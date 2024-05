ضعیف‌ترین فیلم‌های اکشن مارک والبرگ از کمبود تحول شخصیتی و نبود فیلم‌نامه‌های قدرتمند رنج می‌برند و می‌توان به سادگی آن‌ها را پیش‌بینی کرد. نقش‌آفرینی‌های این فیلم‌ها هم نقش‌آفرینی‌های خوبی نیستند و این در حالی است که بهترین فیلم‌های مارک والبرگ هیچ‌کدام از این نقاط ضعف را ندارند. به عنوان یک بازیگر سودآور از نظر گیشه، تمام نقش‌آفرینی‌های والبرگ در فیلم‌های اکشن نقش‌آفرینی‌های ماندگاری نبودند، اما تعهد کم‌نظیر او و تلاش‌های دوباره و دوباره‌اش در زمینه‌ی بازی در فیلم‌های اکشن او را تبدیل به یکی از بهترین بازیگران این ژانر کرد. اگر نگاهی کوتاه به کارنامه‌ی حرفه‌ای او بیاندازیم در خواهیم یافت که او طی سال‌های فعالیت‌اش به عنوان بازیگر در بسیاری از فیلم‌های اکشن ماندگار درخشیده است.

این فیلم بر اساس مجموعه بازی‌های اکشنی به همین نام ساخته شده است. این فیلم نئو نوآر اکشن و دلهره‌آور داستان کارآگاهی به نام مکس پین را دنبال می‌کند در حالی که او وارد دنیای جرم و جنایت نیویورک می‌شود تا معمای قتل همسر و فرزندش را حل کند و انتقام آن‌ها را بگیرد. وقتی پای بهترین فیلم‌های اکشن مارک والبرگ در میان باشد، «مکس پین» هیچ جایی در لیست ندارد. این فیلم اقتباسی ضعیف است از یک بازی سوم شخص دوست‌داشتنی در سبک تیراندازی. اگر به مرور چند لیست با عنوان بدترین اقتباس‌های سینمایی از بازی‌های ویدیویی بپردازید، بی‌شک در تمام آن لیست‌ها به «مکس پین» برخواهید خورد.

اگرچه صحنه‌های اکشن این فیلم قابل قبول بودند، اما نقش‌آفرینی والبرگ در این فیلم توهینی بود به رمان گرافیکی قدرتمند و هنری بازی. نقش‌آفرینی والبرگ در این فیلم بی‌شک یکی از ضعیف‌ترین نقش‌آفرینی‌های این ستاره‌ی اکشن سینمای هالیوود است. این فیلم با بودجه‌ی ۳۵ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در گیشه به فروش بین‌المللی بیش از ۸۵ میلیون دلاری دست پیدا کند. والبرگ برای بازی در این فیلم نامزد دریافت جایزه‌ی زرشک طلایی شد که هر ساله به بدترین‌های صنعت سینما اهدا می‌شود. در ژوئن سال ۲۰۲۲ شرکت قرن بیستم اعلام کرد که قرار است فیلمی دیگر با محوریت شخصیت «مکس پین» ساخته شود.

مارک والبرگ در این فیلم که خودش با همراهی استفن لوینسون و پتر برگ آن را تهیه کرد نقش‌آفرینی نمود. برگ در این فیلم که داستان آن حول محور یک مامور سی‌آی‌ای می‌گردد نقش کارگردان را ایفا کرد. این مامور سی‌آی‌ای ماموریت یافته است تا به یک مهره‌ی مهم در ازای اطلاعاتی در رابطه با تهدیدهای آخرالزمانی کمک کند تا از یک شرکت خارجی بگریزد. «۲۲ مایل» مرتکب یکی از بزرگ‌ترین گناه‌هایی شد که فیلم‌های اکشن می‌توانند مرتکب آن شوند؛ «۲۲ مایل» تبدیل به فیلمی کاملا فراموش‌شدنی گشت.

این فیلم سرشار است از صحنه‌های اکشن تکراری و کلیشه‌هایی که همیشه در فیلم‌های این‌چنینی تکرار می‌شوند. مارک والبرگ در این فیلم نقش یک مامور عملیاتی ماهر را ایفا می‌کند که سعی دارد یک مامور پلیس را از اندونزی خارج کند. اگرچه از نظر روایی «۲۲ مایل» چندین پیچش داستانی قابل توجه دارد، اما تمام پیچش‌های آن به نظر خام‌دستانه و نامناسب می‌آیند. اگرچه در این فیلم تنش همیشه زیاد است و همیشه استرس از طریق تصویر سعی دارد به مخاطب منتقل شود، اما خط داستانی اصلی فیلم به اندازه‌ای غیرقابل لمس است که مخاطب هرگز نمی‌تواند آن را جدی بگیرد و به آن اهمیت دهد.

The Big Hit

این فیلم داستان آدم‌کشی را روایت می‌کند که سعی دارد بین زندگی حرفه‌ای پر هرج و مرج خود و زندگی شخصی‌اش تعادل برقرار کند. آخرین ماموریت او که یک آدم‌ربایی بوده است وقتی که مشخص شد یک رئیس مافیای قدرتمند عاشق قربانی است از کنترل خارج شده و در حالی که تنش لحظه به لحظه بیش‌تر می‌شود و همه چیز در حال به هم ریختن است، این آدم‌کش باید مجموعه‌ای از تصمیم‌های خنده‌دار و در همان حال خطرناک بگیرد تا شرایط را بهبود ببخشد. اگرچه این فیلم لحظات خنده‌داری را در خود جای داده بود، اما در مقام مقایسه با آثار کارگردان‌هایی مانند کوئنتین تارانتینو و جان وو که این فیلم سعی می‌کرد شبیه به آثار آن‌ها باشد، چیزی برای ارائه کردن نداشت. این در حالی است که جان وو یکی از تهیه‌کنندگان اجرایی این فیلم هم بود.

مارک والبرگ در این فیلم با فیلم‌ساز هنگ کنگی، کرک وانگ هم‌تیمی شد و نتیجه فیلم اکشن و کمدی‌ای بود ناامیدکننده که در مقایسه با آخرین نقش‌آفرینی والبرگ یک سقوط کامل محسوب می‌شد. والبرگ پیش از «ضربه‌ی بزرگ» در فیلم «شب‌های بوگی» (Boogie Night) با کارگردان نام‌آشنای آمریکایی پل توماس اندرسن همکاری کرده بود. «ضربه‌ی بزرگ» سرشار است از انفجار، تصادف ماشین و صحنه‌های تیراندازی و والبرگ در آن نقش آدم‌کشی را ایفا می‌کند که دلباخته‌ی قربانی‌ای می شود که او را دزدیده است.

«نقشه‌ی خانوادگی» یک فیلم اکشن و کمدی محصول شبکه‌ی اپل تی‌وی پلاس است که مارک والبرگ و مایکل مونگان در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. داستان این فیلم حول محور قاتلی بازنشسته به نام دن می‌گردد که بعد از این که گذشته‌اش و خطرات مرتبط با شغل پیشین‌اش گریبان او را می‌گیرند، مجبور می‌شود همراه با خانواده‌اش دست به فرار بزند. سایمون سلان جونز این فیلم را کارگردانی کرده است و فیلم‌نامه‌ی آن را دیوید کاگشال نوشته. یکی از نقاط ضعف کارنامه‌ی هنری مارک والبرگ نقش‌آفرینی او در این فیلم است.

به نظر می‌رسید «نقشه‌ی خانوادگی» یک نسخه‌ی کپی برداری شده است از فیلم‌هایی مشابه که در آن‌ها اطراف آدم‌کش را بچه‌ها پرکرده‌اند و او تلاش می‌کند بدون آسیب رساندن به آن‌ها آدم بدها را از پیش رو بردارد. اگرچه صحنه‌های اکشن و پرتنش زیادی در این فیلم وجود داشت، نبود حس شوخ طبعی مناسب و وجود نداشتن شخصیت‌پردازی صحیح که یکی از حیاتی‌ترین نکات درخشش فیلم‌های اکشن و کمدی است چیزهایی بودند که این فیلم را تبدیل به فیلمی ضعیف می‌کردند. اگرچه می‌شد گاهی بارقه‌هایی از مارک والبرگ به عنوان یک ستاره‌ی باتجربه‌ی فیلم‌های اکشن را در این فیلم مشاهده کرد، اما او به تنهایی نتوانست این فیلم را نجات دهد.

«محرمانه اسپنسر» یک فیلم کمدی محصول شبکه‌ی نت‌فلیکس است درباره‌ی پلیسی بازنشسته به نام اسپنسر و هم‌اتاقی او، هاک. هاک مجرمانی را که باعث کشته شدن دو افسر پلیس در بوستون شده‌اند ردگیری می‌کند و ماجرا آغاز می‌گردد. متاسفانه این فیلم که مارک والبرگ در آن ایفای نقش می‌کند هیچ ویژگی خاصی ندارد و درست مانند بسیاری دیگر از فیلم‌های اکشنی است که بر روی شبکه‌ی نت‌فلیکس وجود دارند و بلافاصله بعد از تماشا کردن می‌توان به سادگی آن‌ها را به دست فراموشی سپرد.

اگرچه این فیلم سعی می‌کند یک فیلم پلیسی دونفره باشد و داستان‌هایی درباره‌ی کار گروهی و برادرانگی را روایت کند، اما شخصیت‌پردازی‌های ضعیف و بازی‌های بی‌رمق باعث می‌شوند که دنیای این فیلم از دنیای کتاب‌های رابرت بی. پارکر فاصله بگیرد و مخاطبان نتوانند به خوبی با آن ارتباط برقرار کنند. در ۲ سپتامبر ۲۰۲۰ خبر ساختن دنباله‌ای برای این فیلم توسط نت‌فلیکس تایید شد؛ دنباله‌ای که والبرگ هم در آن نقش‌آفرینی خواهد کرد. دنباله‌ای که طرفداران والبرگ امیدوار هستند از قسمت نخست بهتر باشد.

«تیرانداز» فیلمی است که آنتوان فوکوآ آن را کارگردانی کرده و مارک والبرگ در آن به ایفای نقش پرداخته. در این فیلم اکشن و دلهره‌آور، تک تیرانداز بازنشسته‌ی نیروی دریایی، باب لی سواگر (مارک والبرگ) بعد از این که متهم به انجام قتل می‌شود باید تلاش کند تا بی‌گناهی خود را به اثبات برساند. بعدها از این فیلم اقتباسی در قالب یک سریال تلویزیونی صورت گرفت که به مدت سه فصل ادامه پیدا کرد. اگرچه کارگردان آمریکایی آنتوان فوکوآ چندین فیلم درخشان از جمله «روز تمرین» (Training Day) ساخته است، متاسفانه فیلم اکشنی که او با بازی مارک والبرگ ساخت یکی از آثار خوب او نبود.

از آن جایی که در این فیلم مارک والبرگ دست به اقدامی می‌زند که طی آن رئیس جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا از کشته شدن نجات می‌یابد، می‌توان آن را فیلمی جذاب دانست، اما «تیرانداز» فقط به عنوان یک فیلم سرگرم‌کننده می‌تواند عملکرد مناسبی از خودش به نمایش بگذارد. نواقص داستانی فراوان این فیلم مانع از آن می‌شود که بتوانیم نام آن را در بین بهترین آثار فوکوآ یا والبرگ بگنجانیم. «تیرانداز» چندین لحظه‌ی طلایی و ناب را در خودش جای داده است، اما نمی‌توان آن را اثری شاخص در بین هزاران فیلم اکشنی که منتشر شده‌اند دانست.

The Corruptor

وقایع این فیلم در مرکز محله‌ی چینی‌های نیویورک رخ می‌دهند. این فیلم داستان مامورهای مخفی‌ای را روایت می‌کند که به یک سازمان جنایی نفوذ می‌کنند و در تلاش هستند تا آن را از درون نابود سازند. در نهایت اما آن‌ها خودشان را گیر افتاده در مجموعه‌ای از دروغ‌ها می‌یابند؛ دروغ‌هایی که می‌تواند باعث نابودی آن‌ها شود. در «مفسد» مارک والبرگ در مقابل ستاره‌ی اکشن هنگ کنگی، چو یون فات قرار می‌گیرد. در این فیلم اکشن و دلهره‌آور روایت‌هایی از رشوه، فساد و قاچاق مواد مخدر تعریف می‌شوند. داستان جنایی «مفسد» قدرتمند است و کارگردان فیلم، جیمز فولی به خوبی از عهده‌ی ساختن یک فیلم اکشن که الهام گرفته از اکشن‌های هنگ کنگی است بر می‌آید.

این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های اکشن مارک والبرگ است که نام آن در بین آثار اکشن فراوان دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی به دست فراموشی سپرده شده است. از نظر شخصیت‌پردازی این فیلم عملکردی ضعیف‌تر نسبیت به بهترین آثار فولی مانند «گلن‌گری گلن راس» (Glengarry Glen Ross) دارد، اما با این حال به دنبال درخشش مارک والبرگ در آن اگر طرفدار این ستاره‌ی فیلم‌های اکشن هستید، دیدن آن خالی از لطف تیست. این فیلم در گیشه شکست خورد و با بودجه‌ی ۲۵ میلیون دلاری، به فروش ۲۴.۵ میلیون دلاری رسید.

در این فیلم یک مجرم سابق به دنبال محافظت از خانواده‌اش مجبور می‌شود به دنیای قاچاق بازگردد و رهبری شبکه‌ای خطرناک از مافیای مواد مخدر و پلیس‌های فاسد را بر عهده بگیرد. ماموریت او، او را از نیواورلانز به پاناما می‌کشاند و در حالی که این مرد سعی می‌کند با گذر زمان بجنگد تا از رخ دادن فاجعه جلوگیری نماید او را به نیواورلانز باز می‌گرداند. در این فیلم که از آن به عنوان بازسازی فیلمی اکشن و دلهره‌آور محصول کشور ایسلند به نام «ریکجاویک-روتردام» (Reykjavik-Rotterdam) یاد می‌شود، والبرگ نقش یک قاچاقچی مواد مخدر بازنشسته به نام کریس فارادی را ایفا می‌کند.

زندگی خانوادگی فارادی در این فیلم به خطر می‌افتد. «قاچاق» فیلمی است سرگرم‌کننده تشکیل شده از کلیشه‌های فیلم‌های سرقت. تنها نقطه ضعف این فیلم تکرار داستان‌هایی بود که مخاطبان پیش از آن میلیون‌ها بار دیده بودند. در حالی که صحنه‌های اکشن این فیلم بامزه و هیجان‌انگیز هستند، نقش‌آفرینی والبرگ در این فیلم هم یکی از نقاط قوت آن محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد والبرگ به خوبی با شخصیت خودش در این فیلم ارتباط برقرار کرده است و این ارتباط باعث می‌شود «قاچاق» تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های اکشن مارک والبرگ شود.

مارک والبرگ و دواین جانسون در این فیلم اکشن و کمدی مایکل بی یک تیم دونفره‌ی قدرتمند را تشکیل دادند. این فیلم نگاهی لذت‌بخش اما ناقص به داستان حقیقی گروه خلافکاری باشگاه سان میامی دارد. به عنوان یکی از محدود فیلم‌هایی که دواین جنسون در آن‌ها نقش شرور را ایفا می‌کند، «رنج و گنچ» داستان گروهی از محکومین سابق بدنساز را روایت می‌کند که طی دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی به جرم‌های مختلفی مانند آدم‌ربایی، قاچاق و … متهم شده‌اند. «رنج و گنج» فیلمی احساسی، انتقادی و صاحب سبک بود و باید از آن به عنوان یکی از بهترین آثار مایکل بی یاد شود.

«رنج و گنج» با بودجه‌ی ۲۶ میلیون دلاری خود توانست در گیشه بیش از ۸۶ میلیون دلار بفروشد. این فیلم به دنبال فیلم‌نامه‌ی درخشان و بازی‌های به یادماندنی بازیگرانش مورد ستایش قرار گرفت، اما بسیاری از منتقدان از کارگردانی ضعیف آن و عدم صحت تاریخی‌اش انتقاد کردند. سایمون آبرامز، یکی از منتقدان وبسایت راجر ایبرت به این فیلم ۲.۵ امتیاز از ۵ داد و آن را فیلمی دانست که به همان اندازه که جاه‌طلبانه و خشونت‌آمیز است، زشت و نامناسب هم هست. فیلم‌نامه‌ی درخشان این فیلم که یکی از بهترین فیلم‌های اکشن مارک والبرگ است را کریستوفر مارکوس و استفان مک‌فیلی نوشته‌اند.

Four Brothers

این فیلم داستان چهار برادر را روایت می‌کند. چهار برادر که بعد از این که مادر ناتنی آن‌ها طی یک سرقت محلی از یک مغازه کشته می‌شود دست به دست هم می‌دهند تا قاتل را پیدا کنند و انتقام مادر خود را از او بگیرند. پیگیری توقف‌ناپذیر آن‌ها باعث می‌شود که پرده از راز بزرگ‌تری که محله‌ی آن‌ها در دیترویت را تهدید می‌کند بردارند. سرنوشت در نهایت آن‌ها را با خطرهایی روبه‌رو می‌کند که بزرگ‌تر از آن چیزی هستند که ان‌ها در ابتدا قصد داشتند با آن روبه‌رو شوند. خیانت، خون‌ریزی و پیوندهای برادری مضامین مرکزی این فیلم اکشن که یکی از بهترین فیلم‌های اکشن مارک والبرگ است هستند.

«چهار برادر» توانست عملکردی مناسب به عنوان یک فیلم با شخصیت‌های شورشی داشته باشد؛ شخصیت‌هایی که بعد از به قتل رسیدن مادرشان تصمیم گرفتند خودشان قانون را به دست بگیرند. شخصیت‌های این فیلم قانع‌کننده هستند و خشونت فراوان این فیلم تماشای آن را لذت‌بخش می‌کند. سبک فیلم‌سازی مخصوص جان سینگلتون این فیلم را تبدیل به فیلمی کرده است که می‌توان مورد ستایش قرار داد. فیلمی که بسیاری از طرفدارهای ژانر اکشن با ان آشنا نیستند. این فیلم با بودجه‌ی ۳۰ میلیون دلاری توانست در گیشه ۹۲.۵ میلیون دلار بفروشد. ترسی گیبسون سال ۲۰۲۰ طی پستی که در صفحه‌ی شخصی خودش در فضای مجازی منتشر کرد ادعا نمود که فیلم‌نامه‌ی قسمت دوم این فیلم در حال آماده‌سازی است.

We Own the Night