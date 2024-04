بهترین فیلم‌های اساطیری که باید تماشا کنید

این آثار معمولا با زوایه‌ای تازه، جاه‌طلبانه و حتی مدرن به خدایان چین باستان، اسطوره‌های یونانی و مصری می‌پردازند که بار دراماتیک بالایی دارند و از شخصیت‌پردازی فوق‌العاده‌ای بهره می‌برند. برخی از این فیلم‌ها در روایت‌شان وفاداری بیشتری به افسانه‌ها دارند، اما تمام آن‌ها دریچه‌ی مناسبی برای علاقمندانی محسوب می‌شوند که در پی کشف بیشتر جهان اسرارآمیز حماسه‌های باستانی هستند.

۱۰. خدایان جدید: تولد دوباره نژا (New Gods: Nezha Reborn)/ خدایان جدید: یانگ جیان (New Gods: Yang Jian)

کارگردان: ژائو جی آی

ژائو جی آی سال‌های انتشار: ۲۰۲۳ / ۲۰۲۱

۲۰۲۳ / ۲۰۲۱ امتیاز سایت IMDb به فیلم‌: ۶.۶ از ۱۰ / ۶.۸ از ۱۰

هردو انیمیشن جذاب «الهه‌گان جدید: تولد دوباره نژا» و «الهه‌گان جدید: یانگ جیان» اقتباسی از رمان بسیار قدیمی چینی و متعلق به دوره‌ی سلسله‌ی مینگ، به نام «سرمایه‌گذاری خدایان» یا «آفرینش خدایان» (Investment of the gods) است که جزء بهترین فیلم‌های اسطوره‌ای به شمار می‌روند. داستان این دو اثر درخشان در ژانر استیمپانک روایت می‌شود و اتفاقات آن‌ درون یک دنیای ابرقهرمانی و ماوراءطبیعی پیش می‌رود. اولین مورد از این مجموعه «الهه‌گان جدید: تولد دوباره نژا» در شهری به نام دون‌های اتفاق می‌افتد، جایی که لی یونشیانگ می‌فهمد روح او درواقع تناسخ یافته‌ی خدای باستانی نژا است که همین امر دلیلی می‌شود تا توجه قبیله‌ی اژدها را به سمت خود معطوف کند.

در این آثار اسطوره‌های چین باستان به خوبی معرفی می‌شوند و مخاطبان غربی می‌توانند برای اولین بار نمایشی جذاب از این داستان‌ها را تجربه کنند. ظهور شخصیت‌هایی با قدرت خدایان اساطیری که ارواح غول‌پیکر الهه‌های درون‌شان در پشت سرشان می‌درخشند با آن جزئیات بسیار حساب شده در شخصیت‌پردازی و همچنین فضای بصری خلاقانه، قطعا این دو انیمیشن را به اثری ناب و دیدنی تبدیل کرده است.

استودیو Light Chaser Animation طی این سال‌ها موفق شده که با تولید فیلم‌های خود، سطح انیمیشن‌های سه بعدی را بالا ببرد و همچنین این مجموعه از بهترین کارهای آن‌ها به شمار می‌رود.

۹. فناناپذیرها (Immortals)

کارگردان: تارسم سینگ

تارسم سینگ سال انتشار: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۶ از ۱۰

فیلم حماسی «فناناپذیرها» صرفا نمایشی از نبرد‌های سخت و خونین میان خدایان و نیروی شر است؛ بنابراین ما با اثری روبه‌رو هستیم که تاحدی در داستان‌گویی ضعیف عمل می‌کند، اما با این وجود توانسته شخصیت اصلی تسئوس را دقیق به تصویر بکشد.

«فناناپذیرها» داستان دهقانی به نام تسئوس است که توسط زئوس (خدای خدایان) انتخاب می‌شود تا از نابودی جهان جلوگیری کند. پادشاه هیپریون یک دیوانه‌ی نسل‌کش است که قصد دارد با رهبری ارتش خود، کمان اپیروس را بیابد تا دروازه‌های تارتاروس را برای تایتان‌های زندانی شده باز کند. زمانی که تسئوس یک برده می‌شود به فدرا پیشگو و استاوروس می‌پیوندد تا پس از آزادی با پادشاه ظالم مبارزه کنند. آن‌ها با حمایت خدایان می‌توانند بشر را از خشم تایتان‌ها نجات دهند، اما هیچ‌چیز به نفع‌شان پیش نمی‌رود.

۸. مرد شمالی (The Northman)

کارگردان: رابرت اگرز

رابرت اگرز سال انتشار: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

داستان «مرد شمالی» پیرامون رویدادهای غیرعینی و عجیبی پیش می‌رود و از خلال آئین‌های خونین و باورهای عرفانی مردم اسکاندیناوی، یک نگاه کاملا جدید و بسیار انسانی ‌به داستان‌ وایکینگ‌ها می‌اندازد. در این اثر نسبت به بسیاری از فیلم‌های این فهرست مولفه‌هایی که معرف اسطوره‌های اسکاندیناوی هستند را کمتر می‌بینم، اما این بدان معنی نیست که تمام الگوها و نمادهای داستانی و شخصیتی‌ آن‌ها نادیده گرفته شده‌ است.

داستان فیلم «مرد شمالی» حول محور شخصیت املث، شاهزاده‌ی یک قبیله وایکینگ‌ رقم می‌خورد که پس از کشته شدن پدرش توسط عموی خود از قبیله فرار می‌کند تا در فرصتی مناسب انتقام‌ بگیرد. املث پس از ملحق شدن به یک قبیله‌ی جدید، فرصتی برای کشتن عمویش و همچنین نجات مادر خود پیدا می‌کند. درنهایت با همراهی یک جادوگر به مزرعه فیولنیر نفوذ می‌کند و موقعیت خوبی برای انتقام دراختیارش قرار می‌گیرد.

۷. سندباد: افسانه‌ی هفت دریا (Sinbad: Legend of the Seven Seas)

کارگردان: تیم جانسون

تیم جانسون سال انتشار: ۲۰۰۳

۲۰۰۳ امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

انیمیشن اسطوره‌ای «سندباد: افسانه‌ی هفت دریا» راوی داستانی هیجان‌انگیز، مهیج و تخیلی پیرامون زندگی شخصیت به یادماندنی سندباد است که عناصر بصری چشم‌گیر و لحن متفاوت آن سبب شد تا نسبت به آثار پیش از خود که درباره‌ی این شخصیت ساخته شده بودند، کاملا متمایز باشد. این فیلم در زمان اکرانش عملکرد استانداردی در گیشه داشت، اما به دلیل دور بودن از ریشه‌های عربی‌‌‌اش با انتقادهای بسیاری مواجه شد که با این وجود یکی از بهترین فیلم‌های اسطوره‌ای ساخته شده در تمام دروان است.

پویانمایی «سندباد: افسانه هفت دریا» برگرفته از داستان هزار و یک شب است. اتفاقات قصه‌ی آن شرح جذابی از سفر ماجراجویانه‌ی سندباد است که برای یافتن کتاب صلح، مسیری پرتلاطم را آغاز می‌کند. سندباد پس از برخورد با شاهزاده پروتئوس که صاحب کتاب و دوست دوران کودکی‌اش است، طی یک تصمیم با الهه‌ی اریس معامله‌ای را انجام ‌می‌دهد. هنگامی که اریس خلاف قول‌ها کتاب را می‌دزدد، پروتئوس مجبور می‌شود حکم اعدام دوست قدیمی خود را صادر کند، بنابراین سندباد باید برای زنده ماندن همراه با نامزد پروتئوس سفر کند تا کتاب را برگرداند.

۶. برخورد تایتان‌ها (Clash of the Titans)

کارگردان: لویس لتریر

لویس لتریر سال انتشار: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۵.۸ از ۱۰

فیلم «برخورد تایتان‌ها» بازسازی‌ شده‌ی فیلمی به همین نام در سال ۱۹۸۱ محسوب می‌شود که در نوع خود، اثری پیشگام و نوآورانه بود. با این وجود نسخه‌ی جدید این فیلم نمایشی از جهانی کاملا مدرن‌ و البته خلاقانه‌تر به حساب می‌آید که با جلوه‌های بصری چشم‌گیر و نبرد‌های حماسی‌ درخشان‌، قطعا یک اکشن هیجان انگیز و سرگرم‌کننده به شمار می‌رود.

داستان «برخورد تایتان‌ها» درباره‌ی شخصیت پرسئوس پسر نیمه خدای زئوس است که برای متوقف کردن تهدیدات اسطوره‌ای عظیم ماجراجویی‌های عجیبی را آغاز می‌کند. هنگامی که هادس قصد دارد موجودی به نام کراکن که در گذشته باعث نابودی تایتان‌ها شده را آزاد کند، اتفاقات ترسناکی را با خود به همراه می‌آورد. بنابراین پرسئوس برای کشتن جانور به دنبال یافتن وسیله‌ای خطرناک سفری را در پیش می‌گیرد.

۵. هرکول (Disney’s Hercules)

کارگردان: ران کلمنتس و جان ماسکر

ران کلمنتس و جان ماسکر سال انتشار: ۱۹۹۷

۱۹۹۷ امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

«هرکول» یکی از بهترین و محبوب‌ترین انیمیشن‌های کلاسیک دیزنی و یکی از بهترین فیلم‌های اسطوره‌ای به شمار می‌رود که جایگاه مهمی در این فهرست دارد. کمپانی دیزنی توانست با تغییر اتفاقات خونین‌، خشن‌ و تراژیک‌ داستان اصلی هرکول به روایتی برسد که نمایش آن برای مخاطبان جوان‌ امکان‌پذیر باشد. این اثر الهام‌بخش سریال‌هایی مانند «پرسی جکسون» شد و موقعیتی برای ساخت بیشتر فیلم‌هایی با مضماین اسطوره‌ای ایجاد کرد.

داستان انیمیشن جذاب «هرکول» درباره‌ی هادس خدای حسود جهان زیرین است که قصد دارد با براندازی برادرش زئوس، کنترل شهر المپ را به دست آورد و در این میان یک پیشگو مسیر رسیدن به هدفش را برای او آشکار می‌کند. هادس برای رسیدن به هدف‌ خود تایتان‌ها را دوباره زنده می‌کند. اما پسر تازه متولد شده‌ی زئوس یعنی هرکول برای او به یک مانع بزرگی تبدیل می‌شود، بنابراین بارها سعی می‌کند تا هرکول را بکشد، ولی هربار موفق نمی‌شود. پس برای محافظت بیشتر هرکول را به یک کشاورز می‌سپارند. زمانی که هرکول در بزرگسالی هویت واقعی خود را می‌فهمد، هرطور شده تلاش می‌کند که مهارت‌های لازم را یاد بگیرد تا در مقابل شرارت‌های هادس بایستد.

۴. مومیایی (The Mummy Franchise)

کارگردان: استیون سامرز

استیون سامرز سال انتشار: ۱۹۹۹

۱۹۹۹ امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

فیلم اکشن، ترسناک و در حین حال فانتزی «مومیایی» نخستین قسمت از سه‌گانه‌ی مشهور «مومیایی» (The Mummy Franchise) به حساب می‌آید که به عنوان یکی از محبوب‌ترین سه‌گانه‌های تمام دوران و همچنین از بهترین فیلم‌های اسطوره‌ای شناخته می‌شوند. از آنجایی که غالبا برای برخی از افراد رازهایی که در دل تاریخ مصر باستان نهفته جالب‌توجه به نظر می‌رسد، بدون‌شک فیلم «مومیایی» بهترین انتخاب است. این اثر سرگرم کننده و ترسناک جایی است که شما برای کشف اسرار شگفت‌انگیز تاریخی با ماجراجویی‌های عجیبی همراه می‌شوید.

شخصیت ریک با بازی برندن فریزر، کاملا اتفاقی نقشه‌ هاموناپترا منطقه‌ی مردگان مصر را پیدا می‌کند. ریک همراه با برادرش جاناتان و یک کتابدار و مصرشناس، ایولین کارناهان به درون این مکان اسرارآمیز قدم می‌گذارند تا روح کشیش بزرگ باستانی، ایمهوتپ را بیدار کنند. در فیلم‌های بعدی ریک، ایولین و جاناتان با نیروهای جنگ سالاران مصری و چینی، معروف به پادشاه عقرب و امپراتور اژدها می‌جنگند تا درنهایت با تلفیق اساطیر مصری و چینی دریکدیگر، داستان فانتزی خود را پیش ‌ببرد.

۳. شوالیه سبز (The Green Knight)

کارگردان: دیوید لاوری

دیوید لاوری سال انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

امروزه استودیو A24 به نمادی از داستان‌گویی هنری و مدرن تبدیل شده است. فیلم «شوالیه سبز» نمونه‌ی تحسین‌شده‌ی این کمپانی محسوب می‌شود که به واسطه‌ی خط‌روایی کم‌نظیر و بهره‌گیری از ویژگی‌های جهان مدرنیسم، اثری شاخص و هوشمندانه‌ای را به نمایش می‌گذارد. این فیلم الهام گرفته شده از شعر حماسی «سر گاواین و شوالیه‌ی سبز» (Sir Gawain and the Green Knight) است که در نوع خود ایده‌ی بسیار درخشانی دارد و در تلفیق‌ با الگوهایی که بیان‌گر اسطوره‌ها هستند، بی‌گمان تجربه‌ی متمایزی در مدیوم سینما ایجاد می‌کند. «شوالیه سبز» نگاهی جذاب و ظریف در بازگویی افسانه‌های کلاسیک دارد که نمونه‌ی آن را کمتر در سینما دیده‌ایم بنابراین به جرات می‌توان گفت که یکی از بهترین فیلم‌های اسطوره‌ای است.

گاواین برادرزاده شاه آرتور است که یک سفر درونی را برای رشد خود آغاز می‌کند تا بتواند به شوالیه‌ای قهرمان و مثال‌زدنی تبدیل شود. در روز کریسمس یک موجود درمقابل تمامی شوالیه‌های شاه آرتور ظاهر می‌شود و چالش عجیبی را پیش می‌کشد. به این صورت که هرشوالیه‌ای بتواند بر سر شوالیه سبز ضربه بزند، تبر او را هدیه می‌گیرد، اما در هرصورت زخم‌ شوالیه‌ی سبز بعد از یک سال ترمیم می‌شود. درنهایت گاواین می‌تواند با بریدن سر شوالیه‌ی سبز، برای همیشه او را نابود کند. در کریسمس بعدی گاواین به ماجراجویی جدیدی می‌پردازد که داستان فیلم را وارد چالش‌های پرسش‌برانگیز جدیدی می‌کند.

۲. افسانه شاهدخت کاگویا (Tale of Princess Kaguya)

کارگردان: ایسائو تاکاهاتا

ایسائو تاکاهاتا سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

انیمه‌ی «افسانه شاهدخت کاگویا» یکی از بهترین و زیباترین پویانمایی‌های استودیو جیبلی به شمار می‌رود. تصویرسازی‌های این اثر با الهام از نقاشی‌های سنتی ژاپنی و ایجاد حس و حالی از رد قلم مو برای خلق خطوط، توانسته فضایی خیال‌انگیز و درخشان را به وجود بیاورد. داستان «افسانه شاهدخت کاگویا» اقتباسی چشم‌گیر از «داستان برش بامبو» (The Tale of the Bamboo Cutter) است که قصه‌های پریان کلاسیک را با ویژگی‌هایی جدید و دراماتیک در داستان‌گویی و شخصیت‌پردازی تلفیق کرده و یک نگاه کاملا متمایزی ارائه می‌دهد.

این انیمه روایت‌گر دختری است که درون یک شاخه‌ی بامبو توسط بامبو کاتر کشف می‌شود. کاتر اعتقاد دارد که دختر دارای نیروهای الهی است، بنابراین با مهاجرت به پایتخت می‌خواهد از دختر یک شاهزاده نجیب واقعی بسازد. بعدها نام دختر جوان به پرنسس کاگویا تغییر می‌کند و با پیش‌روی داستان، او بیشتر خواستار آرزوی‌های زندگی گذشته‌اش از جمله دوستی با پسری به نام سوتمارو است. همانطور که خواستگاران به دنبال او هستند، کاگویا باید تصمیم‌های مهمی درباره‌ی زندگی و جایگاه واقعی خود بگیرد.

۱. ثور (Thor)

کارگردان: کنت برانا

کنت برانا سال انتشار: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

افسانه‌های نورس الهام بخش شکل‌گیری شخصیت فیلم «ثور» هستند، اما با این تفاوت که مارول شرحی کاملا متفاوت‌تر از آن‌ها را به نمایش می‌گذارد. با این وجود، تأثیرگذاری ابرقهرمان مشهور مارول آنقدر زیاد است که هرگز از شخصیت اصلی جدا نمی‌شود و به طرز شگرفی موجودات خدایی را به تصویر می‌کشد که همواره یکی از بهترین فیلم‌های اسطوره‌ای موفق محسوب می‌شود.

«ثور» تفسیری آزاد از اساطیر اسکاندیناوی است و داستان آن در پیرامون خدای رعد و برق و چکش‌دار مارول پیش می‌رود. ثور پسر مغرور اودین، شاهزاده‌ی آسگارد است که طی یک حمله‌ی تایید نشده به جوتونهایم (Jotunheim) از قدرت خود محروم و سپس تبعید می‌شود. اگر او کاری کند که شایستگی خود را نشان دهد، بار دیگر می‌تواند چکش قدرتمند خود را پس گیرد و به آسگارد بازگردد. بنابراین ثور باید آداب و رسوم زمین از دکتر جین فاستر را یاد بگیرد و در این میان برادرش با بر عهده گرفتن تاج و تخت اودین، نقشه‌ی یک کودتا را می‌کشد.

