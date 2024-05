فیلم بامزه می‌تواند در هر ژانری باشد؛ گاهی یک فیلم جنایی، گاهی یک فیلم ترسناک و گاهی یک فیلم حماسی. فیلم‌هایی که کمدی نیستند، در ذات خود به دنبال خنداندن مخاطب هم نیستند و از همین‌رو مخاطب وقتی به تماشای آن‌ها می‌نشیند منتظر چیز خنده‌داری نیست. درست در چنین لحظاتی، این فیلم‌ها موفق می‌شوند با هوشمندی از عنصر غافلگیری بهره ببرند و مخاطب را زمانی که حواسش به کلی پرت داستان است، به خنده بیاندازند. گاهی اوقات فیلم‌هایی که انتظارش را ندارید، می توانند شما را با چند لحظه‌ی خنده‌دار مناسب، سر حال بیاورند.

«چجوری بامزه‌ام؟ مثل یه دلقک؟» این فیلم مافیایی مارتین اسکورسیزی سرشار است از صحنه‌های اکشن خشونت‌آمیز، وقایع خون‌آلود و البته کمدی تلخ و تاریک. شوخی‌های این فیلم شوخی نیستند، اما در نهایت باعث می‌شوند لبخندی بزرگ، شاید حتی از روی ترس، روی لبهایتان نقش ببندد. همه‌چیز در این فیلم به اندازه‌ای ترسناک است که به نظر خنده‌دار می‌آید. گاهی طی فیلم از خود خواهید پرسید: «آیا واقعا کسانی هستند که این گونه زندگی می‌کنند؟» درخشش بازیگران اصلی این فیلم باعث می‌شود که مخاطب به آسانی با فیلم همراه شود و هر لحظه که پیش‌تر می‌رود، بیش از پیش خودش را با جریان داستان همراه کند. «رفقای خوب» یک فیلم بامزه است که داستان هنری هیل را روایت می‌کند.

هنری پسری جوان است که رویای مافیا شدن را در سر می‌پروراند و به تدریج به آن دست پیدا می‌کند. این فیلم در ۶ رشته نامزد اسکار شد و جو پشی برای درخشش خود در نقش تامی دویتو توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به دست آورد. «رفقای خوب» هم‌چنین در ۷رشته نامزد دریافت جایزه‌ی بفتا شد که توانست در ۵ رشته این جایزه را به دست آورد؛ از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی. این فیلم با بودجه‌ی ۲۵ میلیون دلاری توانست در گیشه بیش از ۴۷ میلیون دلار بفروشد.

رابرت دنیرو در یک کمدی دیگر؟ اگر فیلم‌های کمدی‌ای که طی چند سال اخیر دنیرو در آن‌ها حضور داشته است را فراموش کنیم، می‌توانیم او را بازیگری با حس شوخ‌طبعی بنامیم. دنیرو با تسلط فراوانی که بر چهره‌اش دارد موفق می‌شود که هم خنده‌دار باشد و هم جدی. او می‌تواند با چشم‌هایش همه‌کار بکند و این همان ویژگی‌ای است که او را به یکی از بهترین‌های تاریخ بدل می‌نماید. دنیرو در این فیلم نقش جک والش را ایفا می کند؛ کارآگاهی که قرار است یک مجرم به نام جاناتان ماردوکاس (چارلز گرودین) را به زندان منتقل کند.

اگرچه ماهیت این فیلم به هیچ وجه کمدی نیست، اما شخصیت‌ها و شرایط پیش آمده بدون این که مخاطب از خودش اختیاری داشته باشد لبخند را بر لبان او می‌آورد. این فیلم با بودجه‌ی ۳۵ میلیون دلاری، در گیشه ۸۱.۶ میلیون دلار فروخت. سال ۲۰۲۱ خبری منتشر شد مبنی بر ساختن قسمت دومی برای این فیلم که طرفداران ان را بسیار خوشحال کرد. دنیرو هم قرار بود به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان در ساخت این قسمت دوم همکاری کند، اما تا به امروز خبری از ساخته شدن قسمت دوم این فیلم نیست.

«در بروژ» داستان دو آدمکش را روایت می‌کند که در یک شهر بلژیکی، بروژ، گیر افتاده‌اند. آن‌ها در تلاش هستند که زمان را بگذرانند تا مشکلشان حل شود و بتوانند از این شهر خلاص شوند. آن‌ها مانند ارواح سرگردان در شهر می‌چرخند و گاهی درباره‌ی علایق مشترک خود با یک‌دیگر صحبت می‌کنند. نمی‌توان چیز بیشتری درباره‌ی این فیلم گفت، به جز این که با تماشای آن شاهد بعضی از بهترین دیالوگ‌های تاریخ سینما خواهید بود. مارتین مک‌دونا در تمام فیلم‌های خود، چه این فیلم‌ها جنایی باشند، چه درام، حجم زیادی از شوخ‌طبعی را جای می‌دهد.

فیلم‌های او معمولا کمدی نیستند اما می‌توان آن‌ها را یک فیلم بامزه دانست. شخصیت‌های آثار مک‌دونا شخصیت‌هایی چندوجهی هستند که به دلایل مختلف و در زمان‌های مختلف می‌توانند بامزه باشند و با نقل قول‌های عجیب‌شان مخاطب را به خنده بیاندازند. اگر بعد از مدتی دوباره همان نقل قول را در ذهن خود مرور کنید شاید دیگر برایتان خنده‌دار به نظر نرسد، اما در زمان مناسب و با همراهی اجرای مناسب بازیگران، نمی‌توانید جلوی خنده‌ی خودتان را بگیرید. این فیلم با بودجه‌ی ۱۵ میلیون دلاری، توانست به فروش ۳۴.۵ میلیون دلاری دست پیدا کند. مک‌دونا برای نوشتن فیلم‌نامه‌ی این فیلم توانست نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شود و جایزه‌ی بفتا را به خانه ببرد. کالین فارل هم برای نقش‌آفرینی به یادماندنی‌اش در این فیلم جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در یک فیلم کمدی موزیکال را به دست آورد.

وقتی صحبت از فیلم «باربی» می‌شود همه از چهره‌ی متفاوت رایان گاسلینگ و اقتباس سینمایی‌ای متفاوت صحبت می‌کنند، اما یک نکته در این فیلم وجود دارد که بیش از سایر نکات قابل توجه است. «باربی» با این که فیلمی کمدی نیست، اما یک فیلم بامزه است. فیلم‌نامه‌ی گرتا گرویگ و نوآ بامباک و به خصوص برداشت آن‌ها از شخصیت کن (رایان گاسلینگ) موفق می‌شود مخاطبان را بخنداند. باربی در این فیلم وارد یک سفر خودشناسانه می‌شود و درمی‌یابد که باید آزادی خودش را در آغوش بگیرد.

این فیلم ۱۴۵ میلیون دلاری توانست در گیشه ۱ میلیارد و ۴۴۶ میلیون دلار بفروشد. «باربی» در ۷ رشته نامزد اسکار شد و توانست اسکار بهترین ترانه را به دست آورد. این فیلم بامزه هم‌چنین در ۷ رشته نامزد گلدن گلوب هم شد و توانست جایزه‌ی بهترین ترانه را از این جشنواره هم دریافت کند. «باربی» فیلمی است متفاوت برای مخاطبان سینمایی‌ای که سلیقه‌ای متفاوت و خاص دارند. رایان گاسلینگ و مارگو رابی در این فیلم موفق می‌شوند تبدیل به یک زوج هنری درخشان شوند که به بهترین شکل ممکن مخاطب را با داستان این شخصیت‌های معروف همراه می‌کنند.

هرچیزی که رابین ویلیامز در آن حضور داشته باشد، بی‌شک شامل لحظاتی خنده‌آور است. ویلیامز حتی در بدترین فیلم‌هایی که در آن‌ها ایفای نقش می‌کرد هم به شخصیت خود پایبند بود و با تعهد مخصوص خود همواره می‌توانست ان شخصیت را تبدیل به چیزی خاص و متفاوت کند. این بازیگر فقید می‌توانست نوعی حس همذات‌پنداری صادقانه را وارد نقش‌های خود کند و به واسطه‌ی همین حس‌ها مخاطب را با خودش همراه نماید. یکی از بهترین مثال‌هایی که می‌توان در این رابطه زد، نقش‌آفرینی ویلیامز به عنوان پروفسور ادبیات در فیلم «انجمن شاعران مرده» است.

ویلیامز به این فیلم قلب، روح و البته شوخ‌طبعی می‌بخشد. اگر ویلیامز را از این فیلم بگیرید شاید هرگز نتوانید چیز خنده‌داری در آن پیدا کنید، اما مگر می‌شود ویلیامز اراده کند و مخاطب نخندد؟ «انجمن شاعران مرده» در ۴ رشته نامزد اسکار شد و توانست اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی را به دست آورد. این فیلم جایزه‌ی بهترین فیلم و بهترین موسیقی متن را از جوایز بفتا هم گرفت. در گلدن گلوب اما این فیلم خیلی موفق نبود و با وجود نامزد شدن در ۴ رشته، این مراسم را دست خالی ترک کرد. سال ۱۹۸۹، نانسی اچ. کلین‌باوم بر اساس این فیلم رمانی نوشت به همین نام.

«خب، خب، خب» حتما این نقل قول معروف از متیو مک‌کانهی به گوشتان خورده است. او از این نقل قول معروف خود بعد از گرفتن جایزه‌ی اسکار، سال ۲۰۱۴، هم استفاده کرد. این فیلم یکی از بهترین مثال‌های ممکن در رابطه با فیلم‌های غیرکمدی بامزه است. داستان ریچارد لینلیتر درباره‌ی آخرین روز دبیرستان پر است از نقل قول‌های به یادماندنی که بسیاری از آن‌ها باعث شده است که مخاطبان از خنده روده‌بر شوند. این فیلم با سبک آزادانه و بی‌قید خود موفق می‌شود مخاطب را با دنیای نوجوان‌ها همراه کند و وقتی که چنین می‌کند، بعد از ایجاد صمیمیت، با شخصیت‌های جذاب و متفاوت خود مخاطب را به خنده می‌اندازد.

کوئنتین تارانتینو کارگردان فیلم‌هایی مانند «داستان عامه‌پسند» (Pulp Fiction) و بیل را بکش (Kill Bill) در لیستی که سال ۲۰۰۲ از ۱۰ فیلم مورد علاقه‌ی خود به مجله‌ی اینترنتی سایت اند ساوند ارائه داد از این فیلم نام برده بود. مجله‌ی اینترتینمنت ویکلی، سال ۲۰۰۳ فهرستی با عنوان ۵۰ فیلم کالت برتر منتشر کرد که «مات و مبهوت» در آن رتبه‌ی ۱۷ را به دست آورد. در همان سال این مجله لیستی به عنوان بامزه‌ترین فیلم‌های ۲۵ سال اخیر هم منتشر کرد که در آن این فیلم رتبه‌ی دهم را به دست آورد. «مات و مبهوت» فیلمی بود که ریچارد لینکلیتر را مورد توجه سینمادوستان قرار داد.

وس اندرسن سبک مخصوص خودش را دارد که اگرچه طی آن مخاطب را از خنده روده‌بر نمی‌کند، اما همواره او را غرق در سرگرمی می‌نماید. البته باید فیلم «راشمور» (Rushmore) را یک استثنا در نظر گرفت؛ چرا که یک کمدی بی‌نظیر است. داستانی که اندرسن از کودکان در حال فرار روایت می‌کند را نمی‌توان کمدی دانست، اما لحظاتی در این فیلم وجود دارند که باعث می‌شوند مخاطب بخندد. تقریبا تمام آثار وس اندرسن از فیلم‌های کوتاه گرفته تا آثار سینمایی‌اش همه فیلم‌هایی هستند که می‌توانند ضمن روایت داستان‌های متفاوت و معرفی کردن شخصیت‌های عجیب خود، لحظاتی مفرح و شادکننده را هم برای مخاطبان فراهم کنند. «قلمرو طلوع ماه» با بودجه‌ی ۱۶ میلیون دلاری توانست در گیشه نزدیک به ۶۹ میلیون دلار بفروشد. این فیلم نامزد دریافت اسکار و بفتا در زشته‌ی فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی شد.