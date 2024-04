شخصیت شرور فیلم «ددپول و ولورین» کیست؟

اگرچه استودیوی مارول هنوز به طور علنی تأیید نکرده است که کورین در نقش کاساندرا بازی می‌کند اما اطلاعات مربوط به فیلم «ددپول و ولورین» در اداره کپی‌رایت ایالات متحده اما کورین را به عنوان بازیگر این شخصیت ثبت کرده است. با توجه به یک صحنه کوتاه در تریلر که شخصی بسیار شبیه به اما کورین را نشان می‌دهد، می‌توان اطمینان یافت که شایعه‌ها در این باره درست بوده‌اند. بنابراین باید قبل از تماشای «ددپول و ولورین» بدانیم کاساندرا نوا کیست و چه نوع تهدیدی برای وید ویلسون و لوگان ایجاد خواهد کرد؟

اولین حضور کاساندرا نوا در مارول کامیکس

کاساندرا به دست گرانت موریسون و فرانک کویتلی خلق شد و برای اولین بار در سری کمیک‌های «مردان ایکس جدید» (New X-Men) شماره ۱۱۴ و در سال ۲۰۰۱ حضور یافت. کاساندرا به عنوان شخصیت شرور اصلی یک آرک داستانی با عنوان «الف مثل انقراض» (E is for Extinction) ظاهر شد. کاساندرا نوا یک تله‌پات بسیار قدرتمند است که دونالد تراسک سوم، آخرین خویشاوند زنده بولیوار تراسک را فریب می‌دهد. بولیوار تراسک دانشمندی بود که ربات‌های شکارچی جهش‌یافته‌ها، موسوم به سنتینل‌ها، را خلق کرد. بازمانده این دانشمند تحت کنترل کاساندرا گروهی بسیار خطرناک، بزرگ و وحشی از سنتینل‌ها را آزاد می‌کند و دونالد کاساندرا از طریق DNA لو موفق می‌شود کنترل این ربات‌ها را به دست بگیرد. کاساندرا از این ربات‌ها برای حمله به جزیره گنوشا استفاده می‌کند، جایی که در آن زمان به بهشت جهش‌یافته‌ها تحت حکومت مگنتو تبدیل شده بود.

حمله کاساندرا نوا به جزیره گنوشا باعث کشته شدن بیش از ۱۶ میلیون جهش‌یافته می‌شود و تاریک‌ترین تراژدی تاریخ مردان ایکس را رقم می‌زند. نبرد بعدی کاساندرا با مردان ایکس در مؤسسه آموزش عالی اگزوایر صورت می‌گیرد. پروفسور ایکس یک کلاه‌خود/کامپیوتر دارد که می‌تواند به وسیله آن تمام جهش‌یافته‌ها را ردیابی کند، نسخه قدیمی‌تر این ماشین سربرو نام داشت و نسخه پیشرفته آن سربرا خطاب می‌شود. کاساندرا تلاش می‌کند از سربرا برای اهداف خود استفاده کند، ولی جهش‌یافته‌ای به نام اما فراست گردن او را می‌شکند. اما فراست که یک ابرشرور سابق است و با اسم ملکه سفید نیز شناخته می‌شود، در جزیره گنوشا یک معلم بود و کینه عمیقی از کاساندرا به دل گرفته. این شخصیت از طریق یکی از توانایی‌های خود که به او اجازه می‌داد پوستش را به یک ماده الماس‌مانند تبدیل کند، از حمله کاساندرا به گنوشا نجات پیدا کرد. چارلز اگزاویر بلافاصله پس از این به کاساندرا شلیک می‌کند تا مطمئن شود دیگر خطری از جانب او دیگران را تهدید نمی‌کند. اینجاست که هنک مک‌کوی یا همان هیولا/بیست این تئوری را مطرح می‌کند که کاساندرا نوا یک گونه سوم بشری است، گونه‌ای که هم با انسان‌ها و هم با جهش‌یافته‌ها متفاوت است.

با این وجود اتفاقات بعدی ثابت کرد کاساندرا کشته نشده و هنک نیز درباره ماهیت او به شدت در اشتباه بوده. کاساندرا موفق شده بود از سربرا برای تغییر بدن خود با چارلز اگزاویر استفاده کند، برای همین هم بلافاصله با بدن اگزاویر به بدن قبلی خود شلیک کرد. به این ترتیب پروفسور ایکس قبل از اینکه به دوستان خود بگوید چه اتفاقی افتاده، کشته شد. پس از اینکه هنک متوجه می‌شود DNA کاساندرا مشابه DNA چارلز اگزاویر بوده، کاساندرا (در جسم اگزاویر) به او حمله می‌کند و مانع افشا شدن این حقیقت می‌شود.

سپس کاساندرا به همراه معشوقه چارلز، لیلاندرا که فرمانروای یک امپراطوری بیگانه به نام شیار است، از سیاره زمین خارج می‌شود و پس از آنکه از طریق تله‌پاتی کنترل لیلاندرا را به دست می‌گیرد، او را مجبور می‌کند با ارتش امپراطوری شیار یک حمله ویران‌گر علیه مردم امپراطوری انجام دهد.

در همین حین اما فراست و جین گریبه صورت تله‌پاتیک بدن کاساندرا را (که چارلز اگزاویر در آن به کما رفته) بررسی می‌کنند. آن‌ها متوجه می‌شوند کاساندرا در حقیقت اصلاً انسان نیست؛ بلکه یک انرژی عاطفی دارای حیات است. این انرژی عاطفی زمانی که چارلز هنوز جنین بوده متولد شده است. در آن زمان کاساندرا که هنوز جسم و شکلی نداشت، براساس سلول‌های چارلز برای خود یک بدن ایجاد می‌کند و به این ترتیب به قل دوم چارلز تبدیل می‌شود.

در حالی که بدن کاساندرا هنوز کامل شکل نگرفته بود، او به چارلز حمله و سعی کرد او را با بند ناف مادرش خفه کند. در نتیجه این حمله چارلز به طور غریزی با یک انفجار تله‌پاتیک از خود دفاع کرد و باعث شد بدن کاساندرا مرده به دنیا بیاید. اما خودآگاهی کاساندرا موفق شد جان سالم به در ببرد و در طول چند دهه به تدریج بدن جدیدی برای خود ساخت. در ادامه جین گری این نظریه را مطرح می‌کند که کاساندرا خودش و چارلز را تنها موجودات واقعی در جهان هستی می‌بیند و فکر می‌کند غریزه او در جهت شکست دادن چارلز و تسخیر کردن جهان است.

به دستور کاساندرا، متحدان پیشین مردان ایکس، گارد امپراطوری شیار که نیرویی مهلک و قدرتمند است، به جهش‌یافته‌ها حمله می‌کنند و با آن‌ها درگیر می‌شوند. اما قبل از اینکه درگیری شدید شود، مردان ایکس موفق می‌شوند گارد امپراطوری را از اتفاقی که افتاده و حیله کاساندرا مطلع کنند. در نتیجه اتحاد این دو گروه، کاشف به عمل می‌آید که کاساندرا در حقیقت از گونه‌ای به نام مومودرای‌ها است که در افسانه‌های امپراطوری شیار یک گونه انگلی و بی‌جسم هستند. طبق افسانه‌ها هر موجود زنده‌ای مومودرای شخصی خود را دارد، درست مثل چارلز و کاساندرا، شخص و مومودرای او در رحم مادر با یکدیگر مبارزه می‌کنند. اساساً مومودرای‌ها متضاد شخصی هستند که همراه با او زاده شده‌اند. بنابراین نفرت کاساندرا از جهش‌یافته‌ها منطقی است، چرا که چارلز اگزاویر عاشق جهش‌یافته‌هاست.

زمانی که ذهن چارلز و کاساندرا در رحم مادر با یکدیگر درگیر شده بود، کاساندرا از قدرت تله‌پاتیک چارلز استفاده کرده بود تا فرم فیزیکی پیدا کند. در حقیقت این قدرت چارلز بوده که باعث شده کاساندرا برخلاف باقی مومودرای‌ها صاحب یک جسم شود. در پایان آرک داستانی دوم موریسون، تحت عنوان «امپراطوری»، جین گری خودآگاهی چارلز را از جسم کاساندرا خارج می‌کند و به همراه اما فراست و باقی مردان ایکس موفق می‌شوند ذهن کاساندرا را به ذهن یک کودک تقلیل دهند. به این ترتیب او را در بدن لکه‌مانند یک تغییرشکل‌دهنده شیاری به دام می‌اندازند. چارلز و جین به امید اصلاح کاساندرا شروع به آموزش تله‌پاتیک او می‌کنند. در آرک بعدی موریسون، به نام «فردا اینجاست»، آینده‌ای به تصویر کشیده می‌شود که در آن آموزش‌های چارلز جواب داده و کاساندرا به طور کامل اصلاح شده. ۱۵۰ سال بعد، او به عنوان رئیس مؤسسه و عضوی از مردان ایکس خدمت می‌کند و نام خود را کاساندرا نوا اگزاویر گذاشته است.

پس از موریسون نویسندگان دیگر از کاساندرا در داستان‌های بعدی «مردان ایکس» استفاده کرده‌اند. در بیشتر این داستان‌ها کاساندرا نقش یک شرور را ایفا کرده. به احتمال زیاد پس از حضور در کمیک‌های موریسون، معروف‌ترین حضور کاساندرا نوا در کمیک «مردان ایکس» نوشته جاس ویدون و جان کسیدی بوده که دنباله مستقیمی برای «مردان ایکس جدید» (New X-Men) به حساب می‌آید.

حضور کاساندرا نوا در فیلم «ددپول و ولورین»

علی‌رغم اهمیت کاساندرا نوا در داستان‌های «مردان ایکس»، سخت می‌توان تصور کرد این شخصیت چطور در فیلمی مانند «ددپول و ولورین» گنجانده شده. در کمیک‌ها هیچ ارتباط مستقیمی بین کاساندرا و ددپول وجود ندارد. اگرچه ولورین در نبردهای مردان ایکس علیه کاساندرا شرکت داشته و مانند باقی جهش‌یافته‌ها از این ابرشرور و جنایاتش تنفر دارد، اما دشمنی آن‌ها شخصی نیست. در نتیجه به احتمال زیاد حضور کاساندرا نوا در این فیلم «ددپول و ولورین» به عنوان شرور داستان به معنای حضور چارلز اگزاویر خواهد بود.

سر پاتریک استوارت (بازیگر نسخه سالمند چارلز اگزاویر/پروفسور ایکس) گفته است پس از اولین حضورش در دنیای سینمایی مارول در فیلم «دکتر استرنج در چندجهانی جنون» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)، صحبت‌هایی در رابطه با ایفای نقش مجدد در فیلم‌های «ددپول» داشته. اما هنوز هیچ نشانه‌ای از حضور این بازیگر در «ددپول و ولورین» دیده نمی‌شود.

همچنین هیچ مدرک مهمی مبنی بر حضور جیمز مک‌آوی یا هری لوید که به ترتیب در فیلم‌های پیش‌درآمد «مردان ایکس» و سریال تلویزیونی «لژیون» (Legion) نقش چارلز اگزاویر را بازی کرده‌اند، وجود ندارد. نکته جالب اینجاست که یکی از شخصیت‌های فرعی که در هر دو فیلم قبلی «ددپول» حضور داشته و در تریلر فیلم «ددپول و ولورین» نیز شاهد حضور او بودیم، یعنی ناگاسونیک، در کمیک‌ها ارتباط پیوسته‌ای با کاساندرا نوا شرور دارد. به احتمال زیاد ارتباط این دو شخصیت تصادفی است. علاوه بر این، بعید است یک فیلم کمدی مثل «ددپول و ولورین» بتواند داستانی سنگین و خشن مانند نابودی گنوشا را اقتباس کند. به هر حال با انتشار سومین قسمت از «ددپول» در تابستان امسال پاسخ همه سؤال‌ها داده می‌شود. ورود ددپول و مردان ایکس به دنیای سینمایی مارول همه‌چیز را دوچندان هیجان‌انگیز خواهد کرد.

