برندگان جشنواره کن ۲۰۲۴ اعلام شدند

شان بیکر نخستین فیلمساز آمریکایی از سال ۲۰۱۱ است که جایزه‌ی بزرگ جشنواره کن را به خانه می‌برد؛ آخرین بار، این ترنس مالیک بود که با «درخت زندگی» صاحب این جایزه شد. بیکر پیش از این، با «پروژه فلوریدا» و «موشک قرمز» نیز در این فستیوال حضور پیدا کرده بود. او پس از دریافت جایزه، از اهمیت اکران فیلم‌ها در سالن‌های سینما صحبت کرد: «به جهان باید یادآوری شود که در خانه فیلم دیدن، همزمان که با گوشی موبایل کار می‌کنید، راه درست [تماشای آثار] نیست. فیلم دیدن با دیگران در سالن سینما، یکی از بهترین تجربه‌های مشترک است. بنابراین می‌گویم که آینده‌ی سینما همان جایی است که از آن آغاز شد: سالن سینما.»

کامیل کوتین، بازیگر و کمدین فرانسوی که سریال «کارگزار مرا خبر کنید!» را در کارنامه دارد، مجری مراسم اعلام جوایز بود. هیئت داوران جشنواره کن ۲۰۲۴ -که اغلب زن بودند- را هم این چهره‌های شاخص تشکیل داده بودند: گرتا گرویگ (رئیس هیئت)، خوان آنتونیو بایونا (فیلم‌ساز اسپانیایی)، ابرو جیلان (بازیگر و فیلمنامه‌نویس ترکیه‌ای)، پیرفرانچسکو فاوینو (بازیگر ایتالیایی)، لیلی گلداستون (بازیگر آمریکایی)، هیروکازو کورئیدا (فیلمساز ژاپنی)، نادین لبکی (بازیگر و کارگردان لبنانی)، اوا گرین و عمر سی (بازیگران فرانسوی).

پایال کاپادیا که با فیلم «هرچه نور تصور می‌کنیم» (All We Imagine As Light) از معدود فیلمسازان هندی جشنواره کن در سه دهه‌ی اخیر به حساب می‌آمد، جایزه‌ بزرگ جشنواره کن (دومین جایزه مهم این فستیوال) را به خانه برد (آخرین بار، در سال ۱۹۹۴ بود که شاجی ان. کارون با فیلم «صاحب» در مقابل «پالپ فیکشن» کوئنتین تارانتینو قرار گرفت). فیلم درباره‌ی تعامل سه زن هندی از سه رده‌ی سنی و طبقه‌ی اجتماعی مختلف است.

در یکی از لحظات جالب مراسم، کامیل کوتین، سخنرانی بازیگر فرانسوی، لوران لافیت -که برای اهدای اولین جایزه روی صحنه آمده بود- را قطع کرد و گفت که سخنرانی‌ او توسط چت جی‌پی‌تی نوشته شده است. سپس لافیت برنده‌ی بهترین فیلم‌نامه را اعلام کرد که این جایزه به کارگردان فرانسوی، کورالی فارگیت برای فیلم «ماده» (The Substance) رسید. این فیلم ترسناک با بازی دمی مور و مارگارت کوالی، در مجموع نقدهای مثبتی هم دریافت کرد و قصه‌ی یک بازیگر بازنشسته و مجری تلوزیون (مور) را روایت می‌کند که به سراغ مصرف یک ماده‌ی غیرقانونی رفته که ظاهر می‌تواند آدم‌ها را به‌صورت موقت جوان کند.

هیئت داوران در یک حرکت منحصربه‌فرد، تصمیم گرفت تا جایزه‌ی بهترین بازیگر زن را به جای یک بازیگر، میان چهار بازیگر تقسیم کند و از قضا هر چهار بازیگر از یک فیلم انتخاب شده‌اند: «امیلیا پرز» (Emilia Pérez) ساخته‌ی ژاک اودیار که سابقه‌ی کسب نخل طلا را هم در کارنامه دارد. این فیلم کمدی موزیکال که داستان آن در مکزیک اتفاق می‌افتد، داستان یک قاچاقچی کارتل مواد مخدر را روایت می‌کند که ناپدید می‌شود و سپس به عنوان یک زن بازمی‌گردد. هیئت داوران که ظاهرا از همه‌ی بازیگران زن فیلم به یک اندازه رضایت داشته‌اند، سلنا گومز، زوئی سالدانا، کارلا سوفیا گاسکون و آدریانا پاز را به طور مشترک، بهترین بازیگر زن اعلام کردند. «امیلیا پرز» جایزه ویژه هیئت داوران را هم به خانه برد.

در سوی مقابل، جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد به جسی پلمونس رسید که در «انواع مهربانی» (Kinds of Kindness)، اثر جدید یورگوس لانتیموس سه نقش متفاوت را بازی می‌کند.

جایزه‌ی بهترین کارگردانی هم به فیلمساز سرشناس پرتغالی، میگل گومیس برای فیلم «گرند تور» (Grand Tour) رسید. این فیلم سیاه‌ و سفید، قصه‌ی مردی را روایت می‌کند که از تعهد و عشق ترس دارد، بنابراین به کشورهای مختلف قدم می‌گذارد تا با نامزدش روبه‌رو نشود. ماجراها در دوران جنگ جهانی اول اتفاق می‌افتد و با مرد جوانی به نام ادوارد آغاز می‌شود که منتظر رسیدن کشتی لندن است، کشتی‌ای که نامزد او، مولی در آن حضور دارد. اما ادوارد ناگهان دچار ترس، شک و تردید می‌شود و پیش از رسیدن مولی، به سنگاپور فرار می‌کند. با این حال، او گویی نمی‌تواند از این رابطه رها شود و مولی مثل سایه در تعقیب او است.

فرانسیس فورد کوپولا که چهل‌وپنج سال قبل، جایزه نخل طلا را برای «اینک آخرالزمان» (۱۹۷۹) به خانه برد، در مراسم امسال روی صحنه رفت تا به دوست و همکاری قدیمی‌اش، جرج لوکاس، یک جایزه‌ی افتخاری اهدا کند.

فهرست کامل برندگان جشنواره کن ۲۰۲۴ را در ادامه می‌توانید مطالعه کنید.

نخل طلا: «آنورا» ساخته‌ی شان بیکر

«آنورا» ساخته‌ی شان بیکر جایزه‌ بزرگ جشنواره کن: «هرچه نور تصور می‌کنیم»

«هرچه نور تصور می‌کنیم» بهترین کارگردان: میگل گومیس برای «گرند تور»

میگل گومیس برای «گرند تور» بهترین بازیگر مرد: جسی پلمونس برای «انواع مهربانی»

جسی پلمونس برای «انواع مهربانی» بهترین بازیگر زن: سلنا گومز، زوئی سالدانا، کارلا سوفیا گاسکون و آدریانا پاز برای «امیلیا پرز»

سلنا گومز، زوئی سالدانا، کارلا سوفیا گاسکون و آدریانا پاز برای «امیلیا پرز» دوربین طلایی: «آرماند» به کارگردانی هالفدان اولمان توندل

«آرماند» به کارگردانی هالفدان اولمان توندل نخل طلای بهترین فیلم کوتاه: «مردی که نمی‌توانست ساکت بماند» ساخته‌ی نیبویشا سیچویچ

«مردی که نمی‌توانست ساکت بماند» ساخته‌ی نیبویشا سیچویچ جایزه ویژه هیئت داوران: «امیلیا پرز»

«امیلیا پرز» جایزه ویژه: «دانه‌ی انجیر معابد»

«دانه‌ی انجیر معابد» بهترین فیلم‌نامه: کورالی فارگیت برای «ماده»

