کریستین کارولاین دانست ۳۰ آپریل ۱۹۸۲ در نیوجرسی آمریکا به دنیا آمد. پدر او آلمانی بود و مادرش آلمانی‌تبار. سال ۱۹۹۳ وقتی که والدین او از هم جدا شدند، دانست به همراه مادر و برادرانش به لس آنجلس نقل مکان کرد. او بازیگری را وقتی که یک دانش‌آموز در دبیرستان نوتردام بود آغاز کرد و بعدها وقتی که سال ۲۰۰۰ از مدرسه فارغ‌التحصیل شد به آن ادامه داد. به عنوان یک نوجوان دانست به سختی می‌توانست با شهرت روزافزون خود کنار بیاید و در بسیاری موارد او مادر خود را مقصر می‌دانست؛ چرا که باور داشت مادرش به اجبار او را در سنین پایین وارد بازیگری کرده است. بعدها اما دانست در مصاحبه‌ای گفت: «مادرم همیشه نیت‌های پاکی داشت.»

دانست در مصاحبه‌هایش همواره نشان داده که هنرمندی خاکی است. این بازیگر آمریکایی نقش‌های خود را همیشه با دقت فراوان انتخاب می‌کند. انتخاب‌های او همیشه نشان داده‌اند که او بازیگری بزرگ و جاه‌طلب است که علاقه‌ی خاصی به بازی در فیلم‌های عجیب و غریب دارد. دانست در بسیاری از فیلم‌های مخاطب‌پسند هم نقش‌آفرینی کرده است؛ از فیلم‌های کمدی مانند «آن را روشن کنید» گرفته تا فیلم‌های ابرقهرمانی مانند «مرد عنکبوتی» (Spider-Man). بعد از روزهای ابتدایی او به عنوان یک بازیگر کودک و بازی در فیلم‌های «مصاحبه با خون‌آشام» و «زنان کوچک» سال ۱۹۹۴، دانست همواره تلاش کرده است تا در انتخاب فیلم‌هایش دقت زیادی به خرج دهد. کارنامه‌ی هنری او به عنوان یک بازیگر جوان با فیلم‌های کمدی کلاسیک مانند «آخر خوشگل‌ها» و «دیک» ادامه پیدا کرد و کمی بعدتر او تبدیل به یکی از بازیگرهای ثابت آثار سوفیا کوپولا شد.

همکاری دانست با کوپولا از ۱۹۹۹ و «خودکشی باکره‌ها» آغاز شد و تا به امروز آخرین همکاری آن‌ها در «فریب‌خورده» سال ۲۰۱۷ بوده است و طرفداران این دو هنرمند امیدوار هستند که همکاری آن‌ها ادامه پیدا کند. در طی این مسیر، دانست در فیلم‌ها و سریال‌های دوست‌داشتنی دیگری هم نقش‌آفرینی کرده است؛ فیلم‌ها و سریال‌هایی مانند «درخشش ابدی یک ذهن پاک»، «فارگو» و «درباره‌ی خدا شدن در مرکز فلوریدا». سلیقه‌ی هنری خاص دانست همیشه هم مورد قبول صنعت سینما نبوده است و همین ویژگی هنری خاص او باعث شد هالیوود برای مدت‌ها این بازیگر بااستعداد را کنار بگذارد و در خیلی مواقع او را درک نکند و نادیده بگیرد.

دانست در این باره احساس ناراحتی کرده و طی مصاحبه‌ای سال ۲۰۱۹ گفته است: «احساس می‌کنم بسیاری از آثاری که در آن‌ها نقش‌آفرینی می‌کنم، سال‌ها بعد تبدیل به فیلم‌هایی دوست داشتنی می‌شوند. گویا صنعتی که در آن فعالیت می‌کنم، هرگز من را به رسمیت نشناخته است. من هرگز نامزد دریافت هیچ‌چیز نمی‌شوم. شاید دوبار در کودکی نامزد دریافت جایزه‌ی گلدن گلوب شده باشم و یک‌بار هم برای سریال «فارگو». شاید آن‌ها هنوز فکر می‌کنند من همان دختر از فیلم «آن را روشن کنید» هستم.»

اگرچه دانست در نهایت سال ۲۰۲۱ توانست برای نقش‌آفرینی‌اش در فیلم «قدرت سگ» نامزد دریافت چند جایزه‌ی سینمایی شود، اما برای بازیگری با توانایی‌های او و کارنامه‌ای به درخشانی کارنامه‌ی او، به نظر می‌رسد چند نامزدی برای یک فیلم کافی نباشد. دانست یکی از بهترین بازیگرهای نسل خودش است و نگاهی کوتاه انداختن به مجموعه آثار او می‌تواند به راحتی این نکته را به اثبات برساند. از آن جایی که دانست به تازگی در فیلم «جنگ داخلی» نقش‌آفرینی کرده و توانسته یک‌بار دیگر نگاه‌ها را مجذوب هنر خودش کند، در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم نگاهی به بهترین آثار او بیاندازیم. فیلم‌های این لیست بر اساس کیفیت نقش‌افرینی‌های دانست در آن‌ها رتبه‌بندی شده‌اند و نه کیفیت فیلم‌ها.

Little Women

پیش از نامزد شدن فلورنس پیو در اسکار، ایمی مارش یک شخصیت ادبی تفرقه‌انداز بود. طرفداران رمان محبوب و به یاد ماندنی لوئیس می الکات به سختی می‌توانستند با کوچک‌ترین خواهر مارچ در این کتاب ارتباط برقرار کنند؛ او شخصیتی دمدمی‌مزاج بود و در نهایت به واسطه‌ی ازدواج کردن با یکی از خواستگارهای خواهرش خیلی از مخاطبان را عصبی کرد. یکی از نخستین قدم‌های این شخصیت برای پیدا کردن رستگاری در بین مخاطبان نسل جدید، حضور این شخصیت در اقتباس سینمایی گیلیان آرمسترانگ بود. در نیمه‌ی نخست این فیلم، کریستن دانست نقش این شخصیت را در ۱۲ سالگی ایفا می‌کند.

این بازیگر آمریکایی در یکی از بهترین فیلم‌های کریستین دانست توانست به خوبی تمام توجهات را به خودش جذب کند و پا به پای بازیگران دیگر این فیلم که همه از او باتجربه‌تر بودند پیش برود. دانست بدون این که به نظر بیاید یک کودک است، به خوبی شخصیت خود در این فیلم را درک کرده است. او موفق می‌شود با توانایی‌های خود به بهترین شکل ممکن نقش یک مامور دوست‌داشتنی هرج و مرج را در این خانه‌ی دوست‌داشتنی ایفا کند. سامانتا ماتیس در نقش ایمی بالغ نقش‌آفرینی قدرتمندی در این فیلم از خودش به نمایش می‌گذارد، اما در حالی که فیلم پیش‌تر می‌رود و سال‌ها می‌گذرد، بی‌شک دل تمام بینندگان برای دانست تنگ می‌شود. این فیلم در ۳ رشته نامزد اسکار شد، اما در نهایت این مراسم را دست خالی ترک کرد. «زنان کوچک» با بودجه‌ی ۱۸ میلیون دلاری در گیشه ۹۵ میلیون دلار فروخت. راجر ایبرت، منتقد معروف آمریکایی به این فیلم ۳.۵ ستاره از ۴ ستاره داد و آن را اقتباسی هوشمندانه و به طور غیرمنتظره‌ درخشان از رمان لوئیس می‌ الکات خواند. «زنان کوچک» یکی از بهترین فیلم‌های کریستین دانست است که او طی سال‌هایی که به عنوان یک کودک در سینما فعالیت می‌کرد در آن حضور یافت.

«جنگ داخلی» فیلمی است که شما به عنوان مخاطب یا آن را دوست خواهید داشت و یا از آن متنفر خواهید بود. نکته‌ای که تمام بینندگان این فیلم در مورد آن با هم موافق هستند این است که کریستین دانست به عنوان بازیگر نقش اصلی این فیلم و کسی که داستان از دیدگاه او روایت می‌شود درخشان است. دانست در این فیلم نقش یک عکاس جنگی به نام لی را ایفا می‌کند. لی سرتاسر ایالات متحده را سفر می‌کند تا مستندی از جنگ بسازد و در مسیر خود با رئیس جمهور هم مصاحبه می‌کند. لی شخصیتی ساکت و عجیب است و دانست برای ایفا کردن آن جذابیت ذاتی خود را کنار گذاشته است تا بتواند نقش یک زن نترس، جسور و جدی را ایفا کند. این زن بیش از آن چه فکرش را بکنید خون و خون‌ریزی و صحنه‌های وحشتناک دیده است و دیگر هیچ‌چیز نمی‌تواند دل او را به لرزه در بیاورد.

این فیلم فیلمی نیست که بتوان آن را بازیگرمحور دانست، اما دانست بدون توجه به این نکته موفق می‌شود دست به خلق شخصیتی جالب بزند. انرژی مثبتی که او در این فیلم روانه‌ی خبرنگار تازه کار (کیلی اسپینی) می‌کند و نحوه‌ی برخورد دانست با او به همان اندازه که «جنگ داخلی» به احساسات نیاز دارد، این حس را به آن تزریق می‌نماید. این فیلم با بودجه‌ی ۵۰ میلیون دلاری تا به امروز توانسته است بیش از ۱۱۳ میلیون دلار بفروشد. نقش‌آفرینی دانست در این فیلم که یکی از بهترین فیلم‌های کریستین دانست است به اندازه‌ای درخشان بود که منتقدانی که فیلم را دوست نداشتند هم بازی او را ستایش کردند.

Interview with the Vampire

دانست پیش از این که تبدیل به یک بازیگر بالغ کهنه‌کار شود و پیش از این که الگویی برای جوان‌ها باشد، یک بازیگر ۱۲ ساله‌ی بسیار با استعداد بود که توانایی‌هایش در مقابله با تام کروز و برد پیت هنگام ساختن فیلم «مصاحبه با خون‌آشام» مورد توجه قرار گرفت. دانست در این فیلم که اقتباسی بود از رمان گوتیک و عاشقانه‌ی آن رایس درباره‌ی خون‌آشام‌ها کار سختی داشت. او در این فیلم نقش کلودیا را ایفا می‌کرد؛ دختر کوچکی که به واسطه‌ی تام کروز تبدیل به یک خون‌آشام شده بود.

دانست توانست این نقش را به بهترین شکل ممکن ایفا کند. او بلوغ را در پشت ظاهر کوچک‌اش و با وجود سن کمش به خوبی بازتاب می‌دهد. دانست موفق می‌شود حس غم و اندوه عظیمی که کلودیا به عنوان یک شخصیت تراژیک تجربه می‌کند را از طریق چشم‌ها و زبان بدنش به مخاطبان منتقل کند. این نقش‌آفرینی دانست به عقیده‌ی بسیاری یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های تاریخ سینما است که توسط یک کودک انجام شده. این فیلم در دو رشته نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شد و توانست دو جایزه‌ی بفتا به دست آورد. دانست برای بازی در این فیلم جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از حلقه‌ی منتقدان فیلم بوستون دریافت کرد. حلقه‌ی منتقدان فیلم شیکاگو جایزه‌ی آینده‌دارترین بازیگر را به او اهدا کردند و این بازیگر برای حضور در این فیلم که یکی از بهترین فیلم‌های کریستین دانست است توانست نامزد دریافت جایزه‌ی گلدن گلوب شود.

میشل ویلیامز و کریستین دانست باید باز هم با یک‌دیگر همکاری کنند. رابطه‌ی هنری بین این دو بازیگر با استعداد در فیلم کمدی سیاسی سال ۱۹۹۹ درباره‌ی دو دانش‌آموز دبیرستان که کاخ سفید را پر از هرج و مرج می‌کنند به یادماندنی است. در این فیلم، دانست و ویلیامز می‌توانند در حالی که شما را به خنده می‌اندازند به تفکر هم وادار کنند. این دو دختر که از زندگی‌های تکراری خود خسته شده‌اند دل به دریا می‌زنند تا پرده از یک رسوایی بزرگ بردارند. این فیلم که یکی از بهترین فیلم‌های کریستین دانست است، داستانی سیاسی را در زیر لایه‌هایی از کمدی روایت می‌کند و موفق می‌شود مخاطبان خود را به شکلی جدید با دنیای عجیب سیاست آشنا گرداند.

بسیاری از منتقدان این فیلم را بسیار قدرتمند می‌دانستند و عقیده داشتند که این فیلم به جای نوجوان‌ها باید برای تمام سنین به نمایش در آید. ریتا کمپلی، منتقد واشنگتن پست، درباره‌ی این فیلم نوشت: «بسیار بامزه‌تر از چیزی که به نظر می‌آمد یک داستان مرتبط با ریچارد نیکسون می‌تواند باشد.» این فیلم با وجود تمام نقدهای مثبتی که دریافت کرد در گیشه شکست خورد و نتوانست بودجه‌ی خود را به شرکت‌های سازنده‌اش بازگرداند. فیلم‌نامه‌ی این فیلم را اندرو فلیمینگ با همراهی شریل لانگین نوشته است.

On Becoming a God in Central Florida