نظریه دیوانه‌وار هواداران درباره‌ی بازگشت ولورین در فیلم «ددپول ۳»

مدت کوتاهی پس از اینکه دیزنی در سال ۲۰۱۹ کپی‌رایت جهش‌یافته‌ها و مردان ایکس را از کمپانی فاکس قرن بیستم خرید، رایان رینولدز، بازیگر شخصیت ددپول، تأیید کرد که ضدقهرمان محبوب و بددهن، ددپولی که همیشه دیوار چهارم را می‌شکند، قرار است برای همیشه به دنیای سینمایی مارول نقل مکان کند. فیلم «ددپول و ولورین» استودیو مارول به طور رسمی در سال ۲۰۲۱ معرفی شد و در سال ۲۰۲۲ به طرز غافلگیرکننده‌ای افشا شد که هیو جکمن با وجود بازنشسته شدن از نقش ولورین، قرار است یک بار دیگر این نقش را بازی کند.

اولین تریلر فیلم «ددپول و ولورین» یا همان «ددپول ۳» نگاه دقیق‌تری به بازگشت هیو جکمن در نقش ولورین در دنیای سینمایی مارول ارائه کرد. در تریلر لباس زرد و آبی ولورین که کاملاً با لباس کمیکی این شخصیت تطابق دارد را می‌بینیم. تریلر ما را به اوج ماجراجویی ددپول و لوگان در چندجهانی می‌برد و کاساندرا نوای وحشتناک با بازی اما کورین را به تصویر می‌کشد؛ دشمن مخوفی که ددپول باید با آن رویارو شود.

یکی از نکات مهمی که می‌توان از تریلر فیلم فهمید، این است که جکمن قرار نیست نقش همان ولورینی را بازی کند که ما در فیلم‌های «مردان ایکس» (X-Men) کمپانی فاکس دیده‌ایم. یک نظریه دیوانه‌وار درباره دنیای سینمایی مارول، حاکی از آن است که جکمن در نقش همتای انیمیشنی این شخصیت ظاهر شده باشد؛ یعنی نسخه‌ای از ولورین که در انیمیشن سریالی «مردان ایکس ۹۷» (X-Men97) دیده‌ایم.

پیش از «ددپول و ولورین» خالق سریال «مردان ایکس ۹۷» پرچم را به رایان رینولدز سپرد

استودیو مارول رفته رفته عزمش را جزم می‌کند تا شخصیت‌های به‌ یاد ماندنی مردان ایکس را در دنیای سینمایی مارول (لایو اکشن) معرفی کند. انیمیشن سریالی «مردان ایکس ۹۷»‌ سریال دهه ۹۰ای «مردان ایکس» را احیا کرد و محبوب‌ترین و مشهورترین قهرمانان این گروه از جهش‌یافته‌ها را در داستانی مهیج و غافلگیرکننده به تصویر کشید. شاید خالق «مردان ایکس ۹۷»، بی دی‌مایو، از استودیو مارول اخراج شده باشد، اما همچنان درباره مشارکت خود در این سریال صحبت می‌کند. پس از اینکه رایان رینولدز در ۲۱ آوریل سال ۲۰۲۴ یک پوستر از فیلم «ددپول و ولورین» را به اشتراک گذاشت، بی دی‌ماریو در پاسخ به او، گفت که اکنون پرچم را به رایان رینولدز می‌سپارد و امیدوار است او فیلم را خراب نکند. این تعامل ساده نشان می‌دهد احتمال اینکه سریال «مردان ایکس ۹۷» و فیلم «ددپول و ولورین» به یکدیگر ارتباطی داشته باشند، پایین نیست.

نظریه‌ای که «مردان ایکس ۹۷» و «ددپول و ولورین» را مرتبط می‌داند، چه منطقی دارد؟

این ایده که این دو پروژه ممکن است به یکدیگر مرتبط باشند، این گمانه‌زنی را برانگیخت که هیو جکمن به احتمال زیاد ولورین سریال «مردان ایکس ۹۷» را وارد فاز پنجم دنیای سینمایی مارول خواهد کرد. اگرچه اگر این نظریه محقق شود، به معنای این است که در قسمت پایانی سریال «مردان ایکس ۹۷» اتفاقات هولناکی رخ خواهد داد؛ چرا که در تریلر «ددپول و ولورین» دیدیم اتفاق غم‌انگیزی برای دنیای ولورین افتاده و احتمالاً تمام اعضای مردان ایکس در آن دنیا کشته شده‌اند. در این تریلر دیدیم که به نظر ولورین او جهان خود را ناامید کرده، مورد نفرت عموم مردم قرار گرفته و شاید باعث مرگ دوستان خود شده باشد. درمجموع آنچه در تریلر دیدیم، یک ولورین زخم‌خورده بود که ددپول موفق شد برای پیوستن به او در نجات دادن چندجهانی اغفالش کند.

نکات پنهانی تریلر فیلم «ددپول ۳» که شاید از آن‌ها بی‌خبر باشید

یکی از نظریه‌های مطرح شده به دست مخاطبان، اشاره می‌کند که قسمت پایانی سریال می‌تواند شامل مرگ مردان ایکس، به جز شخصیت ولورین باشد (اکنون قسمت آخر سریال پخش شده است). این داستان ویران‌کننده می‌تواند در فیلم «ددپول و ولورین» ادامه پیدا کند، اگرچه سریال «مردان ایکس ۹۷» برای فصل دوم و سوم تمدید شده. این اولین بار نیست که یک شخصیت انیمیشنی در یک فیلم سینمایی مارول حضور پیدا می‌کند. قبل از ولورین و نظریه‌ای که به او پرداخته، ما کاپیتان کارتر را در انیمیشن سریالی «چه می‌شد اگر…؟» (What If…?) داشتیم که بعدها هیلی آتول نقش او را در فیلم «دکتر استرنج در چندجهانی جنون» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) بازی کرد و این شخصیت انیمیشنی را به دنیای سینمایی مارول آورد.

براساس این نظریه آینده سریال «مردان ایکس ۹۷» چگونه خواهد بود؟

نظریه ایفای نقش هیو جکمن به عنوان ولورین «مردان ایکس ۹۷» بین هواداران مارول محبوبیت زیادی پیدا کرده است. هنوز سؤال‌های زیادی در این باره وجود دارد، اما این نظریه دلیل غیبت سایر اعضای مردان ایکس را مرگ آن‌ها در آخرین قسمت سریال می‌داند. گروه مردان ایکس در پایان سریال کشته می‌شوند و ولورین در «ددپول و ولورین» مأموریت خاص خود را آغاز می‌کند تا به نوعی به دوستان خود ادای دین کرده باشد. با این وجود سؤالات زیادی در رابطه با آینده سریال «مردان ایکس ۹۷» به وجود می‌آید، به خصوص با وجود تمدید شدن سریال برای فصول دوم و سوم.

شخصیت شرور فیلم «ددپول و ولورین» کیست؟

باید به یاد داشت در حالی که تریلرهای جذاب فیلم «ددپول و ولورین» نگاهی اجمالی به ماجراجویی این دو شخصیت در چندجهانی ارائه کرده است، بسیاری از جزئیات در رابطه با خط داستانی اصلی این پروژه همچنان نامشخص باقی مانده. بسیار محتمل است که ددپول و ولورین بتوانند پس از رویارو شدن با دشمن خود، مردان ایکس را از مرگ برگردانند و به ولورین این اجازه را بدهند به خانه، و نزد خانواده جهش‌یافته‌های خود برگردد. به این ترتیب سریال «مردان ایکس ۹۷» نیز می‌تواند ادامه پیدا کند.

با این همه یک احتمال منطقی‌تر نیز وجود دارد: اینکه ولورین فیلم «ددپول ۳» نسخه‌ای صرفاً مشابه نسخه انیمیشنی این شخصیت باشد. به این معنا که در سریال «مردان ایکس ۹۷» قهرمانان داستان از پس چالش‌های پیش رو برمی‌آیند و نجات پیدا می‌کنند، اما در نسخه دیگری از داستان، که در «ددپول و ولورین» به تصویر کشیده می‌شود، همه مردان ایکس کشته خواهند شد و تنها لوگان باقی می‌ماند تا باقی روزهای خود را در تنهایی و افسردگی مطلق سپری کند.

منبع: screenrant

