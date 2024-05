رقابت سنگین انیمیشن «گارفیلد» و فیلم «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» بر سر تصاحب گیشه (باکس آفیس هفته)

«فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» پنجمین فیلم از این مجموعه آخرالزمانی ساخته‌ی جورج میلر، در گیشه‌ی بین‌المللی ۳۳.۳ میلیون دلار فروخت و مجموع فروش جهانی خود را به ۵۸.۹ میلیون دلار رساند. با نزدیک شدن به آخر هفته انتظار می‌رفت که «فیوریوسا» در طول تعطیلات چهار روزه ۴۰ تا ۴۵ میلیون دلار در داخل آمریکا به دست آورد؛ که با وجود بودجه‌ی ۱۶۸ میلیون دلاری فیلم، شروع چندان فوق‌العاده‌ای هم محسوب نمی‌شد. حالا برای رسیدن به موفقیت «مکس دیوانه: جاده خشم» (Mad Max: Fury Road) محصول سال ۲۰۱۵ که در سه روز ۴۵ میلیون دلار فروخت و در نهایت به فروش جهانی ۳۸۰ میلیون دلاری رسید، کار سختی در پیش دارد. در «جاده‌ی خشم» که ۲۶ سال پس از «مکس دیوانه» اصلی اکران شد و به‌عنوان یکی از بهترین فیلم‌های اکشن تمام دوران شناخته می‌شود، تام هاردی و شارلیز ترون نقش‌های اصلی را برغهده داشتند.

در فیلم «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» آنیا تیلور جوی و کریس همسورث بازی می‌کنند که اگرچه به آن سطح از تحسین دست نیافتند، اما مورد استقبال گسترده منتقدان و تماشاگران قرار گرفتند. تحلیلگران بر این باورند که «فیوریوسا» به این خاطر نتوانست به فروش مورد انتظار در گیشه دست پیدا کند که با وجود هیجان ناشی از «جاده‌ی خشم»، این پیش‌درآمد با درجه‌ی سنی R برای گروهی فراتر از مخاطبان اصلی خود که مردان مسن‌تر هستند، جذابیت نداشته است. به طور کلی فروش پیش‌درآمدها به دلیل اینکه تماشاگران عموما می‌دانند داستان‌ها چگونه به پایان می‌رسند کار سخت‌تری است.

در نقطه مقابل «فیلم گارفیلد» که امتیاز ۳۷٪ را در راتن تومیتوز کسب کرد باز هم فروش بدی نداشت. با این حال به نظر می‌رسد مخاطبان این انیمیشن با صدای کریس پرت و ساموئل ال جکسون ارتباط برقرار کرده‌اند و نمره‌ی B+ را در سینما اسکور دریافت کرده که هم‌رده با «فیوریوسا» است. همچنین «فیلم گارفیلد» با بودجه‌ی بسیار کم‌تر ۶۰ میلیون دلاری ساخته شده است. این فیلم تا کنون ۶۶.۳ میلیون دلار در خارج از آمریکا فروش داشته و مجموع فروش جهانی خود را به ۹۱.۱ میلیون دلار رسانده است.

در جای دیگر فیلم کمدی-فانتزی «ایف» (IF) محصول پارامونت به کارگردانی جان کرازینسکی و با بازی رایان رینولدز به مقام سوم سقوط کرد. این فیلم خانوادگی که هفته گذشته صدرنشین باکس آفیس بود، بین جمعه تا یکشنبه ۱۶.۱ میلیون دلار به دست آورد که مجموع فروش داخلی خود را به ۵۸.۶ میلیون دلار و فروش جهانی را به ۱۰۳ میلیون دلار رساند. ساخت «ایف» ۱۱۰ میلیون دلار هزینه داشته و میلیون‌ها دلار دیگر صرف بازاریابی آن شده است، بنابراین برای توجیه بودجه‌اش نیاز دارد تا تابستان در گیشه باقی بماند.

در جایگاه چهارم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» (Kingdom of the Planet of the Apes) این هفته ۱۳.۳۵ میلیون دلار به دست آورد. تاکنون، چهارمین قسمت از فرنچایز راه‌اندازی مجدد «میمون‌ها» توسط دیزنی و قرن بیستم پس از سه هفته‌ اکران ۱۲۲.۸ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۲۹۴ میلیون دلار در سطح جهانی فروش داشته است. «پادشاهی سیاره میمون‌ها» که ۱۶۰ میلیون دلار هزینه داشت، با سرعت متوسطی پیش می‌رود، اما برای اینکه به پای عملکرد قسمت‌های قبلی خود، یعنی «ظهور سیاره میمون‌ها» (Rise of the Planet of the Apes) با ۴۸۱ میلیون دلار، «جنگ برای سیاره میمون‌ها» (War for the Planet of the Apes) با ۴۹۰ میلیون دلار و «طلوع سیاره میمون‌ها» (Dawn of the Planet of the Apes) به عنوان پرفروش‌ترین فیلم مجموعه با ۷۱۰ میلیون دلار برسد، به فروش بیشتری نیاز دارد.

آخرین فیلمی که جزو پنج عنوان پرفروش این هفته قرار می‌گیرد، فیلم «مرد ساده‌لوح»‌ (The Fall Guy) محصول کمپانی یونیورسال است؛ یک اکشن-کمدی با بازی رایان گاسلینگ و امیلی بلانت که این هفته ۵.۹ میلیون دلار فروش داشت. این فیلم با بودجه‌ی ۱۴۰ میلیون دلاری بعد از چهار هفته‌ نمایش روی پرده‌ی سینما با تنها ۷۲.۲۱ میلیون دلار فروش در آمریکای شمالی و ۱۴۳ میلیون دلار در کل دنیا چندان موفق نبود.

فیلم ترسناک «غریبه‌ها: فصل ۱» (The Strangers: Chapter 1) در دومین هفته اکران ۵.۶۱ میلیون دلار فروخت و با سه پله سقوط در جایگاه ششم نشست. این فیلم که قرار است اولین قسمت از یک سه‌گانه ترسناک باشد، تا این هفته ۲۱.۳۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی درآمد داشت.

فیلم تازه‌وارد دیگر این هفته، درام زندگینامه‌ای مذهبی استودیو انجل با عنوان «بینایی» (Sight) است که با فروش ۲.۹ میلیون دلاری از ۲۱۰۰ سینما در هفته اول با شکست بدی روبرو شد و در جایگاه هفتم قرار گرفت. دوستداران سینما این فیلم را دوست داشتند. «بینایی» داستان یک مهاجر چینی را روایت می‌کند که به ایالات متحده نقل مکان کرده و به یک جراح چشم مشهور تبدیل می‌شود. این فیلم در سینما اسکور امتیاز A کسب کرد. اما این فروش ضعیف بلیت نشان می‌دهد که هر فیلمی از استودیوی انجل جذابیت و موفقیت غیرمنتظره فیلم تابستان گذشته، یعنی «صدای آزادی» (Sound of Freedom) را ندارد.

درام ورزشی «چلنجرز» (Challengers) با بازی زندایا در پنجمین هفته اکران ۱.۳۸ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۴۶.۴۷ میلیون دلار رساند. این فیلم که رتبه هشتم باکس آفیس را به خود اختصاص داده است در گیشه بین‌المللی ۸۱.۹ میلیون دلار بدست آورده است.

درام موزیکال «بازگشت به سیاهی» (Back to Black) که زندگی و سرگذشت ایمی واینهاوس، خواننده فقید را به تصویر می‌کشد در دومین هفته اکران با ۱.۱ میلیون دلار فروش مجموعا در آمریکای شمالی ۴.۹۹ میلیون دلار درآمد داشت.

فیلم کمدی «بچه‌ها» (Babes) که هفته گذشته اولین اکران خود را با فروشی وحشتناک آغاز کرده بود، این هفته از رتبه هجدهم جدول بالا آمد به جمع ده فیلم پرفروش باکس آفیس پیوست. این فیلم به کارگردانی پاملا ادلن در راتن تومیتوز ۹۲ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۶.۲ از ۱۰ کسب کرد و در دومین هفته اکران ۱.۰۶ میلیون دلار بدست آورد و مجموع درآمد خود را در آمریکای شمالی به ۱.۲۸ میلیون دلار رساند.

صرف نظر از رقابت جذاب فیلم «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» و «فیلم گارفیلد»، این بدترین هفته‌ی یادبود (تعطیلات رسمی آمریکا) در تقریبا سه دهه است. برای سینماها، این یک هفته‌ی کسل‌کننده‌ی دیگر در گیشه تابستانی است. آن هم با وجود اکران‌های اخیر که می‌توانستند پرفروش باشند؛ از فیلم‌های نسبتا خوب «پادشاهی سیاره میمون‌ها» با افتتاحیه‌ی ۵۸ میلیون دلاری تا افتتاحیه ناامیدکننده «مرد ساده‌لوح» (The Fall Guy) با ۲۷ میلیون دلار و «ایف» با ۳۳ میلیون دلار. تا به حال سینماها فیلمی را روی پرده نبردند که تماشاگران را هیجان‌زده کند، اگرچه اکران‌های ژوئن و جولای مانند «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine)، «من نفرت‌انگیز ۴» (Despicable Me 4) و «درون و بیرون ۲» (Inside Out 2) امیدوارند این روند را تغییر بدهند. بر اساس گزارش کام‌اسکور، تا آن زمان فروش کلی بلیت به طور جدی ۲۲ درصد از همین نقطه در سال گذشته و نگران‌کننده‌تر، ۴۱ درصد از سال ۲۰۱۹ عقب است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه

Furiosa: A Mad Max Saga ۱ ۲۵.۵۰ ۲۵.۵۰ فیلم گارفیلد

The Garfield Movie ۱ ۲۴.۷۷ ۲۴.۷۷ ایف

IF ۲ ۱۶.۱۰ ۵۸.۶۶ پادشاهی سیاره میمون‌ها

Kingdom of the Planet of the Apes ۳ ۱۳.۳۵ ۱۲۲.۸۰ مرد ساده‌لوح

The Fall Guy ۴ ۵.۹۲ ۷۲.۲۱ غریبه‌ها: فصل ۱

The Strangers: Chapter 1 ۲ ۵.۶۱ ۲۱.۳۴ بینایی

Sight ۱ ۲.۶۹ ۲.۶۹ چلنجرز

Challengers ۵ ۱.۳۸ ۴۶.۴۷ بازگشت به سیاهی

Back to Black ۲ ۱.۱۰ ۴.۹۹ بچه‌ها

Babes ۲ ۱.۰۶ ۱.۲۸

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

