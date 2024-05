گیشه‌ در اختیار فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» (باکس آفیس هفته)

با این حال موفقیت نهایی فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» در فرنچایز به میزان فروشش نسبت به قسمت‌های قبلی بستگی دارد. «ظهور سیاره‌ی میمون‌ها» (Rise of the Planet of the Apes) و «جنگ برای سیاره‌ی میمون‌ها» (War for the Planet of the Apes) به ترتیب ۴۸۱ و ۴۹۰ میلیون دلار فروش جهانی داشتند، در حالی که «طلوع سیاره‌ی میمون‌ها» (Dawn of the Planet of the Apes) با ۷۱۰ میلیون دلار در صدر پرفروش‌ترین قسمت از این فرنچایز قرار دارد.

وس بال کارگردانی «پادشاهی سیاره میمون‌ها» را به عنوان چهارمین قسمت از راه‌اندازی‌های مجدد و دهمین فیلم در این فرنچایز ۵۶ ساله برعهده دارد. منتقدان و تماشاگران واکنش مثبتی به فیلم نشان داده‌اند و فیلم توانست در راتن تومیتوز امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ و در سینما اسکور نمره B بدست آورد. داستان این فیلم که مدت‌ها پس از حکومت سزار (رهبر انقلابی با بازی اندی سرکیس) می‌گذرد، میمون جوانی به نام نوا (اوون تیگ) را دنبال می‌کند که به سفری با زنی به نام مای (فریدا آلن) می‌رود تا مسیر آینده‌ی این دو گونه را رقم بزند.

در جای دیگر جدول این هفته و در رتبه‌ی دوم، فیلم «مرد ساده‌لوح» (The Fall Guy) محصول کمپانی یونیورسال با ۹.۴ میلیون دلار دیگر در بازارهای بین‌المللی، مجموع فروش خارجی خود را به ۵۴ میلیون دلار رساند. این فیلم کمدی اکشن با بازی رایان گاسلینگ و امیلی بلانت تاکنون با احتساب ۱۳.۷ میلیون دلار در این هفته، در داخل آمریکا ۴۹.۶ میلیون دلار و در کل دنیا ۱۰۳ میلیون دلار فروخته است. با این حال بودجه ساخت این فیلم ۱۴۰ میلیون دلار بوده است، بنابراین برای جبران هزینه‌های خود در اکران سینمایی به فروش بیشتری نیاز دارد.

در جایگاه سوم، فیلم «چلنجرز (Challengers) محصول آمازون متروگلدوین‌مایر با فروش حدود ۵ میلیون دلار از ۲۶۰۹ سالن سینما، افت فروش ۳۴ درصدی را نسبت به هفته‌ی گذشته تجربه می‌کند. این درام ورزشی عاشقانه با بودجه‌ی ساخت ۵۵ میلیون دلاری، تا این هفته ۳۸.۰۷ میلیون دلار درآمد داخلی داشت.

«تاروت» (Tarot)، فیلم ترسناک کم‌هزینه‌ی کمپانی‌های سونی و اسکرین جم، با کسب درآمد ۳.۴۵ میلیون دلاری در دومین هفته اکران خود از ۳۱۰۴ سالن سینما، جایگاه چهارم جدول داخلی را در اختیار دارد. مجموع فروش این فیلم تا کنون ۱۲.۰۱ میلیون دلار بوده است.

«گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید» (Godzilla x Kong: The New Empire) همچنان جایگاه خود را در بین پنج فیلم اول باکس آفیس داخلی حفظ کرده است. این فیلم که هفتمین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد با ۲.۵۲ میلیون دلار مجموع درآمد داخلی خود را تا این هفته به ۱۹۱.۸۲ میلیون دلار رسانده است.

فیلم «قهرمان گمنام» (Unsung Hero) ششمین عنوان این هفته است. این فیلم به کارگردانی جوئل اسمال‌بون و ریچارد رمزی که داستان شکل‌گیری یکی از گروه‌های موسیقی راک مسیحی را روایت می‌کند در سومین هفته اکران ۲۰۲۵ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱۶.۷۸ میلیون دلار رساند.

انیمیشن «پاندای کونگ‌فوکار ۴» (Kung Fu Panda 4) محصول یونیورسال پیکچرز این هفته یک پله صعود کرد و در رتبه هفتم قرار گرفت. این انیمیشن در دهمین هفته اکران ۲ میلیون دلار و در مجموع تا کنون در آمریکای شمالی ۱۹۱.۱۷ میلیون دلار فروخته است.

فیلم «جنگ داخلی» (Civil War) با بازی کریستن دانست که لقب پرفروش‌ترین و پرهزینه‌ترین فیلم کمپانی A24 را به خود اختصاص داده است، این هفته در جایگاه هشتم قرار گرفت. این فیلم که پنجمین هفته اکران خود را پیشت سر می‌گذارد، این هفته ۱.۸ میلیون دلار فروش داشت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۶۵.۲۱ میلیون دلار رساند.

فیلم «جنگ ستارگان: تهدید شبح» (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace) که هفته گذشته به افتخار روز چهارم می (روز جنگ ستارگان) اکران شده بود، در دومین هفته اکران ۱.۵ میلیون دلار فروخت و به رتبه نهم سقوط کرد. این فیلم در مجموع و در دو هفته ۱۲.۰۷ میلیون دلار درآمد داشت.

فیلم ترسناک «ابیگیل» (Abigail) دهمین عنوان باکس آفیس این هفته است. این فیلم محصول یونیورسال پیکچرز که چهارمین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذارد، با ۱.۱ میلیون دلار مجموع درآمد خود را در باکس آفیس داخلی به ۲۴.۷۵ میلیون دلار رسانده است.

در مجموع باکس آفیس این هفته نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشت. تنها عنوان تازه «پادشاهی سیاره میمون‌ها» بود و به جز دو فیلم «جنگ ستارگان» و «ابیگیل» باقی عناوین یا جایگاه خود را حفظ کردند یا با تغییری اندک در بین ده فیلم برتر جدول باقی ماندند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی پادشاهی سیاره میمون‌ها

Kingdom of the Planet of the Apes ۱ ۵۶.۵۰ ۵۶.۵۰ مرد ساده‌لوح

The Fall Guy ۲ ۱۳.۷۰ ۴۶.۶۹ چلنجرز

Challengers ۳ ۴.۶۸ ۳۸.۰۷ تاروت

Tarot ۲ ۳.۴۵ ۱۲.۰۱ گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید

Godzilla x Kong: The New Empire ۷ ۲.۵۲ ۱۹۱.۸۲ قهرمان گمنام

Unsung Hero ۳ ۲.۲۵ ۱۶.۷۸ پاندای کونگ‌فوکار ۴

Kung Fu Panda 4 ۱۰ ۲.۰۰ ۱۹۱.۱۷ جنگ داخلی

Civil War ۵ ۱.۸۰ ۶۵.۲۱ جنگ ستارگان: تهدید شبح

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace ۲ ۱.۵۰ ۱۲.۰۷ ابیگیل

Abigail ۴ ۱.۱۰ ۲۴.۷۵

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

