هرآنچه باید درباره مینی‌ سریال «اریک» با بازی بندیکت کامبربچ بدانید

داستان مینی‌سریال «اریک» درباره‌ی چیست؟

داستان مینی‌سریال «اریک» در شهر نیویورک در دهه‌ی هشتاد میلادی اتفاق می‌افتد. در این سال‌ها آمار جرم و جنایت در نیویورک به طرز نگران‌کننده‌ای بالا رفته بود؛ از جرم‌های خرد بگیر، تا فساد، نژادپرستی، افزایش فقر و گسترش بیماری ایدز. تاریکی این شهر بر عروسک‌گردانی به نام وینسنت (بندیکت کامبربچ) سایه می‌اندازد که روزی ناگهان پسر نه‌ساله‌اش، ادگار (ایوان موریس هاو)، در مسیر مدرسه ناپدید می‌شود. وینست به عنوان یک عروسک‌گردان که خالق یکی از موفق‌ترین برنامه‌های کودک تلویزیونی است به شهرت قابل توجهی دست یافته اما در نتیجه‌ی این واقعه به شدت متأثر و هر روز بی‌قرارتر می شود تا جایی که اطرافیانش نگران سلامت روان او می‌شوند.

ناامیدی بر وینست غلبه کرده و ساعت‌ها به روزها کشیده می‌شوند، اما همچنان خبری از پسرش ادگار نمی‌شود. بی‌تابی او نیز هرروز تشدید می‌شود؛ به ویژه که وینسنت خودش را مقصر گم‌شدن پسرش می‌داند. تا اینکه روزی وینسنت نقاشی‌هایی پیدا می‌کند که ادگار پیش از گم‌شدن کشیده بوده است. در این نقاشی‌ها عروسک آبی به نام اریک وجود دارد که موجب می‌شود ایده‌ای در ذهن وینسنت جرقه بخورد. شاید او بتواند عروسک اریک را ساخته و آن را به برنامه‌ی خودش در تلویزیون بیاورد. به این امید که ادگار عروسک اریک را ببیند. وینست مطمئن است که این حتما باعث می‌شود پسرش زودتر به خانه برگردد.

هر چه وینسنت زمان بیشتری را صرف ساختن عروسک اریک می‌کند، بیشتر از همسر، خانواده و دوستانش فاصله می‌گیرد. تلاش او برای ساخت اریک کم‌کم به یک وسواس ذهنی تبدیل شده و او را با دنیای بیرون بیگانه می‌کند. انگار او عمیقا باور دارد که اگر بتواند اریک را به برنامه‌اش بیاورد، ادگار حتما او را خواهد دید و متوجه خواهد شد که چقدر خانواده‌اش منتظر بازگشتش هستند. وسواس مخرب وینسنت نسبت به اریک تبدیل به هیولایی می‌شود که تمام ذهن این پدر درمانده را درگیر خود می‌کند؛ انگار که تنها راه بازگرداندن ادگار به خانه در اریک خلاصه شده است. با این پیش‌فرض مینی‌سریال «اریک» به مخاطبان وعده‌ی سریالی را می‌دهد که قرار است حسابی با احساسات مخاطب بازی کند و می‌تواند زمینه‌ای باشد برای به تصویر کشیدن موضوعات روانشناختی و نشان دادن فرایند پذیرش، سوگواری و چالش‌های دشواری که چنین شرایطی می‌تواند برای تمام خانواده به بار بیاورد.

چه بازیگرانی در مینی‌سریال «اریک» نقش‌آفرینی کرده‌اند؟

ستاره و نقش اصلی سریال که کاراکتر وینسنت سالیوان، پدر عروسک‌گردان ادگار را بازی می‌کند بندیکت کامبربچ است. او به خاطر اجراهای احساسی و تأثیرگذار خود شناخته می‌شود و در مینی‌سریال «اریک» نیز اجرایی شگفت‌انگیز از پدری مغموم و درمانده ارائه می‌دهد که کودک نه‌ساله‌اش گم شده است. احتمالا بندیکت کامبربچ را به خاطر بازی در نقش شرلوک هلمز در سریال «شرلوک» بی‌بی‌سی (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷) یا دکتر استیون استرنج در دنیای سینمایی مارول می‌شناسید. آخرین نقش‌آفرینی او نیز به پروژه‌ی وس اندرسن، یعنی «داستان شگفت‌انگیز هنری شوگر و سه داستان دیگر» (The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More) بازمی‌گردد. اما اگر می‌خواهید پیش از دیدن «اریک» کامبربچ را در یک درام احساسی دیگر ببینید، مینی‌سریال «پاتریک ملروز» گزینه‌ای است که به شما پیشنهاد می‌کنیم.

ایوان موریس هاو را قرار است در اولین نقش او به عنوان ادگار اندرسون، پسر نه‌ساله‌ی گم‌شده ببینیم. در دیگر نقش‌های مکمل گبی هافمن بازیگر امریکایی را داریم که برای ایفای نقش کیسی اندرسون، مادر ادگار انتخاب شده است. اگرچه گبی شهرتی به اندازه‌ی کامبربچ ندارد، اما از کودکی فعالیت بازیگری خود را آغاز کرده و نقش‌آفرینی‌هایش تاکنون قابلیت‌های او را ثابت کرده‌اند. بازی او را می‌توانید در فیلم‌هایی چون «وحشی» (۲۰۱۴)، «زودباش، زودباش» (C’mon C’mon) و سریال‌هایی چون «دختران» (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷) و «شفاف» (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹) ببینید.

مک‌کینلی بلچر سوم در نقش کارآگاه مایکل لدرویت ظاهر شده که پرونده‌ی گم‌شدن ادگار را پیگیری می‌کند. شاید بازی او را به عنوان مأمور ترور ایوانز در سریال «اوزارک» (Ozark) نتفلیکس به یاد داشته باشید. علاوه بر او، روبرتا کولیندرز، جف هفنر (بازیگر نقش ریچارد کاستیلو)، دن فوگلر (در نقش لنی ویلسون)، فیبی نیکولز (در نقش آن اندرسون) و کلارک پیترز (بازیگر کاراکتر جرج لاوت) از دیگر بازیگرانی هستند که در مینی‌سریال «اریک» حضور دارند.

سازندگان اصلی مینی‌سریال «اریک» چه کسانی هستند؟

سازنده و نویسنده‌ی اصلی سریال ابی مورگان، نماینشنامه‌نویس و فیلمنامه‌نویس ولزی است. شهرت او بیشتر برای نویسندگی فیلم‌های «بانوی آهنی» (The Iron Lady) در سال ۲۰۱۱، «شرم» (Shame) با بازی مایکل فاسبندر و کری مولیگان در همان سال و «حق رأی» (Suffragette) است. در کارنامه‌ی این نویسنده می‌توانید کار روی سریال‌هایی چون «آینه سیاه» (Black Mirror) و «شکاف» (The Split) را نیز ببینید.

مورگان خود توضیح داده که فکر می‌کرده ایده‌اش آنچنان مورد پسند سرویس‌های پخش خانگی واقع نشود، اما نتفلیکس و تهیه‌کنندگان سریال از همان طرح‌های اولیه اشتیاق زیادی برای تولید مینی‌سریال «اریک» از خود نشان دادند؛ به ویژه که خود مورگان تجربه‌ی زندگی در نیویورک دهه‌ی هشتاد را داشته و این تجربه نقش مهمی در داستان «اریک» بازی می‌کند.

آن طور که از تریلر این مینی‌سریال برمی‌آید، این مجموعه قرار است جنبه‌های متفاوتی از زندگی خانواده‌ای در نیویورک را دربربگیرد؛ از والدینی که دنبال پسر گمشده‌اشان می‌گردند، تا کارآگاهی که با فساد سیستماتیک دست و پنجه نرم می‌کند، شهری که در انواع جرم و جنایت‌ها مدفون شده است و در این میان، پسربچه‌ای که ممکن است دیگر هیچ‌وقت به خانه‌اش بازنگردد. یک عروسک آبی هفت‌فوتی نیز داریم که این سوال را مطرح می‌کند که دقیقا چه کسانی هستند که تبدیل به عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی در دست سیستم شده‌اند؟ مورگان خود مینی‌سریال «اریک» را اینگونه توصیف کرده است: «سفری تاریک و دیوانه‌وار به قلب نیویورک دهه‌ی هشتاد میلادی و دنیای خوب، بد و زشت وینسنت.»

کارگردانی این مجموعه برعهده‌ی لوسی فوربز (Lucy Forbes) بوده و تهیه‌کنندگی آن را نیز هالی پولینگر بر عهده داشته است. در کارنامه‌ی فوربز کارگردانی سریال‌های کمدی و درام را پیدا خواهید کرد و این کارگردان برنده‌ی بفتا بیش از هر چیز به خاطر کار روی مجموعه‌ی تلویزیونی «پایان دنیای لعنتی» (The End of the F***ing World) شناخته می‌شود. علاوه بر بازیگری، بندیکت کامبربچ از دیگر تهیه‌کننده‌های این سریال است که جین فدراستون و لوسی دایک نیز او را همراهی می‌کنند.

طبق گزارشات، ایده‌ی اولیه‌ی ساخت مینی‌سریال «اریک» به سال ۲۰۲۱ میلادی بازمی‌گردد که شرکت‌های «لیتل چیک» (Little Chick) و «سیستر» (Sister) تولید آن را آغاز کردند. از فوریه‌ی ۲۰۲۳ بندیکت کامبربچ و سایر گروه بازیگران این مینی‌سریال اعلام شدند و از اوایل همان سال فیلمبرداری «اریک» در نیویورک و بوداپست آغاز شد.

این سریال چند قسمت دارد؟ چه زمانی منتشر خواهد شد؟

«اریک» به عنوان یک مینی‌سریال شش قسمتی ساخته شده و قرار است تمام اپیزودهای آن در یک روز و در تاریخ ۳۰ می ۲۰۲۴ (۱۰ خرداد ۱۴۰۳) روی سرویس پخش خانگی نتفلیکس منتشر شوند.

