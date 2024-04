۱۱ سریال‌ جدید مارول که در سال ۲۰۲۴ منتشر خواهند شد

با توجه به سابقه‌ای که دنیای سینمایی مارول با سریال‌های تلویزیونی شبکه دیزنی+ دارد، این موضوع هم می‌تواند مثبت و هم منفی باشد. برخی از سریال‌های مارول واقعاً قوی ظاهر شدند و با استقبال مخاطبان و منتقدان به ورودی‌های موفق و فوق‌العاده‌ای برای این فرنچایز تبدیل شدند، اما برخی دیگر از این سریال‌ها به قدری هواداران را ناامید کردند که به سهم خود باعث شدند استودیو مارول به طور کامل تولیدات تلویزیونی خود را اصلاح کند و تغییر مسیر بدهد. با وجود انتظار و هیجان هواداران، باید دید سرنوشت سریال‌های جدید مارول چه خواهد بود.

۱.‌ سریال بدون عنوان «نوا» (Nova)؛ از بهترین سریال‌های جدید مارول

سریال تلویزیونی «نوا» هنوز به طور رسمی تأیید نشده و دلیل آنکه در این فهرست کمترین هیجان را برای انتشارش داریم، همین است. در غیر این صورت یک سریال که به شخصیتی همچون نوا اختصاص داده شده باشد، بی‌اندازه هیجان‌انگیز است و قطعاً تمام هواداران مارول را به وجد می‌آورد. در اوایل سال ۲۰۲۲ رسانه ددلاین گزارش داد که دنیای سینمایی مارول یک پروژه درباره «نوا» به نویسندگی صابر پیرزاد، نویسنده سریال «شوالیه ماه» (Moon Knight)، در دست تولید دارد. از آن زمان به بعد، به روز رسانی‌های کمی در رابطه با این پروژه ارائه شده است، اگرچه به احتمال زیاد اخبار بیشتر در ادامه سال ۲۰۲۴ همراه با اخبار باقی سریال‌های جدید کمپانی مارول منتشر خواهد شد.

۲.‌ زامبی‌های مارول (Marvel Zombies)

وقتی از جدیدترین سریال‌های مارول صحبت می‌کنیم دیر یا زود یکی از طرفین بحث به سریال «زامبی‌های مارول» اشاره می‌کند. این سریال اولین بار در سال ۲۰۲۱ به عنوان اسپین‌آف سریال «چه می‌شد اگر…؟» (What If…?) معرفی شد. فصل ۱ «چه می‌شد اگر…؟»، قسمت ۵ با نام «چه می‌شد اگر زامبی‌ها…؟» (What If… Zombies?!) دنیایی را به ما نشان داد که در آن شیوع بیماری زامبی‌ها به ابرقهرمانان مشهور مارول نیز رسیده و آن‌ها را به هیولاهای بی‌مغز و مردگان متحرک تبدیل کرده. ایده اصلی سریال «زامبی‌های مارول» بی‌نظیر است. حتی ترکیب شخصیت‌هایی که از زمان اعلام تولید سریال فاش شد نیز به طرز قابل توجهی هیجان‌انگیز است و افرادی مانند شانگ‌چی، خانم مارول، کیت بیشاپ و جیمی وو نقش‌های اصلی این سریال را ایفا می‌کنند. با همه این‌ها «زامبی‌های مارول» با باقی سریال‌های جدید مارول یک تفاوت مهم دارد: این سریال هیچ تأثیر گسترده یا مستقیمی روی دنیای سینمایی مارول نخواهد گذاشت.

۳. سریال بدون عنوان درباره «واکاندا» (Wakanda)

قبل از انتشار فیلم سینمایی «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» (Black Panther: Wakanda Forever) اعلام شد مجموعه «پلنگ سیاه» صاحب یک اسپین‌آف در قالب سریال تلویزیونی و با محوریت واکاندا خواهد شد. نویسنده و کارگردان فیلم‌های «پلنگ سیاه»، رایان کوگلر، قرار است در تولید این سریال مشارکت داشته باشد. این اعلامیه کنجکاوی بسیاری از هواداران مارول را برانگیخت. با وجود اینکه هنوز هیچ بازیگر، داستان مشخص یا تاریخ انتشار و حتی هیچ عنوانی برای این پروژه اعلام نشده است، مشارکت کوگلر و وعده کاوش بیشتر در یکی از بهترین مکان‌های دنیای سینمایی مارول، باعث شده هواداران درباره این سریال هیجان‌زده باشند. بدون شک سریالی با محوریت واکاندا می‌تواند در میان سریال‌های آینده مارول بدرخشد.

۴. سفر ویژن (Vision Quest)

یکی از سریال‌های جدید مارول «سفر ویژن» است که اسپین‌آف سریال موفق و تحسین‌شده «وانداویژن» (WandaVision) به حساب می‌آید. در این سریال خواهیم دید ویژن سفید پس از آنکه خاطرات ویژن اصلی را دریافت کرد، چه می‌کند و به چه سمتی سوق داده می‌شود. چنین داستانی به خودی خود برای هواداران مارول جالب است، به خصوص که یکی از نویسندگان سریال «وانداویژن»، جک شفر، در این سریال مشارکت خواهد داشت. با این وجود سخت می‌توان تصور کرد سریال «سفر ویژن» چگونه با باقی پروژه‌های دنیای سینمایی مارول مرتبط خواهد شد و اگر «سفر ویژن» آن‌قدر از «وانداویژن» فاصله نمی‌گرفت همه‌چیز امیدوارکننده‌تر می‌بود. به هر حال پاول بتانی در نقش ویژن فوق‌العاده‌ است و می‌توان در رابطه با کیفیت این سریال خوش‌بین بود.

۵. دوست خوب محله شما مرد عنکبوتی (Your Friendly Neighborhood Spider-Man)

این سریال جدید مارول ابتدا تحت عنوان «مرد عنکبوتی: سال اول» (Spider-Man: Freshman Year) معرفی شد و سپس نامش به «دوست خوب محله شما مرد عنکبوتی» تغییر کرد. این سریال انیمیشنی روی جوانی‌های پیتر پارکر (سال اول دبیرستان) تمرکز می‌کند. با توجه به اینکه مرد عنکبوتی یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های تاریخ فرهنگ پاپ به شمار می‌آید، جذابیت این سریال مشهود است. از پیتر پارکر نوجوان گرفته تا حضور شخصیت‌های دیگر مارول از جمله دردویل، دکتر اختاپوس و عقرب و باقی شخصیت‌های کلاسیک دنیای عنکبوتی، این سریال بدون شک هیجان‌انگیز است. علاوه بر این هر داستان جدیدی از قهرمان بذله‌گو نیویورک مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

با وجود همه این حرف‌ها، در ابتدا هواداران توقع داشتند این سریال حول محور همان پیتر پارکری باشد که تام هالند در دنیای سینمایی مارول نقشش را بازی می‌کند. تصور عموم مخاطبان این بود که این سریال به شش ماه نخست فعالیت پیتر در قامت مرد عنکبوتی می‌پردازد، یعنی قبل از اینکه او در وقایع فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War) مشارکت کند. در ادامه افشا شد که انتظارات مخاطبان درباره این سریال انیمیشنی درست نیست. بنابراین با وجود اینکه هواداران ناامید شده‌اند، اما همچنان کنجکاوند ببینند این سریال جدید چه چیز منحصر به فردی ارائه خواهد کرد.

۶. چشمان واکاندا (Eyes of Wakanda)

مدت‌هاست گزارش شده رایان کوگلر در حال توسعه پروژه‌های متعددی برای استودیو مارول است. کاشف به عمل آمد که یکی از این پروژه‌ها یک سریال انیمیشنی دیگر به نام «چشمان واکاندا» است. از آنجایی که این سریال در سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد، خلاصه کوتاهی از آن در اختیار عموم قرار گرفته است: «در طول تاریخ واکاندا، جنگجویان شجاع وظیفه پیدا کرده‌اند تا به سراسر جهان سفر کنند و سازه‌های خطرناک ویبرانیوم را به واکاندا برگردانند. این سریال داستان آن‌ها را روایت می‌کند.»

همین خلاصه کوتاه و ساده کافی است تا هواداران مارول را به هیجان وادارد. این سریال نه تنها به بررسی هیجان‌انگیزترین مکان دنیای سینمایی مارول می‌پردازد، بلکه به نظر می‌رسد با بررسی رابطه واکاندا با سایر کشورهای جهان، بهترین جنبه‌های تفسیر اجتماعی مجموعه «پلنگ سیاه» را حفظ خواهد کرد. این حقیقت که تولید سریال «چشمان واکاندا» به اندازه‌ای پیش‌رفته که ناگهان اعلام می‌کنند در سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد، غافلگیری رضایت‌بخشی بود. این موضوع که سریال قبل از گمانه‌زنی‌های بی‌پایان هواداران و ایجاد توقع‌های بی‌جا منتشر می‌شود یک نکته بسیار مثبت به حساب می‌آید.

۷. واندرمن (Wonder Man)

در دسامبر سال ۲۰۲۱ اندکی پس از موفقیت فیلم «شانگ‌چی و افسانه ده حلقه» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)، کارگردان دستین دانیل کرتون قراردادی چند ساله با استودیو مارول امضا کرد تا پروژه‌های متعددی را توسعه دهد. یکی از این پروژه‌ها سریال تلویزیونی «واندرمن» بود که میان سریال‌های جدید مارول بیشترین کنجکاوی را در بین هواداران برمی‌انگیزد. این سریال که حول محور قهرمانی با همین نام می‌چرخد و به تأیید رسمی مدیران استودیو مارول رسیده، ۱۰ قسمت خواهد داشت و یحیی عبدالمتینِ دوم نقش شخصیت اصلی آن را بازی خواهد کرد.

حضور عبدالمتین و دستین دانیل کرتون به تنهایی باعث می‌شود «واندرمن» به یکی از هیجان‌انگیزترین پروژه‌های تلویزیونی آینده دنیای سینمایی مارول تبدیل شود. کرتون بدون شک یکی از بهترین کارگردان‌هایی است که استودیو مارول از زمان فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» با آن همکاری کرده. استعدادهای عبدالمتین هم که نیازی به شرح و تعریف ندارند. این بازیگر در ترکیب با هنرپیشه‌هایی مانند اد هریس و بن کینگزلی که در نقش ترور اسلاتری به مارول بازمی‌گردد، سریال «واندرمن» را بلافاصله به یکی از پروژه‌های موردانتظار مارول تبدیل کرد.

۸. آیرون‌هارت (Ironheart)

ریری ویلیامز یا آیرون‌هارت به عنوان یک شخصیت حاضر در دنیای سینمایی مارول تازه راه خود را آغاز کرده. دومینیک تورن بازیگر خارق‌العاده‌ای است که با اولین حضور خود در فیلم «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» حس و حال تازه و رضایت‌بخشی به داستان واکاندا داد. حضور امیدوارکننده ریری ویلیامز در سریال تلویزیونی «آیرون‌هارت» ادامه خواهد یافت. این سریال یکی دیگر از پروژه‌های تلویزیونی مارول است که رایان کوگلر در تولید آن نقش دارد. با حضور کوگلر، بازیگران عالی و ایده‌ای به جذابی تقابل تکنولوژی و جادو، سریال «آیرون‌هارت» از آن سریال‌های دنیای سینمایی مارول است که هواداران کوچک‌ترین تردیدی در تماشای آن نخواهند داشت.

۹. آگاتا: خاطرات دارک‌هولد (Agatha: Darkhold Diaries)

وقتی تولید سریال «آگاتا: خاطرات دارک‌هولد» اعلام شد به نظر می‌رسید ساخت یک اسپین‌آف از سریال «وانداویژن» غیرضروری است، اما هرچه مدت زمان بیشتری گذشت، جذابیت این سریال بیشتر شد. جک شفر، نویسنده سریال «وانداویژن»، مشارکت مستقیمی در «آگاتا: خاطرات دارک‌هولد» خواهد داشت، امری که با توجه به کیفیت «وانداویژن» بسیار اهمیت دارد. علاوه بر این کاوش بیشتر درباره جادوگران دنیای سینمایی مارول بی‌اندازه مهم و جذاب است. به خصوص که بازیگران فوق‌العاده‌ای برای ایفای نقش این شخصیت‌ها انتخاب شده‌اند. کاترین هان در نقش آگاتا حضور دارد و اوبری پلازا و جو لاک دیگر بازیگران اصلی این سریال به حساب می‌آیند.

۱۰. مردان ایکس ۹۷ (X-Men ’۹۷)؛ از سریال‌های انیمیشنی جدید مارول

سریال «مردان ایکس ۹۷» یک سریال انیمیشنی است که دنباله‌ای برای سریال قدیمی «مردان ایکس: سریال انیمیشنی» (X-Men: The Animated Series) محسوب می‌شود. همین موضوع به تنهایی کافی است تا هواداران قدیمی و جدید مارول هیجان‌زده شوند. اما این مهم است که سریال «مردان ایکس ۹۷» اساساً اولین حضور مردان ایکس در دنیای سینمایی مارول است. با وجود اینکه این سریال در دنیای متفاوتی به وقوع می‌پیوندد، اما سرانجام دنیای سینمایی مارول به شیوه‌ای که هرگز انجام نشده، به بررسی مردان ایکس می‌پردازد. این سریال جذاب و مهیج هم‌اکنون در حال پخش است.

۱۱.‌ دردویل: تولد دوباره (Daredevil: Born Again)

از آنجایی که بازگشت مت مورداک / دردویل در فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) همه را غافلگیر کرد و به وجد آورد، پیش‌بینی می‌شد که این شخصیت دوباره با سریال اختصاصی خود بازمی‌گردد. زمانی که تأیید شد سریال «دردویل: تولد دوباره» در دست توسعه قرار گرفته، این انتظار با هیجانی بی‌سابقه به پایان رسید. خبرهای بعدی که درباره این سریال منتشر شد برخی از هواداران را ناامید کرد، اما بازنگری‌های خلاقانه که به تازگی اعلام شده‌اند، شور و شوق را برای تماشای سریال دوچندان کرده است.

از زمانی که سریال «دردویل: تولد دوباره» تغییر مسیر داد، کاملاً تأیید شد که این سریال حکم فصل چهارم سریال قبلی را خواهد داشت و در امتداد سریال «دردویل» شبکه نتفلیکس عمل خواهد کرد. بازگشت دبورا آن وول، الدن هنسون، ویلسون بتل و جان برنتال از سریال نتفلیکس نیز مهر تأییدی بر این موضوع است. داریو اسکارداپن که پیش‌‌تر روی سریال «پانیشر» (The Punisher) نتفلیکس کار می‌کرد، اکنون تهیه‌کننده اجرایی «دردویل: تولد دوباره» شده. علاوه بر این آرون مورهد و جاستین بنسون، کارگردانان فصل دوم سریال «لوکی» (Loki) نیز به این پروژه پیوسته‌اند. سریال «دردویل: تولد دوباره» از بازنگری خلاقانه استودیو مارول سود بزرگی برده و بدون شک مورد انتظارترین سریال آینده دنیای سینمایی مارول است.

