۱۲ فیلم جشنواره کن ۲۰۲۴ که انتظار دیدنشان را می‌کشیم

آیا آن تاجر املاک را که تبدیل به ستاره یک برنامه واقع‌نمای تلویزیونی (رئالیتی شو) شد و بعد تصمیم گرفت وارد حوزه سیاست شود و به یکباره رئیس‌جمهور امریکا شد، می‌شناسید؟ بله، درست متوجه شدید. داریم درباره دونالد ترامپ حرف می‌زنیم. علی عباسی در تازه‌ترین فیلمش سراغ دونالد ترامپ رفته است. از دهه هفتاد و هشتاد میلادی و روزهایی که این پسر جاه‌طلب اهل کوئینز حرفه‌اش را آغاز کرد و به‌تدریج قدرت گرفت. سباستین استن نقش جوانی‌های او را بازی می‌کند. ماریا باکلالوا که او در فیلم «بورات» (Borat) دیده‌ایم، در نقش ایوانا ترامپ ظاهر شده است. این فیلم بدون شک جنجالی خواهد بود.

۱. کارآموز (The Apprentice)

کارگردان: علی عباسی

علی عباسی بازیگران: سباستین استن، جرمی استرانگ، ماریا باکالوا، مارتین داناوان

۲. پرنده (Bird)

کارگردان: آندریا آرنولد

آندریا آرنولد بازیگران: بری کیوگن، فرانتس روگوفسکی، جیمز نلسون-جویس، نایکیا آدامز، جیسون بودا

اگر کارهای آندریا آرنولد، فیلمساز بریتانیایی را دیده‌اید، پس حتماً می‌دانید که او علاقه زیادی به پیدا کردن غم و غصه در زندگی‌های پرمشغله دارد، و همین‌طور لحظات لطیف در سخت‌ترین شرایط دوران بلوغ. آخرین فیلم دارمی درباره دختر دوازده ساله‌ای است که با پدرش و برادرش در کنت زندگی می‌کنند. تا اینکه یک غریبه مرموز وارد زندگی‌شان می‌شود.

۳. امیلیا پرز (Emilia Perez)

کارگردان: ژاک اودیار



ژاک اودیار بازیگران: کارلا سوفیا گاسکون، سلنا گومز، زوئی سالدانا، ادگار رامیرس

سر و صدای زیادی حول فیلم تازه ژاک اودیار شکل گرفته است. فیلمسازی که کارنامه فوق‌العاده‌اش شامل فیلم‌های متفاوتی می‌شود. از «ضربان قلب من متوقف شده است» (The Beat That My Heart Skipped) که بازسازی فیلم «انگشتان» (Fingers) جمیز توباک است تا وسترنی عجیب و غریب به نام «برادران سیسترز» (The Sisters Brothers) تا بهترین فیلم زندان‌محور بیست سال اخیر «یک پیامبر» (A Prophet). اما تمام آنچه درباره آخرین فیلم او می‌دانیم این است که یک وکیل را شامل می‌شود، یک ارباب کارتل مواد که آرزو دارد «آن زنی بشود که همیشه آرزویش را داشته» و سلنا گومز. زنی مأموریت پیدا می‌کند به یک سرکرده کارتل مواد کمک کند که جراحی تأیید جنسیتش را انجام دهد تا هم از دست مأموران فرار کند و هم جنسیتش ثابت شود. ناگفته نماند که فیلم موزیکال کمدی جنایی هم هست.

۴. من نیستم (It’s Not Me)

کارگردان: لئوس کاراکس



لئوس کاراکس بازیگران: لئوس کاراکس، دونی لوان

به کارگردانی مثل لئوس کاراکس که یک پورتره شخصی ساخته و بعد اسمش را گذاشته «من نیستم» اعتماد کنید. همان کاراکس کلاسیک. این نابغه سینمای فرانسه یک فیلم نیمه‌بلند چهل دقیقه‌ای ساخته که در واقع نیمه‌داستانی نیمه‌واقعی و پروژه‌ای تجربی است. همکار دیرینه او دنی لوان هم نقش خود کارگردان را بازی می‌کند و گویا چندین شخصیت از فیلم‌های قبلی کاراکس. دیوانه‌کننده است، نه؟ کاراکس در این فیلم به کارنامه چهل ساله فیلمسازی خود و لحظات مهم و سرنوشت‌سازش نگاهی می‌اندازد، و در عین حال نیم‌نگاهی به تحولات سیاسی این دوران دارد.

۵. فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه (Furiosa: A Mad Max Saga)

کارگردان: جرج میلر



جرج میلر بازیگران: آنیا تیلور-جوی، کریس همسورث، آنگوس سمپسون، ناتان جونز، تام برک

این اکشن پساآخرالزمانی که پنجمین قسمت از فرنچایز «مکس دیوانه» است، اسپین‌آف و پیش‌درآمد برای فیلم محصول ۲۰۱۵ «مکس دیوانه: جاده خشم» (Mad Max: Fury Road) هم هست. داستان فیلم حدود پانزده تا بیست سال پیش از وقایع «مکس دیوانه: جاده خشم» اتفاق می‌افتد. در پی سقوط جهان و فروپاشی اجتماعی، فیوریوسای جوان از «مکان سبز» ربوده می‌شود و به دست دسته‌ای بزرگ از موتورسواران یاغی به رهبری وارلرد دمنتوس می‌افتد. با راهی شدن در سرزمین بیابانی، آن‌ها با قلعه‌ای روبه‌رو می‌شوند که ایمورتان جو آن را اداره می‌کند. در حالی که دو ستمگر برای تسلط می‌جنگند، فیوریوسا باید مصیبت‌های زیادی را پشت سر بگذارد تا راهی برای بازگشت به خانه خود بیابد.

وقتی «مکس دیوانه: جاده خشم» سال ۲۰۱۵ در جشنواره فیلم کن خارج از بخش مسابقه به نمایش درآمد، سر و صدای زیادی کرد. بنابراین، جای تعجب ندارد که جرج میلر یک بار دیگر قسمتی دیگر از فرنچایز «مکس دیوانه» را در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۴ به نمایش درآورد. این بار آنیا تیلور جوی جا پای شارلیز ترون گذاشته و نسخه جوان‌تر آن ضد قهرمان زن آخرالزمانی را بازی می‌کند. کریس همسورث نقش شخصیتی به نام دمنتوس را بازی می‌کند. تام برک فیلم «یادگاری» (The Souvenir) در نقش سرسخت‌ترین مبارز جاده‌ای شهر ظاهر شده است و یک لشگر بدلکار که به نام آنالوگ زندگی‌شان را به خطر انداختند تا ما شاهد یک سری زد و خورد درست و حسابی بر پرده سینما باشیم.

۶. آه کانادا (Oh Canada)

کارگردان: پل شریدر

پل شریدر بازیگران: ریچارد گیر، جیکوب الوردی، اوما تورمن، ویکتوریا هیل، مایکل امپریولی، پنه‌لوپه میچل، کریستین فروست

پل شریدر هفتاد و هفت ساله درام‌های پیچیده و جسورانه‌ای درباره شخصیت‌هایی که زندگی‌شان را در بحران وجودی به‌سختی سر می‌کنند، ساخته است. حالا شریدر اثر دیگری را از رمان‌نویس بزرگ فقید راسل بنکس به فیلم تبدیل کرده است. دارم جنایی نئو نوآر محصول ۱۹۹۷ این فیلمساز، «رنج» (Affliction) هم بر اساس رمانی از همین نویسنده بود. در «آه کانادا» یک نویسنده امریکایی چپگرای رنج‌دیده می‌خواهد با گذشته خودش صلح کند و به کانادا می‌رود تا به جنگ ویتنام فرستاده نشود. تصمیم او به مذاق دوستان و عزیزانش خوش نمی‌آید.

۷. انواع مهربانی (Kinds of Kindness)

کارگردان: یورگوس لانتیموس

یورگوس لانتیموس بازیگران: اما استون، جسی پلمونس، ویلم دفو، مارگارت کوالی، هانگ چائو، جو آلوین، مامودو آتی، هانتر شیفر

فیلم بعد از «بیچارگان» (Poor Things) یورگوس لانتیموس قرار بود سال ۲۰۲۳ با عنوان دیگری با فاصله‌ای کم از فیلم نامزده اسکار سال گذشته‌اش اکران شود. خدا را شکر که چنین نشد و ما فرصت پیدا کردیم نفسی تازه کنیم تا برای یک فیلم ابسورد پیچیده و درگیرکننده دیگری از او جانی بگیریم. که باز هم بیاید ما را بعد از تماشایش سرگردان کند. این بار هم شاهد حضور اما استون هستیم که ظاهراً دارد تبدیل به پای ثابت فیلم‌ها و نقش‌های اول کارهای لانتیموس می‌شود. و همین‌طور ویلم دفوی بزرگ که نقش فرانکنشتاینی خداگونه‌اش در «بیچارگان» را به زیبایی بازی کرد. فیلم ظاهراٌ سه بخش مختلف دارد و تمام بازیگران نقش‌های متفاوتی را در این بخش‌ها بازی می‌کنند. «مهربانی» همیشه واژه‌ای نسبی در جهان لانتیموس است. بنابراین، آن کلمه را از عنوان بردارید و مقادیر زیادی نمک روی آن بپاشید.

۸. پارتنوپ (Parthenope)

کارگردان: پائولو سورنتینو

پائولو سورنتینو بازیگران: استفانیا ساندرلی، گری اولدمن، سیلویو اورلاندو، لویزا رانیری، پپه لانتستا،

ایزابلا فراری



یکی دیگر از اتفاقات خوب امسال و جشنواره فیلم کن ۲۰۲۴ فیلمی از پائولو سورنتینو است. اسطوره‌شناسان اگر نام فیلم تازه او را بشنوند به سرعت به یاد سایرنی (الهه سایرن) می‌افتند که سعی کرد با آوازش قهرمان هومر را به کام مرگ بکشاند و در نهایت خودش اسیر گور آب شد. فیلم جدید سورنتینو درباره شخصیتی است که نامش پارتنوپ است اما به گفته خود فیلمساز «نه الهه سایرن است نه اسطوره.» در عوض، چیزی شبیه به یک راهنمای تور نامه عاشقانه سورنتینو به منطقه‌ای است که در آن بزرگ شده است. و احتمالاً مثل تمام کارهای استاد ترکیبی است از فراواقعگرایی و رمانتیسیزم و همین‌طور قاب‌های سینمایی شگفت‌انگیز او. سورنتینو یک بار دیگر نگاهی به ریشه‌هایش انداخته است. «دست خدا» (Hand of God) را که حتماً به یاد دارید. شاید کار سورنتینو را دوست داشته باشید یا از آن بیزار باشید اما هرگز حوصله‌تان را سر نمی‌برد. بنابراین، فیلمی تازه از این فیلمساز مهم و شاخص ایتالیایی همیشه اتفاق خوبی است.

۹. شایعات (Rumours)

کارگردان: گای مدین، ایوان جانسون، گیلن جانسون

گای مدین، ایوان جانسون، گیلن جانسون بازیگران: کیت بلانشت، آلیسیا ویکاندر

به محض اینکه اولین تصویر از فیلم جدید گای مدین در اینترنت پخش شد، دو نفر در جنگلی وهم‌آمیز کنار یک مغز بزرگ خم شده‌اند، می‎‌شد حدس زد که قرار است حتی با استانداردهای این فیلمساز کالت کانادایی شاهد فیلمی دیوانه‌وار باشیم. پیرنگ این کمدی سیاه رؤیاگونه که آری آستر تهیه‌کننده آن است، این است؛ گروهی از سران جهان برای اجلاس سالانه گروه هفت گرد هم می‌آیند اما پیش از آن در جنگل گم می‌شوند. چه کسی می‌داند بعدش قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ کیت بلانشت و آلیسیا ویکاندر از جمله کسانی هستند که در این کابوس در بیداری گیر می‌افتند. «شایعات» اگر حتی نصف فیلم محصول ۲۰۰۷ مدین «وینیپگ من» (My Winnipeg) خوب باشد، کافی است. باید کلاهمان را بالا بیندازیم.

۱۰. سپتامبر می‌گوید (September Says)

کارگردان: آریان لابد

آریان لابد بازیگران: میا تاریا، راخی تاکرار، پاسکال کان

به جز یورگوس لانتیموس همسرش آریان لابد هم در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۴ حضور دارد. احتمالاً او را در فیلم‌های همسرش مثل «دندان نیش» (Dogtooth) و «خرچنگ» (The Lobster) به یاد دارید. این بازیگر و حالا کارگردان یونانی فرانسوی در اولین تجربه کارگردانی‌اش به سراغ اقتباس ادبی رفته است. «سپتامبر می‌گوید» بر اساس رمان «خواهران» (Sisters) نوشته دیزی جانسون داستان دو خواهر به نام‌ سپتامبر و جولای را روایت می‌کند که برای تعطیلات به همراه مادرشان به ایرلند می‌روند. این در حالی است که رابطه دو خواهر اخیراً خوب نبوده و به سفر رفتن با هم تنش بینشان را بیشتر می‌کند.

۱۱. کفن‌ها (The Shrouds)

کارگردان: دیوید کراننبرگ

دیوید کراننبرگ بازیگران: ونسان کسل، دیانه کروگر، گای پیرس

وقتی دیوید کراننبرگ داشت «جنایات آینده» (Crimes of the Future) را بعد از نمایشش در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲ تبلیغ می‌کرد، به پروژه تازه‌ای اشاره کرد که گفت می‌خواهد به عنوان یک مجموعه با نتفلیکس آن را کار کند. اما نتفلیکس پروژه را رد کرد. (البته که رد کرد.) و گفت که امیدوار است به زودی آن را به یک فیلم بلند هم تبدیل کند. همه می‌ترسیدند پروژه به سرانجامی نرسید اما استاد ثابت کرد که پای حرفش می‌ماند. بنابراین، حالا ما یک تریلر تکان‌دهنده و ترسناک دیگر از کراننبرگ خواهیم دید که گفته می‌شود شخصی‌ترین فیلم این فیلمساز کانادایی است. گویا کراننبرگ قصه را با الهام از اندوه خودش بعد از فوت همسرش نوشته است. وینست کسل در این فیلم ترسناک هنری نقش بیوه‌ای غمگین را بازی می‌کند که دستگاهی نوآورانه برای کمک به مردم در ارتباط با مردگان می‌سازد و قصد دارد آن را در سرتاسر دنیا تبلیغ کند. بعد اتفاقی مرموز رخ می‌دهد که منجر به زنجیره‌ای از اتفاقات دیگر می‌شود. همان اتفاقات همیشگی جهان کراننبرگ.

۱۲. مگالوپلیس (Megalopolis)

کارگردان: فرانسیس فورد کوپولا

فرانسیس فورد کوپولا بازیگران: آدام درایور، ناتالی امانوئل، جانکارلو اسپوزیتو، جان ویت، لارنس فیشبرن، آبری پلازا، شایا لباف، جیسون شوارتزمن، گریس فاندروال، کاترین هانتر، تالیا شایر، داستین هافمن، دی بی سویینی

نزدیک به چهل سال است که فرانسیس فورد کوپولا دارد درباره مفاهیمی همچون اتوپیا، آرمانگرایی و ظهور و سقوط امپراتوری‌ها فیلم می‌سازد. حالا، استاد بالاخره تصمیم گرفته رؤیایی را به واقعیت تبدیل کند. در فیلمی علمی-تخیلی حماسی پرستاره با حضور بعضی از اعضای خانواده‌اش که باعث می‌شود هم انتظار یک شاهکار دیگر از استاد را داشته باشی، هم با خودت بگویی این دیگر قرار است چه فیلمی باشد که هم آدام درایور و شایا لباف دارد هم داستین هافمن و جان ویت را با هم. اما بدون شک بیش از هر فیلم دیگری انتظار این قصه هنرمندان در برابر سیاست‌مداران را می‌کشیم. هرچه باشد، جناب کوپولا فیلم را ساخته است. بی‌صبرانه منتظر این لحظه هستیم. خوب یا بد، فیلم هرچه باشد، اکرانش در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۴ فراموش‌نشدنی خواهد بود.

قصه فیلم این است؛ یک تصادف، مادرشهری شبیه شهر نیویورک را که در حال زوال است ویران می‌کند. سزار، یک معمار ایده‌آلگرا، قصد دارد شهر را به عنوان یک آرمان‌شهر پایدار بازسازی کند، در حالی که شهردار، فرانک سیسرو، برنامه‌های دیگری مطابق با فساد، حرص و طمع و شهوت قدرت خود دارد. جولیا، دختر اجتماعی فرانک، بین مردان مخالف و بینش‌هایشان قرار می‌گیرد. او خسته از توجه و قدرتی که با آن متولد شده است، به دنبال معنای زندگی خود می‌گردد.

