهرمان برخورد می‌شود. او به دنبال موفقیت‌اش در نابود کردن سه جنگجوی باستانی چین، توسط پادشاه احضار می‌شود.

خط داستانی جذاب «قهرمان» که یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی است، تنها نقطه‌ی قوت این فیلم که باعث می‌شود در ژانر تاریخی یکی از بهترین‌ها باشد، نیست. جنبه‌های اجرایی بی‌نقص این فیلم یکی از ضروری‌ترین جنبه‌های آن است که به ماندگار شدن آن در دل تاریخ سینما کمک فراوانی کرده. استفاده‌ی درخشان این فیلم تاریخی حماسی از رنگ و خلق کردن شخصیت‌های بی نظیر از دیگر دلایل ماندگاری آن هستند. اگر این فیلم را در چنین لیستی قرار نمی‌دادیم یک جرم محسوب می‌شد؛ به خصوص که فروش درخشان این فیلم نشان می‌دهد که مخاطبان هم آن را دوست داشته‌اند. این فیلم با بودجه‌ی ۳۱ میلیون دلاری، توانست در گیشه ۱۷۷.۴ میلیون دلار بفروشد. «قهرمان» نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم خارجی زبان از جشنواره‌ی گلدن گلوب و اسکار شد. حلقه‌ی منتقدان فیلم نیویورک جایزه‌ی بهترین تصویربرداری را به تصویربردار این فیلم یعنی کریستوفر دویل اهدا کردند.

۹. برای زندگی (To Live)

سال تولید: ۱۹۹۴

۱۹۹۴ محصول: چین

چین کارگردان: ژانگ ییمو

ژانگ ییمو بازیگران: گه یو، گونگ لی، نیو بن، گو تائو

گه یو، گونگ لی، نیو بن، گو تائو امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

این فیلم یکی از قدرنادیده گرفته‌شده‌ترین فیلم‌های آسیایی است. «برای زندگی» زاویه‌دیدی جذاب از تغییرات فرهنگی چین طی دهه‌ی ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ میلادی را برای مخاطبان فراهم می‌کند. تمرکز این فیلم بر داستان چهار نسل از خانواده‌ی فوجویی (گه یو) و جیاژان (گونگ لی) است؛ خانواده‌هایی که طی وقایعی که پیش می‌آیند تمام اموال شخصی خود را از دست می‌دهند و تلاش می‌کنند از زمانه‌ی طاقت‌فرسا جان سالم به در ببرند. این فیلم از طریق فیلم‌نامه‌ی درخشان خود باعث می‌شود که مخاطبان شاهد یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی باشند.

ژانگ ییمو با این فیلم به مخاطبان سینمایی اجازه می‌دهد تا نگاهی بیاندازند به چین قدیم. مخاطبان از طریق این درام جنگی متوجه می‌شوند که در آن دوران شرایط مردم چین در مقابله با موقعیت‌های سخت پیش‌آمده چگونه بوده است. این فیلم روایتی ساده دارد، اما مضامین و مفاهیم فراوانی را در خودش جای داده است. عنوان این فیلم به اضطرابی اشاره می‌کند که همراه با جنگیدن برای بقا وارد زندگی انسان‌ها می‌شود، چرا که برای زنده ماندن باید با چالش‌های مختلف روبه‌رو شد و از تمام آن‌ها سربلند بیرون آمد. این فیلم براساس رمانی از یو هوآ ساخته شده است. این فیلم توانست در جشنواره‌ی فیلم کن فرانسه در ۴ رشته نامزد دریافت جایزه شود و ۳ جایزه را به دست آورد؛ جایزه‌ بزرگ جشنواره‌ی فیلم کن، جایزه‌ی هیأت داورن بین‌المللی و جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد برای گه یو. این فیلم توانست نامزد دریافت گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی زبان شود. هیأت ملی بازبینی آمریکا این فیلم را در بین پنج فیلم خارجی زبان برتر سال ۱۹۹۴ قرار داد.

۸. کوایدان ( Kwaidan )

سال تولید: ۱۹۶۴

۱۹۶۴ محصول: ژاپن

ژاپن کارگردان: ماساکی کوبایاشی

ماساکی کوبایاشی بازیگران: رنتارو میکونی، کیکو کیشی، میچیو آراتاما، میساکو واتانابه

رنتارو میکونی، کیکو کیشی، میچیو آراتاما، میساکو واتانابه امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

آن دسته از طرفداران سینما که به ژانر فانتزی و وحشت علاقه‌مند هستند احتمالا از این فیلم ژاپنی خوششان خواهد آمد. «کوایدان» از واژه‌ی چینی کایدان (Kaidan) به معنای داستان روح ترجمه شده است. این فیلم اقتباسی است از مجموعه داستان‌های لافکادیو هیرن که مجموعه‌ای هستند از داستان‌های محلی ژاپنی. این فیلم از چهار فیلم جدا تشکیل شده است. این فیلم تاریخی کوبایاشی که یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی است، بی‌شک موفق خواهد شد توجه مخاطبان را حفظ کند و احتمالا خواهد توانست به کابوسشان راه پیدا کند.

این نکته که «کوایدان» نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شده بود شاهدی دیگر است بر کیفیت بالای این فیلم. این فیلم ژاپنی که محصول سال ۱۹۶۴ است می‌تواند ضربان قلبتان را تا آن‌جا که ممکن است افزایش دهد. از سبک تصاویر مخصوصش گرفته تا استفاده‌ی درخشانش از رنگ، مانند «قهرمان» و غنای فرهنگی موجود در داستانش، «کوایدان» با استفاده‌ از داستان‌های درگیرکننده و پرتنش خود موفق می‌شود مخاطبان را روی صندلی‌هایشان میخ‌کوب کند. اگر یکی از طرفداران تازه‌وارد سینمای آسیا هستید، حتما باید این فیلم را ببینید. اسم قسمت اول این فیلم، موی سیاه، قسمت دوم آن زن برفی، قسمت سوم، هویچی بدون گوش و قسمت چهارم در یک فنجان چای است. «کوایدان» توانست جایزه‌ی ویژه‌ی هیأت داوران جشنواره‌ی فیلم کن فرانسه را هم به دست آورد.

۷. مدفن کرم‌های شب‌تاب (Grave of the Fireflies)

سال تولید: ۱۹۸۸

۱۹۸۸ محصول: ژاپن

ژاپن کارگردان: ایسائو تاکاهاتا

ایسائو تاکاهاتا بازیگران: تسوتومو تاتسومی، آیانو شیرائیشی، یوشیکو شیناهارا، آکمی یاماگوچی

تسوتومو تاتسومی، آیانو شیرائیشی، یوشیکو شیناهارا، آکمی یاماگوچی امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

یکی از بهترین و ناراحت‌کننده‌ترین فیلم‌های استودیوی جیبلی، «مدفن کرم‌های شب‌تاب» ایسائو تاکاهاتا است. این درام جنگی که قلب شما را خواهد شکست، داستانی ناامیدکننده و اندوه‌بار از پسری جوان به نام سیتا را روایت می‌کند. این پسر در تلاش است تا در کنار خواهرش، ستسوکو، بعد از این که بمب‌های آمریکایی‌های آن‌ها را از خانواده‌‌شان جدا می‌کند، از جنگ جهانی دوم زنده بیرون بیاید. با توجه به ماهیت حساس و دردناک این فیلم و مضامین حساسی که به آن‌ها می‌پردازد، تماشا کردن آن به هیچ‌وجه کار آسانی نیست.

«مدفن کرم‌های شب‌تاب» نه تنها یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی است که قدرت انیمیشن در به تصویر کشیدن شرایط دردناک را به تصویر می‌کشاند، بلکه یک درام جنگی خیره‌کننده هم هست که یکی از بهترین‌های این ژانر می‌باشد. داستان اندوهناک این فیلم بی‌شک تاثیری ماندگار بر روح مخاطبان خواهد گذاشت و برای مدت‌ها آن‌ها را رها نخواهد کرد. این فیلم توانست جایزه‌ی ویژه‌ی جشنواره‌ی ربان آبی را به دست آورد. سال ۲۰۰۵ و سال ۲۰۰۸ دو نسخه‌ی لایو اکشن از این فیلم ساخته و در ژاپن منتشر شد.

۶. یک روز تابستانی درخشان‌تر ( A Brighter Summer Day )

سال تولید: ۱۹۹۱

۱۹۹۱ محصول: تایوان

تایوان کارگردان: ادوارد یانگ

ادوارد یانگ بازیگران: جانگ چن، الین جین، لیسا یانگ، وانگ چان

جانگ چن، الین جین، لیسا یانگ، وانگ چان امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

این فیلم که بر اساس یک داستان جنایی واقعی ساخته شده است، داستان دو عضو جوان گروه‌های مافیایی را روایت می‌کند. «یک روز تابستانی درخشان‌تر» یکی دیگر از فیلم‌های آسیایی ناراحت‌کننده است که مخاطبان به هیچ‌وجه نباید فرصت دیدنش را از دست بدهند. این فیلم ادوارد یانگ که یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی است، داستان پسربچه‌ای ۱۴ ساله به نام ژائو سیر (جانگ چن) را روایت می‌کند؛ کسی که ویژگی‌های شاخصش او را از همتایانش متفاوت می‌کند. نامزد سیر (لیسا یانگ) به دنبال دلایلی نامشخص با روسای یک گروه مافیایی درگیر شده است. در نهایت این درگیری‌ها به تدریج اوج می‌گیرند و تبدیل به نقطه‌ی اوجی خشونت‌آمیز در فیلم می‌شوند.

وقایع این فیلم طی دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی در تایوان رخ می‌دهند. این درام جنایی تایوانی یانگ بیش از هرچیز یک پروژه‌ی شخصی برای کارگردان است، چرا که او وقایع تایپی را از دوران مدرسه‌اش و هنگامی که تنها ۱۳ سال داشت، به خاطر می‌آورد. این خاطره‌ها بسیار شوکه‌کننده و دردناک هستند. این فیلم به همراه نقش‌آفرینی‌های درخشان بازیگرانش و با استفاده از داستانی جذاب که هرگز قدیمی نمی‌شود تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های یانگ شده است و می‌توان آن را یکی از بهترین فیلم‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی تاریخ سینما در سطح بین‌المللی دانست. این فیلم به عنوان نماینده‌ی تایوان برای شرکت در جشنواره‌ی اسکار ثبت نام شد، اما هرگز نتوانست در بین نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان جای بگیرد.

۵. کنیز (The Handmaiden)

سال تولید: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ محصول: کره‌ی جنوبی

کره‌ی جنوبی کارگردان: پارک چان-ووک

پارک چان-ووک بازیگران: ها جونگ-وو، کیم مین هی، کیم ته-ری، چو جین-وونگ

ها جونگ-وو، کیم مین هی، کیم ته-ری، چو جین-وونگ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

این فیلم چان-ووک بهترین فیلمی است که می‌توانید به عنوان یک فیلم دلهره‌آور روانشناختی به تماشایش بنشینید. «کنیز» یک فیلم نفس‌گیر است که وقایع آن در ژاپن اشغال‌شده توسط کره به وقوع می‌پیوندد. داستان این فیلم حول محور دختر جوانی (کیم تی-ری) می‌گردد که به عنوان یک کنیز به استخدام یک مرد ثروتمند ژاپنی درآمده است. آن چه بانو هیدکو (کیم مین هی) نمی‌داند این است که سوک-هی به صورت مخفیانه عضوی از یک نقشه‌ی کلاه‌برداری است. نقشه‌ای که توسط یک مرد (ها جونگ-وو) با نام عملیاتی کنت فوجیوارا ریخته شده و اجرا می‌شود.

این فیلم با اجرای بی‌نقص خود از ذهن کارگردان بزرگی که فیلم‌هایی مانند «اولدبوی» (OldBoy) و «تصمیمی برای رفتن» (Decision to Leave)‌ را ساخته بیرون آمده است. فیلم «کنیز» که یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی است را مخاطبان علاقه‌مند به سینمای آسیا و به خصوص ژاپن حتما باید تماشا کنند. طراحی شخصیت‌ها و طراحی صحنه و لباس این فیلم هیچ‌چیز از بهترین‌های دنیا بودن کم ندارند. علاوه بر این‌ها «کنیز» مخاطبان را به تماشای داستانی درباره‌ی جنسیت، انتقام و طبقات اجتماعی دعوت می‌کند. این فیلم با نقاط عطف دیوانه‌کننده و غیرقابل‌ پیس‌بینی خود موفق می‌شود تمام مخاطبان را بهت‌زده کند. این فیلم توانست در سه رشته نامزد دریافت جایزه از جشنواره‌ی فیلم کن فرانسه شود و جایزه‌ی ولکان را از این جشنواره به دست آورد. حلقه‌ی منتقدان نیویورک و حلقه‌ی منتقدان لس‌آنجلس این فیلم را به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب کردند.

۴. آشوب ( Ran )

سال تولید: ۱۹۸۵

۱۹۸۵ محصول: کره‌ی جنوبی

کره‌ی جنوبی کارگردان: آکیرا کوروساوا

آکیرا کوروساوا بازیگران: تاتسویا ناکادای، آکیرا تروئو، جین پاجی نزو، دایسوکه ریو

تاتسویا ناکادای، آکیرا تروئو، جین پاجی نزو، دایسوکه ریو امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

نخستین فیلم حماسی آکیرا کوروساوا که به این لیست راه پیدا کرد، «آشوب» است؛ بهترین انتخاب برای طرفداران تاریخ قرون وسطای ژاپن. داستان این فیلم حول محور یک فرمانده‌ی جنگی پیر (تاتسویا ناکادای) می‌گردد که بازنشسته می‌شود و امپراطوری خود را به سه پسرش می‌سپارد. اگرچه وقتی که این قدرت و ثروت جدید به دست فرزندان می‌رسد، به تدریج روح آن‌ها را مسموم می‌کند و آن‌ها را به دشمنان یک‌دیگر تبدیل می‌نماید. تماشای این فیلم کوروساوا که یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی است، برای درک بهتر این ژانر و تاریخ ژاپن ضروری است.

بسیاری از فیلم‌های کوروساوا در بین بهترین فیلم‌های تاریخ سینما جای دارند. از «آشوب» اغلب به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های کوروساوا یاد می‌شود. این فیلم اقتباسی است از نمایشنامه‌ی «لیر شاه» از ویلیام شکسپیر که کوروساوا توانسته است با توانایی‌های بی‌نظیر خود آن را تبدیل به روایتی ژاپنی کند. این فیلم حماسی تاریخی با استفاده از نماهای درخشان، همان‌طور که از فیلم‌های کوروساوا انتظار می‌رود و کارگردانی بی‌نقص خود موفق می‌شود در دل مخاطبان سینما جای بگیرد. این فیلم در پنج رشته نامزد اسکار شد، از جمله بهترین کارگردانی و بهترین تصویربرداری و توانست اسکار بهترین طراحی لباس را به دست آورد. این فیلم در شش رشته نامزد دریافت بفتا شد و توانست دو جایزه‌ی بهترین فیلم خارجی زبان و بهترین چهره‌پردازی را از این جشنواره به دست آورد. گلدن گلوب هم نسبت به این شاهکار کوروساوا بی‌توجه نبود و آن را نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم خارجی زبان کرد.

۳. سه‌گانه‌ی «وضع بشر» ( The Human Condition )

سال تولید: ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱

۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ محصول: ژاپن

ژاپن کارگردان: ماساکی کوبایاشی

ماساکی کوبایاشی بازیگران: تاتسویا ناکادای، میچیو آراتاما، کیجی سادا، چیکاگه آواشیما

تاتسویا ناکادای، میچیو آراتاما، کیجی سادا، چیکاگه آواشیما امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳ از ۱۰۰

۷۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

این فیلم که بر اساس رمانی به همین نام از جونپی گومی‌کاوا ساخته شده‌است، تشکیل شده است از سه درام جنگی حماسی؛ «هیچ عشقی بزرگ‌تر نیست» محصول ۱۹۵۹، «جاده‌ای به ابدیت» (محصول ۱۹۵۹ و «دعاهای یک سرباز» محصول ۱۹۶۱. سه‌گانه‌ی «شرایط انسان» می‌تواند هر بیننده‌ای را تحت تاثیر قرار دهد. این فیلم داستان مردی خوش‌ذات و ساده‌دل به نام کاجی (تاتسویا ناکادای) را روایت می‌کند که از یک کارگر ناظر بودن تبدیل به یک سرباز ارتش امپراطوری می‌شود و در نهایت یه عنوان یک اسیر جنگی راهی اتحاد جماهیر شوروی می‌گردد.

این فیلم در حالی که نگاهی مفصل می‌اندازد به ارتش ژاپن در زمان های قدیم و به خصوص نگاهی دقیق می‌انداز به اید‌ئولوژی آن، داستانی فراموش‌نشدنی را هم روایت می‌کند. این فیلم سیاه-سفید قدرتمند کوبایاشی در حالی که یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی است، می‌تواند طرفداران ژانر جنگی را هم به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه سرعت این فیلم آهسته است و تماشای آن گاهی خسته‌کننده می‌شود، با این حال این سه‌گانه‌ی افسانه‌ای بی‌شک ارزش وقت طرفداران را دارد. این فیلم کوبایاشی را به عنوان یکی از بهترین کارگردان‌های نسل خودش به دنیا معرفی کرد.

۲. هاراکیری (Harakiri)

سال تولید: ۱۹۶۲

۱۹۶۲ محصول: ژاپنی

ژاپنی کارگردان: ماساکی کوبایاشی

ماساکی کوبایاشی بازیگران: تاتسویا ناکادای، رنتارو میکونی، شیما ایواشیتا، آکیرا ایشیهاما

تاتسویا ناکادای، رنتارو میکونی، شیما ایواشیتا، آکیرا ایشیهاما امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

وقایع این فیلم طی سال ۱۶۱۹ و ۱۶۳۰ طی دوران ادو و حکمرانی تکوگاوا شوگونت رخ می‌دهند. «هاراکیری» یکی دیگر از شاهکارهای کوبایاشی است که مخاطبان باید به آن توجه کنند. این فیلم به روایت داستان یک رونین، جنگ‌جوی ژاپنی، می‌پردازد که درخواست می‌کند تا در کاخ پادشاه هاراکیری، خودکشی ژاپنی، کند و مسئولان کاخ پیش از این که او چنین کند داستان خودکشی بی‌رحمانه‌ی رونینی دیگر را برای او تعریف می‌کنند. در نهایت معلوم می‌شود که داستان این دو رونین چگونه به یک‌دیگر گره خورده است.

وقتی که پای بهترین فیلم‌های سامورایی تاریخ در میان باشد، شکست دادن «هاراکیری» کاری سخت است. تا به امروز، این فیلم یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های سینمای آسیا است. بدون این که نیاز به بازگو کردن باشد، فیلم‌برداری سیاه-سفید این فیلم بی‌شک چیزی از خارق‌العاده‌بودن کم ندارد. یکی دیگر از نقاط قوت این فیلم پیام ضدسامورایی آن است که توسط شخصیت مرکزی‌اش که در مقابله با جامعه‌ی ژاپن قرار گرفته از آن ساطع می‌شود. این فیلم توانست جایزه‌ی ویژه‌ی هیأت داوران را از جشنواره‌ی فیلم کن به دست آورد. سال ۲۰۱۱، تاکاشی میلکه این فیلم را به صورت سه بعدی بازسازی کرد. این فیلم که «هاراکیری: مرگ یک سامورایی» (Hara-Kiri: Death of a Samurai) نام داشت برای نخستین بار در جشنواره‌ی فیلم کن سال ۲۰۱۱ به نمایش درآمد.

۱. هفت سامورایی (Seven Samurai)

سال تولید: ۱۹۵۴

۱۹۵۴ محصول: ژاپنی

ژاپنی کارگردان: آکیرا کوروساوا

آکیرا کوروساوا بازیگران: تاکاشی شیمورا، توشیرو میفونه، سوجین کامی‌یاما، دایسوکه کاتو

تاکاشی شیمورا، توشیرو میفونه، سوجین کامی‌یاما، دایسوکه کاتو امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

این لیست بدون حضور حماسه‌ی تاریخی کوروساوا، «هفت سامورایی» کامل نمی‌شد. این فیلم مخاطبان را به سال ۱۵۸۶ و دوران سنگوکو در تاریخ ژاپن می‌برد. داستان این فیلم حول محور روستایی می‌گردد که کشاورزان ناامید آن همیشه بعد از برداشت محصولاتشان مورد حمله‌ی راهزنان قرار می‌گیرند. آن‌ها برای این که به این وقایع خاتمه دهند، به دنبال سامورایی‌ای کهنه‌کار می‌گردند. این سامورایی شش سامورایی دیگر را جمع کند تا با همراهی آن‌ها با راهزنان مقابله کند. این فیلم اکشن افسانه‌ای و به شدت تاثیرگذار یکی از شناخته‌شده‌ترین فیلم‌های آسیایی تاریخ است.

از آن جایی که این فیلم باعث به وجود آمدن انقلاب حتی در ژانر وسترن شد، جای تعجب نیست که یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی آسیایی باشد. این فیلم الهام‌بخش فیلم به یادماندنی «هفت شگفت‌انگیز» (The Magnificent Seven) محصول ۱۹۶۰ آمریکا بوده است. با گذشت این همه سال، «هفت سامورایی» هنوز هم می‌تواند مخاطبان امروزی را با داستان پرتنش خود و تصاویر خیره‌کننده‌اش تحت تاثیر قرار دهد. این فیلم در دو رشته نامزد اسکار شد و علاوه بر آن توانست جوایز بین‌المللی زیادی به دست آورد؛ از جمله جایزه‌ی شیر نقره‌ای از جشنواره‌ی فیلم ونیز.

