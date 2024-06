«فیلم گارفیلد» در هفته دوم اکران صدرنشین شد (باکس آفیس هفته)

برخلاف هفته گذشته، این بار شاهد نبرد نفس‌گیری برای تصاحب صدر گیشه نبودیم. چرا که «فیلم گارفیلد» به راحتی در دومین هفته اکران با فروش ۱۴ میلیون دلار پیشتاز شد، در حالی که «فیوریوسا» (Furiosa) در دومین هفته اکران با فروش ۱۰.۷ میلیون دلار در جایگاه سوم قرار گرفت. «فیلم گارفیلد» محصول سونی تا به امروز در آمریکای شمالی ۵۱.۵۷ میلیون دلار و در سطح جهانی ۱۵۲ میلیون دلار فروش داشته است. این فروش برای فیلمی با بودجه ۶۰ میلیون دلاری قابل قبول است. «فیوریوسا» پنجمین فیلم از مجموعه پساآخرالمانی «مکس دیوانه» به کارگردانی جورج میلر و محصول برادران وارنر، تاکنون در داخل آمریکا ۴۹.۶۶ میلیون دلار و در سطح جهانی ۱۱۴ میلیون دلار فروش داشته است. این فیلم با بودجه ۱۶۸ میلیون دلاری، مسیر بسیار سخت‌تری برای رسیدن به سودآوری در پیش دارد.

با اینکه «فیلم گارفیلد» توانست مقام اول را از آن خود کند، اما مجموع فروش گیشه در هفته‌ای مشابه در سال ۲۰۲۳ افت ۶۵ درصدی داشته و یک هفته‌ی ناامیدکننده‌ی دیگر برای سینما رقم زده است. در نتیجه مجموع درآمد همچنان نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد و نسبت به دوران پیش از همه‌گیری بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر هالیوود و سالن‌های سینما به شدت نیازمند چند فیلم پرفروش در آینده‌ی نزدیک هستند تا به جبران این افت فروش کمک کنند. دیوید ای گراس از شرکت مشاوره فیلم معتقد است که اعتصابات گسترده سال گذشته‌ی کارکنان، علت رکود تابستانی امسال است. بسیاری از فیلم‌های بزرگ با تعطیلی چند ماهه هالیوود، به سال ۲۰۲۵ و بعد از آن موکول شدند.

با نبود یک اکران جدید و مهم برای رونق بخشیدن به گیشه، فیلم‌های روی پرده مانند کمدی فانتزی «ایف» (IF) از پارامونت و «پادشاهی سیاره میمون‌ها» (Kingdom of the Planet of the Apes) از دیزنی جدول گیشه را تکمیل کردند.

«ایف» فیلمی کودکانه به کارگردانی جان کرازینسکی و نقش‌آفرینی رایان رینولدز، با فروش ۱۰.۸ میلیون دلار به مقام دوم صعود کرد و کمی بالاتر از «فیوریوسا» قرار گرفت. «ایف» پس از سه هفته اکران، ۸۰.۴۲ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۱۳٨ میلیون دلار در سطح جهانی فروش داشته است. استودیو برای ساخت این فیلم ۱۱۰ میلیون دلار هزینه و برای بازاریابی آن نیز میلیون‌ها دلار دیگر خرج کرده است، بنابراین این فیلم برای توجیه بودجه‌اش به ماندگاری بیشتری در طول تابستان نیاز دارد.

در جایگاه چهارم، «پادشاهی سیاره میمون‌ها» در چهارمین هفته اکران خود، ۸.۸ میلیون دلار فروخت. تاکنون چهارمین قسمت از مجموعه راه‌اندازی مجدد «میمون‌ها»، ۱۴۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۳۳۷ میلیون دلار در سطح جهانی به دست آورده است. این فیلم در حال حاضر چهارمین فیلم پرفروش سال است، اما فروش بلیت آن حتی به نزدیک‌ترین حد موفقیت‌های عظیم پیشینیان خود در این مجموعه هم نمی‌رسد. «ظهور سیاره میمون‌ها» (Rise of the Planet of the Apes) با ۴۸۱ میلیون دلار، «جنگ برای سیاره میمون‌ها» (War for the Planet of the Apes) با ۴۹۰ میلیون دلار و «طلوع سیاره میمون‌ها» (Dawn of the Planet of the Apes) با ۷۱۰ میلیون دلار موفقیت بیشتری نسبت به این فیلم داشتند. جدیدترین فیلم این مجموعه، بودجه‌ی سنگین ۱۶۰ میلیون دلاری دارد، بنابراین «پادشاهی» در اکران سینمایی خود جایگاه مناسبی دارد، اما برای رسیدن به سوددهی لازم است به نمایش روی پرده نقره‌ای ادامه دهد.

«مرد ساده‌لوح» (The Fall Guy) کمدی اکشن کمپانی یونیورسال با بازی رایان گاسلینگ و امیلی بلانت، در پنجمین هفته اکران با فروش ۴.۲۰ میلیون دلار در رتبه پنجم جدول نشست. این فیلم که ادای احترامی به بدلکاران است و درجه سنی PG-13 دارد، تا به امروز در داخل آمریکا ۸۰.۲۵ میلیون دلار و در سطح جهانی ۱۵۷ میلیون دلار فروش داشته است. با این حال، ساخت «مرد ساده‌لوح» ۱۴۰ میلیون دلار هزینه داشته است (و تقریبا ۵۰ درصد از فروش بلیت‌ها به صاحب‌های سینما می‌رسد) بنابراین این فیلم هنوز به طور کامل نتوانسته است بعد از افتتاحیه ناامیدکننده‌اش در ماه مه جان بگیرد.

فیلم ترسناک «غریبه‌ها: فصل اول» (The Strangers: Chapter 1) در سومین هفته اکران ۳.۶ میلیون دلار فروخت و در رتبه ششم قرار گرفت. این فیلم که قرار است اولین قسمت از یک سه‌گانه ترسناک باشد، تا این هفته در آمریکای شمالی ۲۸.۳۶ میلیون دلار درآمد داشت.

در جای دیگر جدول، اقتباس سونی/کرانچی‌رول از مانگایی با عنوان «هایکیو!! نبرد زباله‌دان» (Haikyu!! The Dumpster Battle) یکی از چندین فیلم هنری بود که در تعداد محدودتری از سینماها به نمایش درآمد. این فیلم در جایگاه هفتم با فروش متوسط ۳.۵ میلیون دلاری کار خود را آغاز کرد. با وجودی که انیمه در گیشه داخلی آمریکا طرفداران وفاداری پیدا کرده است، این فیلم‌ها در خارج از کشور مخاطب بیشتری جذب می‌کنند و موفق‌تر هستند تا جایی که «هایکیو» تاکنون ۷۵ میلیون دلار درآمد داشته است.

یک تازه‌وارد دیگر، فیلم اسلشر خون‌بار کمپانی آی‌اف‌سی با عنوان «در طبیعت خشن» (In a Violent Nature) با فروش ۲.۱۱ میلیون دلار در جایگاه هشتم قرار گرفت. این فیلم که با نقدهای خوبی همراه بوده، توسط کریس نش نوشته و کارگردانی شده است و ماجرا را از دیدگاه یک قاتل روایت می‌کند که گروهی از نوجوانان پر سر و صدا را در مناطق وحشی کانادا هدف قرار می‌دهد. این دومین افتتاحیه بزرگ گیشه آی‌اف‌سی فیلمز پس از فیلم «آخر شب با شیطان» (Late Night With the Devil) است که در ماه مارس اکران شد.

در جایگاه نهم، کمدی خانوادگی کمپانی بلیکر استریت با عنوان «ازرا» (Ezra) با بازی رابرت دنیرو، رز بیرن و بابی کاناوله، تنها ۱.۱۸ میلیون دلار فروش داشت. منتقدان نظرات متفاوتی درباره‌ی این فیلم داشتند که داستان یک استندآپ کمدین مطلقه (کاناوله) را دنبال می‌کند که با پسر اوتیسمی‌اش راهی یک سفر جاده‌ای می‌شود.

دهمین فیلم این هفته درام تاریخی «بینایی» (sight) است که دومین هفته اکران خود را با ۱.۰۸ میلیون دلار پشت سر گذاشت و مجموعا توانست در آمریکای شمالی به درآمد ۵.۸۸ میلیون دلاری برسد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی فیلم گارفیلد

The Garfield Movie ۱ ۱۴.۰۰ ۵۱.۵۷ ایف

IF ۳ ۱۰.۸۰ ۸۰.۴۲ فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه

Furiosa: A Mad Max Saga ۲ ۱۰.۷۵ ۴۹.۶۶ پادشاهی سیاره میمون‌ها

Kingdom of the Planet of the Apes ۴ ۸.۸۰ ۱۳۹.۹۹ مرد ساده‌لوح

The Fall Guy ۵ ۴.۲۰ ۸۰.۲۸ غریبه‌ها: فصل ۱

The Strangers: Chapter 1 ۳ ۳.۶۰ ۲۸.۳۶ هایکیو!! نبرد زباله‌دان

Haikyuu!! The Dumpster Battle ۱ ۳.۵۰ ۳.۵۰ در طبیعت خشن

In a Violent Nature ۱ ۲.۱۱ ۲.۱۱ ازرا

Ezra ۱ ۱.۱۸ ۱.۱۸ بینایی

Sight ۲ ۱.۰۸ ۵.۸۸

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

