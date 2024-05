بهترین انیمیشن‌های اقتباسی از بازی‌های ویدیویی

با پیشرفت تکنولوژی و ظهور پلتفرم‌های پخش آنلاین، کیفیت این اقتباس‌های انیمیشنی به سطح کاملاً جدیدی رسیده است؛ این اقتباس‌ها با جلوه‌های بصری خیره‌کننده، داستان‌گویی جذاب و احترام عمیقی که برای بازی‌های منبع اقتباس‌شان قائل هستند، موفق شده‌اند تعداد زیادی از مخاطبان سخت‌گیر بازی‌های کامپیوتری را به وجد بیاورند. امروزه بهترین اقتباس‌های انیمیشنی بازی‌های کامپیوتری، استانداردهای بسیار بالایی دارند. این اقتباس‌ها ثابت کرده‌اند چه کارهای خارق‌العاده‌ای می‌توان در این ژانر هیجان‌انگیز و همیشه در حال تکامل، به ثبت رساند. تجربه‌هایی فراموش‌نشدنی که در سطوح مختلف با مخاطبان خود ارتباط برقرار می‌کنند. با هر اقتباس جدید، تفسیر نوآورانه بعدی از یک بازی محبوب در انتظار خواهد بود تا تأثیر این اقتباس‌ها را در فرهنگ عامه بیشتر و بیشتر تقویت کند.

۱.‌ رزیدنت اویل: جزیره مرگ (Resident Evil: Death Island)

سال تولید: ۲۰۲۳‌

۲۰۲۳‌ اقتباس از: Resident Evil

Resident Evil کارگردان: ائیچیرو هاسومی‌

ائیچیرو هاسومی‌ صداپیشگان: متیو مرسر، کوین دورمن، ارین کیهیل، استفانی پانیسلو، نیکول تامپکینز‌

متیو مرسر، کوین دورمن، ارین کیهیل، استفانی پانیسلو، نیکول تامپکینز‌ مدت زمان: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه‌

۱ ساعت و ۳۱ دقیقه‌ امتیاز IMDb به اقتباس: ‌‌‌‌‌۵.۷ از ۱۰‌

انیمیشن سینمایی «رزیدنت اویل: جزیره مرگ» یک ماجراجویی بصری خیره‌کننده است که بینندگان را در جهان به‌یادماندنی و مملو از زامبی این فرنچایز غرق می‌کند. پویانمایی تأثیرگذار فیلم، فضای وهم‌الود جزیره آلکاتراز را زنده می‌کند و جوهره اصلی مجموعه «رزیدنت اویل» را به تصویر می‌کشد. در حالی که روایت ممکن است به اندازه برخی از اقتباس‌های قبلی مجموعه به عمق خط داستانی اصلی «رزیدنت اویل» نپردازد، اما همچنان یک تجربه سرگرم‌کننده و هیجان‌انگیز است که شامل مهم‌ترین شخصیت‌های این فرنچایز می‌شود.

از آنجایی که فیلم روی ارائه یک داستان مستقل تمرکز کرده، این امکان را دارد تا هم برای طرفداران قدیمی و هم برای هواداران تازه‌وارد این فرنچایز لذت‌بخش باشد. «رزیدنت اویل: جزیره مرگ» ثابت کرد اقتباس‌های انیمیشنی پتانسیل خوبی برای گسترش جهان یک بازی کامپیوتری دارند؛ این اینیمیشن سینمایی داستان «رزیدنت اویل» را به محیطی تازه برد و شخصیت‌های محبوب و شناخته‌شده را در موقعیت جدیدی قرار داد. اگرچه ممکن است این فیلم پیشگامانه‌ترین اثر این مجموعه نباشد، اما فیلم «رزیدنت اویل: جزیره مرگ» به ارائه تصاویری با کیفیت بالا و تجربه ترسناک و رضایت‌بخشی از ژانر ترسناک و زامبی متعهد است، همین امر این اقتباس را به یک افزوده ارزشمند برای جهان «رزیدنت اویل» تبدیل می‌کند.

۲. مبارز خیابانی ۲: فیلم پویانمایی (Street Fighter II: The Animated Movie)

سال تولید: ۱۹۹۴‌

۱۹۹۴‌ اقتباس از: Street Fighter II

Street Fighter II کارگردان: گیسابورو سوگی‌

گیسابورو سوگی‌ صداپیشگان: کوجیرو شیمیزو، کنجی هاگا، میکی غوجیتانی، ماسانه تسوکایاما، تاکشی کوساکا‌

کوجیرو شیمیزو، کنجی هاگا، میکی غوجیتانی، ماسانه تسوکایاما، تاکشی کوساکا‌ مدت زمان: ‌۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

‌۱ ساعت و ۴۲ دقیقه امتیاز IMDb به اقتباس: ‌‌‌‌‌۷.۲ از ۱۰‌

فیلم «مبارز خیابانی ۲: فیلم پویانمایی» اقتباسی سرگرم‌کننده است که هسته مجموعه بازی‌های کامپیوتری محبوب را به تصویر می‌کشد. سبک پویانمایی پر جنب و جوش فیلم به شخصیت‌های به‌یادماندنی «مبارز خیابانی» روح بخشیده و با دقت حرکات و شخصیت‌های متمایز آن‌ها را بازسازی کرده است. در حالی که داستان فیلم به منبع اقتباس وفادار مانده، روایت فیلم به طرز ملموسی گسترش پیدا کرده و به انگیزه‌ها و روابط شخصیت‌ها عمیق و پیچیدگی بیشتری بخشیده است.

سکانس‌های مبارزه روان و پویای «مبارز خیابانی ۲» مهارت‌های فنی انیماتورها را به نمایش می‌گذارد و اکشن را به سطوح جدیدی ارتقا می‌دهند. اقتباس انیمیشنی «مبارز خیابانی ۲» استاندارد بالایی را برای اقتباس از بازی‌های کامپیوتری تعیین کرده و هیجان و انرژی بازی را با موفقیت در صفحه نمایش بازآفرینی می‌کند. توانایی «مبارز خیابانی ۲» در ایجاد تعادل بین نوستالژی و عناصر داستانی تازه، موقعیت اقتباس را به عنوان یک تجربه ضروری برای طرفداران این فرنچایز و همچنین علاقه‌مندان به فیلم‌های انیمیشنی، مستحکم می‌کند.

۳. افسانه‌های مورتال کامبت: انتقام اسکورپیون (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge)

سال تولید: ۲۰۲۰‌

۲۰۲۰‌ اقتباس از: Mortal Kombat

Mortal Kombat کارگردان: ایتن اسپالدینگ‌

ایتن اسپالدینگ‌ صداپیشگان: پاتریک سیتز، استیون بلوم، جوردن رودریگز، دارین دو پال، جوئل مک‌هال، جنیفر کارپنتر‌

پاتریک سیتز، استیون بلوم، جوردن رودریگز، دارین دو پال، جوئل مک‌هال، جنیفر کارپنتر‌ مدت زمان: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه‌

۱ ساعت و ۲۰ دقیقه‌ امتیاز IMDb به اقتباس: ‌‌‌‌‌۷.۴ از ۱۰‌

انیمیشن سینمایی «افسانه‌های مورتال کامبت: انتقام اسکورپیون» با خط داستانی جذاب و پویانمایی خیره‌کننده خود، مجموعه بازی‌های مبارزه‌ای به‌یادماندنی را در یک اقتباس انیمیشنی هیجان‌انگیز زنده کرد. پایبندی وفادارانه فیلم به منبع اقتباس در به تصویر کشیدن تحول هانزو هاساشی به اسکورپیون درخشان بود و هسته داستان غم‌انگیز این شخصیت را به تصویر کشید. حرکات مبارزه و فیتالیتی‌های مشهوری که بازی‌های «مورتال کامبت» را تعریف می‌کنند، به طرز ماهرانه‌ای در اقتباس انیمیشنی به کار گرفته شده بود. به این ترتیب سکانس‌های اکشن پرخشونت و خونین متعددی در فیلم وجود داشت.

اگرچه داستان فرعی فیلم، یعنی برگزاری مسابقات مورتال کامبت، به اندازه داستان اسکورپیون محوری نبود، اما باعث شد طیف متنوعی از شخصیت‌ها و توانایی‌های منحصر به فرد آن‌ها در «انتقام اسکورپیون» به نمایش گذاشته شود. اقتباس‌های «مورتال کامبت» در درک و نمایش درست عناصر بازی‌های کامپیوتری تبحر زیادی دارند و «انتقام اسکورپیون» نیز از این قاعده مستثنی نیست. این اقتباس انیمیشنی یک بار دیگر ثابت کرد انیمیشن قالب خوب و مناسبی برای کاوش بیشتر در دنیای «مورتال کامبت» است.

چرا بازسازی بازی ویدیویی بهتر از بازسازی فیلم سینمایی جواب می‌دهد؟

۴. سونیک خارپشت (Sonic the Hedgehog)

سال تولید: ‌از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴

‌از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ اقتباس از: Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog کارگردان: ران میریک، دیک سباست، جان گروسد‌

ران میریک، دیک سباست، جان گروسد‌ صداپیشگان: جلیل وای، بردلی پیرس، چارلی آدلر، کریستین کاوانا، جیم کامینگز، راب پاولسون، ویلیام ویندام،‌

جلیل وای، بردلی پیرس، چارلی آدلر، کریستین کاوانا، جیم کامینگز، راب پاولسون، ویلیام ویندام،‌ مدت زمان: هر قسمت ۲۲ دقیقه‌

هر قسمت ۲۲ دقیقه‌ امتیاز IMDb به اقتباس: ‌‌‌‌‌۶.۸ از ۱۰‌

در قلمرو اقتباس‌های انیمیشنی از بازی‌های کامپیوتری، سریال «سونیک خارپشت» که در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ پخش می‌شد، به دلیل رویکرد جسورانه‌اش در تجسم مجدد فرنچایز، محبوب و برجسته است. با قرار دادن سونیک و دوستانش در دنیایی تاریک‌تر و خطرناک‌تر که به دست دکتر اگمن شرور اداره می‌شد، سریال ریسکی را به جان می‌خرد که درنهایت نتیجه آن مثبت است. این سریال می‌تواند ویژگی‌های اصلی شخصیت‌های به‌یادماندنی «سونیک خارپشت» را حفظ کند و در عین حال آن‌ها را به سمت روایتی تلخ‌تر سوق دهد؛ جایی که آن‌ها تبدیل به افراد ضعیفی می‌شوند و مجبورند با همین ضعف علیه ظلم مبارزه کنند.

این برداشت نوآورانه از دنیای «سونیک» به داستان عمق و پیچیدگی می‌بخشد و آن را از سایر اقتباس‌ها متمایز می‌کند. توانایی سریال در ایجاد تعادل بین لحن تیره و تاریک خود با جذابیت و طنزی که فرنچایز را تعریف می‌کند، گواهی بر داستان‌سرایی ماهرانه آن است. در حالی که ممکن است همه هواداران «سونیک خارپشت» این تغییر مسیر از ماهیت ملایم بازی را نپذیرند، سریال «سونیک خارپشت» به دلیل خلاقیت جسورانه و اجرای موفقیت‌آمیزی که داشت، شایسته تقدیر است. یک اقتباس انیمیشنی تماشایی و گیرا.

۵. نمایش کله‌فنجونی (The Cuphead Show)

سال تولید: ۲۰۲۲‌

۲۰۲۲‌ اقتباس از: ‌ Cuphead

‌ Cuphead کارگردان: چاد مولدنهاور‌

چاد مولدنهاور‌ صداپیشگان: ترو والنتینو، فرانک تودارو، جو هانا، گری دلیسل، لوک میلینگتون، وین بردی، کازمو سگورسن، دیو واسون، ناتاشا دمتریو‌

ترو والنتینو، فرانک تودارو، جو هانا، گری دلیسل، لوک میلینگتون، وین بردی، کازمو سگورسن، دیو واسون، ناتاشا دمتریو‌ مدت زمان: هر قسمت ۱۲ دقیقه‌

هر قسمت ۱۲ دقیقه‌ امتیاز IMDb به اقتباس: ‌‌‌‌‌۷.۴ از ۱۰‌

موفقیت سریال «نمایش کله‌فنجونی» مدیون توانایی آن در به تصویر کشیدن ماهیت بازی اصلی است؛ در عین حال سریال موفق شده جذابیت منحصر به فرد بازی را گسترش بدهد. این سریال با بازآفرینی وفادارانه و سبک پویانمایی مختص دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، بینندگان را به دنیایی لذت‌بخش منتقل کند که همزمان هم حس نوستالژیک دارد، هم احساس تازگی. اگرچه این سریال از پویانمایی CG برای پس‌زمینه‌های خود استفاده کرده، اما این پس‌زمینه‌ها به طور یکپارچه با پویانمایی‌های دوبُعدی‌ای که با دقت ساخته شده‌اند، ترکیب می‌شود و دقیقاً همان جذابیت بصری بازی را حفظ می‌کند.

سریال «نمایش کله‌فنجونی» در انتقال کمدی و لحن طنازانه بازی به یک انیمیشن با تبحر عمل کرده؛ سریال آن‌قدر خوب است که حتی در برخی از جنبه‌های خاص، از منبع اقتباس خود پیشی گرفته است. این سریال انیمیشنی به ماجراهای ناگوار کاپ‌هد و ماگ‌هد روح می‌بخشد و تجربه‌ای سرزنده و سرگرم‌کننده را به هواداران ارائه می‌دهد. اگرچه این اقتباس انیمیشنی ژانر را متحول نخواهد کرد، اما «نمایش کله‌فنجونی» یک استاندارد ستودنی برای اقتباس‌های بازی‌های کامپیوتری تعیین کرده و نشان داده در انتقال یک داستان از قالب بازی به قالب انیمیشن، چقدر پتانسیل وجود دارد.

۶. پوکمون (Pokémon)

سال تولید: از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۳‌

از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۳‌ اقتباس از: ‌ Pokémon

‌ Pokémon کارگردان: ماساموتسو هیداکا‌

ماساموتسو هیداکا‌ صداپیشگان: ورونیکا تیلور، ریچل لیلیس، اریک استوارت، ریکا ماتسوموتو، راجر پارسونز، سارا ناتوچنی، جیمز کارتر، مایکل ناتز، کریستوفر کولت‌

ورونیکا تیلور، ریچل لیلیس، اریک استوارت، ریکا ماتسوموتو، راجر پارسونز، سارا ناتوچنی، جیمز کارتر، مایکل ناتز، کریستوفر کولت‌ مدت زمان: هر قسمت ۲۴ دقیقه‌

هر قسمت ۲۴ دقیقه‌ امتیاز IMDb به اقتباس: ‌‌‌‌‌۷.۵ از ۱۰‌

«پوکمون» با حضور ماندگار خود در دنیای اقتباس‌های انیمیشنی بیش از دو دهه است که مخاطبان را مجذوب خود کرده. طول عمر این سریال گواهی بر توانایی آن در جذب بینندگان با شخصیت‌های جذاب و داستان‌گویی صمیمانه‌اش است. در حالی که سفر اش کچام برای تبدیل شدن به یک قهرمان پوکمون ممکن است از روایت اصلی بازی فاصله گرفته باشد، سریال موفق شده به وسیله آن هویت منحصر به فرد خود را ایجاد کند.

پیوندهای عاطفی ایجاد شده بین اش، دوستان او و مجموعه متنوعی از پوکمون‌هایی که با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند، به عنوان قلب تپنده سریال عمل می‌کند و باعث می‌شود بینندگان به طرز عمیقی با داستان ارتباط برقرار کنند. با یکی از به‌یادماندنی‌ترین آهنگ‌های تم دهه ۱۹۹۰، سریال «پوکمون» در به تصویر کشیدن ماهیت فرچنایز عالی عمل می‌کند: هیجان، ماجراجویی، قدرت دوستی، لذت کشف و پرورش موجودات خارق‌العاده‌ای به نام پوکمون‌ها. با پایان یافتن سریال در سال ۲۰۲۳ تأثیر آن بر چشم‌انداز اقتباس‌های انیمیشنی که از روی بازی‌های کامپیوتری ساخته شده‌اند، غیر قابل انکار باقی می‌ماند.

۷. فیلم برادران سوپر ماریو (The Super Mario Bros. Movie)

سال تولید: ۲۰۲۳‌

۲۰۲۳‌ اقتباس از: Nintendo’s Mario

Nintendo’s Mario کارگردان: آرون هوروث، مایکل ژلنیک‌

آرون هوروث، مایکل ژلنیک‌ صداپیشگان: کریس پرت، آنیا تیلور جوی، چارلی دی، جک بلک، کیگان مایکل کی، ست روگن، فرد ارمیسن، کوین مایکل ریچاردسون، سباستین مانیسکالکو، چارلز مارتینت‌

کریس پرت، آنیا تیلور جوی، چارلی دی، جک بلک، کیگان مایکل کی، ست روگن، فرد ارمیسن، کوین مایکل ریچاردسون، سباستین مانیسکالکو، چارلز مارتینت‌ مدت زمان: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه‌

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه‌ امتیاز IMDb به اقتباس: ‌‌‌‌‌۷ از ۱۰‌

در سینمایی که ناگهان ازمملو از اقتباس‌ انیمیشنیِ بازی‌های کامپیوتری شده، «فیلم برادران سوپر ماریو» به لطف ترکیبی عالی از نوستالژی، نوآوری و شکوه بصری، به راحتی از رقیب‌های خود برتر ظاهر می‌شود. این فیلم نه تنها می‌تواند ماهیت بازی محبوب نیتندو را به تصویر بکشد، بلکه می‌تواند تمایل آن را برای کشف سرزمین‌های ناشناخته نیز به نمایش بگذارد. با کنکاش در منشأ دوگانه به‌یادماندنی لوله‌کش‌ها، یعنی ماریو و لوئیجی، این فیلم عمق بسیار زیادی به شخصیت‌های آن‌ها اضافه کرده و سفر آن‌ها را جذاب‌تر روایت می‌کند.

گزیده نقدهای انیمیشن «برادران سوپر ماریو»؛ صدرنشین باکس آفیس

صداپیشگان مشهور «فیلم برادران سوپر ماریو» از جمله کریس پرت، آنیا تیلور جوی و جک بلک، به شخصیت‌های آشنای این اقتباس انیمیشنی انرژی تازه‌ای بخشیده‌اند. تلاش صمیمانه‌ خالقان فیلم در لحظات اکشن، کمدی و احساسی بازتاب پیدا کرده و به همین دلیل ساده، این فیلم از سایر اقتباس‌های انیمیشنی بازی‌های کامپیوتری متمایز شده است. «فیلم برادران سوپر ماریو» نمونه‌ای عالی از دستاوردهایی است که یک اقتباس پویانمایی شده از بازی‌های کامپیوتری می‌تواند به دست بیاورد.

۸. کسلوانیا (Castlevania)

سال تولید: از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱‌

از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱‌ اقتباس از: Castlevania

Castlevania کارگردان: سام دیتس، آدام دیتس، اسپنسر وان‌

سام دیتس، آدام دیتس، اسپنسر وان‌ صداپیشگان: ریچارد آرمیتاژ، جیمز کالیس، گراهام مک‌تاویش، آلهاندرا رینوسو، تونی آمندولا، مت فروئر، امیلی اسوالو، تئو جیمز، آدتوکومبوه مکورمک، جیمی موری، پیتر استورماره، جسیکا براون فیندلی، یاسمین المصری، ایوانا میلیچویچ، بیل نای‌

ریچارد آرمیتاژ، جیمز کالیس، گراهام مک‌تاویش، آلهاندرا رینوسو، تونی آمندولا، مت فروئر، امیلی اسوالو، تئو جیمز، آدتوکومبوه مکورمک، جیمی موری، پیتر استورماره، جسیکا براون فیندلی، یاسمین المصری، ایوانا میلیچویچ، بیل نای‌ مدت زمان: هر قسمت ۲۳ دقیقه‌

هر قسمت ۲۳ دقیقه‌ امتیاز IMDb به اقتباس: ‌‌‌‌‌۸.۳ از ۱۰‌

در قلمرو انیمیشن اقتباس‌ شده از بازی‌های کامپیوتری سریال «کسلوانیا» به عنوان نمونه‌ای درخشان از آنچه می‌توان با ترکیب اشتیاق، استعداد و احترام به منبع اقتباس به دست آورد، شناخته می‌شود. این سریال که از شبکه نتفلیکس منتشر شده، با الهام از فرنچایز به‌یادماندنی بازی‌های کامپیوتری کمپانی کونامی، عناصری از بازی‌های «کسلوانیا ۳: نفرین دراکولا» (Castlevania III: Dracula’s Curse)، «کسلوانیا: نفرین تاریکی» (Castlevania: Curse of Darkness) و «کسلوانیا: سمفونی شب» (Castlevania: Symphony of the Night) را به طرز ماهرانه‌ای با هم ترکیب کرده است. نتیجه داستانی تاریک، فضایی غنی و مملو از عاطفه است که به کاوش در اعماق عشق، فقدان و عواقب خشم افسارگسیخته می‌پردازد.

شخصیت‌پردازی قدرتمند و پویانمایی خیره‌کننده سریال «کسلوانیا» به داستان روح می‌بخشد و هر مبارزه و پیروزی را ملموس می‌کند. این سریال موفق می‌شود تا ماهیت بازی‌ها را به تصویر بکشد و در عین حال فرهنگ آن‌ها را گسترش دهد و دنیایی غنی و همه‌جانبه ایجاد کند که برای همه قابل ارتباط و قدردانی باشد. تأثیر سریال «کسلوانیا» بر ژانر خود غیر قابل انکار است.

انیمه‌ی جدید کسلوانیا مهر ماه پخش می‌شود؛ تریلر جدید آن را تماشا کنید

۹. سایبرپانک: اج رانرز (Cyberpunk: Edgerunners)

سال تولید: ۲۰۲۲‌

۲۰۲۲‌ اقتباس از: Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 کارگردان: هیرویوکی ایمائیشی‌

هیرویوکی ایمائیشی‌ صداپیشگان: کن، آئویی یوکی، هیروکی توچی، میچیکو کایدن، تاکاکو هوندا، واتارو تاکاگی، تومویو کوروساوا‌

کن، آئویی یوکی، هیروکی توچی، میچیکو کایدن، تاکاکو هوندا، واتارو تاکاگی، تومویو کوروساوا‌ مدت زمان: ‌هر قسمت ۲۴ دقیقه

‌هر قسمت ۲۴ دقیقه امتیاز IMDb به اقتباس: ‌‌‌‌‌۸.۳ از ۱۰‌

سریال «سایبرپانک: اج رانرز» با نمایش خیره‌کننده‌ای از تصاویری آغشته به نئون و صحنه‌های اکشن مهیج، به دست استودیو معروف تریگر وارد میدان اقتباس‌های انیمیشنی شد. این سریال انیمیشنی که در دنیای بازی «سایبرپانک ۲۰۷۷» به وقوع می‌پیوندد، مسیر خود را با تمرکز روی داستان کن، مرد جوانی که مصمم است در تلاش برای زندگی بهتر تبدیل به یک اج رانر بشود، ترسیم می‌کند. سریال «اج رانرز» به جای اینکه به عنوان اقتباس مستقیم بازی عمل کند، هسته منبع اقتباس را برمی‌دارد و در خود استفاده می‌کند: خیابان‌های وهم‌انگیز نایت‌ سیتی، شهری که در آن رویاها خرید و فروش می‌شوند و امید در آن کالایی کمیاب است.

داستان‌گویی این سریال عمیقاً در قلب ژانر سایبرپانک فرو می‌رود و مبارزه خام و انسانی را علیه سیستمی که علیه همان افرادی که ادعا می‌کند در حال خدمت به آن‌هاست، آشکار می‌کند. سریال «سایبرپانک: اج رانرز» یک شاهکار بی‌بدیل است که در میان همتایان خود در حوزه اقتباس در قالب انیمیشن از بازی‌های کامپیوتری سربلند ایستاده است. داستان و پویانمایی به‌یادماندنی سریال به طرز ماهرانه‌ای واقعیت نابخشودنی آینده‌ای ویران را به تصویر می‌کشد، جایی که در آن افراد به مرور پیچیدگی‌های جامعه‌ای را که گرفتار فساد و نابرابری است، می‌فهمند.

۱۰. آرکین (Arcane)

سال تولید: ‌از سال ۲۰۲۱ تاکنون

‌از سال ۲۰۲۱ تاکنون اقتباس از: League of Legends

League of Legends کارگردان: پاسکال چاررو، آرنو دلورد‌

پاسکال چاررو، آرنو دلورد‌ صداپیشگان: هیلی استاینفلد، الا پورنل، کوین آلخاندرو، کیتی لیانگ، جیسون اسپیساک، شهره آغداشلو، توکس اولاگوندویه، جی‌بی بلانک، هری لوید، میا سینکلر جنس‌

هیلی استاینفلد، الا پورنل، کوین آلخاندرو، کیتی لیانگ، جیسون اسپیساک، شهره آغداشلو، توکس اولاگوندویه، جی‌بی بلانک، هری لوید، میا سینکلر جنس‌ مدت زمان: هر قسمت ۴۰ دقیقه‌

هر قسمت ۴۰ دقیقه‌ امتیاز IMDb به اقتباس: ‌‌‌‌‌۹ از ۱۰‌

سریال «آرکین» اقتباس انیمیشنی از بازی «لیگ افسانه‌ها» است. این سریال به اوج اقتباس‌ از بازی‌های کامپیوتری می‌رسد و با هنری بی‌نظیر، داستان غنی بازی را زنده می‌کند. پویانمایی سیال سریال و جزئیاتی که دقیق ساخته شده‌اند، استاندارد جدیدی در این ژانر ایجاد می‌کند و بینندگان را در دنیای پر جنب و جوش و پرخطر «آرکین» غرق می‌کند. اما قدرت واقعی این سریال در شخصیت‌پردازی‌های آن نهفته است.

سریال «آرکین» به طرز ماهرانه‌ای روابط پیچیده بین دو خواهر، ویولت و جینکس، را نشان می‌دهد و باعث می‌شود که درگیری‌ها و کشمکش‌های آن‌ها معتبر و از نظر احساسی قابل ارتباط باشد. توانایی سریال در انطباق شخصیت‌های بازی به گونه‌ای که هم وفادار و هم تازه باشد، نشان از خلاقیت و مهارت نویسندگان و انیماتورها دارد. ترکیب استادانه اکشن، درام و جهان‌سازی باعث شده سریال «آرکین» به بالای بهترین مورد این لیست تبدیل شود. درنهایت باید به صداگذاری‌های خارق‌العاده سریال اشاره کرد که بدون شک یکی از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.

