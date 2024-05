شاید بعد از به پایان رساندن تماشای این سریال از خود بپرسید که حالا چی؟ برای کسانی که به تازگی با دنیای این سریال آشنا شده‌اند یک پیشنهاد بر سایرین اولویت دارد. سری به مجموعه بازی‌های رایانه‌ای «فال‌اوت» بزنید؛ به خصوص از آن‌جایی که شرکت بتسدا اعلام کرده که در ماه آینده قرار است به روزرسانی‌ای برای بازی «فال‌اوت ۴» منتشر کند. اگر طرفدار بازی‌های ویدیویی نیستید یا حداقل علاقه‌ای به بازی‌های رایانه‌ای تیراندازی ندارید، شاید ترجیح دهید نیاز خود به تماشای جهان‌های آخرالزمانی را از جای دیگری ارضا کنید. خوشبختانه دو دهه‌ی گذشته سریال‌های تلویزیونی آخرالزمانی زیادی را در اختیار ما گذاشته است. چندین سریال شبیه «فال‌اوت» وجود دارند که با کمک آن‌ها می‌توانید در وقفه‌های بین فصل‌های مختلف این سریال، اوقات فراغت خود را بگذرانید؛ از پناهگاه‌های زیرزمینی گرفته تا مناطق جنگی غربی.

Into the Badlands

این سریال را می‌توانید از سرویس استریم هوپلا تماشا کنید. با توجه به خیزش سریال‌هایی مانند «جنگ‌جو» (Warrior) و «گانگسترهای لندن» (Gangs of London) به نظر می‌رسد کنار هم قرار دادن تلویزیون و صحنه‌های ضد و خورد با کیفیت هرگز ممکن نباشد. یکی از نخستین سریال‌هایی که این معادله را به هم زد، سریال «در بدلندز» بود. این سریال که شبکه‌ی ای‌ام‌سی آن را ساخته است، درباره‌ی جنگی خونین بین جناح‌های مخالف در دنیایی آخرالزمانی است. ستاره‌ی این سریال، دانیل وو یکی از ستاره‌هایی بود که چند سال بعد در فصل چهارم سریال دیگری از سازنده‌ی سریال «فال‌اوت»، جاناتان نولان، یعنی «وست‌ورلد» ( Westworld ) حضور پیدا کرد.

وو یک مبارز و متخصص هنرهای رزمی است. وو پیش از این که به واسطه‌ی بازی در این سریال تلویزیونی بتواند در آمریکا اسم و رسمی برای خودش دست و پا کند، یکی از ستاره‌های محبوب فیلم‌ها و سریال‌های اکشن هنگ کنگ بود. اگر قرار بود سریال‌ها را تنها با شمار شخصیت‌های شرور موجود در آن‌ها رتبه‌بندی و امتیازدهی کنیم، احتمالا «در بدلندز» یکی از بهترین سریال‌های تاریخ می‌شد؛ مارتون سوکاس در این فیلم نقش بارون کوئسین را ایفا می‌کند؛ شخصیتی که برداشتی است از شخصیت لئوناردو دی‌کاپریو در فیلم «جنگوی از بند گسیخته» (Django Unchained). «در بدلندز» یک سریال قدرتمند شبیه «فال‌اوت» است که می‌توانید آن را تماشا کنید.

این سریال را می‌توانید از شبکه‌ی آمازون پرایم تماشا کنید. اگر قسمت موردعلاقه‌ی شما از سریال «فال‌اوت» بخش فرهنگ گاوصندوق‌ها بودند، پس احتمالا یکی از طرفداران سریال «ارمیا» خواهید شد. «ارمیا» نام سریال کوتاهی است که طی سال ۲۰۲۲ از شبکه‌ی شوتایم شروع به پخش شدن کرد. وقایع این فیلم در سرزمین غربی پساآخرالزمانی‌ای رخ می‌دهند که در آن یک ویروس عجیب و غریب همه‌ی افراد بالای ۱۳ سال را می‌کشد. «ارمیا» داستان یک دنیای این‌چنینی را از سال‌ها بعد از شیوع این ویروس تعریف می‌کند. اگر به دنبال یک سریال شبیه «فال‌اوت» می‌گردید، مسیر را درست آمده‌اید.

شخصیت‌های اصلی این سریال گروهی از افراد ولگرد هستند که جامعه‌ای زیرزمینی آن‌ها را پیدا کرده و در تلاش است تا با برنامه‌ای مناسب آن‌ها را به سطح زمین بازگرداند. این سریال در ذات خود سریالی اپیزودیک بود؛ به خصوص در فصل نخست. نقش‌آفرینی‌های لوک پری و مالکوم جمال وارنر در این سریال مورد ستایش منتقدان و مخاطبان قرار گرفت. این دو هنرمند در این سریال نقش دو بزرگسال جوان را ایفا می‌کنند که هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با آسیب‌های روانی بزرگ‌شدن در دنیای مردگان هستند. سازنده‌ی این سریال نامی آشنا است که پیش از این هم سریال‌هایی مانند «بابیلون» (Babylon) و «احساس» (Sense) را ساخته. در حالی که استرازنسکی به عنوان یک نویسنده‌ی آثار تلویزیونی و کتاب‌های مصور سابقه‌ای طولانی و موفقیت‌آمیز دارد، با این‌حال «ارمیا» یکی از عناوین قدرنادیده‌ی او است که هرگز به اندازه‌ی کافی مورد توجه قرار نگرفت.

یکی از قانع‌کننده‌ترین بخش‌های سریال «فال‌اوت» چگونگی پیوندزدن نوستالژی دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی با تهدیدهای یک دنیای پساآخرالزمانی است. چنین نکته‌ای را می‌توان درباره‌ی سریال «جریکو» محصول شبکه‌ی سی‌بی‌اس هم گفت. «جریکو» داستان ساکنان یک شهر کوچک را روایت می‌کند که بعد از یک حمله‌ی هسته‌ای به ایالات متحده‌ی آمریکا، روزها و هفته‌ها را می‌گذرانند. در حالی که داستان پیش می‌رود، آن‌چه به نظر می‌رسید روحیه‌ی قدرتمند یک شهر کوچک در مقابله با واقعه‌ای شوم و دردناک باشد، به تدریج تبدیل به نیرویی تاریک می‌شود. ساکنین شهر جریکو وارد جنگ با یک اجتماع دیگر در نزدیکی خودشان می‌شوند و در مقابل اشغال شدن توسط ارتش ایالات متحده‌ی آمریکا مقاومت می‌کنند.

این سریال به عنوان یکی از نخستین سریال‌هایی که در آن جامعه‌ای کوچک در مقابل نیروی‌های حکومتی قرار می‌گیرد توانست نام و آوازه‌ای برای خودش دست و پا کند. این سریال هم‌چنین می‌تواند به عنوان مطالعه‌ای من باب طبقات اجتماعی آمریکا هم در نظر گرفته شود. در این سریال شبیه «فال‌اوت» شاهد یک آمریکای پس از جنگ داخلی هستیم که به بخش‌های مختلف تقسیم شده است و نیروی‌ها گوناگون موجود در آن به جان هم افتاده‌اند. مخاطبان به اعتبار حضور اسکیت اولریش به این سریال جذب می‌شدند، اما آن چه آن‌ها را راضی به ماندن می‌کرد، درخشش جرالد مک‌رینی بود؛ کسی که نقش‌آفرینی‌اش را می‌توان قلب تپنده‌ی سریال دانست.

