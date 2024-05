داستان واقعی پشت خانه‌های تسخیر شده معروف سینما

اگرچه صحت همه این داستان‌ها از همان موقع رد شده‌ است، اما کسانی هستند که هنوز دوست دارند باور کنند این رویدادها واقعاً اتفاق افتاده. صرف نظر از اینکه در کدام طرف ایستاده‌اید و چه نظری درباره رویدادهای فراطبیعی دارید، این رویدادها واقعاً دلهره‌آورند.

۱.‌ وحشت در آمیتی‌ویل (The Amityville Horror)

سال تولید: ۱۹۷۹‌

۱۹۷۹‌ کارگردان: استوارت روزنبرگ‌

استوارت روزنبرگ‌ بازیگران: جیمز برولین، مارگو کیدر، راد استایگر‌

جیمز برولین، مارگو کیدر، راد استایگر‌ مدت زمان: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه‌

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه‌ امتیاز IMDb به فیلم: ‌‌‌‌‌۶.۲ از ۱۰‌

فیلم «وحشت در آمیتی‌ویل» محصول سینما سال ۱۹۷۹ با بازی مارگو کیدر و جیمز برولین، براساس کتابی ساخته شده که فعالیت‌های فراطبیعی واقعی درون یکی از خانه‌های لانگ‌آیلند نیویورک که ظاهرا تسخیر شده را شرح می‌دهد.

خانواده لوتز پس از نقل مکان به خانه مذکور متوجه شدند که یک سال قبل از آن‌ها، رونالد دفی جونیور، ساکن قبلی خانه، شش عضو خانواده‌اش (از جمله پدر و مادر) را در همین خانه به قتل رسانده است. برخی از مزاحمت‌هایی که آن‌ها ادعا می‌کردند تجربه کرده‌اند، عبارت بود از انبوه مگس‌ها در زمستان، بوی عجیب عطر که در سراسر خانه پخش می‌شد و صدای به هم خوردن درب ورودی.

خانواده لوتز یک ماه بعد از آن خانه نقل مکان کردند. با این وجود ساکنان بعدی خانه هرگز هیچ چیز غیرعادی و مشکوکی گزارش نکردند. چندین کتاب دیگر درباره این اتفاقات منتشر شد، همچنین دنباله‌هایی برای فیلم «وحشت در آمیتی‌ویل» تولید شد که یکی از آن‌ها حول محور یک چراغ جادویی می‌چرخید. در سال ۲۰۰۵ خود فیلم بازسازی شد. خانه‌ای که در فیلم سال ۱۹۷۹ استفاده شده بود در سال ۲۰۲۳ با قیمتی کمتر از یک و نیم میلیون دلار فروخته شد.

۲. احضار (The Conjuring)

سال تولید: ۲۰۱۳‌

۲۰۱۳‌ کارگردان: جیمز وان‌

جیمز وان‌ بازیگران: پاتریک ویلسون، ویرا فارمیگا، ران لیوینگستون، لیلی تیلور‌

پاتریک ویلسون، ویرا فارمیگا، ران لیوینگستون، لیلی تیلور‌ مدت زمان: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه‌

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه‌ امتیاز IMDb به فیلم: ‌‌‌‌‌۷.۵ از ۱۰‌

یکی از پردرآمدترین فیلم‌های ژانر وحشت فراطبیعی در تمام دوران، فیلم «احضار» ساخته جیمز وان است. این فیلم داستان واقعی خانواده پرون را به تصویر می‌کشد که ظاهراً در یک خانه مزرعه‌ای پر از شیطان در رود آیلند زندگی می‌کرده‌اند.

مشابه فیلم «وحشت در آمیتی‌ویل»، محققین واقعی فعالیت‌های فراطبیعی، اد و لورین وارن (با بازی پاتریک ویلسون و ورا فارمیگا در «احضار») از خانه خانواده پرون دیدن می‌کنند و با خانواده مصاحبه انجام می‌دهند. علی‌رغم فعالیت‌های عجیب و غریب، از جمله تسخیر شدن مادر خانواده و تکلم به زبانی عجیب حین یک جلسه احضار روح، خانواده پرون تا سال ۱۹۸۰ آن خانه را تحمل کردند. آندریا، یکی از دختران خانواده، کتابی درباره این پدیده منتشر کرد و در سال ۲۰۱۳ به USA Today گفت: «مردم آزادند این واقعه را باور کنند یا باور نکنند، اما من می‌دانم ما چه چیزی را تجربه کردیم.»

۳. احضار ۲ (The Conjuring 2)

سال تولید: ۲۰۱۶‌

۲۰۱۶‌ کارگردان: جیمز وان‌

جیمز وان‌ بازیگران: پاتریک ویلسون، ویرا فارمیگا، فرانسیس اوکانر، سایمن مک‌برنی، فرانکا پوتنته، مدیسون ولف‌

پاتریک ویلسون، ویرا فارمیگا، فرانسیس اوکانر، سایمن مک‌برنی، فرانکا پوتنته، مدیسون ولف‌ مدت زمان: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه‌

۲ ساعت و ۱۴ دقیقه‌ امتیاز IMDb به فیلم: ‌‌‌‌‌۷.۳ از ۱۰‌

«احضار ۲» دنباله‌ای که سال ۲۰۱۶ منتشر شد، نیوانگلند را با بریمزداون مبادله می‌کند و به محله‌ای در بخش انفیلد انگلستان می‌رود؛ جایی که خانواده وارن پرونده‌ای به نام شیطان انفیلد را بررسی می‌کنند. دختران پگی هاجسون ادعا می‌کردند که یک دراور را دیده‌اند که روی زمین سر خورده و صدای تق‌تق روی آن را شنیده‌اند. اما کارشناسان فکر می‌کردند این دخترها دروغ می‌گویند و این چیزها ساخته و پرداخته ذهن خودشان است. گای لیون پلیفیر در سال ۱۹۸۰ کتابی با عنوان «این خانه جن‌زده است: داستان شگفت‌انگیز درون خانه شیطان انفیلد» منتشر کرد.

۴. وقتی چراغ‌ها خاموش شدند (When the Lights Went Out)

سال تولید: ‌۲۰۱۲

‌۲۰۱۲ کارگردان: پت هولدن‌

پت هولدن‌ بازیگران: کیت اشفیلد، استیون ودینگتون، کریگ پارکینسون‌

کیت اشفیلد، استیون ودینگتون، کریگ پارکینسون‌ مدت زمان: ‌۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

‌۱ ساعت و ۲۶ دقیقه امتیاز IMDb به فیلم: ‌‌‌‌‌۵.۳ از ۱۰‌

«وقتی چراغ‌ها خاموش شدند» یک فیلم بریتانیایی محصول سال ۲۰۱۲ و به کارگردانی پت هولدن است که به داستان خانوادگی خودش می‌پردازد. خاله پت هولدن، جین پریچارد، و خانواده‌اش، سال ۱۹۶۶ در خیابان ۳۰ ایست درایو، پونتفراکت، یورکشایر غربی، واقع در انگلستان زندگی می‌کردند. درون این خانه بود که خانواده خاله هولدن حضور یک شیطان را تجربه کردند، شیطانی که به ظاهر شبیه یک راهب بود و بعدها به نام راهب سیاه پونتفراکت مشهور شد. آن‌ها حتی یک اسم هم رویش گذاشته بودند: فِرِد. این روح تخم‌مرغ‌ها را می‌شکست، صدای کوبیدن درمی‌آورد و پسرخاله هولدن را روی پله‌ها می‌کشید. خود پت هولدن آن موقع برای بازدید از این خانه خیلی کوچک بود. این هم یکی از دلایلی است که او تصمیم به تولید فیلم «وقتی چراغ‌ها خاموش می‌شوند» گرفت.

هولدن در مکالمه‌ای با گاردین گفت: «همیشه این احساس را داشتم که هیچ‌وقت کاملاً هیجان این دوره را احساس نکرده‌ام. این در رابطه با روح خانه خاله‌ام صدق می‌کند. خواهرم موفق شد آن را ببیند، مادرم آن را دید و پدرم به طور کلی علاقه زیادی به آن نداشت. همه این‌ها باعث می‌شود احساس کنم از قائله عقب مانده‌ام.» اخیراً یکی از ساکنان همان خانه عکسی تهیه کرده که به نظر می‌رسد راهب سیاه در آن مشخص است.

۵. موجودیت (The Entity)

سال تولید: ۱۹۸۲‌

۱۹۸۲‌ کارگردان: سیدنی جی. فیوری‌

سیدنی جی. فیوری‌ بازیگران: باربارا هرشی‌

باربارا هرشی‌ مدت زمان: ۲ ساعت و ۵ دقیقه‌

۲ ساعت و ۵ دقیقه‌ امتیاز IMDb به فیلم: ‌‌‌‌‌۶.۷ از ۱۰‌

در فیلم «موجودیت» که براساس رمانی با همین نام نوشته فرانک دی فلیتا ساخته شده، باربارا هرشی نقش کارلا موران را بازی می‌کند. نسخه داستانی دوریس باتر، زنی که ادعا می‌کرد روح سه مرد آسیایی بارها به او حمله کرده‌اند.

وقایع واقعی فیلمی که در سینما به تمایش درآمد ظاهراً در یکی از خانه‌های شهر کالور واقع در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده و در سال ۱۹۷۴ اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسید تسخیر شده است. دکتر بری تاف و کری گینور، محققین رویدادهای فراطبیعی، از خانه باتر بازدید کردند. این محققین در آن خانه شاهد مه سبز رنگی بودند که به بدن یک مرد شکل داده و هنگام عکس‌برداری (مه سبز رنگ) گوی‌هایی روی بدن خانم بایتر تشکیل می‌داد. بایتر از آن خانه نقل مکان کرد، اما او همچنان ادعا می‌کرد آن موجودیت مرموز او را دنبال می‌کند.

۶. جن‌زدگی در کنتیکت (The Haunting in Connecticut)

سال تولید: ۲۰۰۹‌

۲۰۰۹‌ کارگردان: پیتر کورنول‌

پیتر کورنول‌ بازیگران: ویرجینیا مادسن، کایل گالنر، مارتین دونوان، آماندا کرو، الیاس کوتیاس‌

ویرجینیا مادسن، کایل گالنر، مارتین دونوان، آماندا کرو، الیاس کوتیاس‌ مدت زمان: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه‌

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه‌ امتیاز IMDb به فیلم: ‌‌‌‌‌۵.۸ از ۱۰‌

در سال ۲۰۰۹ نسخه سینمایی جنایات دلخراش خانواده اسندکر منتشر شد، اما به گفته لورین وارن فیلم «جن‌زدگی در کنتیکت» چندان به واقعیت ماجرای پیش آمده پایبند نبوده است. هم فیلم و هم داستان واقعی شامل خانواده‌ای در دهه ۱۹۸۰ می‌شود که یک پسر مبتلا به سرطان دارند. بنابراین آن‌ها به خانه‌ای در نزدیکی بیمارستان دانشگاه کنتیکت نقل مکان کردند، اما هیچ خبر نداشتند که این خانه در گذشته یک مرده‌شوی‌خانه بوده است.

زمانی که خانواده اسندکر در آنجا زندگی می‌کردند، بچه‌ها در خانه معلق می‌شدند و دانه‌های تسبیح خود به خود از هم جدا می‌شدند. وارن‌ها (زن و شوهری که درباره رویدادهای پیش آمده برای خانواده اسندکر تحقیق می‌کردند) کشیش‌هایی را به خانه دعوت کردند و مراسم عشای ربانی برگزار شد، اما این کافی نبود. سرانجام یک جن‌گیر را به آنجا آوردند که در ظاهر برای مدتی باعث شد خانه آرامش داشته باشد. در سال ۱۹۹۲ ری گارتون کتابی درباره این وقایع ترسناک فراطبیعی نوشت، با عنوان «درون یک مکان تاریک: داستان یک جن‌زدگی واقعی» (In a Dark Place: The Story of a True Haunting). اما چه خود رویدادها و چه کتابی که از روی آن‌ها نوشته شده، به خاطر فریبکاری مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفته‌اند.

