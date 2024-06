از دهه‌ی ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ میلادی به عنوان دوران اوج فیلم‌های نوآر یاد می‌شود. این فیلم‌ها را پیش از هرکس فیلم‌سازهای شناخته شده‌ای مانند بیلی وایلدر، فریتز لانگ و رابرت سیودماک به دنیا معرفی کردند. نخستین‌بار نینو فرانک، سال ۱۹۴۶ این واژه را به کار برد، اما در آن زمان این واژه با استقبال زیادی روبه‌رو نشد و به این فیلم‌ها نوآر نمی‌گفتند. بعدها نویسندگان و منتقدان مجله‌ی کایه‌دو سینما که یکی از اصلی‌ترین مجلات موج نوی سینمای فرانسه بود چنین نامی را بر این فیلم‌ها نهادند. با گذشت سال‌ها، فیلم‌های نوآر تکامل پیدا کردند و توانستند وارد سرزمین‌های جدیدی شوند، کارآگاه‌های برتر فیلم‌های نوآر اما هنوز همان کارآگاه‌های فیلم‌های کلاسیک هستند؛ فیلم‌هایی مانند «شاهین مالت» (The Maltese Falcon) جان هیوستون و «غرامت مضاعف» (Double Indemnity) بیلی وایلدر.

فیلم‌های کلاسیک نوآر حتی با وجود گذشتن چند دهه، هنوز هم طرفداران زیادی دارند. از مولفه‌های اصلی فیلم‌های نوآر بازی با سایه‌ها است. بر خلاف سایر ژانرها مانند وسترن و کمدی که می‌توان به راحتی آن‌ها را تشخیص داد و طبقه‌بندی کرد، نوآر نامیدن یک فیلم کار آسانی نیست و نمی‌توان مولفه‌های دقیقی در این رابطه معرفی نمود. آن چه میتوان درباره‌ی فیلم‌های نوآر گفت این است که در این فیلم‌ها اتفاقات معمولا در شب رخ می‌دهند، وقایع فیلم نوآر به نظر جبری می‌رسند، قاب‌بندی‌های فیلم‌های نوآر از آن جایی که وام‌گرفته از سبک اکسپرسیونیست آلمان است، غالبا مورب و شکسته هستند، در این فیلم‌ها معمولا قهرمان گمگشته و سرگردان است و همواره پای یک زن فتانه در میان است که می‌خواهد قهرمان را از راه به در کند.

کارآگاه خصوصی، فیلیپ مارلو (دیک پاول) توسط یک مجرم سابق به نام موس مالوی (مایک مازورکی) استخدام می‌شود تا نامزد او را تعقیب کند. این کارآگاه که یکی از کارآگاه‌های برتر فیلم‌های نوآر است از طرف دیگر نوسط مرد مجرد ثروتمندی (داگلاس والتون) استخدام شده است تا او را در جریان یک مبادله‌ی پول همراهی کند؛ کسی قرار است در عوض پس دادن جواهراتی بسیار گران‌بها از این مرد اخاذی کند. وقتی که این شخصیت ثروتمند می میرد، مارلو نمی‌تواند پرونده را رها کند و پس از اندکی کند و کاو مشکوک می‌شود که شاید مالوی ارتباطی با این اتفاقات داشته باشد. در حالی که او به واسطه‌ی یک زن مو طلایی اغواگر بیش از پیش درگیر داستان می شود، در مجموعه‌ای از دروغ‌ها، طمع و کلاه‌برداری‌ها غرق می‌گردد و همه‌ی این‌ها در نهایت او را به خوابگاه ابدی‌اش رهنمون می‌سازند.

«قتل، عزیزم» اقتباسی است از رمان ریمون چندلر به نام «دوست‌داشتنی من». با این فیلم، کارآگاه فیلیپ مارلو که یکی از کارآگاه‌های برتر فیلم‌های نوآر و یکی از شخصیت‌های فراموش‌نشدنی رمان‌های جنایی چندلر است برای نخستین‌بار بر پرده‌ی نقره‌ای ظاهر شد. از «قتل، عزیزم» به همراه «غرامت مضاعف» به عنوان نخستین فیلم‌های نوآر تاریخ سینما یاد می شود؛ فیلم‌های که با اکران خود تاثیر زیادی بر شکل‌گیری قواعد این ژانر گذاشتند. پاول یک کارآگاه سرسخت و استثنائی است که به دنیای زیرزمینی افراد کلاه‌بردار و اخاذ می‌شود و البته که مثل همیشه پای یک زن اغواگر در میان است که کلیر ترور نقش آن را ایفا می کند؛ شخصیتی که ترور نقش آن را ایفا می کند به همان اندازه که زیبا است، خطرناک و مرگبار هم هست.

The Killers

وقتی که جنازه‌ی یک مرد و بوکسور سابق به نام سوئد (برت لنکستر) پیدا می‌شوند، یک بازرس نامطمئن و غیرقابل اتکا به نام جیم ریردان (ادموند اوبراین) که یکی از کارآگاه‌های برتر فیلم‌های نوآر است نگاهی به قتل او و شرایط بیمه‌ی عمرش می‌اندازد. در حالی که ریردان بیش‌تر و بیش‌تر درباره‌ی گذشته‌ی سوئد تحقیق می‌کند، در می‌یابد که او به شکلی دیوانه‌وار عاشق زنی زیبا (اوا گاردند) بوده است؛ زنی که ممکن است سوئد را مجبور به شرکت در یک سرقت از بانک کرده باشد. به نظر می‌رسد همین سرقت در نهایت منجر به سر به نیست شدن سوئد شده باشد. «آدم‌کش‌ها» یک نوآر به شدت خط‌کشی شده است که بخشی از فیلم‌نامه‌ی آن بر اساس داستان کوتاه ارنست همینگوی سال ۱۹۲۷ نوشته شده.

این فیلم یکی از نخستین نقش‌آفرینی‌های بزرگ برت لنکستر است که در آن در کنار اوا گاردنر توانا قرار گرفته. گاردنر در این فیلم نقش زن فتانه را ایفا می‌کند. این فیلم حس تعلیق اندکی ایجاد می‌کند و اگرچه نمی‌توان آن را دلهره‌آورترین فیلم نوآر دانست، اما نقش‌آفرینی‌های خیره‌کننده‌ی بازیگرانش و پیچیدگی خط روایی‌اش آن را تبدیل به یکی از فیلم‌های ژانر نوآر می‌کند که تمام طرفداران این ژانر باید ببینند. «آدم‌کش‌ها» در زمان اکران خود توانست تبدیل به یک موفقیت تجاری شود که منتقدان هم از آن استقبال می‌کنند. این فیلم باعث شد برت لنکستر و اوا گاردند تبدیل به ستاره‌هایی بزرگ شوند.

این فیلم در ۴ رشته نامزد اسکار شد؛ از جمله بهترین کارگردانی، بهترین موسیقی فیلم، بهترین تدوین و بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی. بعدها از این فیلم یک اقتباس رادیویی صورت گرفت که در آن برت لنکستر، شلی وینترز و ویلیام کنراد نقش‌آفرینی کردند. آندری تارکوفسکی در دوران دانشجویی خود طی سال ۱۹۵۶ فیلم کوتاهی ۱۹ دقیقه‌ای بر اساس این فیلم ساخت. طبق چیزی که نویسنده‌ی زندگی‌نامه‌ی همینگوی نوشته است: ««آدم‌کش‌ها» نخستین فیلمی بود که بر اساس داستانی از همینگوی ساختاه شده بود و او آن را تحسین می‌کرد.» همینگوی درباره‌ی «آدم‌کش‌ها» گفته بود: «این فیلم فیلم خوبی است و تنها فیلم خوبی است که بر اساس یکی از داستان‌های من ساخته شده.»

Kiss Me Deadly

بعد از این که یک کارآگاه خصوصی به نام مایک همر (رالف میکر)، یک زن به نام کریستینا (کلوریس لیچمن) که کنار خیابان به دنبال ماشین می‌گردد را سوار می‌کند، وقایع این فیلم آغاز می‌شوند. این کارآگاه چند دقیقه بعد در انتهای جاده، جایی که کمی پیش‌تر کسی او را بیهوش کرده بود، دوباره به هوش می‌آید و جنازه‌ی زن را کنار خودش پیدا می‌کند. با وجود این که توسط پلیس به این کارآگاه اخطار داده می‌شود تا بیش از این درباره‌ی پرونده‌ی کریستینا تحقیق نکند، همر همراه با دستیار و نامزد خود (مکسین کوپر) اخطارهای پلیس را نادیده می‌گیرند و وارد دسیسه‌ای شیطانی می‌شوند که در نهایت برایشان به قیمت جان آن‌ها تمام می‌شود.

فیلم‌نامه‌ی نوآر «مرگبار مرا ببوس» را ای. آی. بزریدس بر اساس رمان جنایی سال ۱۹۵۲ مایکی اسپیلان به همین نام نوشته است و لیچمن و کوپر در این فیلم برای نخستین‌بار بازیگری در سینما را تجربه می‌کردند. «مرگبار مرا ببوس» یک فیلم وحشیانه درباره‌ی معمای یک قتل است که اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسد یک فیلم شبیه به فیلم‌های کلاسیک دیگر است که در آن قرار است کارآگاه به دنبال قاتل بگردد، اما با پیش رفتن داستان مشخص می‌شود که داستان از آن چه مخاطبان در ابتدا فکر می‌کرده‌اند بسیار پیچیده‌تر است. این فیلم در مجموع توانست نظر مثبت منتقدان را جلب نماید: منتقدانی که بیش از هرچیز از بازی میکر در نقش همر که یکی از کاراگاه‌های برتر فیلم‌های نوآر است ستایش کردند.

سبک این فیلم که از آن به عنوان یکی از فیلم‌های تاثیرگذار بر جنبش موج نوی فرانسه یاد می‌شود هم بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت. بسیاری از کارگردان‌های بزرگ سینما مانند ژان لوک گدار، فرانسوا تروفو، کوئنتین تارانتینو، جان فرانکن‌هایمر و بسیاری دیگر اذعان داشته‌اند که هنگام ساختن آثار خود تحت تاثیر این فیلم بوده‌اند. این فیلم با وجود بودجه‌ی ۴۱۰ هزار دلاری توانست در گیشه‌ی بین‌المللی بیش از ۱ میلیون دلار بفروشد. «مرگبار مرا ببوس» می‌تواند هر مخاطبی که با ژانر نوآر آشنایی ندارد را به خوبی با این ژانر آشنا کند؛ چرا که عناصر تعیین‌کننده‌ی این ژانر در این فیلم واضحا به چشم می‌خورند.

یک نویسنده‌ی داستان‌های خیالی به نام هالی مارتینز (جوزف کاتن) وارد اتریش می‌شود تا با یکی از دوست‌های زمان کودکی خود به نام هری لایم (اورسن ولز) دیدار کند. خیلی زود اما در می‌یابد که دوستش به قتل رسیده است. وقتی که مارتینز در می‌یابد یک مرد سوم ناشناخته‌ای هم در صحنه‌ی جرم حضور داشته است، شروع به آغاز تحقیقات خودش در راستای پرونده‌ی دوستش می‌کند. در حین تحقیقات، مارتینز پرده از راز توطئه‌ای بزرگ بر می‌دارد و به طوری غیرمنتظره و دیوانه‌وار عاشق نامزد غزادار لایم، آنا (آلیدا ولی)، می‌شود. در «مرد سوم» اورسن ولز یک‌بار دیگر با دوست قدیمی و همکار سابقش در تئاتر مرکوری، جوزف کاتن، هم‌بازی می‌شود.

اگرچه در هنگام اکران، «مرد سوم» نتوانست نظرات مثبت منتقدان را جلب کند، اما امروزه از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فیلم‌های بریتانیایی تاریخ سینما یاد می‌شود. «مرد سوم» به دنبال استفاده‌ی تاثیرگذارش از نورپردازی پر تضاد و استفاده‌اش از نماهای اریب و تکنیک‌های نوین دوربین در تاریخ سینما ماندگار شده است. «مرد سوم» یک فیلم نوآر و کارآگاهی معمولی نیست و اگرچه بخش زیادی از داستان آن حول محور خط داستانی‌ای ساده می‌گردد، اما در نهایت خط داستانی این فیلم به توطئه‌ای بزرگ ختم می‌شود که باعث می‌گردد این فیلم در مقایسه با دیگر فیلم‌های این ژانر درخشش بیشتری داشته باشد.

«مرد سوم» مثالی مناسب است از صنعت فیلم‌سازی در بهترین حالت خودش و در حالی که داستانی سرشار از تعلیق و رمز و راز را روایت می‌کند، به دنبال فضاسازی درخشان خود از اتریش پس از جنگ جهانی دوم هم مورد تحسین واقع شده است. این فضاسازی باعث می‌شود که تاثیرگذاری فیلم چندین برابر شود. «مرد سوم» توانست جایزه‌ی نخل طلا را از جشنواره‌ی فیلم کن فرانسه دریافت کند. این فیلم توانست جایزه‌ی بهترین فیلم را از جشنواره‌ی فیلم بفتا هم به دست آورد. در جشنواره‌ی جوایز اسکار سال ۱۹۵۰، این فیلم در سه رشته‌ی بهترین کارگردانی، بهترین تدوین و بهترین فیلم‌برداری سیاه و سفید نامزد اسکار شد و در نهایت توانست اسکار بهترین فیلم‌برداری سیاه و سفید را برای رابرت کراسکر به ارمغان بیاورد. گراهام گرین، نویسنده‌ی «مرد سوم» کمی بعد از اکران این فیلم، رمانی هم بر اساس فیلم‌نامه‌ی خود نوشت و آن را منتشر کرد.

The Big Heat

هنگامی که همه قبول می‌کنند که یک مامور پلیس دست به خودکشی زده است، کارآگاه دیو بانیون (گلن فورد) که یکی از کارآگاهان برتر فیلم‌های نوآر است، احساس می‌کند که در رابطه با مردن این مرد چیزهای مشکوکی وجود دارند و از همین رو او به صورت مخفیانه درباره‌ی این حادثه تحقیق می‌کند. بانیون بعد از این که با معشوقه‌ی مرتبط با خلافکاران این افسر پلیس (دوروتی گرین) صحبت می‌کند، رد پاهایی از فساد را کشف می‌کند که به ایستگاه پلیس و رئیس مافیای محلی، مایک لاگانا (الکساندر اسکوربی) مربوط می‌شود. در حالی که بانیون به تعقیب کردن ردپاها و پیگیری پرونده ادامه می‌دهد، در می‌یابد که احتمالا افراد خطرناکی را عصبی کرده است، چرا که او و خانواده‌اش تهدید به مرگ می‌شوند.

«تعقیب بزرگ» فریتز لانگ یکی از موفق‌ترین نمونه‌های فیلم نوآر است و در آن فورد در یکی از نترس‌ترین و موفق‌ترین نقش‌های خود به عنوان کارآگاه جسور، بانیون که یکی از کارآگاه‌های برتر فیلم‌های نوآر است، نقش‌آفرینی می‌کند. «تعقیب بزرگ» یک پیچش داستانی خیره‌کننده دارد که طی آن تقریبا تمام شخصیت‌ها تبدیل به مظنون می‌شوند و این ویژگی باعث می‌شود مخاطبان همیشه در حال حدس زدن باشند. این فیلم به خوبی مورد توجه منتقدان قرار گرفت و اگرچه فورد توانست یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های کارنامه‌ی هنری خود را به نمایش بگذارد، گلوریا گراهام نتوانست برای بازی‌اش در نقش زن فتانه‌ی کلاسیک این فیلم، دبی مارش که همواره از سواستفاده‌های کلامی و فیزیکی نامزد خلافکارش (لی ماروین) رنج می‌برد، نظرات مثبت منتقدان را جلب کند.

با ترکیب کردن داستانی سرشار از دروغ‌ها و فساد و قتل با نقش‌آفرینی‌های خیره‌کننده، «تعقیب بزرگ» بی‌شک یکی از بهترین فیلم‌های نوآر تاریخ است. فیلم‌نامه‌ی این فیلم را سیدنی بوهم بر اساس مجموعه داستان‌هایی کوتاه از ویلیام پی. مک‌گیورن نوشته بود. بعدها مک‌گیورن داستان‌های خود را به رمان تبدیل کرد و شرکت کلمبیا پیکچرز حق اقتباس این رمان را به ازای ۴۰ هزار دلار خرید. اگرچه فیلم‌نامه‌ی بوهم بسیاری از جزئیات رمان را تغییر داده است، با این حال، «تعقیب بزرگ» همیشه بخشی از موفقیت خود را مدیون نویسنده‌ای است که برای نخستین‌بار کارآگاه بانیون را خلق کرد.

وقتی که در حال مسافرت با قطار هستند، یک ستاره‌ی تنیس، گای هینس (فارلی گرنجر) سر صحبت را با غریبه‌ای جذاب به نام برونو آنتونی (رابرت واکر) باز می‌کند. او شروع به صحبت کردن درباره‌ی همسر خیانتکار خود می‌کند؛ کسی که قبول نمی‌کند طلاقش با او را نهایی کند تا مرد بتواند با دختر سناتور (روث رومان) ازدواج کند. هینس بدون این که بداند با حرف‌هایش چه احساساتی را در آنتونی بیدار می‌کند، به حرف زدن ادامه می‌دهد. این حرف‌های هینس در نهایت باعث می‌شود آنتونی همسر هینس را بکشد و بعد از این که چنین کرد باز گردد و از او بخواهد برای جبران، پدر او را به قتل برساند. «غریبه‌ها در قطار» آلفرد هیچکاک فیلمی است که در تمام دنیا شناخته شده.

فیلم‌نامه‌ی این فیلم را ریموند چندلر، ویتفیلد کوک و زنزی اورموند بر اساس رمان غریبه‌ها در قطار از پاتریشا های‌اسمیت نوشته‌اند. در حالی که گرنجر نقش اصلی فیلم است، واکر به عنوان آنتونی دیوانه که به دنبال ذهن خراب خود مرتکب اعمال شیطانی می‌شود است که تمام بار فیلم را به دوش می‌کشد. این شخصیت هیچ رحمی به شخصیت‌های دیگر نمی‌کند و هم‌چون یک آدم فضایی بدون توجه به قوانین زمینی مسیر خود را ادامه می‌دهد. «غریبه‌ها در قطار» به دنبال نوآوری‌های استثنائی‌اش در زمینه‌ی کار با دوربین و نماهای نزدیک، به خصوص در صحنه‌ای که آنتونی همسر هاینس را می‌کشد، در دل تاریخ سینما ماندگار شده‌ است.

در هنگام اکران، «غریبه‌ها درقطار» نظرات مختلفی از جانب منتقدان دریافت کرد، اما با گذشت زمان، از آن به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های آلفرد هیچکاک یاد می‌شود. هیچکاک توانست حق اقتباس این کتاب را از آن جایی که نخستین رمان چاپ شده از نویسنده‌اش بود در ازای مبلغ ناچیز ۷ هزار دلار بخرد. این فیلم نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم‌برداری شد، اما نتوانست آن را به دست آورد. استفاده‌ی خیره‌کننده‌ی هیچکاک از نور و تاریکی در این فیلم موجب شده است که از آن به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های نوآر تاریخ سینما یاد شود. طبق اسنادی که برادران وارنر منتشر کرده‌اند، این فیلم در گیشه‌ی داخلی ۱ میلیون و ۷۸۸ هزار دلار و در گیشه‌ی بین‌المللی ۱ میلیون و ۱۴۴ هزار دلار فروخت.

