۱۳ فیلم کمدی برتر اما استون که باید تماشا کنید

او وارث به حق بازیگران زن کمدی بزرگی مانند لوسیل بل، گلدی هان و ساندرا بولاک است. استون طی سال‌های فعالیت‌اش به عنوان بازیگر در فیلم‌های خنده‌دار فراوانی ایفای نقش کرده است، از جمله فیلم برنده‌ی اسکار اخیرش؛ «بیچارگان» (Poor Things). در ادامه نگاهی می‌اندازیم به فیلم‌های کمدی اما استون، کسی که می‌توان او را ملکه‌ی مدرن ژانر کمدی دانست. استون تا به امروز چهار مرتبه نامزد اسکار بازیگری شده است و توانسته دو مرتبه آن را به دست آورد. او علاوه بر بازیگری در تهیه‌کنندگی هم سررشته دارد و امسال به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان فیلم «بیچارگان» هم توانست نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم شود.

در فیلم زامبی‌محور «سرزمین زامبی‌ها: شلیک نهایی»، استون به بازسازی شخصیت ویچیتا می‌پردازد؛ یک نجات‌یافته‌ی دلربا و سرشار از اطلاعات از آخرالزمان زامبی‌ها. این فیلم روایت‌کننده‌ی ادامه‌ی داستان ویچیتا و خانواده‌ی دوست‌داشتنی اما ناکارآمد نجات‌یافته از آخرالزمان است که سعی می‌کنند مسیر خود را در دنیایی پر از زامبی‌ها پیدا کنند. آن‌ها حالا دیگر از فضای محدود و حالت آماده‌باش همیشگی خود خسته شده‌اند. یکی از بامزه‌ترین لحظات این فیلم زمانی اتفاق می‌افتد که این گروه با نوع جدیدی از زامبی‌ها روبه‌رو می‌شوند؛ مدل تی-۸۰۰. زامبی‌هایی که کشتنشان بسیار چالش برانگیزتر است. واکنش ویچیتا به رویارویی با این نوع جدید از زامبی‌ها باعث مهیا شدن نیازمندی کمیک فیلم در یکی از پرتنش‌ترین صحنه‌های آن می‌شود. برای طرفداران استون، «سرزمین زامبی‌ها: شلیک نهایی» فیلمی است که باید ببینند؛ چرا که این فیلم قدرت کمدی بی‌نظیر این بازیگر و توانایی خارق‌العاده‌ی او در برقراری ارتباط با سایر بازیگران، در این فیلم جسی آیزنبرگ، را به نمایش می‌گذارد. این فیلم یکی از بامزه‌ترین فیلم‌های کمدی اما استون است.

«کروئلا» که یکی از بامزه‌ترین فیلم‌های اما استون می‌باشد، بازگوکننده‌ی داستان اصلی شخصیت شرور قاتل سگ‌های دوست‌داشتنی در «۱۰۱ سگ خالدار» ( ۱۰۱ Dalmatians ) است. اگرچه در فیلم اصلی، گلن کلوز نقش کروئلا دویل را ایفا کرد، اما در این فیلم استون به خوبی در قالب این شخصیت فرو رفته است. وقایع این فیلم در لندن طی دهه‌ی هفتاد میلادی رخ می‌دهد. در این فیلم دختر جوانی به نام استلا، به دنبال گرفتن انتقام از یک طراح مد شناخته شده به نام بارونس وان هلمن است؛ چرا که او را مقصر مرگ مادرش می‌داند.

برای به دام انداختن بارونس، استلا شخصیت دیگری در خودش خلق می‌کند و از روی عمد رو به طرح‌ریزی نقشه‌هایی متناسب با تئاتر و مد می‌آورد. پرتره‌ای که استون از کروئلا ترسیم می‌کند، بی‌شک کاریزماتیک و به طور شرورانه‌ای بامزه است. او برای این نقش مجبور بود شخصیتی تیزبین، شرور و متعهد خلق کند. شخصیت استون در این فیلم مدام تغییر می‌کند؛ او گاهی کروئلای جاه‌طلب و بی‌رحم است و گاهی تبدیل به استلای آسیب‌پذیر می‌شود. جدای از نقش‌آفرینی درخشان استون، جلوه‌های بصری درخشان و خیره‌کننده‌ی «کروئلا» و خط روایی‌اش آن را تبدیل به فیلمی دوست‌داشتنی برای طرفداران استون می‌کند.

The House Bunny

«خانه‌ی خرگوشی» داستان یک مدل بازنشسته به نام شلی (آنا فریس) را روایت می‌کند که تبدیل به مادر و مسئول یک انجمن از زنان کوچک‌تر از خودش می‌شود. او به واسطه‌ی روش‌های عجیب و غریب خودش به دخترها کمک می‌کند تا اعتماد به نفس خودشان را بازیابند و تبدیل به انسان‌هایی جدید شوند. استون در این فیلم نقش دختری خجالتی به نام ناتالی را ایفا می‌کند؛ کسی که کمی بیش از اندازه باهوش است. در حالی که فریس موفق می‌شود به عنوان بازیگر نقش اصلی، تمام صحنه‌هایی که در آن‌ها حضور دارد را مال خود کند، استون هم موفق می‌شود یک شخصیت مکمل قدرتمند خلق کند که مسیر مشخص خودش را در داستان طی می‌نماید.

یکی از بامزه‌ترین صحنه‌های این فیلم زمانی است که ناتالی تلاش می‌کند با کمک تکنیک‌های خاص شلی، یکی از همکلاسی‌هایش را اغوا کند. اگرچه این صحنه برای نانالی تبدیل به یک آبروریزی می‌شود، با این حال او خیلی زود ثابت می‌کند که علاوه بر هوش و ذکاوت توانایی‌های دیگری هم دارد. این فیلم کمدی نوجوانانه‌ی دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی بی‌شک خنده‌دار است و یکی از بامزه‌ترین فیلم‌های اما استون می‌باشد، اما علاوه بر آن پیام قدرتمندی در رابطه با پذیرش خویشتن و قدرتمندی زنان را هم در خودش جای داده است. پیامهایی که به خوبی با مخاطبان ارتباط برقرار کزدند.

The Croods

روایت کردن داستانی درباره‌ی انسان‌ها در دوران پیش از تمدن، مانند فیلم‌های «مرد نخستین» (First Man) و «سال یکم» ( Year One ) همیشه کار آسانی نیست. با این حال انیمیشن سال ۲۰۱۴ «غارنشینان»، توانست به شیوه‌ای جذاب به بررسی این دنیا بپردازد و ابن شانس را به استون بدهد که صداپیشگی شخصیتی دوست‌داشتنی را برعهده بگیرد. استون در این انیمیشن صداپیشگی ایپ کرود را برعهده دارد؛ دختر جوانی که خانواده‌اش طبق قوانین سفت و سخت پدر خانواده (نیکلاس کیج) زندگی می‌کنند.

این فیلم به مخاطبان نشان می‌دهد که این خانواده چگونه یاد می‌گیرند آغوش خود را نسبت به دنیای بیرون باز کنند. همه‌چیز با ورود پسر جوانی به نام گای (رایان رینولدز) شروع می‌شود. دیدن «غارنشینان» در حالی که درباره‌ی پیشرفت‌های جدید می‌شنوند و تمرین می‌کنند تا فرهنگ خود را گسترش دهند، تبدیل به تجربه‌ای لذت‌بخش و بامزه می‌شود. اگرچه مخاطب هدف این فیلم برخلاف بسیاری دیگر از فیلم‌های استون کودکان هستند، با این حال نقش‌آفرینی استون در این فیلم سرشار است از لحظات احساسی و پرمعنا. ارتباط بین استون و رینولدز به اندازه‌ای قدرتمند است که داستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این انیمیشن را تبدیل به یکی از فیلم‌های بامزه‌ی اما استون می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی نقش‌آفرینی‌های اما استون، شیمی قدرتمند او با بازیگران مقابلش است. در «مرد بی‌منطق» اما استون فرصت آن را داشته است تا با واکین فینیکس همبازی شود. فینیکس در این فیلم نقش پروفسور ایده‌آل‌گرا، ایب لوکاس را ایفا می‌کند، کسی که با یکی از دانشجویان خود به نام جیل (استون) وارد رابطه می‌شود. بعد از این که این دو نفر شاهد اتفاقاتی عجیب و غریب در محیط دانشگاه می‌شوند، تصمیم می‌گیرند رفتار و اعمال انسان‌ها را در صورت امکان دستکاری نمایند.

استون و فینیکس موفق می‌شوند به خوبی خط داستانی «مرد بی‌منطق» را به سمت تغییر لحن تاریکش پیش ببرند. این فیلم وقتی که به انتها می‌رسد تبدیل به فیلمی تلخ می‌شود. «مرد بی‌منطق» به دنبال شخصیت‌هایی با اخلاق‌های دوگانه که وارد یک رابطه‌ی عاطفی تلخ و کمدی می‌شوند، موفق می‌شود به خوبی روی مخاطبان تاثیر بگذارد. اگرچه در ابتدای فیلم شاید خیلی مشخص نباشد، اما در حالی که فیلم پیش می‌رود، مخاطب به تدریج با فضای کمیک و تلخ داستان آشنا می‌شود و موفق می‌شود شخصیت‌ها را درک کند.

The Amazing Spider-Man

اگرچه «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» الزاما یک فیلم ابرقهرمانی خوب نیست، اما یک کمدی عاشقانه‌ی درخشان است. اگرچه این فیلم طی کمپین تبلیغاتی، خودش را به عنوان بازگوکننده‌ی داستان ناگفته‌ی ریشه‌های مرد عنکبوتی به همه معرفی کرد، اما این فیلم زمانی بهترین عملکرد را دارد که تمرکزمان را فقط روی رابطه‌ی عاشقانه‌ی بین گوئن استیسی (اما استون) و پیتر پارکر (اندرو گارفیلد) بگذاریم. شاید این فیلم اگر به کلی شخصیت مرد عنکبوتی را کنار می‌گذاشت و به روایت داستان این دو شخصیت بامزه و جذاب در مرکزیت خودش می‌پرداخت، به فیلم موفق‌تری تبدیل می‌شد.

استون و گارفیلد به اندازه‌ای در کنار یکدیگر قدرتمند هستند که حتی توانستند قسمت دوم ناامیدکننده‌ی این مجموعه فیلم‌ها را هم سر پا نگه دارند. با وجود عناصر واضح علمی تخیلی فیلم، «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» نشان می‌دهد که زندگی پیتر پارکر تا چه اندازه‌ هرج و مرج‌گونه است. اندرو گارفیلد در اوج آمادگی، بهترین همبازی ممکن برای استون است. این دو بازیگر موفق می‌شوند از فیلم‌نامه‌ای معمولی، فیلمی قابل تحمل بیرون بکشند و نقش‌آفرینی استون در این فیلم آن را تبدیل به یکی از بامزه‌ترین فیلم‌های کمدی اما استون می‌کند.

«سرزمین زامبی‌ها» نگاهی کمیک می‌اندازد به موقعیتی که در آن گروهی از شخصیت‌های عجیب، تبدیل به تنها امیدهای انسان‌ها برای زنده ماندن طی یک یک آخرالزمان زامبی شده‌اند. فیلم، داستان مسافری تنها به نام تالاهاسه (وودی هارلسون) را روایت می‌کند که به کلمبوس تنها (جسی آیزنبرگ) می‌پیوندد و آن‌ها همراه با یک‌دیگر به پیش رفتن در مسیر خود در آن‌چه از جامعه باقی مانده است ادامه می‌دهند. به زودی ویچیتای زیبا (استون) و لیتل راک (ابیگیل برسلین) هم به آن‌ها می‌پیوندند و این چهار نفر اتحادی عجیب را با یکدیگر شکل می‌دهند.

رابطه‌ی عاطفی بین استون و آیزنبرگ تبدیل به یکی از نقاط قوت فیلم می‌شود و آن را از تبدیل شدن به یک فیلم احمقانه نجات می‌دهد. این فیلم بیش از هر چیز متعلق به ژانر بقا است و نشان می‌دهد که چگونه گاهی غیرمنتظره‌ترین شخصیت‌ها موفق می‌شوند از شرایط بحرانی نجات پیدا کنند. «سرزمین زامبی‌ها» که یکی از بامزه‌ترین فیلم‌های کمدی اما استون است، به دنبال صحنه‌های اکشن و کمدی تلخش شناخته شده است، اما دوست‌داشتنی بودن شخصیت‌هایی مانند ویچیتا و کلمبوس است که آن را تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های زامبی‌محور تاریخ می‌کند.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)